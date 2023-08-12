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"Это территория Филиппин, и это наше дело, что мы здесь делаем, если это соответствует интересам Манилы", - заявил министр оборонного ведомства островного государства Филиппин Гилберт Теодоро (Gilbert Teodoro). "Это абсолютно неприемлемо, когда другие страны задают нам вопросы о том, что мы здесь делаем".

США и Филиппины vs Китай: Пекин не потерпит наращивания военного присутствия Соединенных Штатов в Южно-Китайском море. С другой стороны Белый дом в жесткой форме предупредил Пекин, что любое "вооруженное нападение на государственные корабли, самолеты или вооруженные силы Филиппин в Южно-Китайском море приведет к военному ответу со стороны США". Фотография представлена онлайн-издание Asia Times /Jamestown Foundation / Philippine government.

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На фоне растущей в последние месяцы напряженности в отношениях с Китаем подобные резкие высказывания были сделаны в ответ на критику со стороны Пекина в адрес решения администрации Фердинанда Маркоса-младшего предоставить Пентагону расширенный доступ к ключевым филиппинским военным объектам в рамках соглашения Enhanced Defense Cooperation Agreemen (EDCA).

После одиозного визита в Пекин в июле этого года - в рамках которого руководство КНР призывало бывшего президента Филиппин оказать содействие диалогу и мирной разрядке напряженности в Южно-Китайском море - Родриго Дутерте на днях встретился со своим преемником, чтобы обсудить эту проблему.

Последним шагом Народно-освободительной армии Китая стало блокирование двух кораблей филиппинской береговой охраны с помощью водометов во время миссии по восполнению запасов военного контингента в районе Второй отмели Томаса. На снимке видно как китайская береговая охрана направляет водометы на филиппинский патрульный корабль, пытавшийся доставить продовольствие на Вторую отмель Томаса. Фотография представлена онлайн-изданием Asia Times /Jamestown Foundation / Philippine government.

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Столкнувшись с "вызывающим поведением" Филиппин, Китай продолжает наращивать давление. Так, в минувшие выходные береговая охрана Филиппин сообщила, что китайские боевые корабли с помощью водометов атаковали два судна обеспечения во время миссии по восполнению запасов на Второй отмели Томаса. Напомним, что это спорный участок "суши" в Южно-Китайском море, где на протяжении последних двух десятилетий дислоцируется отряд филиппинских военнослужащих на севшем на мель корабле LT 57 Sierra Madre.

Последние действия Китая вызвали резкую критику со стороны союзников Филиппин, в первую очередь Соединенных Штатов. В своем официальном заявлении Вашингтон в жесткой форме предупредил Пекин, что любое "вооруженное нападение на филиппинские государственные суда, авиацию или вооруженные силы, включая береговую охрану страны в Южно-Китайском море, повлечет за собой обязательства США по взаимной обороне" в рамках договора Philippine-US Mutual Defense Treaty.

Администрация Фердинанда Мракоса-младшего, неоднократно подчеркивала свое стремление поддерживать дружественные отношения со всеми народами, пишет Asia Times, однако сохраняющаяся напряженность в Южно-Китайском море вновь заставляет Манилу обратиться за помощью к своим традиционным союзникам на Западе.

Беспокойные воды Южно-Китайского моря

В начале своего срока президент Маркос возвестил о "новом золотом веке" двусторонних отношений с Пекином, продемонстрировав тем самым преемственность политики со своим сторонником Китая Дутерте. Однако уже через год после вступления в должность Маркос резко сменил внешнеполитический курс выбрал новый внешнеполитический курс и начал расширять оборонное сотрудничество с Пентагоном и другими союзниками на Западе в ущерб Китаю.

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Недовольный такой политической рокировкой Манилы, Пекин начал стягивать "удавку" вокруг филиппинских военных в Южно-Китайском море.

В этом году береговая охрана Филиппин не раз сообщала, что большое количество кораблей " китайского морского ополчения", которые "кишат" у контролируемого Филиппинами рифа Ирокез в Южно-Китайском море. Несколькими месяцами ранее Манила обвинила китайские боевые корабли в наведении лазера военного назначения на филиппинский патрульный катер.

В минувшие выходные Береговая охрана Филиппин вновь заявила об инциденте, на этот раз связанном с филиппинскими военными, дислоцированными на Второй отмели Томаса. Напомним, что в конце 90-х годов прошлого века отряд филиппинских военнослужащих установил де-факто контроль Манилы над этим стратегически важным объектом в южной части Южно-Китайского моря.

Бывший большой десантный корабль Филиппин LT 57 Sierra Madre (ранее LST 821 Harnett County ВМС США, постройки 1944 года). В 1999 году филиппинские военные намерено посадили десантный корабль Sierra Madre на Вторую отмель Томаса, после чего он стал базой для постоянного военно-морского присутствия Манилы в этом районе. Фотография представлена онлайн-изданием Asia Times / Jamestown Foundation / Philippines government.

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Тем не менее, за последнее десятилетие китайские корабли неоднократно пытались блокировать миссии по доставке грузов в оспариваемый район, пытаясь таким образом вытеснить филиппинских солдат с севшего на мель корабля BRP Sierra Madre. "Береговая охрана Филиппин решительно осуждает опасные маневры береговой охраны Китая и незаконное применение водометов против патрульных катеров PCG", - говорится в заявлении береговой охраны.

