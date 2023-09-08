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На прошлой неделе ВВС КСИР получили на вооружение партию двухместных реактивных учебно-тренировочных самолетов Як-130 российского производства, что свидетельствует о стремлении Тегерана модернизировать свои устаревшие военно-воздушные силы.

Работа по созданию Як-130 стартовала в опытно-конструкторском бюро им. А. С. Яковлева в первой половине 90-х годов прошлого столетия. Самолет создавался как более экономичный и функциональный вариант чехословацкого L-39 "Альбатрос" в рамках конкурса оборонного ведомства Российской Федерации. Изображение предоставлено сетевым изданием Euro AsianTimes / United Aircraft Corporation (UAC).

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Эти самолеты окажут неоценимую помощь в обучении иранских пилотов навыкам работы с такими истребителями, как российские МиГ-29, американские F-4 Phantom II и F-14 Tomcat, которые поступили на вооружение Тегерана еще до Исламской революции 1979 года во времена правления династии шахов (Пехлеви).

В своем репортаже агентство Tasnim News Agency сообщило о получении самолетов ВВС Исламской Республики Иран (ВВС ИРИ), показав их в ангаре с уже нанесенной схемой окраски IRIAF. Таким образом, российский Як-130 стал самым современным реактивным учебно-боевым самолетом в составе иранских ВВС. Кроме того, в настоящее время силами КСИР эксплуатируется учебно-тренировочный самолет Yasin отечественного производства.

Из других видеороликов, размещенных в социальной сети X (бывший Twitter) стало известно, что самолет с такой же окраской выполняет рулежку на авиабазе Исфахан. Появление самолетов Як-130 вполне соответствует предыдущим заявлениям Соединенных Штатов о расширении военно-технического сотрудничества между Россией и Ираном, которое включает в себя бартерный обмен военными технологиями. В частности, пишет издание EurAsian Times, Россия закупила иранские беспилотники-камикадзе Shahed-136 и разработала на их базе "сильно модифицированный" собственный вариант - "Герань-2.

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По мнению американских военных экспертов, в обмен на это Россия должна была поставить современные самолеты, в том числе эскадрилью многоцелевых истребителей Су-35С. В феврале этого года официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в беседе с журналистами сообщил, что в рамках этой же сделки Иран получит самолеты Як-130, ударные вертолеты и радиолокационные станции.

Морально и физически устаревшие военно-воздушные силы Ирана

На вооружении Ирана в основном находятся реактивные самолеты третьего и четвертого поколений, построенные в период холодной войны 70-х годов прошлого столетия. Почти все они нуждаются в оригинальных запчастях и являют собой настоящий кошмар в плане технического обслуживания, поскольку находятся под американскими санкциями еще со времен исламской революции 1970-х годов. Среди других самолетов, стоящих на вооружении Ирана, - американские истребители F-5 Tiger II, Су-24 Fencer и Су-22 Fitter.

Американские боевые самолеты поддерживаются в работоспособном состоянии за счет модернизаций собственного производства, в том числе гиперзвукового оружия, противокорабельных ракет и, по некоторым данным, усовершенствованных электронных компонентов и авионики, которые хотя и не столь высокотехнологичны, как российские или западные системы, но все же позволяют избежать полного устаревания самолетов, пишет EurAsian Times.

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Появление в Иране российских учебно-боевых машин явно свидетельствует о скором принятии на вооружение истребителей Су-35С, считают многие военные эксперты "Фланкер. Изображение предоставлено сетевым изданием Euro AsianTimes / United Aircraft Corporation (UAC).

По оценкам специалистов, ВВС Ирана летают на них очень редко, чтобы избежать износа вследствие постоянной эксплуатации и тренировочных полетов. Сложившаяся ситуация также негативно сказывается на качестве подготовки пилотов и летной годности парка IRIAF. Отсутствие учебно-тренировочных самолетов приводит к тому, что летчикам порой приходится переучиваться непосредственно на современных истребителях.

Роль Як-130 в составе иранских военно-воздушных сил

В связи с вышеизложенным Як-130 служит двум целям. Усовершенствованный учебно-боевой самолет позволит иранским летчикам лучше подготовиться к управлению фронтовыми машинами или, по крайней мере, имеющимися на вооружении российскими истребителями.

Як-130, так же, как и "Hawk" компании BAE Systems, которые используются индийскими ВВС (IAF), также обладает весьма серьезным резервным ударным потенциалом, что позволяет использовать его в качестве мощного средства огневого поражения наземных группировок противника.

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Кроме того, появление Як-130 свидетельствует о том, что Москва и Тегеран наконец-то завершат сделку по Су-35С. Раннее сообщалось, что Иран должен был получить 24 таких самолета. Однако согласно последней информации, контракт не был завершен в полном объеме. Приобретение Як-130 потенциально указывает на то, что сделка по Су-35 будет завершена в ближайшее время.

Учебно-тренировочный самолет способен также помочь в отработке задач ближней авиационной поддержки и может нести на борту несколько тонн боеприпасов, например, ракетное вооружение, размещенное на крыльях и под фюзеляжем. По данным агентства Tasnim, на самолете будет установлена 23-мм авиационная пушка. Кроме того, Як-130 может нести такое вооружение, как 250- и 500-кг бомбы, 80-, 122- и 330-мм ракеты, управляемые авиабомбы КАБ-500, высокоточные авиационные ракеты класса "воздух-поверхность" Х-29 и две Р-73 малой дальности класса "воздух-воздух" (УР).

