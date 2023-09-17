Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

В Вашингтоне подсчитали вероятный ущерб от конфликта с Китаем из-за Тайваня в триллионы долларов

Конгресс США совместно с инвесторами и банкирами оценил последствия вооруженного конфликта между США и Китаем вокруг Тайваня
[ ] для раздела Блоги
+

реклама

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

11 сентября в Нью-Йорке, комитет Палаты представителей США по Китаю провел с руководителями финансовых и деловых кругов "военную игру" имитирующую военный конфликт на Тайване, чтобы оценить риски, связанные с инвестициями американского бизнеса в Китай. Это мероприятие прошло на фоне обострения отношений с Пекином и предоставления Тайваню военной помощи в рамках программы иностранного военного финансирования (United States Foreign Military Financing, FMF), предназначенной для суверенных государств

Война на триллионы долларов: В Конгрессе Соединенных Штатов подсчитали последствия вооруженного конфликта между США и Китаем из-за тайваньского вопроса. Коллаж предоставлен электронным изданием Euro AsianTimes.

реклама



Администрация Байдена пытается "нанести удар" по экономической мощи Китая. В августе 2023 года правительство Соединенных Штатов сообщило о планах ввести ограничения на инвестиции американских венчурных и частных инвестиционных компаний, а также совместных предприятий в китайские технологии искусственного интеллекта, квантовых вычислений и производство полупроводниковой продукции.

Предлагаемый к принятию "свод правил" был открыт для публичных комментариев в течение 45 дней. В дальнейшем эти правила будут переработаны в проект нормативных актов, которые вступят в силу в следующем году. Под действие "антикитайского постановления" попадут инвестиции в городах Гонконг и Макао, а также на материковой части Китая. Введение ограничений на инвестиции американского бизнеса в передовые технологические отрасли КНР направлено на защиту национальной безопасности США в условиях растущей напряженности между Вашингтоном и Пекином, заявили в Белом доме.

Делегацию конгрессменов возглавили председатель комитета Палаты представителей США по Китаю республиканец Майк Галлахер и “главный”демократ Раджа Кришнамурти. В дискуссии принимали участие представители инвестиционных банков, действующие и бывшие руководители фармацевтических компаний, а также отставные "четырехзвездные генералы" вооруженных сил США. Имена участников не сообщаются.

реклама



В августе Комитет Палаты представителей обвинил американскую транснациональную инвестиционную компанию BlackRock и фондовые индексы США MSCI в "непреднамеренном финансировании" организаций, занимающихся разработкой оружия и боеприпасов для Народно-освободительной армии Китая, что ставит под угрозу национальную безопасность Соединенных Штатов.

Китай запретил iPhone в госсекторе и продвигая флагман Mate 60 Pro обрушил акции Apple на $200 млрд.

В рамках "военной игры" финансисты Уолл-стрит обсудили возможные экономические последствия американо-китайского конфликта вокруг Тайваня. В апреле 2023 года американские законодатели на Капитолийском холме уже проводили подобную военную игру, которая показала, что ни Вашингтон, ни его союзники по западному блоку не готовы к санкциям против КНР и экономической войне с Пекином в случае, если Китай решит напасть на Тайвань.

После встреч с главой компании Apple Тимом Куком и председателем совета директоров The Walt Disney Company Бобом Игером в начале 2023 года Галлахер заявил представителям СМИ, что Голливуд и Кремниевая долина недооценивают вероятность того, что Китай осуществит свою угрозу в отношении Тайваня.

Двухпартийная делегация Конгресса США встретилась в Нью-Йорке с руководителями ряда финансовых компаний, пытаясь понять, "как американские инвестиции в Китай могут повредить национальной безопасности США". Комитет заслушал показания бывшего председателя Комиссии по ценным бумагам и биржам Джея Клейтона и Джима Чаноса, шорт-селлера хедж-фондов.

реклама



Технологическая война между Китаем и США выходит на новый уровень. В июле Пекин нанес новый удар по крупнейшей экономике мира, ограничив экспорт редкоземельных элементов - германия и галлия, используемых в производстве смартфонов, электромобилей, атомной энергетики и иных устройств, включая оружие. Коллаж предоставлен электронным изданием Euro AsianTimes

Ранее, в интервью британской газете Financial Times Кришнамоорти отметил, - "важно, чтобы наш комитет услышал от представителей финансовой индустрии о том, как политика (китайской коммунистической партии) влияет на сбережения и инвестиции американцев, и что Конгресс должен предпринять для защиты американских инвесторов и нашей национальной безопасности".

