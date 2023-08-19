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В Вильнюсе 11-12 июля 2023 года проходил саммит НАТО. По итогам первого дня альянс выпустил коммюнике, состоящее из 90 пунктов и получившее широкое одобрение на Западе как "исторический этап будущего европейской безопасности и, в частности, безопасности на Украине". Из всего этого можно сделать вывод: Военный конфликт на Украине будет продолжаться. Об этом пишет турецкий журналист, публицист и контр-адмирал ВМС Турции в запасе Тюркер Эртюрк в своей статье для онлайн-издания The Cradle.

На фоне растущей напряженности в Черном море, желания Украины вступить в ряды Североатлантического альянса, ослабления глобального влияния Соединенных Штатов, а также потенциальной угрозы для России, Турция должна проводить сбалансированную внешнюю политику, чтобы не допустить конфронтации мирового масштаба в этом стратегически важном регионе. Фотография представлена онлайн-изданием The Cradle.

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В этом документе вновь подтверждается неизменная поддержка Киева со стороны стран Североатлантического альянса, о чем ранее было заявлено на саммите в Бухаресте в 2008 году, а также подчеркивается, что "Запад полностью поддерживает право Украины на выбор собственных механизмов обеспечения безопасности. Будущее Украины - в НАТО".

Кульминацией саммита НАТО стало знаковое заявление лидеров 31 страны: Украине предложили вступить в ряды НАТО. Однако "загвоздка" заключалась в том, что Киев, по мнению Запада, пока не готов к членству. "Мы сможем направить Украине приглашение о вступлении в альянс, только тогда, когда с этим согласятся все союзники и будут выполнены соответствующие условия", - говорится в документе. В связи с этим все западное сообщество задается вопросом о сроках и перспективах возможного присоединения Киева к Атлантическому союзу.

США пытаются избежать начала третьей мировой войны — Джейк Салливан

Но это лишь видимая часть айсберга, под водой же скрываются огромный пласт политических интриг и стратегических махинаций. Украина сегодня находится в крайне затруднительном положении. С одной стороны, НАТО как бы препятствует вступлению Киева в альянс, а с другой - призывает Украину к реализации своих стремлений. Причина становится понятной при более детальном изучении вопроса. Вступление Украины в ряды Североатлантического альянса может привести к разжиганию более масштабного конфликта - открытых военных действий между Россией и НАТО, которые могут перерасти в третью мировую войну с угрозой применения ядерного оружия.

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Европейский Союз, в частности такие ключевые государства, как Германия и Франция, не решается дать "зеленый свет" на вступление Украины в НАТО. США, желающие избежать глобальной "горячей войны", на данном этапе тоже имеют определенные сомнения в. Скорее, наоборот, Вашингтон пытается пересмотреть свою мировую стратегию, отказавшись от прежних усилий по глобализации, которые не принесли ему пользы и "непроизвольно" укрепили позиции Китая.

Судя по всему, США выбирают долгосрочную стратегию, ввязываясь в борьбу на истощение с Россией, тем самым разжигая вторую "холодную войну", которая началась уже при Дональде Трампе несмотря на то, что он больше внимания в этом вопросе уделял Пекину.

В этом затейливом геополитическом спектакле вступление Украины в ряды Североатлантического альянса в ближайшее время представляется маловероятным. Кроме того, абсолютно понятно, что Россия не собирается выполнять требования, изложенные в коммюнике Вильнюсского саммита. В результате военный конфликт на Украине будет продолжаться.

Отметим, что украинский военный конфликт длится уже более 17 месяцев. Можно провести параллели с девятилетним затяжным конфликтом Советского Союза в Афганистане. Однако теперь украинский конфликт для Москвы имеет гораздо большее значение. Западные эксперты считают, что если не произойдет существенных изменений, то она может продлиться еще 5 лет или даже больше, что вполне соответствует ожиданиям Вашингтона.

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Черноморский регион, которому Запад ранее не уделял должного внимания, превратился в важнейший театр военных действий. Борьба за контроль над ним будет иметь не только военные последствия, но и отразится на мировых рынках энергоносителей и глобальных поставках продовольствия. Изображение представлено онлайн-изданием The Cradle.

Расширение НАТО и военные испытания России

По всей видимости, в ходе этого затяжного конфликта Вашингтон рассчитывает на смену власти в России. По мнению западных аналитиков, постоянное напряжение военной экономики Москвы в конечном итоге должно породить недовольство населения, что приведет к внутренним беспорядкам.

