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Энергетический кризис в Европе может разразиться уже этой зимой — западные эксперты

На самом деле Европа пока не ощутила на себе самых серьезных последствий "военного удара" России по ценам и поставкам энергоносителей, но все может измениться уже в эти зимние месяцы
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Российский нефтеналивной танкер у причала в зимний день. Иллюстрация предоставлена онлайн-изданием Asia Times Files / Twitter

Специальная военная операция России на Украине, начавшаяся восемнадцать месяцев назад, привела к “неожиданному” энергетическому кризису в Европе. Перед лицом перспективы получения гораздо меньшего количества российских энергоносителей возникли опасения, что энергетическая инфраструктура Евросоюза не переживет зиму в 2022-23 годах, что естественно приведет к крушению экономики. Об этом пишет британский обозреватель и геополитик Майкл Брэдшоу, профессор бизнес-школы Уорикского университета.

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Однако мягкая зима и постепенное выполнение плана по снижению энергопотребления и увеличению объемов закупок у альтернативных производителей позволили странам Европейского союза выйти из этой ситуации потрепанными, но не разбитыми окончательно.

Германия, Италия и другие зависимые от газа государства отказались от российского газа относительно быстро и без серьезного дефицита электроэнергии. С этого момента, на первый взгляд, даже стало появляться больше хороших новостей. В 2023 году наблюдалось устойчивое снижение цен на энергоносители, а объем газовых хранилищ в Европе достиг отметки в 90 % на три месяца раньше запланированного на ноябрь срока и возможно даже достигнет уровня 100 % уже в сентябре.

Динамика цен на газ в Европе в 2020-23 годах (US$/MMBtu). Такие  котировки носят название голландских фьючерсов TTF. MMBtu = один миллион британских тепловых единиц. Иллюстрация предоставлена онлайн-изданием Asia Times Files / Trading View.

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Многие политики на Западе, включая министра энергетики ФРГ Роберта Хабека, утверждают, что худшее в энергетическом кризисе уже позади. Однако, судя по всему, говорить об этом пока рано.

Очередные проблемы Евросоюза

В период с января 2022 года по декабрь 2023 года общая доля импорта трубопроводного российского газа в страны Евросоюза сократилась с 39% до 17%. Пытаясь компенсировать такую динамику, Евросоюз стал в большей степени зависеть от поставок сжиженного газа США чем раньше.

 При этом совокупный процент импортируемого в Евросоюз газа вырос с 19% в 2021 году до примерно 39% в 2022 году. Это произошло благодаря оперативной модернизации инфраструктуры, в результате чего в период с 2021 по 2024 год мощности по транспортировке СПГ выросли более чем на 33 %. (Однако около 13% импортируемого в ЕС сжиженного топлива по-прежнему поступает из России, объемы поставок которой также существенно возросли после начала СВО). Столь резкий рост объемов потребления СПГ подверг страны Евросоюза риску нестабильности на этом рынке, особенно с учетом того, что более семидесяти процентов импортируемой продукции закупается "по первому требованию", а не по долгосрочным контрактам с нефтяной индексацией, как это принято странах Ближнего Востока.

Так, например, в последние месяцы в Европе наблюдался рост котировок эталонного газа, что было обусловлено забастовками австралийских СПГ-заводов. Это свидетельствует о том, что объемы поставок по-прежнему ограничены и существует множество факторов, способных вызвать серьезные нарушения в работе взаимосвязанного международного рынка. Пытаясь стабилизировать ситуацию, Еврокомиссия запустила такие программы, как "EU Energy Platform". Такая информационная площадка упрощает компаниям-поставщикам в странах-членах ЕС совместные закупки топлива.

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Пытаясь стабилизировать ситуацию, Еврокомиссия запустила такие программы, как "EU Energy Platform". Такая информационная площадка упрощает компаниям-поставщикам в странах-членах ЕС совместные закупки топлива. Впрочем, пока неизвестно, какой объем поставок может быть направлен через такой механизм, поскольку он еще не апробирован. К тому же специалисты индустрии считают, что подобное вмешательство со стороны государства может спровоцировать обратную реакцию и подорвать нормальное функционирование рынка.

Если говорить о трубопроводном газе, то Осло обогнав Москву, превратилось в основного производителя газа для Европы, обеспечивая 46% потребностей в начале 2023 года (по сравнению с 38% годом ранее). Столь резкое увеличение объемов поставок привело к перегрузке газовой системы Норвегии. Задержки с проведением ремонтных работ в конце весны-начале лета стали причиной снижения интенсивности потоков, что повлекло рост цен, еще раз показывая, насколько напряженным сегодня является рынок Евросоюза. Не исключено, что в перспективе увеличение сроков ремонтных работ в Норвегии приведет к еще большим проблемам.

