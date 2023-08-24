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Появление в социальных сетях изображений сотен китайских рыболовецких судов в Южно-Китайском море (ЮКМ) спустя несколько дней после того, как корабли НОАК применили водометы против филиппинского катера береговой охраны, намекает на то, что "морское ополчение" Китая может сыграть не последнюю роль в случае возникновения конфликтной ситуации между Пекином, Манилой и коалицией во главе с США.

Наибольшую угрозу для военных кораблей военно-морских сил США, в Южно-Китайском море, представляют тысячи судов китайского "рыболовецкого ополчения". Фотография представлена онлайн-изданием Eurо Asian Times / China Military Online / X (бывший Twitter).

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Недавно Соединенные Штаты, Австралия и Япония объявили о проведении учений в спорной части Южно-Китайского моря. Это произошло после инцидента 5 августа, когда шесть военный кораблей CCG и морское ополчение Китая, (часто действующее как квазивоенное и неофициальное подразделение ВМС НОАК) заблокировали два гражданских судна, зафрахтованных ВМС Филиппин. По имеющейся информации, гражданские суда перевозили грузы для филиппинских военных, дислоцированных на Второй отмели Томаса.

На снимках, опубликованных 16 августа в социальной сети X (бывший Twitter), видно, что в Южно-Китайском море вокруг группы небольших островов "крутится" огромной рой рыболовецких судов. На первый взгляд, их количество может достигать нескольких сотен. Западные эксперты и специалисты по Китаю давно изучают феномен "морского ополчения", который в прошлом неоднократно использовался НОАК при выяснении отношений с Вьетнамом и Филиппинами касательно спорных территорий.

Между тем, в совместных учениях Вашингтона, Токио и Канберры примут участие вертолетоносцы и несколько самолетов, которые продемонстрируют свою мощь и проведут боевые стрельбы. США планируют задействовать авианосец USS America, а Япония направит один из самых крупных военных кораблей - вертолетоносец JS Izumo. Королевские ВМС Австралии направят на учения десантный вертолётоносец HMAS Canberra. Об этом сообщил источник из минобороны страны. Позже он добавил, что совместные тренировки были тщательно спланированы несколько месяцев назад.

"Морское ополчение" оказывает помощь ВМС НОАК, но не атакует

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Из открытых источников известно, что "морское ополчение" (иногда его называют "рыболовное ополчение") — это, по сути, подразделение береговой охраны Китая, которое занимается охраной водных рубежей Китайской Народной Республики и отстаивает ее права и притязания в океане. В то же время у этого подразделения есть и второстепенная роль. Когда морское ополчение" не принимает непосредственного участия в боевых действиях, то выполняет функции наблюдения, разведки и материально-технического обеспечения.

Судя по документам, опубликованным корпорацией RAND, Центром стратегических и международных исследований (CSIS), а также на официальных военных форумах Соединенных Штатов, маловероятно, что эти рыболовные суда могут быть вооружены ракетами или каким-то иным оружием. Однако некоторые эксперты считают иначе - Китай может вооружить их в любой момент, если появится такая необходимость.

Специалисты по внешней политике Брукингского института Шусянь Ло и Джонатан Г. Пантер проследили эволюцию китайского рыболовного флота и его место в общей военно-стратегической схеме в исследовании, опубликованном на сайте US Army University Press. В "Белой книге по обороне" 2000 года Пекин описывает морское ополчение как "совместную военно-гражданскую структуру управления сухопутными и морскими границами, возглавляемую НОАК, которая распределяет обязанности между вооруженными силами и органами гражданской власти".

С тех пор Китай постепенно перешел от относительно активного использования военно-морских сил к системе "многоагентного разделения труда" в управлении своими морскими границами. Начиная с 2005 года, в случае возникновения внештатных ситуаций Китай задействует ВМС НОАК исключительно как вспомогательный инструмент, полагаясь в первую очередь на морские правоохранительные органы и морскую милицию в качестве "переднего края обороны".

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Рыболовный флот, по-видимому, больше имеет военно-логистическую ценность, чем боевое назначение.

Общее количество судов морского ополчения Китая подсчитать практически невозможно. Точную цифру знают только власти КНР. Некоторые эксперты полагают, что речь может идти о десятках тысяч. Иногда их называют "рыболовное ополчение" Фотография представлена онлайн-изданием Eurо Asian Times / China Military Online / X (бывший Twitter).

КНР описывает морское ополчение как "вооруженную массовую организацию, состоящую из гражданских лиц, выполняющих в мирное время свою основную работу", составную часть ВС Китая и "вспомогательные и резервные силы" НОАК. Ополченцы помогают НОАК "выполнять функции по обеспечению безопасности и логистики во время проведения боевых операций".