Для поддержания кадрового потенциала вооруженных сил в России даже был увеличен максимальный призывной возраст с 27 до 30 лет. Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов объяснил увеличение призывного возраста демографической ситуацией в стране. Кроме того, в России появляются новые частные военные компании, такие как "Группа Вагнера", хотя они иногда и создают определенные трудности, пишет турецкий эксперт.

Тем временем Запад, в особенности страны Евросоюза, пытаются решить свои собственные социально-экономические проблемы. Рост стоимости жизни, повышение цен на энергоносители, инфляция, экономический спад, нашествие украинских беженцев, рост безработицы, растущее недовольство населения военным конфликтом - все это создает довольно мрачную картину.

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Во Франции начались волнения, которые по своим масштабам уже напоминают гражданскую войну, а решение Германии дистанцироваться от российских энергоносителей нанесло серьезный удар по ее промышленности и экономике.

На фоне этого конфликта США выглядят единственным выгодоприобретателем. Защищая свои интересы без риска для жизни своих солдат, Вашингтон активно маневрирует в мировой конкурентной борьбе. Своими действиями США одновременно бросают вызов России и пытаются усилить позиции НАТО.

В результате увеличиваются оборонные бюджеты стран Североатлантического альянса, возрождается его оружейный и энергетический сектор, растет его доля на мировых рынка. Все это ведет к созданию антироссийского форпоста на Балтийском море и даже к привлечению Финляндии и Швеции на северном фланге НАТО.

Переход к многополярному миру

Тем не менее Соединенные Штаты столкнулись с серьезными вызовами своей глобальной гегемонии. Ситуация на Ближнем Востоке и растущее влияние Китая - лишь несколько примеров меняющейся ситуации. Традиционные союзники, такие как Саудовская Аравия, ищут сотрудничества с Пекином в рамках таких проектов, как инициатива "Пояс и путь" (ППД), а Иран, несмотря на жесткие санкции, сохраняет устойчивость и налаживает связи с такими странами Персидского залива, как Катар и Объединенные Арабские Эмираты.

Кроме того, на фоне меняющегося политического ландшафта все более активно развивается энергетическое сотрудничество России и Саудовской Аравии, а Нью-Дели продолжает демонстративно закупать оружие у Москвы. Все это способствует естественному развитию многополярности, когда различные страны отстаивают свои интересы и идут самостоятельным путем.

Церемония подписания "Инициативы по безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из украинских портов" во дворце Долмабахче, Стамбул, Турция, 22 июля 2022 года. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, президент Республики Турция Реджеп Тайип Эрдоган, министр обороны России Сергей Шойгу и министр обороны Турции Хулуси Акар. Фотография представлена онлайн-изданием The Cradle / UNIC Ankara/Levent Kulu.

Об этой тенденции свидетельствуют усилия по снижению зависимости от доллара США. Тем не менее Вашингтон продолжает вести борьбу за сохранение своего мирового господства и гегемонии, понимая, что время работает на руку Китаю.

Заметным событием стало подписание 22 июля 2022 года Россией, Украиной и ООН при посредничестве Турции "Черноморской зерновой инициативы". Цель сделки - обеспечить безопасный экспорт зерновых, продовольственных товаров, аммиака и удобрений из украинских портов.

Одновременно с этим Россия подписала с Секретариатом ООН меморандум о взаимопонимании (МОВ), направленный на поддержку продаж российских продуктов питания и удобрений на мировые рынки. Однако из-за эмбарго, SWIFT и страховых барьеров Россия не могла экспортировать зерно и удобрения.

Через год Россия вышла из соглашения. Как оказалось, заявления Запада о том, что в странах Африки люди умирают от голода из-за того, что Украина не может получить доступ к зерну, мягко говоря, не соответствуют действительности.

Через год Россия вышла из соглашения. Как оказалось, заявления Запада о том, что в странах Африки люди умирают от голода из-за того, что Украина не может получить доступ к зерну, мягко говоря, не соответствуют действительности. Только 3,1 процента зерна, вывезенного из Украины в течении года, было направлено в Африку, примерно 40% в Европу и около 11 процентов в Турцию.

Геополитические проблемы Турции

Являясь членом Североатлантического альянса, Турция с начала военных действий на Украине старалась придерживаться относительно нейтральной позиции, пишет Тюркер Эртюрк. На эту политику повлияло несколько факторов, в том числе геополитическое положение Анкары, энергетическая зависимость от России, торговые отношения и поддержка Москвы в период, когда президент Реджеп Тайип Эрдоган оказался в изоляции от Запада.

