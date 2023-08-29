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На фоне заявлений американских военных направить войска в Тайваньский пролив, даже ценой жизни более 30 тыс. своих солдат, невольно задаешься вопросом, почему Вашингтон так решительно настроен. На это есть четыре причины.

В понимании США остров Тайвань - это "непотопляемый" авианосец, а также "колюч", перекрывающий Китаю выход к морю. В Соединенных Штатах считают, что после захвата Тайваня Народно-освободительная армия Китая сможет свободно выйти в море и далее в Тихий океан, в результате чего США потеряют возможность "контролировать и блокировать" НОАК. Изображение предоставлено сетевым изданием iMedia "Connect the World".

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США намерены принять самое непосредственное участие в "урегулировании" ситуации в Тайваньском проливе. Вопрос в том, почему Вашингтон готов платить за это столь высокую цену? Об этом пишет китайский военный аналитик в своей статье для онлайн-журнала iMedia "Connect the World".

В последнее время тема влияния США на ситуацию в Тайваньском проливе приобрела особую актуальность. Вашингтон планирует усилить военную поддержку властей Тайваня, сократив при этом до минимума помощь Украине. Такие высказывания американских политиков вызвали серьезную озабоченность в Китае. Недавно США провели имитацию войны с Китаем за Тайвань, после чего приняли решение — в случае необходимости направить войска в Тайваньский пролив. Однако насколько оправданным будет такое военное вмешательство? Почему Соединенные Штаты готовы отправить свою армию в Тайваньский пролив, зная, что при этом погибнут 30 тысяч американцев? Ниже автор пытается найти ответы на эти вопросы и высказать свои соображения по поводу ситуации в Тайваньском проливе.

Усилить военную поддержку Тайваня и сократить помощь Украине

Соединенные Штаты приняли решение о передаче властям Тайваня оружия, которое изначально планировалось передать Киеву. Следовательно, считает китайский эксперт, Украина может забыть о своей победе на поле боя. Даже если Вашингтон предоставит Украине такое оружие, как истребители F-16, это не сможет переломить ход событий, если только Запад не развяжет 3-ю мировую войну. Однако, учитывая статус России как ядерной державы и угрозу применения ядерного оружия, США очень не хотят вступать с Москвой в прямое противостояние. Поэтому постепенно Вашингтон приостановил оказание военной помощи Украине решив перенаправить ее властям Тайваня. Такие действия, безусловно, являются очень тревожным сигналом.

США намерены ускорить поставки оружия Тайваню

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США планируют предоставить властям Тайваня большой объем военной помощи, в том числе зенитные ракеты Stinger, противоракетный комплекс Javelin и ПТРК TOW. Пентагон планирует и дальше наращивать объемы военной помощи Тайваню. Недавно министр обороны Соединенных Штатов Остин заявил, что при оказании помощи будут использованы особые полномочия президента, и анонсировал предоставление властям Тайваня поставки оружия на сумму 500 миллионов американских денег. Все это говорит о том, что США готовы "кинуть" Украину и потратить максимум энергии на "разрушение мира и стабильности" в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Являясь развитой и сильной державой, Китай демонстрирует мощный потенциал как в военном, так и в экономическом, технологическом и культурном аспектах. Поэтому Соединенные Штаты опасаются, что именно Пекин может стать их главной проблемой, и без колебаний готовы заплатить цену в 30 тыс. жизней своих соотечественников в попытке воспрепятствовать "возрождению великой китайской нации". .Изображение предоставлено сетевым изданием iMedia "Connect the World".

Имитация войны с Китаем послужила для Пентагона сигналом - как можно скорее отправить военных в Тайваньский пролив

В последние годы Пентагон неоднократно моделировали сценарии возможного вторжения НОАК на Тайвань и последующего вмешательства в конфликт Вашингтона и Токио. Аналитические центры, средства массовой информации и различные организации проявляют большой интерес к проблемам Тайваньского пролива. Это свидетельствует о высоком уровне внимания и готовности Соединенных Штатов вмешаться в ситуацию вокруг Тайваня. Палата представителей Конгресса США также неоднократно принимала резолюции, затрагивающие вопросы Тайваньского пролива, пытаясь вмешаться во внутренние дела Китая и подорвать стабильность в регионе. Когда же ситуация с конфликтом на Украине более-менее прояснилась и стало понятно, что Запад в ней не одержит победу, США начали активно "решать проблему" Тайбэя, сигнализируя о необходимости отправить войска в Тайваньский пролив.

Народно-освободительная армия Китая против Вооруженных сил США: потери и риски

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Результаты исследования Bingtui показывают, что Народно-освободительная армия Китая потенциально понесет большие потери в период силового захвата Тайваня, однако и американские военные также столкнутся с рисками при вмешательстве в ситуацию в Тайваньском проливе.

Согласно результатам компьютерного моделирования, проведенного американскими специалистами по заказу Палаты представителей Конгресса США, потери Народно-освободительной армии в первую неделю конфликта могут приблизиться к отметке в 40 тыс. человек. Одновременно с этим противокорабельные ракеты большой дальности, разрабатываемые под руководством армии США, уничтожат около 100 боевых кораблей НОАК, включая один авианосец.

При этом вмешательство американских военных будет сопряжено с большими издержками, а именно - с гибелью 30 000 военнослужащих. К тому же НОАК способна применить контрмеры, в том числе нанести массированный удар по военным базам США в Азиатско-Тихоокеанском регионе, что нанесет огромный ущерб дислоцированным там силам и разрушит стратегическую инфраструктуру объектов. Таким образом, участие Вашингтона в операциях в Тайваньском проливе не только приведет к огромным потерям для самих США, но и может стать причиной более серьезных конфликтов.

