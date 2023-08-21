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В то время как американские, японские, индийские и австралийские боевые корабли отрабатывают выполнение высокотехнологичных боевых задач в Австралии в рамках учений "Малабар 2023", за ними, наблюдают и собирают ценную разведывательную информацию сотни спутников военных спутников Китая. Об этом пишет индийский оборонный эксперт и геополитик Ашиш Дангвал в своей статье для онлайн-издания EurAsian Times.

Народно-освободительная армия Китая вывела на низкую околоземную орбиту десятки разведывательных космических аппаратов для наблюдения за военно-морскими маневрами "Малабар", проводимыми ежегодно Соединенными Штатами, Индией, Японией и Австралией в рамках Четырехстороннего диалога по безопасности (Quadrilateral Security Dialogue - QUAD). Изображение представлено онлайн-изданием EurAsian_Times / Australian Government Departments of Defence.

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Учения "Малабар" ведут свою историю с 1992 года. Вначале они представляли собой ежегодные двусторонние военно-морские маневры между ВМС США и Индии. Впоследствии они охватили все четыре страны-партнера по Индо-Тихоокеанскому региону, участвующие в четырехстороннем диалоге по безопасности (Quadrilateral Security Dialogue - QUAD), в который, помимо Индии и США, входят Япония и Австралия. Несмотря на постоянную критику со стороны Пекина, учения Malabar нередко рассматриваются как "коллективная реакция" стран "четверки", пытающихся обеспечить стабильность и безопасность в Индо-Тихоокеанском регионе, на фоне растущей озабоченности растущим влиянием Китая.

В репортаже австралийской телерадиовещательной корпорации, посвященном 31-й серии учений Malabar, говорится, что Народно-освободительная армия Китая активно отслеживает и собирает данные об учениях Malabar. Авторы репортажа утверждают, что над Австралией постоянно "висит" множество китайских низкоорбитальных спутников (LEO), которые систематически собирают информацию о ходе маневров. При этом американское издание ABC, ссылаясь на коммерческие спутниковые данные, раскрывает масштабы разведывательной деятельности Пекина во время недавно завершившихся "военных маневров Talisman Sabre" и продолжающихся "учений Malabar".

В июльском сообщении говорится, что оборонная компания EOS Space Systems, расположенная в Канберре, отслеживала перемещения трех геостационарных орбитальных спутников Китая. Эти спутники стратегически расположились ниже экватора, чтобы внимательно следить за военными играми Talisman Sabre на севере Австралии. Среди космических аппаратов НОАК был идентифицирован спутник Shiyan 12-01, который постепенно смещался в западном направлении в сторону северной части Австралии.

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Одновременно с этим осуществлялось маневрирование спутников Shijian-17 и Shijian-23 в восточном направлении. Таким образом, спутники НОАК смогли эффективно наблюдать и собирать данные из различных ключевых районов проведения учений. Используя системный подход, военные аналитики EOS Space Systems смогли понять какие данные были собраны с китайских спутников наблюдения за Землей во время учений Talisman Sabre и Malabar. Анализ, проведенный базирующейся в Канберре компанией, показал значительную активность китайских спутников в изучении наземных операций во время этих учений.

Кроме того, компания EOS Space Systems сообщила, что за ходом военных игр "внимательно" наблюдают более 300 спутников НОАК. В частности, за время учений Malabar, проводимых в районе Сиднейской гавани, было совершено более 3 000 пролетов.

Самый высокотехнологичный коммуникационный спутник Китая "Шицзянь 20" был запущен в космос 27 декабря 2019 года. Изображение представлено онлайн-изданием EurAsian_Times / Australian Government Departments of Defence / Weibo.

Потенциал Китая по сбору разведданных с помощью низкоорбитальных спутников

Сценарий, связанный с возможным сбором разведывательной информации с помощью спутников НОАК, наводит на мысли о недавних событиях и в первую очередь о пролете китайского высотного аэростата-шпиона над территорией США в начале этого года, пишет индийский эксперт. Впоследствии появились сообщения об обнаружении подобного высотного воздушного шара в январе 2022 года в небе над индийскими Андаманскими и Никобарскими островами.