Согласно прогнозам, в текущем году Евросоюз продолжит закупать у Российской Федерации порядка 22 млрд. куб. м газа. Это примерно соответствует одиннадцати % суммарного трубопроводного газа, потребляемого ЕС в 2022 году. Значительная часть газа идет через территорию Украины, а поскольку действующий транзитный контракт между Москвой и Киевом вряд ли будет пролонгирован после истечения срока его действия в конце 2024 года, этот маршрут снабжения окажется под угрозой.

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По данным Международного энергетического агентства, в 2022 году Евросоюзу удалось сократить потребление газа на 13% (при плановом показателе в 15%). В ближайшие месяцы "утомленные" военным конфликтом страны Европы могут оказаться не столь успешны в этом вопросе.

После начала специальной военной операции на Украине и сокращения поставок из России страны Европейского Союза нарастили закупки сжиженного природного газа. По данным Международного энергетического агентства (МЭА), в июне прошлого года Евросоюз впервые импортировал из Соединенных Штатов больше СПГ, чем российского трубопроводного газа Иллюстрация предоставлена онлайн-изданием Asia Times Files / / Agence France-Presse, AFP / dpa / Jens Buttner

Европе уже ничего не поможет - ни падение цен, ни то, что некоторые страны прошлой зимой не справились со своими проблемами. Лишь четырнадцать из двадцати семи стран-членов Евросоюза ввели обязательную политику снижения энергопотребления, в то время как страны восточной Европы, включая Варшаву, Бухарест и Софию, практически ничего не сделали для сокращения энергопотребления. Если в эти зимние месяцы в материковой Европе будет ощущаться физическая нехватка газа, это может ослабить призыв к солидарности.

Что случится завтра

Суровые реалии таковы, что еще как минимум два-три года европейцам придется надеяться на мягкую зиму и отсутствие серьезных проблем с глобальными поставками СПГ, разумеется, если они хотят предотвратить значительные скачки цен на голубое топливо.

Но даже сегодня цены на газ в странах Европы остаются примерно на пятьдесят % выше среднего многолетнего показателя, существовавшего до начала СВО, что негативно сказывается как на домохозяйствах, так и на предприятиях в целом. Это особенно важно для экономики ФРГ - промышленного центра Евросоюза с ее энергоемкой автомобильной и химической отраслями. Растет обеспокоенность, что высокие цены на энергоносители способны спровоцировать деиндустриализацию, поскольку энергоемкие производства перемещаются в другие регионы.

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Положительным моментом является то, что давление на газовый рынок должно уменьшиться, примерно, с 2025 - 2026 гг. В Соединенных Штатах и Катаре будут введены в строй новые производственные мощности СПГ, и рынок восстановит равновесие. Спрос на голубое топливо в странах Евросоюза также должен существенно снизиться ориентировочно на 40% к 2030 году, что соответствует плану по снижению энергопотребления.

Некоторые аналитики считают, что к концу десятилетия может даже возникнуть перенасыщение газового рынка. Это может случиться в результате форсированного внедрения в Европе технологий возобновляемой энергетики и введения в строй нового поколения атомных электростанций. Это позволит существенно снизить зависимость Европы от импорта газа, но произойдет это только в том случае, если ЕС будет эффективно координировать свои действия.

Британский эксперт отмечает, что в течение нескольких месяцев после начала военного конфликта на Украине, (а именно в октябре 2022 года), Франция запустила прямые поставки газа в Германию, пытаясь тем самым снизить зависимость Берлина от Москвы, а затем ФРГ стала поставлять больше электроэнергии во французские города, чтобы компенсировать перебои, связанные с обслуживанием атомных электростанций.

Проблема заключается в том, чтобы применить такой же подход к декарбонизации. Пока Париж пытается заручиться поддержкой идеи модернизации атомной энергетики как внутри страны, так и в других государствах Европы, Франция сталкивается с противодействием со стороны возглавляемой Берлином группы "Друзья возобновления", выступающей за строительство только возобновляемых источников энергии. Такого рода "расколы" могут оказать негативное влияние на темпы трансформации энергетической отрасли в сторону полного отказа от использования ископаемого топлива.

Взрывы на трубопроводах "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2" стали огромной проблемой для стран Европейского союза. Иллюстрация предоставлена онлайн-изданием Asia Times Files / Agence France-Presse, AFP / dpa / Jens Buttner

Таким образом, хотя Европейскому Союзу и удалось частично отказаться от использования трубопроводного газа из России, он по-прежнему будет подвержен влиянию изменчивости мировых газовых рынков, если только в ближайшее время существенно не сократит свои потребности в голубом топливе.

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