Экономическая составляющая тайваньского конфликта

В 2022 году эксперты Государственного департамента Соединенных Штатов подсчитали, что участие США в конфликте вокруг Тайваня приведет к ежегодным экономическим потерям в размере 2,5 триллиона долларов. Причем ущерб будет нанесен моментально, и его будет трудно компенсировать. Эти прогнозы относятся к варианту блокады, в случае если конфликт не перерастет в кинетический.

Наиболее значительный спад мировой экономической активности произойдет в сфере полупроводников. Сильно пострадают отрасли, в которых используются чипы, - электронная промышленность, автомобилестроение и вычислительная техника. Тайвань занимает 16-е место в мире по объему торговли. Суммарный объем его импорта и экспорта оценивается в 922 миллиарда долларов США. В результате блокады экономика Тайваня потеряет около 565 миллиардов долларов США.

реклама



Конфликт вокруг Тайваня также нанесет ущерб торговым отношениям Китая с другими странами на сумму более 270 миллиардов долларов. При чем это случится еще до введения каких-либо санкций против Пекина. В случае возникновения конфликта иностранные инвесторы, скорее всего, начнут избавляться от своих запасов китайских ценных бумаг.

По состоянию на июнь 2022 года иностранные инвесторы держали более одного триллиона долларов в оншорных бондах и акциях китайских компаний, а по состоянию на сентябрь 2022 года - более 775 миллиардов долларов в оффшорных китайских ценных бумагах, котируемых на биржах США.

Тайбэй успешно завершил испытания оружия способного уничтожить военные базы НОАК на материковой части КНР

Несмотря на обострения отношений между США и Китаем, объем торговли между этими странами в 2022 году достиг рекордной отметки и, по данным американских специалистов, увеличился до 690,6 миллиарда долларов. По данным Бюро экономического анализа Соединенных Штатов, экспорт в Китай увеличился на 2,4 миллиарда долларов и достиг 153,8 миллиарда долларов, а импорт китайской продукции вырос на 31,8 миллиарда долларов и составил 536,8 миллиарда долларов.

Технологическая война между США и Китаем

Технологическая война между США и Китаем набирает обороты. В июле Пекин произвел "предупредительный залп" по крупнейшей экономике мира, ограничив экспорт критически важных минералов германия и галлия, используемых в производстве смартфонов, электромобилей, атомной энергетики и других устройствах, включая вооружения.

Два минерала, которые Пекин использует в качестве давления на Вашингтон, необходимы для производства полупроводников, которые в свою очередь играют важную роль в обеспечении национальной безопасности США. Они позволяют разрабатывать и внедрять передовые системы вооружений и контролировать работу важнейших объектов инфраструктуры. Они являются основой практически всех современных военных технологий, включая системы связи и навигации, а также сложных систем вооружения, например таких как истребитель F-35 Joint Strike Fighter.В 2022 году эксперты Государственного департамента Соединенных Штатов подсчитали, что участие США в конфликте вокруг Тайваня приведет к ежегодным экономическим потерям в размере 2,5 триллиона долларов. Причем ущерб будет нанесен "моментально" и его очень трудно будет компенсировать Коллаж предоставлен электронным изданием Euro AsianTimes Кроме того, полупроводники играют ключевую роль в создании таких технологий будущего, как искусственный интеллект и 5G. Помимо того, развитие передовых автономных систем, систем кибербезопасности, космических и гиперзвуковых технологий, а ориужия также направленной энергии также связано с полупроводниковой продукцией.

В 2021 году правительство Соединенных Штатов определило четыре области, в которых доминирование Китая может нанести ущерб национальной безопасности. К ним относятся производство полупроводников и упаковка чипов, аккумуляторы большой емкости, критически важные минералы и материалы, а также фармацевтика, включая активные фармацевтические ингредиенты (Active Pharmaceutical Ingredients, API).

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

сша китай тайвань тайваньский конфликт тайваньский пролив отношения сша и китая сша готовятся к войне с китаем
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z790 Godlike
6
Обзор и тестирование видеокарты ASUS GeForce RTX 4080 Noctua OC Edition
20
Обзор и тестирование мини-ПК HIPER Expertbox D20
6
Обзор телевизора Hisense U7HQ55
19
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid 360R V2 White
6
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG B760I Edge WIFI
5
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG X670E Tomahawk WIFI
4
Обзор электронной книги Onyx Boox Kant
14
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4060 Gaming X
58
Обзор и тестирование защищенного смартфона Cubot KingKong Star
+