Речь может идти как о снабжении боевых кораблей в открытом море боеприпасами или продовольствием, так и о оперативной переброске грузов между другими судами НОАК. На данный момент неясно, проводились ли совместные учения НОАК и морского ополчения для выполнения таких задач. Известно одно - "ополченцы" постоянно получают инструкции от командиров НОАК или береговой охраны Китая, хотя на первый взгляд действуют независимо друг от друга.

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"Морское ополчение Китая выполняет самые разные задачи. В частности, патрулирование границ, слежение и разведку, морские перевозки, проведение поисково-спасательных мероприятий, а также вспомогательные задачи в поддержку военно-морских операций в военное время", - говорится в отчете.

История создания и предшествующие операции

В статье американского оборонного аналитика Дерека Гроссмана (Derek J. Grossman), опубликованной в апреле 2020 года для аналитического центра RAND Corporation, говорится, о том, что народное морское ополчение (Peoples Armed Forces Maritime Militia, PAFMM) - так его называет Министерство обороны КНР - ведет свое начало с 1950-х годов когда Пекин проводил политику коллективизации и национализации в сельском хозяйстве и рыболовстве. Кроме того, на ее становление оказали влияние социально-экономическое мировоззрение и военная доктрина Советского Союза, с которым у Китая было тесное идеологическое партнерство.

В рамках тактики "серой зоны" Пекин устанавливает "оперативное присутствие НОАК в оспариваемых акваториях, фактически изменяя реальное положение вещей на земле или на море". Эти классические операции в "серой зоне" направлены на то, чтобы "победить без боя", подавляя противника многочисленными стаями рыболовецких судов, за которыми сзади наблюдают катера береговой охраны и, возможно, боевые корабли ВМС НОАК.

Военный эксперт по вопросам обороны Азиатско-Тихоокеанского региона отставной офицер Корпуса морской пехоты США полковник Грант Ньюшам считает, что лодки морского ополчения целыми стаями "кружат" в "серой зоне" и "сильно затрудняют" работу береговой охраны и военно-морских сил иностранных государств на своих территориях. Гроссман упоминает о более ранних действиях PAFMM, когда они показали свое военное предназначение. Так, в январе 1974 года, во время конфликта за Парасельские острова с Южным Вьетнамом, силы PAFMM внесли достаточно серьезный вклад в ход операции по захвату островов.

Морское ополчение Китая также причастно к захвату Китаем рифа Мисчиф и отмели Скарборо у филиппинского побережья в 1995 и 2012 годах соответственно. Кроме того, в 2014 году Пекин пытался заблокировать поставки Манилы на Второй отмели Томаса, а с 2017 года преследует филиппинских рыбаков на острове Сэнди-Кей и близлежащем острове Титу (Пагаса). Фотография представлена онлайн-изданием Eurо Asian Times / China Military Online /X (бывший Twitter).

"Присутствие китайских рыболовных судов в районе Парасельских островов привело в замешательство ВС Южного Вьетнама, которые не могли решиться на применение силы против PAFMM, что замедлило время их реакции на противодействие маневрам НОАК. Дополнительное время позволило Пекину проводить свои операции более эффективно. Когда два рыболовных траулера доставили 500 военнослужащих НОАК на западные Парасельские острова, это привело к немедленной капитуляции находившихся там южновьетнамских солдат", - говорится в статье.

В результате Пекин убедился, что использование рыболовного ополчения с гораздо меньшей вероятностью вызовет интервенцию США, даже если сосед, которому угрожает опасность, является союзником Вашингтона. И как следствие, PAFMM были задействованы практически во всех крупных операциях НОАК и Береговой охраны Китая по преследованию "морских противников" как вблизи спорных территорий, так и с целью их захвата. В частности, они "оккупировали" акваторию островов Сенкаку/Дяоюйдао, права на которые Япония оспаривает с 1978 года, и начиная с 2016 года неуклонно наращивают там свое присутствие.

Автор статьи пишет, PAFMM также причастны к захвату Китаем рифа Мисчиф и отмели Скарборо у берегов Филиппин в 1995 и 2012 годах соответственно. Кроме того, в 2014 году Пекин пытался блокировать снабжение Манилы на Второй отмели Томаса, а с 2017 года преследует филиппинских рыбаков на острове Сэнди-Кей и близлежащем острове Титу (Пагаса).

Инцидент с Японией в Сенкаку в 2016 году наглядно показал, что рыболовный флот и морские военизированные формирования "явно являются частью более широкой военной структуры НОАК", считает Ньюшам. "Они имеют оперативное, психологическое и политическое значение. Они как бы намекают Японии, что "Китай может установить административный контроль над этим районом в любое время, и Токио ничего не сможет с этим поделать", - сказал Ньюшам в беседе с порталом EurAsian Times.

Как огромная флотилия рыболовецких судов может быть задействована в боевых действиях?