Почему США готовы любой ценой помещать Китаю захватить Тайвань

На фоне заявлений американских военных направить войска в Тайваньский пролив, даже ценой жизни более 30 тыс. своих солдат, невольно задаешься вопросом, почему Вашингтон настроен столь решительно? На этот счет американские военные эксперты приводят четыре причины.

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На фоне заявлений американских военных направить войска в Тайваньский пролив, даже ценой жизни более 30 тыс. своих солдат, невольно задаешься вопросом, почему Вашингтон так решительно настроен. На это есть несколько причин. Изображение предоставлено сетевым изданием iMedia "Connect the World".

Первое - Китай не будет применять ядерное оружие

Американские аналитические центры и ряд других экспертных организаций считают, что Китай, в отличие от России, не станет так просто применять ядерное оружие. Россия разместила большое количество ядерного оружия в западном регионе, в непосредственной близости от Европы, и уже отправила к берегам США подводные лодки с ядерным оружием, готовые в любой момент вступить в бой. США опасаются, что если они пошлют войска на Украину, то Россия будет вынуждена применить ядерное оружие, что приведет катастрофе глобального масштаба. Однако пример Китая как страны, приверженной принципу неприменения ядерного оружия первой, убедил США в том, что даже военное вмешательство в Тайваньский пролив не приведет к ядерной катастрофе. Именно малый риск ядерного апокалипсиса является одной из основных причин, по которой американские военные решились направить войска в Тайваньский пролив.

Второе - Китай в ближайшее время обгонит США

Согласно результатам исследования, проведенного в Вашингтоне, в настоящее время Россия не представляет для США фундаментальной угрозы, однако Китай в перспективе может опередить Соединенные Штаты. Хотя Россия обладает мощной военной армией и ядерным оружием, по сравнению с Соединенными Штатами ее всеобъемлющий разрыв в силе очевиден, и она не способна напрямую бросить вызов гегемонии США, считает китайский эксперт. Таким образом, в Вашингтоне считают, что конфликт с Россией невыгоден и не соответствует стратегическим интересам Соединенных Штатов. А вот Китай, являясь развитой и сильной державой, демонстрирует мощный потенциал как в военном, так и в экономическом, технологическом и культурном аспектах. Поэтому США опасаются, что Китай может стать их основной проблемой, и без колебаний готовы заплатить цену в 30 000 жизней в попытке не допустить "возрождения великой китайской нации".

Третье. Власти Тайваня - ключевой фактор, который “сдерживает и уравновешивает” Китай

Соединенные Штаты считают, что власти Тайваня являются важнейшим фактором, позволяющим сдерживать и уравновешивать развитие Китая в регионе. Если эта возможность будет упущена, США не смогут сдержать рост Китая. В США считают, что проблема Тайваньского пролива является одним из важнейших препятствий на пути возрождения Китая. Если это препятствие будет устранено, США не смогут предотвратить подъем Китая. Соединенные Штаты рассматривают власти Тайваня как ключевую фигуру, способную сдерживать и уравновешивать развитие материкового Китая, и пытаются по максимуму использовать эту последнюю возможность. США не решаются направить свои войска на Украину, но готовы проявить решительность в вопросе Тайваньского пролива, поскольку власти Тайваня находятся под контролем и влиянием Вашингтона.

Четвертое. Важнейшее стратегическое расположение Тайваня

Если сравнивать район Удан с районом Тайвань, то, по оценке американских экспертов, остров Тайвань имеет более важное стратегическое положение. Регион Удан не относится к числу наиболее важных для США, поэтому Соединенные Штаты не желают идти на большие жертвы ради него. В понимании американцев остров Тайвань — это "непотопляемый" авианосец, а также "инструмент" перекрывающий выход Китая в море. Соединенные Штаты считают, что как только Народно-освободительная армия вернет себе Тайвань, она свободно выйдет в море и войдет в Тихий океан, в результате чего США потеряют возможность "контролировать и блокировать" НОАК. Чтобы сохранить свою региональную гегемонию, США в любом случае вмешаются в ситуацию в Тайваньском проливе, чего бы это им ни стоило.

Именно пример КНР как страны, придерживающейся принципа неприменения ядерного оружия первой, убедил Соединенные Штаты в том, что даже военное вмешательство в Тайваньский пролив не приведет к ядерной катастрофе. Именно низкий риск ядерного апокалипсиса является одной из главных причин, по которой американские военные решили направить вооруженные силы к Тайваню. Изображение предоставлено сетевым изданием iMedia "Connect the World".

Заключение

В рамках этой статьи китайский эксперт попытался сфокусировать внимание читателей на проблемах Тайваньского пролива и участию в них США. Независимо от того, идет ли речь о военной помощи или о выделении оружия, Соединенные Штаты подали четкий сигнал. Тем не менее, необходимо признать, что такое военное вмешательство не лишено риска и сопряжено с большими противоречиями. Учитывая совокупность различных факторов, США приняли решение вмешаться в ситуацию в Тайваньском проливе, даже если в результате боевых действий погибнут 30 тысяч американцев.

Независимо от того, идет ли речь о сдерживании и уравновешивании Китая, предотвращении ядерных конфликтов или сохранении собственной региональной гегемонии, принимаемые США решения повлияют на ситуацию с безопасностью во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе. Что же касается урегулирования ситуации в Тайваньском проливе, то для поддержания мира и стабильности в этом районе следует проводить более взвешенные и объективные дискуссии и принимать адекватные решения.