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Оборонное ведомство США только что представило амбициозную программу, направленную на создание огромного количества беспилотных летательных аппаратов, способных подавить потенциального противника за счет своей многочисленности. Подобная инициатива может изменить ситуацию в соперничестве великих держав и привести к началу крупномасштабной войны на истощение.

В начале 2023 года пресс-служба оборонного ведомства США опубликовала статью о проекте Пентагона "Автономные многодоменные адаптивные рои дронов" (AMASS). Эта инициатива направлена на создание автономных роев беспилотников, запускаемых с моря, воздуха и суши с целью подавления средств противовоздушной обороны противника. На снимке MQ-9 Reaper - один из самых современных беспилотных летательных аппаратов, разработанных в Соединенных Штатах. Изображение представлено онлайн-изданием Asia Times / General Atomics

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В конце прошлого месяца многие СМИ сообщили о том, что Министерство обороны Соединенных Штатов Америки (МО) анонсировало так называемую программу Replicator, направленную на оперативное развертывание атакуемых автономных платформ в воздухе, на земле и на море.

Заместитель министра обороны Соединенных Штатов Кэтлин Хикс назвала новую концепцию стратегическим шагом, направленным на противодействие растущему военному потенциалу Китая, подчеркнув ее значимость на фоне потенциального конфликта вокруг Тайваня. Чиновница заявила, что сроки развертывания программы составят от 18 до 24 месяцев.

Программа Replicator предусматривает серийное производство недорогих автономных дронов, а также внедрение масштабируемого процесса ускоренной го технологической модернизации. Курировать проект будет подразделение оборонных инноваций Пентагона (Defense Innovation Unit - PIU). Для форсирования работ оно будет сотрудничать с оборонными и "нетрадиционными" технологическими компаниями. Проект также может включать программу создания беспилотных подводных аппаратов большого водоизмещения совместно с военно-морскими силами США.

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Последние достижения в области искусственного интеллекта, ячеистых и сложных сетевых технологий позволяют реализовать эту схему на практике. Такие технологии будут способствовать автономному, децентрализованному функционированию платформ даже в условиях ограниченной пропускной способности. Программа Replicator нацелена на создание отказоустойчивой распределенной системы, способной обеспечить быстрое развертывание в непосредственной близости от тактического рубежа по сравнению с традиционными комплексами.

Проект Replicator предусматривает переход к системам с человеческим управлением, работающим совместно с автономными устройствами, и делает упор на этику и соблюдение законов вооруженных конфликтов, отметили в военном ведомстве. Цель инициативы - "устранить опасения", связанные с использованием автономных систем в военных операциях, которые могут оказать существенное влияние на будущее глобальных конфликтов и оборонных технологий, а также затронуть важнейшие научные и политические вопросы. В настоящее время в США реализуется множество инициатив по строительству автономных беспилотных систем. Большинство из них тесно перекликаются с задачами "Репликатора" и призваны коренным образом изменить будущие возможности ведения боевых действий.

В прошлом месяце мы рассказывали об испытаниях ВВС США беспилотного летательного аппарата XQ-58A Valkyrie, цель которых - продемонстрировать его передовые автономные возможности в различных сценариях воздушного боя. Беспилотник был запущен с авиабазы Эглин во Флориде и успешно выполнил боевые задачи в воздухе. При этом использовалось программное обеспечение, управляемое искусственным интеллектом. Испытания проводились в рамках более масштабной кампании по разработке и совершенствованию автономных возможностей, основанных на алгоритмах, управляемых искусственным интеллектом. В настоящее время этот потенциал переносится из лабораторных условий в оперативную обстановку.

Программа США по строительству армии автономных роботов может изменить принципы ведения современной войны. В июле корпус морской пехоты США испытал безэкипажный ракетный комплекс NMESIS. Изображение представлено онлайн-изданием Asia Times

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Алгоритмы, использованные в ходе испытаний, были разработаны Исследовательской лабораторией ВВС США (Collaborative Combat Aircraft ) в рамках программы Collaborative Combat Aircraft (CCA), являющейся ключевым аспектом модернизации авиации следующего поколения (Next Generation Air Dominance - NGAD). В ходе испытаний была разработана многоуровневая система безопасности, что позволило решить тактически важную задачу при выполнении воздушных операций, способную ускорить создание беспилотных роев.

В феврале 2023 года в журнале Asia Times была опубликована статья о проекте Пентагона "Автономные многодоменные адаптивные рои дронов" (Autonomous Multi-Domain Adaptive Swarms-of-Swarms, AMASS). Эта инициатива направлена на создание автономных роев беспилотных летательных аппаратов, запускаемых с моря, воздуха и суши с целью подавления средств противовоздушной обороны противника.

Цель проекта - разработать алгоритм управления тысячной армией автономных беспилотников для разрушения системы обороны противника, включая ПВО, артиллерию, ракетные пусковые установки, а также платформы разведки, наблюдения и рекогносцировки (ISR).

В рамках проекта AMASS изучаются способы применения "роев" для проведения военных операций в условиях жесткого противостояния противника, оперирующего огромными "стаями" бюджетных БПЛА, оснащенных различными сенсорами, кинетическими и некинетическими средствами поражения. Предполагается, что грант на реализацию проекта AMASS получит один из частных подрядчиков. Военные аналитики из Пентагона считают, что рои беспилотников обладают большими тактическими и оперативными преимуществами, позволяющими разрабатывать новые оперативные концепции.