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В связи с этим возникает подозрение, что Пекин ведет наблюдение за проводимыми в Австралии военными учениями с участием трех видов вооруженных сил. В последнем отчете подчеркивается, что значительное присутствие китайских геостационарных и низкоорбитальных спутников в небе над Австралией позволяет Пекину вести беспрецедентно подробное и непрерывное наблюдение. Обладая таким потенциалом, НОАК способна осуществлять тщательный и детальный мониторинг деятельности военных как на суше, так и на море.

Дебадатта Мишра, бывший старший научный сотрудник ISRO (Индийская организация космических исследований), в интервью EurAsian Times заявил, что использование Китаем низкоорбитальных спутников, благодаря их низкой латентности, позволяет НОАК без труда отслеживать подобные военные действия. При этом он подчеркнул, что такая возможность не является чем-то принципиально новым. Соединенные Штаты и Россия уже давно используют свои спутники для наблюдения за военными маневрами других стран.

Мишра, в настоящее время являющийся руководителем и операционным директором компании Erisha Space Private Limited, добавил, что, хотя спутники выполняют самые разнообразные функции, включая прогнозирование погоды и радиовещание, остается неоспоримым тот факт, что их создание было обусловлено в первую очередь оборонными и стратегическими мотивами. В качестве примера он привел эпизод, когда Соединенные Штаты вели спутниковое наблюдение за территорией Индии, в момент проведения ядерных испытаний. Экс-сотрудник ISRO отметил, что все крупные космические державы обладают подобным потенциалом и часто используют его для продвижения своих стратегических интересов.

Вместе с тем он отметил, что размещение Пекином спутников на низкой околоземной орбите для наблюдения за военными маневрами, проводимыми странами "четверки", четко иллюстрирует амбициозные стремления Китая к укреплению своего мирового господства. Это, в свою очередь, усиливает сложившееся представление о том, что доверие к Китаю по-прежнему остается предметом сомнений.

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Между тем доктор Малкольм Дэвис, старший аналитик Австралийского института стратегической политики, считает: "Именно так будет осуществляться разведка из космоса в будущем - с помощью небольших роев спутников. Они будут работать в координации друг с другом, обеспечивая повсеместное наблюдение с низкой околоземной орбиты посредством гиперспектральных возможностей".

Дэвис подчеркнул, что после решения нынешней администрации Австралии отказаться от программы NSMEO (National Space Mission for Earth Observation) в пользу перераспределения средств для консолидации бюджета, Канберра должна двигаться вперед, ориентируясь на будущие возможности. По мнению Дэвиса, Австралия должна извлечь уроки из этого случая, особенно если речь идет о предстоящих космических проектах оборонного назначения, таких как DEF 799 Phase 2, и сосредоточиться на космической разведке, наблюдении и рекогносцировке (ISR).

Военно-морские корабли из Индии, Австралии, Японии, Сингапура и Соединенных Штатов во время учений "Малабар-2007". Фотография представлена специалистом по массовым коммуникациям ВМС США матросом Стивеном В. Роу / EurAsian_Times.

Он также отметил, что крайне важно не повторить ошибку, связанную с принятием устаревших парадигм и инвестициями в ограниченное число крупных и дорогостоящих космических аппаратов, что впоследствии приведет к созданию уязвимого и узкоспециализированного потенциала. “Вектор прогресса лежит в плоскости широкого развертывания группировок на низкой околоземной орбите (НОО), и этот подход необходимо использовать в будущем”.

Впоследствии эти разведданные могут быть использованы для накопления значительных объемов информации о деятельности военных на территории Австралии.

В последнем отчете также отмечается, что использование таких спутников может позволить Китаю получать информацию о возможностях и используемом вооружении, а также об оперативных процедурах ведения боевых действий на суше.

Тем не менее, роль космоса как важнейшей области для ведения современных глобальных боевых действий продолжает расти в геометрической прогрессии. Особенно отчетливо это видно на примере значительных и целенаправленных инвестиций Китая, стремящегося опередить США в этой бурно развивающейся космической гонке.