По данным издания Jerusalem Post, на самолете могут быть установлены две капсулы радиоэлектронной борьбы на обоих законцовках крыльев и внешние топливные баки для увеличения дальности полета. Максимальная масса боевой нагрузки Як-130 составляет 3 000 килограмм, взлетная масса 10,3 тонны, максимальная скорость полета - 1 060 километров в час, практическая дальность полета - 1 850 километров, практический потолок - 12 500 метров. Запас хода составляет 3 часа (с двумя дополнительными баками), имеется съемный агрегат для дозаправки в воздухе. В апреле этого года мы сообщали, о планах Ирана по закупке у России 24 истребителей Су-35 "Фланкер-Э", которые ранее предназначались для ВВС Египта. Cy-35 представляет собой глубокую модернизацию истребителя Cy-27 Изображение предоставлено сетевым изданием Euro AsianTimes / United Aircraft Corporation (UAC).

Як-130 чем-то похож на иранский учебно-тренировочный самолет собственного производства

Иранские военные специалисты отводят аналогичную роль отечественному реактивному самолету Yasin. В сообщении информационного агентства Tasnim говорится, что оборонное ведомство Ирана недавно развернуло сборочную линию по производству самолета Yasin, "который также способен выполнять различные боевые задачи".

"Иранский самолет также предназначен для выполнения специальных военных операций, связанных, например, с ближней воздушной поддержкой (БВП), - говорится в сообщении. "Он оснащен катапультным креслом, авионикой, двигателем и шасси отечественного производства. Местные "наукоемкие производства" изготовили для него метеорологический радар, который был установлен на корпусе самолета."

Вместе с тем военная доктрина Ирана в большей степени ориентирована на использование большого и разнообразного арсенала баллистических ракет малой и средней дальности, разведывательно-ударных и дальнобойных беспилотников-камикадзе, а также сотен малых и средних быстроходных боевых катеров (БДК), вооруженных противокорабельными ракетами, небольшого флота подводных лодок и фрегатов для борьбы с противником, находящимся далеко от границ и берегов Исламской Республики Иран.

Однако проект Yasin, так и не удалось довести до серийного производства из-за санкций, наложенных на продажу Ирану аэрокосмических компонентов. Западные эксперты считают, что этот самолет не может должным образом выполнять задачи подготовки пилотов ВВС Ирана к освоению современных истребителей Су-35, а также выполнять роль ударного авиакомплекса. В этом контексте Як-130 можно рассматривать как своего рода предвестника Су-35.

Иран в основном полагается на беспилотники, ракеты и военизированные формирования.

Проблемы с иранскими ВВС также не позволяют Тегерану использовать свои немногочисленные старые и несколько современных самолетов в потенциальном конфликте с противником и потерять третью линию обороны.

Скрытные операции Израиля по уничтожению иранских ученых-ядерщиков, таких как Мохсен Фахризаде, и кибератаки на ядерные объекты Ирана, например, в Натанзе в апреле 2021 года, позволяют сделать следующие выводы. Во-первых, Иран не обладает ни потенциалом, ни желанием начать захватническую, наступательную операцию против Израиля. Во-вторых, его ракетный и беспилотный флот, а также военизированные формирования в Ливане, Сирии и Ираке, как раз и представляют собой реальную асимметричную и конвенциональную угрозу. Приобретение Як-130 следует рассматривать именно в этом контекст

Недавние фото и видео Як-130 в Исфахане, Иран. Вчера появились первые сообщения о том, что Ирану передана первая партия самолетов Як-130, а сегодня из неофициальных источников стало известно об этих кадрах. Появление этих учебных машин является первым практическим шагом Ирана к принятию на вооружение истребителей Су-35. Изображение предоставлено сетевым изданием Euro AsianTimes / Cоциальная сеть X (бывший Twitter).

Программа Як-130

Программа Як-130 первоначально разрабатывалась силами опытно-конструкторского бюро имени А.С. Яковлева в сотрудничестве с итальянской аэрокосмической и оборонной компанией Aermacchi. Проект не был реализован в полной мере, но в результате в каждой стране было построено по два аналогичных самолета. В настоящее время Рим располагает самолетом М-346 Master, поступившим на вооружение в 2010 г. и построенным компанией Leonardo, ставшей правопреемником Aermacchi. Россия приняла на вооружение самолет Як-130, который заменил устаревший парк чехословацких учебно-тренировочных самолетов Aero L-39 Albatross.

Самолет поступил на вооружение Военно-воздушных сил Российской Федерации в июле 2009 года и был впервые продемонстрирован на авиакосмическом салоне МАКС-2009. Его производство ведется на заводе "НАЗ Сокол" в Нижнем Новгороде. Первые самолеты ограниченной партии были изготовлены в мае 2003 года, а в апреле 2004 года начались летные испытания серийного варианта.

Официальные летные испытания были завершены в мае 2005 года, а в декабре 2009 года были завершены все испытания перспективного учебно-боевого самолета, включая фигуры высшего пилотажа и отработку тактики ведения воздушного боя. Первые четыре из 12 самолетов Як-130 поступили в подразделения Военно-воздушных сил России в период с февраля по апрель 2010 года. Еще пять самолетов, по сообщениям СМИ, были переданы в апреле 2011 года.