Интересные материалы

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

The Jerusalem Post исключили Зеленского из списка самых влиятельных евреев, но внесли туда Пригожина
5
Бойцы штурмового отряда ЧВК Вагнер решили отправиться в зону СВО
1
Российские десантники получили САО 2С31 "Вена", способную побеждать танки Leopard и Abrams
11
Насколько упали в цене iPhone 14 и iPhone 13 после выпуска iPhone 15
+
Химическая промышленность Германии разрушается – санкции против РФ обходятся слишком дорого
6
РИА Новости: Истребитель танков 2С25М может стать безэкипажным и превратиться в боевого робота
+
Глава комитета Госдумы по обороне: Мобилизованные не вернутся домой до конца боевых действий
+
Huawei теснит Apple – китайцы платят сборщикам Mate 60 Pro больше, чем Apple за новый iPhone 15
1
Голландская инновация может перевернуть мир ветроэнергетики в открытом море
1
Lockheed Martin открыла в Польше свой второй по величине завод в мире - там будут делать HIMARS
2
Венгрия, Румыния, Польша и Словакия продлят запрет на ввоз украинского зерна
3
Роскомнадзор предупредил о возможной блокировке WhatsApp
3
В Пентагоне заявили, что решение о передаче Киеву дальнобойных ракет ATACMS ещё не принято
1
Россия не прекращает поставки газа в Молдавию, несмотря на долг 700 млн долларов
2
Украинский снайпер Прошинский подтвердил, что данные о 90 % потерь в подразделениях ВСУ правдивы
2
Tiny11 23H2 Windows выпущена с большей функциональностью и многочисленными исправлениями
+
Илон Маск задумывался об использовании видеозаписей с салонной камеры Tesla для доказательств вины водителей в происшествиях
+
Нефть снова дорожает – «чёрное золото» наполняет бюджет РФ, а потолок цен превышен на 17 долларов
2
Олег Соскин: Украина потеряла доступ к Черному морю
7
Шойгу призвал усовершенствовать боевые возможности вертолётов Ка-52М
8

Популярные статьи

Китайский ударный БПЛА "Подсолнух-200" может отправится в зону спецоперации уже этой осенью
2
Вашингтон совершил ошибку, предоставив ВМС США $32 млрд на строительство боевых кораблей
10
О целесообразности обмена RTX2060 на RTX3070 в 2023 - мой опыт
32
Российские военные недавно уничтожили британский танк Challenger 2, выясним насколько он хорош
6
Драйвер видеокарты: Как выглядит одна критическая проблема практически любого дистрибутива Linux
18
О том как Илон Маск отключил для ВСУ Starlink над Севастополем и что из этого вышло
8
Исследования показали, что заядлые геймеры могут видеть элементы видеоигр в реальной жизни
9
ТОП-15 мифов о ноутбуках
45
WSJ: Вашингтон тревожится по поводу безнадежно проигранной Москве и Пекину гиперзвуковой гонки
5
Инструкция по активации криптокошелька TON в Telegram
1

Сейчас обсуждают

ЧatoБoт
12:19
Бедолага, мечется аки жiд по газовой камере.
ТОП-15 мифов о ноутбуках
Клауд Страйф
12:18
Буква Г. это надеюсь у вас не Г@вн@ кусок? Ой простите светлоликий. Еже ли так переживаем то вперёд в военкомат, ну или есть что то в голове акромя опилок в ГШ РФ, там вы точно повлияете на ситуацию с...
Российские десантники получили САО 2С31 "Вена", способную побеждать танки Leopard и Abrams
ЧatoБoт
12:18
"...Дождливая и холодная погода может помешать Вооруженным силам Украины ВСУ) прорвать вторую и третью линии обороны России в Запорожской области, заявил американской газете The Wall Street Journal (W...
Блинкен: Украина имеет право самостоятельно решить, как ей лучше использовать ATACMS
Тruth Seеker
12:17
90е возвращаются
В Крыму продадут национализированную квартиру Зеленского
Мираж
12:16
там тебя обсуждают https://overclockers.ru/blog/Zeroblog/show/109381/top-15-mifov-o-noutbukah ты должен срочно отметиться )))
Блинкен: Украина имеет право самостоятельно решить, как ей лучше использовать ATACMS
Degit22
12:16
Про промокоды вообще ни слова а они вкусные был недавно -1000 при покупке на 1500.
Как покупать выгодно на Мегамаркете
Мираж
12:15
Если ему долго не отвечают он начинает с других своих ников вести сам с собой беседы, заманивая..... ps. как только минусы появились, значит Вежливый прочитал несчастный и одинокий Вуэжливий, выполза...
ТОП-15 мифов о ноутбуках
Клауд Страйф
12:14
Точно именно они, а ещё светлоликие эльфы страны 404
Российские десантники получили САО 2С31 "Вена", способную побеждать танки Leopard и Abrams
Мираж
12:13
Мне не кажется, все видят твои бесконечные самоунижения и заискивания перед Боярышником. Может это любовь.... ?
ТОП-15 мифов о ноутбуках
Игорь Веркин
12:13
Нет, не может
Голландская инновация может перевернуть мир ветроэнергетики в открытом море
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем