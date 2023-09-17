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11 сентября в Нью-Йорке, комитет Палаты представителей США по Китаю провел с руководителями финансовых и деловых кругов "военную игру" имитирующую военный конфликт на Тайване, чтобы оценить риски, связанные с инвестициями американского бизнеса в Китай. Это мероприятие прошло на фоне обострения отношений с Пекином и предоставления Тайваню военной помощи в рамках программы иностранного военного финансирования (United States Foreign Military Financing, FMF), предназначенной для суверенных государств

Война на триллионы долларов: В Конгрессе Соединенных Штатов подсчитали последствия вооруженного конфликта между США и Китаем из-за тайваньского вопроса. Коллаж предоставлен электронным изданием Euro AsianTimes.

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Администрация Байдена пытается "нанести удар" по экономической мощи Китая. В августе 2023 года правительство Соединенных Штатов сообщило о планах ввести ограничения на инвестиции американских венчурных и частных инвестиционных компаний, а также совместных предприятий в китайские технологии искусственного интеллекта, квантовых вычислений и производство полупроводниковой продукции.

Предлагаемый к принятию "свод правил" был открыт для публичных комментариев в течение 45 дней. В дальнейшем эти правила будут переработаны в проект нормативных актов, которые вступят в силу в следующем году. Под действие "антикитайского постановления" попадут инвестиции в городах Гонконг и Макао, а также на материковой части Китая. Введение ограничений на инвестиции американского бизнеса в передовые технологические отрасли КНР направлено на защиту национальной безопасности США в условиях растущей напряженности между Вашингтоном и Пекином, заявили в Белом доме.

Делегацию конгрессменов возглавили председатель комитета Палаты представителей США по Китаю республиканец Майк Галлахер и “главный”демократ Раджа Кришнамурти. В дискуссии принимали участие представители инвестиционных банков, действующие и бывшие руководители фармацевтических компаний, а также отставные "четырехзвездные генералы" вооруженных сил США. Имена участников не сообщаются.

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В августе Комитет Палаты представителей обвинил американскую транснациональную инвестиционную компанию BlackRock и фондовые индексы США MSCI в "непреднамеренном финансировании" организаций, занимающихся разработкой оружия и боеприпасов для Народно-освободительной армии Китая, что ставит под угрозу национальную безопасность Соединенных Штатов.

В рамках "военной игры" финансисты Уолл-стрит обсудили возможные экономические последствия американо-китайского конфликта вокруг Тайваня. В апреле 2023 года американские законодатели на Капитолийском холме уже проводили подобную военную игру, которая показала, что ни Вашингтон, ни его союзники по западному блоку не готовы к санкциям против КНР и экономической войне с Пекином в случае, если Китай решит напасть на Тайвань.

После встреч с главой компании Apple Тимом Куком и председателем совета директоров The Walt Disney Company Бобом Игером в начале 2023 года Галлахер заявил представителям СМИ, что Голливуд и Кремниевая долина недооценивают вероятность того, что Китай осуществит свою угрозу в отношении Тайваня.

Двухпартийная делегация Конгресса США встретилась в Нью-Йорке с руководителями ряда финансовых компаний, пытаясь понять, "как американские инвестиции в Китай могут повредить национальной безопасности США". Комитет заслушал показания бывшего председателя Комиссии по ценным бумагам и биржам Джея Клейтона и Джима Чаноса, шорт-селлера хедж-фондов.

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Технологическая война между Китаем и США выходит на новый уровень. В июле Пекин нанес новый удар по крупнейшей экономике мира, ограничив экспорт редкоземельных элементов - германия и галлия, используемых в производстве смартфонов, электромобилей, атомной энергетики и иных устройств, включая оружие. Коллаж предоставлен электронным изданием Euro AsianTimes

Ранее, в интервью британской газете Financial Times Кришнамоорти отметил, - "важно, чтобы наш комитет услышал от представителей финансовой индустрии о том, как политика (китайской коммунистической партии) влияет на сбережения и инвестиции американцев, и что Конгресс должен предпринять для защиты американских инвесторов и нашей национальной безопасности".

