Истребители США и Канады поднялись в воздух для перехвата шести российских самолетов в районе Аляски
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Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) вечером 13 августа и ранним утром 14 августа обнаружило и отследило шесть российских военных самолетов, действовавших в идентификационной зоне противовоздушной обороны Аляски (ADIZ).
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Одновременно с этим российские бомбардировщики приблизились к воздушному пространству Североатлантического альянса в Европе. В связи с этим ВВС Нидерландов и Дании были вынуждены оперативно направить свои истребители на перехват приближающихся российских боевых самолетов.
Последний инцидент в районе Аляски произошел почти через две недели после того, как совместный отряд боевых кораблей ВМФ России и ВМС НОАК принял участие в военных маневрах в районе Алеутских островов. За действиями потенциальных противников "внимательно наблюдали" военно-морские силы США.
Как отмечается в пресс-релизе NORAD (North American Aerospace Defense Command), российские военные самолеты действовали в международном воздушном пространстве и не вторгались в воздушное пространство Соединенных Штатов или Канады. Представитель военного ведомства заявил, что подобные действия российских самолетов в пределах идентификационной зоны ПВО Аляски (ADIZ) происходят регулярно и не представляют прямой угрозы.
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Командование пояснило, что ADIZ это территория над сушей и водой, она начинается там, где заканчивается суверенное воздушное пространство страны, и охватывает определенный район международного воздушного пространства. Цель такого обозначения - обеспечить немедленную идентификацию всех летательных аппаратов для соблюдения интересов национальной безопасности. NORAD заявило, что в рамках своей операционной деятельности использует комплексную систему обороны, состоящую из разведывательных-спутников, радаров наземного и авиационного базирования, а также истребителей, образуя тем самым сложную многоуровневую систему.
Хотя NORAD подтвердило, что "обнаружило и отследило" российские самолеты, в сообщении не уточнялось, были ли в ответ развернуты американские или канадские средства ПВО, что имело место в предыдущих случаях. В военном ведомстве сообщили, что в группу российских воздушных судов входили стратегические бомбардировщики Ту-95МС, самолёт-заправщик Ил-78 и многоцелевые истребители Су-35С.
Регулярные полеты российских боевой авиации в этом регионе происходят регулярно: в последний раз об этом было официально объявлено 3 июля. Тогда США сообщили о четырех российских крылатых машинах, пролетевших недалеко от побережья Аляски.
Комментируя эти события, пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС Соединенных Штатов Патрик Райдер в своем выступлении от 14 августа отметил, что подобные полеты не являются чем-то экстраординарным, подразумевая, что они вписываются в схему действий, наблюдавшуюся в предыдущие годы.
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Великобритания и Нидерланды перебрасывают истребители для перехвата российских бомбардировщиков
14 августа в ответ на полеты российских бомбардировщиков вблизи своих границ ВВС двух стран-членов Североатлантического альянса задействовали истребительную авиацию. Об этом пишет американское онлайн-издание The War Zone. В этот день два самолета Typhoon Королевских военно-воздушных сил, постоянно находящиеся в состоянии боевой готовности на базе RAF Lossiemouth, были направлены на перехват двух идентифицированных самолетов ВСК России: дальнего противолодочного Ту-142МК (Bear-F) и морского патрульного Ту-142МР (Bear-J).
Эти самолеты российской авиации, известные своими разведывательными и противолодочным потенциалом, были замечены во время полета недалеко от Шетландских островов - самой северной части Соединенного Королевства. В пресс-службе Королевских военно-воздушных Великобритании (Royal Air Force,RAF) также отметили, что подобные инциденты не являются редкостью. При этом они подчеркнули, что присутствие российских военных самолетов может потенциально создавать угрозу для других воздушных судов, находящихся поблизости.
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В RAF сообщили, что российские военные самолеты в большинстве случаев не вступают в контакт с авиадиспетчерами и не используют процедуру "Squawk Code" (код ответчика), что позволяет обеспечить их видимость как для других пользователей воздушного пространства, так и для наземных авиадиспетчеров. (Проше говоря, летают выключенными транспондерами).
"Кроме того, в воздух был поднят самолет-заправщик Airbus Voyager. Благодаря чему "Тайфуны" смогли оставаться в воздухе в течение длительного времени, необходимого для выполнения поставленной задачи", - заявили в пресс-службе военного ведомства.
По словам представителей службы, "Тайфуны" RAF оперативно используются для защиты и сохранения воздушного пространства Соединенного Королевства. Напомним, что пилоты королевских ВВС Британии, дислоцированные в Лоссимуте, недавно завершили четырехмесячную командировку, в ходе которой они провели более 50 аналогичных вылетов по перехвату воздушных судов в небе Эстонии.
В свою очередь, утром 14 августа самолет военно-воздушных сил Дании вылетел на перехват двух российских бомбардировщиков. Как выяснилось позже, в этом инциденте участвовали те же российские самолеты, что и в Нидерландах.
Несколькими часами ранее российские самолеты приблизились воздушному пространство Нидерландов. В ответ на это Амстердам поднял в воздух два истребителя F-16 с авиабазы Фолькель. В результате российские самолеты были опознаны и изменили курс. В Министерстве обороны Нидерландов заявили: "Такое случается нечасто, но сегодняшний инцидент наглядно демонстрирует всю важность быстрого применения авиации". Все эти события происходят на фоне продолжающегося военного конфликта на Украине.
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