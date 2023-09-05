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Экс-премьер Италии заявил, что Франция сбила итальянский пассажирский самолет, пытаясь убить Каддафи

В 1980 году во время неудачной попытки покушения на лидера Ливии Муаммара Каддафи истребитель французских ВВС сбил итальянский авиалайнер. В результате удара погиб 81 человек — Бывший премьер-министр Италии Джулиано Амато
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Бывший премьер-министр Италии заявил, что в 1980 году при попытке покушения на лидера Ливии Муаммара Каддафи ракета французских военно-воздушных сил "случайно" сбила пассажирский авиалайнер над акваторией Средиземного моря. Об этом пишет индийский эксперт в области обороны и геополитик Ашиш Дангвал в своей заметке для интернет-журнала EurAsian Times.

Экс-премьер Италии Джулиано Амато потребовал от президента Франции Эммануэля Макрона перестать "скрывать правду", признать вину за случившееся и "смыть с Франции этот позор". На снимке борт Itavia Flight 870. Изображение предоставлено сетевым изданием Euro AsianTimes /Wikipedia.

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В своей беседе с журналистами римского издания Repubblica, опубликованной 2 сентября, бывший премьер-министр Италии Джулиано Амато утверждает, что рейс 870 авиакомпании It Avia, следовавший из Болоньи в Палермо, был уничтожен истребителем ВВС Франции.

Ракетный удар, первоначально предназначавшийся для уничтожения ливийского военного самолета, в итоге привел к трагической авиакатастрофе над Средиземным морем, унесшей жизни 81 пассажира, находившегося на борту гражданского судна. Бывший премьер-министр Амато обратился к президенту Франции Эммануэлю Макрону с призывом опровергнуть или подтвердить его слова о причинах авиакатастрофы 27 июня 1980 года и призвал Макрона перестать "скрывать правду".

При этом признавая отсутствие конкретных доказательств его версии, Амато также заявил, что Италия предупредила лидера Ливии о планах Парижа его устранить. В итоге Каддафи, возвращаясь в Триполи со встречи в Югославии, предпочел не садиться на борт ливийского военного самолета, который, должна была "случайно" поразить французская ракета, выпущенная во время “специально” организованных военных учений с участием стран Североатлантического альянса.

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Амато считает, что ракета была выпущена с одного из истребителей военно-воздушных сил Франции, который, предположительно, взлетел с авианосца на южном побережье Корсики. "Был разработан план удара по самолету, на котором летел Каддафи", - утверждает итальянский политик. "Однако ливийскому лидеру удалось избежать ловушки, поскольку его предупредил (бывший председатель кабинета министров Италии Беттино) Кракси. И вот теперь для Елисейского дворца появился шанс смыть позор, тяготеющий над Парижем".

Он подчеркнул, что прошло уже более четырех десятилетий, а невинные жертвы "Устики" все еще ждут справедливости. "Зачем же продолжать скрывать правду? Пришло время пролить свет на эту страшную тайну. Макрон вполне может это сделать. И НАТО может это сделать", - отметил Амато.

Сообщения о причастности Франции к атаке на пассажирский авиалайнер появились сравнительно недавно, пишет Ашиш Дангвал. В 2008 году в своем телеинтервью бывший президент Италии Франческо Коссига, занимавший на момент катастрофы пост премьер-министра, заявил, что причиной катастрофы могла стать французская ракета, целью которой был ливийский военный самолет. Он также сообщил, что был проинформирован органом военной разведки Италии о предупреждении Каддафи.

Реагируя на заявления Амато, премьер-министр Италии Джорджия Мелони подчеркнула, что утверждения ее предшественника "заслуживают самого пристального внимания". В то же время она призвала его предоставить "более веские доказательства, которые не ограничиваются личными суждениями".

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Во время расследования причин катастрофы специалисты пришли к выводу, что во время полета в салоне самолета сработала бомба, заложенная в заднем туалете. При этом довольно крупный фрагмент фюзеляжа обнаружить так и не удалось, скорее всего, из-за слишком мощного взрыва. В результате многократных имитаций и экспериментов с управляемым взрывом были получены повреждения идентичные тем, что были зафиксированы на разбившемся самолете DC-9. На снимке раскладка фрагментов самолета рейса 870. Музей памяти Устики - Болонья, Италия - Atlas Obscura. Изображение предоставлено сетевым изданием Euro AsianTimes /Wikipedia/Atlas Obscura. 