Хотя приведенные выше примеры относятся к операциям в "серой зоне", морские военизированные формирования обладают значительным боевым потенциалом. При этом у них есть как достоинства, так и недостатки. Используя тактику "роя", дешевые рыболовецкие суда серийного производства в большом количестве способны создать серьезную угрозу для боевых кораблей противника, подобно тому, как ВМС Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) создавали проблемы американским военно-морским силам в Персидском заливе.

По оценке Ньюшама, китайцы имеют амбициозные планы по использованию своего рыболовного флота. Морские военизированные формирования — это "мускулы", которые действуют вместе с обычными рыболовными судами или рядом с ними, а также с катерами береговой охраны в качестве подразделений НОАК. Эти суда могут атаковать, таранить или топить практически любое другое промысловое судно и даже противостоять кораблям береговой охраны противника.

Они могут быть вооружены ракетами и использоваться для постановки мин, сбора разведывательной информации или ведения радиоэлектронной борьбы". Корабли регулярных военно-морских сил, как правило, не замечают "обычных" рыболовецких судов. Но когда в дело вступают китайцы, такая политика становится опасной", - говорит Ньюшам.

Но в то же время рыболовецкие суда обладают более низким кинематическим потенциалом по сравнению с быстроходными десантными кораблями КСИР. Они медленнее маневрируют и имеют больше шансов попасть под “смертельный” огонь противника. Однако Алекс Вувинг, профессор Азиатско-Тихоокеанского центра исследований безопасности имени Дэниела К. Иноуэ (APCSS), считает, что "нет прямых доказательств" того, что морское ополчение Китая способно использовать противокорабельные ракеты или иное наступательное оружие.

Катера морского ополчения могут быть оснащены ракетами и использоваться для постановки мин, сбора разведданных или ведения радиоэлектронной борьбы". Корабли регулярных ВМС как правило игнорируют " простые" рыболовецкие лодки. Но когда в дело вступают китайцы, такая политика становится опасной", - считают западные эксперты. Фотография представлена онлайн-изданием Eurо Asian Times / China Military Online / X (бывший Twitter).

"Во всех остальных случаях они действуют либо самостоятельно, либо в координации с CCG и PLAN, находясь под началом китайских военных — патрулируют территории, ведут наблюдение и разведку, противостоят кораблям, осуществляют блокаду или даже обрывают подводные сейсмические кабели иностранных исследовательских судов. Так они поступали в исключительной экономической зоне Вьетнама в 2011 и 2013 годах", - сказал Вувинг в беседе с EurAsian Times.

По словам Вувинга, на рыболовецких судах может быть установлено базовое оборудование для наблюдения, разведки и радиолокации, а в будущем они могут использовать гражданские беспилотники.

Еще одним преимуществом рыболовных судов перед малыми военно-морскими кораблями является возможность "правдоподобного отрицания", связанная с их происхождением и спецификой. Командиры военных кораблей будут ограничены в атаках на гражданские объекты, чье военное назначение не может быть достоверно доказано в открытом море.

"Китайская Народная Республика активно использует концепцию "правдоподобного отрицания", утверждая, что это всего лишь безобидные рыболовецкие суда. Это очень хорошо работает с американцами и другими странами, сдерживая их реакцию. По крайней мере до настоящего времени, - добавляет Ньюшам.

Это, соответственно, увеличивает вероятность того, что рыболовные суда не будут обстреляны. Поэтому "вместо кинетической угрозы морское ополчение Китая представляет собой скорее деструктивную проблему. Развернутые даже в ограниченном количестве рыболовные суда могут затруднить, а то и полностью блокировать способность военного корабля выполнять операции по буксировке или управлению полетами", - добавляется в документе AUP.

Начиная с 2005 года, Пекин задействует военно-морские силы Народно-освободительной армии Китая исключительно в качестве вспомогательного инструмента при возникновении чрезвычайных ситуаций, полагаясь в основном на морские правоохранительные органы и морское ополчение как средства "передней линии обороны". На снимке военно-морской флот Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая во время учений в Восточно-Китайском море. Фотография представлена онлайн-изданием Eurо Asian Times / China Military Online /X (бывший Twitter).

Внутренние интересы Коммунистической партии Китая

Возможно, китайское руководство также учитывает, что полная милитаризация таких действий приведет к тому, что все рыболовные хозяйства станут законными целями для военных кораблей противника, что приведет к неизбирательным атакам и, возможно, вызовет политическую реакцию внутри Китая.

Даже если это не спровоцирует возмущение населения КНР, это может привести к противоположному сценарию - призывам к ответным и карательным атакам, что вызовет совершенно иную внутриполитическую ситуацию и динамику, которую Коммунистическая партия Китая (КПК) не сможет контролировать.