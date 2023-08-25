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На днях Северная Корея продемонстрировала новый тип сторожевых кораблей, способных нести крылатые ракеты, которые, пока хоть и уступают южнокорейским аналогам, тем не менее, имеют огромное значение для повышения живучести ядерного арсенала КНДР.

На мачте корвета размещены основная радиолокационная станция, идентичная китайскому двухдиапазонному радару поиска и обнаружения авиационных и надводных целей Type 362 (MR36A), две навигационные РЛС и радиолокатор управления огнем (РУО) - аналог старой советской MP-104 с помощью которой осуществлялось управление зенитной артиллерийской установкой АК-630. На снимке патрульный катер с бортовым номером 661 запускает крылатую ракету, предположительно способную нести ядерные боевые части. Изображение представлено онлайн-изданием Asia Times / Korea Central Telegraphic Agency, KCNA.

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В этом месяце военно-морской журнал Naval News сообщил, что Северная Корея представила новый корвет класса Amnok, известный как патрульный корабль с бортовым номером "661". Это произошло во время показательных выступлений перед лидером страны Ким Чен Ыном. В сообщении говорится, что корвет водоизмещением 2 000 тонн, оснащен современными датчиками и вооружением, что является значительным прорывом для "скромного" военно-морского флота Северной Кореи.

В отчете также указано, что на борту корабля установлена модернизированная 100-миллиметровая пушка, четыре стационарные спаренные ракетные установки для противолодочных ракет и восемь пусковых установок для крылатых ракет большой дальности "Хвасаль-2" класса "земля-поверхность-поверхность", которые, по мнению западных военных экспертов, способны нести ядерные боезаряды.

Naval News пишет, что на мачте корвета размещены основная радиолокационная станция, идентичная китайскому двухдиапазонному радару поиска и обнаружения авиационных и надводных целей Type 362 (MR36A), две навигационные РЛС и радиолокатор управления огнем (РУО) - аналог старой советской MP-104 с помощью которой осуществлялось управление зенитной артиллерийской установкой АК-630.

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Авторы статьи также отмечают, что на борту корабля находятся две оптические системы управления огнем корабельной артиллерии, аналогичные российским СП-520 (СП-520 КС) (одна в носовой части, другая на корме), а также пусковые установки ложных целей, что указывает на наличие специализированной системы радиоэлектронной поддержки (РЭП) и, что более вероятно, радиопеленгатора (РПД).

Учитывая технические характеристики судна, западные эксепрты заявили, что корвет класса Amnok не заслуживает внимания как боевая единица в первую очередь из-за устаревшей и относительно слабой оснащенности датчиками и вооружением, что характерно для большинства надводных кораблей ВМС Северной Кореи.

Южнокорейский военный эксперт Ким Мин Сок в своей статье за 2020 год, подготовленной для экспертно-аналитического центра "Фонд Карнеги за международный мир", отмечает, что в случае морского сражения северокорейские малые военные суда, скорее всего, нанесут удар ракетами типа "Стикс" с дальней дистанции и скорее обратятся в бегство, чем вступят в ближний бой.

Он также считает, что в целом корабли КНДР окажутся в невыгодном положении по сравнению со своими "однокласниками" из Южной Кореи, поскольку корабли последней оснащены более мощными радарами, способными быстро обнаруживать небольшие надводные цели противника.

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21 августа Центральное телеграфное агентство КНДР сообщило об успешных испытаниях новой стратегической крылатой ракеты морского базирования. На мероприятии присутствовали руководитель Северной Кореи Ким Чен Ын и военно-морское командование. На снимке Ким Чен Ын осматривает новейший корабль Корейской Народно-Демократической Республики - корвет класса "Амнок" под номером 661. Изображение представлено онлайн-изданием Asia Times / Korea Central Telegraphic Agency, KCNA

Исключением может стать класс кораблей "Амнок", на вооружении которого находятся крылатые ракеты "Хвасаль-2". Вот как раз они-то и представляют наиболее серьезную угрозу. Хотя о ракетах Hwasal-2, как и о многом другом вооружении КНДР, практически ничего не известно, эксперты Missile Defense Advocacy утверждают, что в феврале 2023 года Северная Корея успешно запустила четыре крылатые ракеты большой дальности (КРБД) Hwasal-2. В докладе говорится, что ракеты были запущены из города Ким Чхэк (провинция Северная Хамгён) и в течение 170 минут двигались по эллиптическим и восьмеркообразным траекториям, после чего поразили заданную цель в Восточном Корейском заливе.

Специалисты Missile Defense Advocacy утверждают, что противокорабельная ракета большой дальности (Long Range Anti-Ship Missile, LRASM) имеет стратегическое преимущество перед системами противоракетной обороны, которые эффективны только при поражении целей на определенных высотах. Авторы пишут, что LRCM могут запускаться с тех же дистацний, что и баллистические ракеты средней дальности (БРСД). Но они летят на меньших высотах и могут наводиться вручную, избегая поражения противоракетами противника. Такие возможности, по мнению источника, ставят под угрозу стратегические объекты Южной Кореи и Японии.