Так или иначе, подобные обвинения могут привести к обострению французско-итальянских отношений, особенно на фоне попыток двух стран наладить дипломатические связи после инцидента, произошедшего в начале лета, пишет индийский эксперт.

Напомним, что причиной разногласий послужил отказ министра иностранных дел Италии Антонио Таяни посетить Париж с официальным визитом после критических замечаний со стороны главы МВД Франции Жеральда Дарманена в адрес миграционной политики Рима.

Катастрофа рейса 870

27 июня 1980 г. пассажирский самолет McDonnell Douglas DC-9 совершал рейс из Болоньи в Палермо, но примерно через час после начала полета пропал с экранов радаров. Сразу же после катастрофы на поиски выживших были направлены два истребителя Lockheed F-104 Starfighter военно-воздушных сил Италии. Однако из-за плохой видимости никого обнаружить не удалось.

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В результате крушения лайнера погиб 81 человек, включая пассажиров и членов экипажа. Загадка трагедии рейса 870 авиакомпании It Avia остается неразгаданной и по сей день, спустя более четырех десятилетий после аварии. При этом периодически выдвигаются самые разные обвинения и конспирологические гипотезы.

Именно с этим происшествием связывают некоторые события "свинцового десятилетия" - периода, характеризующегося разгулом ультраправых и ультралевых террористических организаций в Италии в 1960-1980-е годы. 

В ходе расследования причин катастрофы эксперты обнаружили вещественные доказательства того, что во время полета в салоне сработала бомба, заложенная в туалетной кабине. При этом довольно крупную часть фюзеляжа, (как раз в районе туалета) так и не удалось найти, скорее всего, из-за слишком сильного взрыва. В результате многократных имитаций и экспериментов с управляемым взрывом в туалетной комнате DC-9 были получены повреждения, идентичные тем, которые были зафиксированы на разбившемся самолете.

Однако в 1999 году от версии теракта пришлось отказаться, пишет Дангвал. В результате всестороннего расследования, возглавляемого судьей Розарио Приоре, был предложен альтернативный сценарий. По заключению экспертов, рейс 870 авиакомпании Itavia, вероятно, невольно стал "участником" воздушного боя между ливийским МиГ-23МС и истребителями Североатлантического альянса. Официальные представители Франции, Соединенных Штатов и Североатлантического альянса опровергли наличие каких-либо военных действий в небе в ту ночь.

Итальянская пресса выдвинула версию о том, что самолет могли сбить случайно во время покушения на ливийских политиков, а возможно, и на лидера Ливии Муаммара Каддафи, который, в тот роковой вечер якобы "находился в том же воздушном пространстве".

В 1980 году во время неудачной попытки покушения на лидера Ливии Муаммара Каддафи истребитель французских ВВС сбил итальянский авиалайнер. В результате удара погиб 81 человек  Dassault Mirage 2000 — основной боевой самолет французских военно-воздушных сил конца 20 начала 21 века. Разработан французским аэрокосмическим концерном Dassault Aviation. Изображение предоставлено сетевым изданием Euro AsianTimes / Wikipedia.

В пользу версии об ударе французской ракеты по самолету рейса 870 авиакомпании Itavia говорит и тот факт, что судно, участвовавшее в поисках обломков DC-9, принадлежало ВМС Франции. Основной причиной появления такой гипотезы послужили сообщения о том, что доступ к обнаруженным в ходе поисковых работ фрагментам самолета имели только спецслужбы США. Это обстоятельство привело к возникновению спекуляций и подозрений относительно обстоятельств трагедии, считает индийский эксперт.

Кроме того, следователи и родственники погибших столкнулись с большими трудностями в получении "полной и достоверной" информации о крушении DC-9. Из-за неоднократных и неуспешных попыток расследовать катастрофу рейса 870 авиакомпании "Итавиа" ее стали называть un muro di gomma, что в переводе с итальянского означает "резиновая стена".

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италия франиция ливия борт 870 каддафи
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