При Эрдогане Турция стала играть важную роль в поддержании каналов связи с Россией во время кризиса на Украине, что первоначально вызвало обеспокоенность кабинета Байдена. Однако в итоге Штаты признали роль Турции как часть своей долгосрочной стратегии борьбы на истощение. Тем не менее Вашингтон сохраняет осторожность, понимая, что при необходимости в будущем он может различными способами перекрывать такие каналы.

Ситуация, сложившаяся после выхода России из черноморской зерновой сделки, может существенно повлиять на цены на зерно и поставки продовольствия. По мере роста напряженности в Черноморском бассейне заседание Совета НАТО-Украина по ситуации в области безопасности указывает на то, что в ближайшие недели и месяцы ситуация может стать еще более жаркой.

Ожидается, что Соединенные Штаты и страны Североатлантического альянса будут играть более активную роль как на южном фланге, так и на Черном море. Поэтому для Турции крайне важно проявлять осторожность и бдительность в отношении этих процессов, а также возможных шагов Вашингтона и Брюсселя касательно конфликта на Украине и ситуации вокруг Черного моря.

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Турция предлагает следующие стратегические варианты решения проблемы безопасности черноморской зерновой инициативы

Стратегические варианты решения проблемы безопасности черноморской зерновой инициативы

Учитывая возможные действия Соединенных Штатов и стран Североатлантического альянса на Черном море и их потенциальные требования к Турции, можно предположить следующие варианты:

Вариант 1: Турция, обладающая одним из крупнейших военно-морских флотов на Черном море, может сформировать морскую оперативную группу для защиты судов, перевозящих зерно из украинских портов через пролив Босфор на международные рынки. Эта оперативная группа будет защищена от российских подводных лодок, надводных и воздушных угроз при разведывательной поддержке НАТО. Хотя этот вариант не нарушает Конвенцию о проливах Монтрё, он все же может привести к конфронтации с Москвой и спровоцировать ее вмешательство в ответ на присутствие военно-морской оперативной группы.

Вариант 2: Другим вариантом является создание военно-морской оперативной группы во главе с Турцией и с участием Болгарии и Румынии для охраны судов, перевозящих зерно из украинских портов в Черном море к Босфору, от потенциальных российских подводных лодок, надводных и воздушных угроз. Так же, как и в первом варианте, этот подход позволяет избежать прямого нарушения Конвенции о проливах Монтрё, но также несет в себе риски эскалации напряженности и вмешательства России в деятельность этой группы.

Вариант 3: в качестве альтернативы НАТО может развернуть военно-морскую оперативную группу, включающую один или два американских авианосца, для защиты зерновых грузов в Черном море. Эта мощная сила может удержать президента Кремль от вмешательства, учитывая возможные последствия таких действий. Однако этот вариант приведет к необратимому нарушению Конвенции о статусе проливов Монтрё, что потребует заключения нового соглашения о регулировании морского прохода через турецкие проливы.

Турция выступает за сохранение Конвенции о проливах Монтрё

В период первой холодной войны ограничения, наложенные Конвенцией о проливах Монтрё на присутствие военных кораблей государств, не являющихся прибрежными, не позволили превратить Черное море в театр военных действий между двумя сверхдержавами. Это дало Турции возможность проводить сбалансированную внешнюю политику, что было бы непросто в нестабильном и сильно милитаризованном регионе.

Учитывая важность этой Конвенции, Анкара должна противостоять попыткам ее нарушения и избегать действий, которые могут привести к эскалации напряженности и конфликтов на стратегическом водном пути и, возможно к третьей мировой войне. Вместо этого Турция должна выступать за достижение договоренностей и поддержание диалога с Россией для обеспечения беспрепятственной транспортировки регионального зерна на международные рынки через акваторию Черного моря.

Несмотря на экономические трудности и стремление к краткосрочным успехам, Турция должна уделять первостепенное внимание долгосрочной стабильности и миру во всем регионе. Необходимо защитить критически важные объекты инфраструктуры, такие как газопроводы, от любых попыток саботажа, поскольку они имеют жизненно важное значение для энергетической безопасности страны. В связи с этим Анкара обязана разработать комплексные и стратегические планы по защите своих интересов, включая разведку, наблюдение и мониторинг в воздухе, на поверхности и под водой.

В конечном счете, при решении региональных проблем Турция должна руководствоваться дальновидностью, дипломатией и стремлением сохранить Черное море как зону мира и сотрудничества. Это позволит Турции и в дальнейшем вносить решающий вклад в укрепление стабильности и безопасности в этом стратегически важном регионе.