В статье, опубликованной в рецензируемом южнокорейском журнале International Journal of Korean Unification Studies за 2021 год, оборонный аналитик Чон Ку Ли отмечает, что Пхеньян сосредоточил свои усилия на разработке новых систем запуска ракет и другого тактического оружия. Цель - поддержать стратегию национальной обороны в условиях современной войны и нивелировать влияние своих сравнительно небольших вооруженных сил.

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С тех пор как в конце 2011 года в Северной Корее к власти пришел Ким Чен Ын, пишет Ли, вооруженные силы страны претерпели значительные изменения. В частности, ядерное оружие превратилось из инструмента политического давления в реальное оружие, нацеленное на укрепление потенциала ядерного сдерживания.

Кроме того, утверждает он, Северная Корея отошла от традиционного принципа сохранения многочисленной армии. Пхеньян постепенно сократил численность личного состава и выборочно модернизировал свои системы вооружений. По словам Ли, слабые стороны Северной Кореи в области конвенциональных вооружений означают, что КНДР будет все более зависеть от своего ядерного потенциала, создавая все большую опасность для Южной Кореи и, как следствие, для Соединенных Штатов.

Более того, в феврале 2023 года Министерство обороны (МО) Японии сообщило, что Северная Корея разрабатывает тактическое ядерное оружие, направленное на повышение эффективности поражения целей в радиусе до 15 тысяч километров и укрепление потенциала упреждающего и ответного ядерного удара.

По оценкам специалистов, длина корабля составляет около 78-80 м, благодаря чему он стал самым большим в своем классе среди кораблей военно-морских сил КНДР. Водоизмещение корвета - порядка 2 тысяч тонн. Северокорейские корветы класса "Амнок" могут быть вооружены крылатыми ракетами с ядерными боеголовками, повышая тем самым разнообразие и живучесть ядерного арсенала Пхеньяна. Изображение представлено онлайн-изданием Asia Times / Korea Central Telegraphic Agency, KCNA.

Представители оборонного ведомства Японии также обращают внимание на то, что с мая 2019 года Северная Корея проводит пуски новых баллистических ракет малой дальности (БРМД) с нестандартными траекториями и намерена быстро совершенствовать свои технологии и оперативные возможности.

В январе 2021 года на съезде Трудовой партии Кореи (ТПК) Пхеньян представил пятилетний план развития оборонной науки и создания новых систем вооружений. В Токио заявили, что такие тенденции представляют собой "серьезную и неизбежную" угрозу национальной безопасности Японии.

Американский обозреватель Томас Ньюдик в статье для журнала The Warzone в этом месяце пишет, что, учитывая ущербность военно-морских сил КНДР по сравнению с Южной Кореей и США, решение о вооружении кораблей класса Amnok ракетами Hwasal-2 LRCM, скорее всего, является частью усилий по разработке новых и более совершенных систем доставки и способов распределения ядерного потенциала, чтобы сделать его менее уязвимым.

Ньюдик отмечает, что диверсификация ядерного арсенала корвета типа "Амнок" делает его более гибким и труднодоступным для поражения. Размещение ракеты "Хвасаль-2" на борту корветов проекта Amnok может быть последним шагом Северной Кореи на пути к созданию все более разнообразных систем доставки ядерного оружия морского базирования, в число которых входят баллистические ракеты подводных лодок (БРПЛ) и ядерные торпеды.

В апреле 2022 года издание Asia Times сообщило, что Северная Корея продемонстрировала новую баллистическую ракету подводного базирования (БРПЛ), которая по своим размерам превосходит Pukguksung-5. Аналитики полагают, что новая ракета оснащена разделяющейся головной часть (РГЧ) с блоками индивидуального наведения, при этом для увеличения дальности полета боеприпаса в ракетном топливе используются дополнительные "компоненты сгорания".

Некоторые специалисты утверждают, что ракета способна нанести удар по материковой части США и, как ожидается, будет запускаться с подводных лодок, строительство которых сейчас ведется на судоверфи Синпхо. В марте 2023 года издание Asia Times сообщило, что Северная Корея испытала новый подводный беспилотник с ядерным оружием, а также дозвуковые крылатые ракеты с ядерным боезарядом. Беспилотник Haeil, напоминающий по форме торпеду, проходил испытания у восточного побережья страны 21-23 марта в течение 60 часов, после чего был взорван.

Согласно имеющейся информации, он предназначен для проникновения в воды противника и последующего подрыва. В результате детонации образуется радиоактивное цунами, которое уничтожает порты и корабли вражеской стороны. Однако многие западные аналитики скептически относятся к потенциалу Haeil, утверждая, что Пхеньян регулярно преувеличивает свои военные возможности в качестве сдерживающего фактора.

Северокорейские корветы класса "Амнок" могут быть вооружены крылатыми ракетами с ядерными боевыми частями, что представляет серьезную угрозу для Японии, Южной Кореи и, в конечном итоге, для Соединенных Штатов. На снимке, опубликованном Северной Кореей 22 марта 2020 года, показан пуск ракеты из реактивной системы залпового огня. Изображение представлено онлайн-изданием Asia Times / Korea Central Telegraphic Agency, KCNA.