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В своей статье, опубликованной в марте 2021 года британский военный эксперт и внештатный журналист издания Forbes Дэвид Хэмблинг утверждает, что одним из главных преимуществ роя беспилотников в бою является децентрализованность его работы. Такая способность позволяет ему адаптироваться к новым условиям практически мгновенно. Хэмблинг отмечает, что рои беспилотных летательных аппаратов могут выполнять самые разнообразные задачи, например, наблюдение или непосредственные атаки, при этом их координация повышает убойную силу и устойчивость к средствам противодействия.

Он отмечает, что рои беспилотников органично вписываются в современную концепцию ведения боевых действий, но создают проблемы для уже действующих систем обороны в силу своей сложности и адаптивности. Задача состоит в том, чтобы ошеломить противника оружием и сенсорными платформами, однако существующие системы для этого не предназначены.

Кроме того, оперативная концепция Mosaic Warfare, разработанная Агентством перспективных оборонных исследовательских проектов США (DARPA), направлена на подавление противника путем развертывания интегрированных, децентрализованных и адаптивных систем. Она включает различные оружейные и сенсорные платформы, способные действовать синергетически в самых разных областях, превращая таким образом вышеупомянутые недостатки в асимметричное преимущество.

Американские военные будут использовать тысячи автономных систем вооружений. На снимке: беспилотник XQ-58 Valkyrie использует возможности искусственного интеллекта для достижения боевого превосходства. Изображение представлено онлайн-изданием Asia Times /Twitter

Мозаичная война может быть использована в наземном бою путем отправки беспилотного летательного аппарата или наземного робота перед основными боевыми группами. Робот, например может обнаружить вражеский танк и передать его координаты ударной машине, находящейся в тылу и не имеющей прямой видимости. Применение авиации значительно усложняет задачу и может повлиять на способность противника принимать решения.

Мозаичная война на море еще более усложняет ситуацию, поскольку действия будут происходить одновременно в воздухе, на суше, на море и под водой. Командование должно сочетать и комбинировать средства различных структур, при этом критически важна их экономичность. Однако создание такого потенциала требует объединения всех систем в единое целое, что сопряжено со значительными проблемами. Все эти проекты и разрабатываемые операционные концепции могут быть связаны с более масштабными стратегиями применения "роя" беспилотников для достижения максимального эффекта в случае потенциального кризиса в Тайваньском проливе.

В мае 2022 года Asia Times сообщила о том, что ВВС США провели испытания роя автономных беспилотников в рамках имитации защиты Тайваня от потенциального вторжения НОАК. При этом представитель корпорации RAND Дэвид Охманек подчеркнул, что время, отведенное США и их союзникам для реагирования на вторжение, весьма ограничено. В ходе моделирования выяснилось, что рои беспилотников, использующие распределенную сеть обмена спутниковыми данными, играют решающую роль в обеспечении победы Соединенных Штатов прежде всего за счет потенциального превосходства над китайскими средствами защиты от вторжения.

Автономные рои дронов могут работать в связке с такими малозаметными пилотируемыми платформами, как F-35 и F-22, и поражать китайские военные корабли, самолеты и ракетные батареи. Объединенные в единую сеть беспилотные летательные аппараты могли бы повысить уровень ситуационной осведомленности и увеличить эффективность захвата целей, одновременно подавив на радары противника множеством ложных сигналов. Тем не менее, эксперты высказывают опасения касательно зрелости технологии и потенциальных угроз, включая средства радиоэлектронной борьбы России или Китая, а также кибератаки и ограничение пропускной способности каналов связи.

В то же время "рои" беспилотных летательных аппаратов создают серьезные этические и правовые проблемы. Ирвинг Лашоу в статье, опубликованной в журнале Bulletin of Atomic Scientists в феврале 2017 года, утверждает, что опасения общественности по поводу рисков, связанных со смертоносными автономными системами вооружений, особенно "роями", несколько преувеличены.

Хотя такие системы могут обучаться и развиваться, их поведение жестко регламентируется программами, поэтому добиться от них соблюдения норм международного гуманитарного права достаточно сложно. Он отмечает, что "оборонительные" рои могут быть единственной адекватной защитой от роев "атакующих", что приведет к потенциальной гонке беспилотных вооружений.

Научно-исследовательская и оперативная работа в области создания технологий противодействия беспилотным летательным аппаратам поможет Пентагону подготовиться к потенциальной угрозе "роев" дронов. Изображение представлено онлайн-изданием Asia Times / Lockheed Martin

Лачоу считает, что окончательный вопрос заключается в том, следует ли запрещать, регулировать или разрешать автономные системы вооружений летального действия, но при этом обращает внимание на сложные моменты, связанные с тем, когда должен быть введен такой запрет, как он должен применяться и кто будет контролировать его соблюдение. Он рассуждает о том, что если регулирование - это путь вперед, то возникают следующие вопросы: какие правила должны применяться, кто будет принимать решения и каковы должны быть последствия для лиц, которые их нарушают.