Однако Китай заявляет о своем "неоспоримом" суверенитете над этим районом, руководствуясь доктриной "девяти штриховых линий", которая в 2016 году была единогласно отвергнута международным судом в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву. На этой неделе Пекин открыто потребовал от Филиппин освободить район и убрать свое севшее на мель “корыто”.

Пекин категорически отверг обвинения в применении силы, заявив, что он всего лишь препятствует доставке "строительных материалов, применяемых для крупномасштабного ремонта и восстановления" севшего на мель корабля, разрешая при этом поставлять продовольствие филиппинским войскам через спорные воды. Хотя власти КНР признали факт применения водометов, в Пекине считают, что этот маневр был направлен на то, чтобы избежать прямого столкновения с филиппинскими боевыми кораблями.

И тут на помощь Филиппинам быстро "примчались" западные партнёры во главе с США

"Подобные действия Китайской Народной Республики не соответствуют нормам международного права и являются очередной из повторяющихся угроз статус-кво в Южно-Китайском море, напрямую угрожая региональному миру и стабильности", - говорится в заявлении Государственного департамента Соединенных Штатов“.

“Препятствуя доставке необходимых средств филиппинским военнослужащим, размещенным на острове Second Thomas Shoal, правительство КНР также осуществляет необоснованное вмешательство в законные морские операции Филиппин".

"Соединенные Штаты еще раз повторяют, что в случае военной атаки на государственные суда, летательные аппараты или вооруженные силы Филиппин, включая береговую охрану в Южно-Китайском море, будут задействованы обязательства Вашингтона по взаимной обороне в соответствии со статьей IV американо-филиппинского договора от 1951 года US-Philippines Mutual Defense Treat 1951.", - предупредили США Китай.

Вскоре к этой полемике подключились и другие союзники Запада. Австралия, Япония и Германия выступили с осуждением действий Китая, назвав их "дестабилизирующими" и "опасными". Канада также дала понять, что "безоговорочно осуждает опасные и провокационные действия китайской береговой охраны".

Так называемая "девятипунктирная линия" Китайской Народной Республики обозначает претензии Пекина на акваторию Южно-Китайского моря вблизи других государств региона. Она признана недействительной Третейским судом в Гааге. На диаграмме "Девятипунктирная линия" Китайской Народной Республики. Изображение представлено онлайн-изданием Asia Times / Jamestown Foundation / Facebook.

Филиппины не сдаются

Костью раздора в отношениях между Китаем и Филиппинами стало решение Маркоса о наращивании оборонных связей с Соединенными Штатами. В частности, Пекин возмутило решение Манилы разрешить расширенное присутствие американских военных на целом ряде объектов, в том числе вблизи южных берегов Тайваня, а также на спорных островах в Южно-Китайском море.

Маркос неоднократно заявлял, что базы EDCA предназначены исключительно для оборонных целей, отвергая критику со стороны Китая и сторонников Пекина внутри страны, которые призывали не устраивать "неоправданных" провокаций.

"EDCA, прежде всего, базируется на Филиппинах. Все страны мира строят военные базы. Мы не оспариваем строительство баз другими странами, за исключением тех случаев, когда они строятся на спорных территориях", - заявил Теодоро во время визита в Лал-ло, Кагаян, на территории которого расположен один из объектов EDCA.

"Это филиппинская территория, и это наше дело, что мы здесь делаем, если только это отвечает интересам Филиппин. В этом вопросе цели Манилы и Вашингтона совпадают, и не дело других стран ставить под сомнение то, что мы тут делаем", - добавил он, отвергая обвинения критиков в том, что администрация Маркоса подрывает суверенитет Филиппин и провоцирует Китай.

Несмотря на то, что близость некоторых баз EDCA к Тайваню является "географической случайностью", глава оборонного ведомства Филиппин также подчеркнул, что правительство продолжает " прогнозировать все непредвиденные ситуации - не только вероятные очаги напряженности между Китаем и Тайванем, но и любые внештатные события на всем [Тихоокеанском] театре военных действий".

Министр национальной обороны Филиппин, окончивший Гарвардский университет и занимавший аналогичную должность в конце 2010-х годов, также подтвердил, что расширение EDCA, включая создание четырех дополнительных военных баз в северных регионах страны, имеет ключевое значение для национальной безопасности островного государства.

Он назвал EDCA важным условием модернизации вооруженных сил Филиппин, особо подчеркнув необходимость наращивания потенциала Филиппин в области операций по оказанию помощи при стихийных бедствиях и "территориальной обороны".

"EDCA — это исключительно логистическая площадка Соединенных Штатов, призванная оказать нам содействие в ускорении темпов проведения операций и реагирования. Эта база не относится к разряду "наступательных", в то время как остальные филиппинские активы, размещение которых будет осуществляться на объектах EDCA, представляют собой объекты национальной безопасности в интересах нашей территориальной обороны", - заявил Теодоро в интервью местным СМИ.

Народно-освободительная армия Китая довольно часто использует рыболовные лодки или катера береговой охраны для нападения на суда и катера соседних государств в Южно-Китайском и Японском морях. Фотография представлена онлайн-изданием Asia Times /Jamestown Foundation / Philippines government. "Урок заключается в том, что нам необходимо ускорить строительство филиппинской базы с объектами EDCA, чтобы мы могли заранее подготовить оборудование, авиационные средства, причем не только для военно-воздушных сил Филиппин, но и для Соединенных Штатов", - добавил Теодоро, демонстрируя решимость администрации Маркоса не отступать от намеченного курса в своей "наивной" борьбе с Китаем и его союзниками.