Экономическая составляющая тайваньского конфликта

В 2022 году эксперты Государственного департамента Соединенных Штатов подсчитали, что участие США в конфликте вокруг Тайваня приведет к ежегодным экономическим потерям в размере 2,5 триллиона долларов. Причем ущерб будет нанесен моментально, и его будет трудно компенсировать. Эти прогнозы относятся к варианту блокады, в случае если конфликт не перерастет в кинетический.

Наиболее значительный спад мировой экономической активности произойдет в сфере полупроводников. Сильно пострадают отрасли, в которых используются чипы, - электронная промышленность, автомобилестроение и вычислительная техника. Тайвань занимает 16-е место в мире по объему торговли. Суммарный объем его импорта и экспорта оценивается в 922 миллиарда долларов США. В результате блокады экономика Тайваня потеряет около 565 миллиардов долларов США.

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Конфликт вокруг Тайваня также нанесет ущерб торговым отношениям Китая с другими странами на сумму более 270 миллиардов долларов. При чем это случится еще до введения каких-либо санкций против Пекина. В случае возникновения конфликта иностранные инвесторы, скорее всего, начнут избавляться от своих запасов китайских ценных бумаг.

По состоянию на июнь 2022 года иностранные инвесторы держали более одного триллиона долларов в оншорных бондах и акциях китайских компаний, а по состоянию на сентябрь 2022 года - более 775 миллиардов долларов в оффшорных китайских ценных бумагах, котируемых на биржах США.

Несмотря на обострения отношений между США и Китаем, объем торговли между этими странами в 2022 году достиг рекордной отметки и, по данным американских специалистов, увеличился до 690,6 миллиарда долларов. По данным Бюро экономического анализа Соединенных Штатов, экспорт в Китай увеличился на 2,4 миллиарда долларов и достиг 153,8 миллиарда долларов, а импорт китайской продукции вырос на 31,8 миллиарда долларов и составил 536,8 миллиарда долларов.

Технологическая война между США и Китаем

Технологическая война между США и Китаем набирает обороты. В июле Пекин произвел "предупредительный залп" по крупнейшей экономике мира, ограничив экспорт критически важных минералов германия и галлия, используемых в производстве смартфонов, электромобилей, атомной энергетики и других устройствах, включая вооружения.

Два минерала, которые Пекин использует в качестве давления на Вашингтон, необходимы для производства полупроводников, которые в свою очередь играют важную роль в обеспечении национальной безопасности США. Они позволяют разрабатывать и внедрять передовые системы вооружений и контролировать работу важнейших объектов инфраструктуры. Они являются основой практически всех современных военных технологий, включая системы связи и навигации, а также сложных систем вооружения, например таких как истребитель F-35 Joint Strike Fighter. В 2022 году эксперты Государственного департамента Соединенных Штатов подсчитали, что участие США в конфликте вокруг Тайваня приведет к ежегодным экономическим потерям в размере 2,5 триллиона долларов. Причем ущерб будет нанесен "моментально" и его очень трудно будет компенсировать Коллаж предоставлен электронным изданием Euro AsianTimes Кроме того, полупроводники играют ключевую роль в создании таких технологий будущего, как искусственный интеллект и 5G. Помимо того, развитие передовых автономных систем, систем кибербезопасности, космических и гиперзвуковых технологий, а ориужия также направленной энергии также связано с полупроводниковой продукцией.

В 2021 году правительство Соединенных Штатов определило четыре области, в которых доминирование Китая может нанести ущерб национальной безопасности. К ним относятся производство полупроводников и упаковка чипов, аккумуляторы большой емкости, критически важные минералы и материалы, а также фармацевтика, включая активные фармацевтические ингредиенты (Active Pharmaceutical Ingredients, API).