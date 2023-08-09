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Илон Маск планирует инвестировать в строительство крупного завода Tesla в Индонезии не менее $1 млрд

Самый богатый человек в мире направляется в островное государство для проведения переговоров, которые могут стать решающими для страны. Речь идет об инвестициях в размере как минимум одного миллиарда долларов.
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Озадаченный решением Илона Маска использовать Малайзию в качестве основной производственной базы компании Tesla Inc. в Юго-Восточной Азии, координационный министр по морским делам и инвестициям Лухут Панджаитан Индонезии сохраняет "осторожный оптимизм". Он до сих пор до конца не верит, что самый богатый человек в мире согласился инвестировать огромные средства в амбициозную инфраструктуру электромобилей (EV) в Республике Индонезия.

Миллиардер Илон Маск и президент Индонезии Джоко Видодо возможно подпишут (а возможно и нет) договор о сотрудничестве в области производства электромобилей Tesla. Фотография представлена онлайн-изданием Asia Times / Presidential Palace Indonesia / Handout.

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После "незаметной" двух с половиной часовой встречи 3 августа в Сан-Франциско, которая продолжалась вдвое дольше, чем планировалось, мультимиллиардер-автопроизводитель, по некоторым данным, согласился принять окончательное решение по строительству завода к концу года. Извлекая уроки из прошлых ошибок, когда преждевременные анонсы Джакарты в отношении Tesla вызвали недовольство Маска, Панджаитан и его команда переговорщиков на этот раз практически ничего не сказали на публике о результатах поспешно организованной встречи.

Источник, близкий к Панджаитану, сказал, что Маск "очень четко высказал свое мнение" по поводу Tesla и SpaceX, его проекта по созданию космических аппаратов, для запуска которых Индонезия уже предлагала использовать стартовую площадку на экваториальном острове Биак, расположенном у северного побережья провинции Папуа. Единственное публичное заявление Индонезии касалось предложения о сотрудничестве с дочерней компанией SpaceX Starlink, предоставляющей в настоящее время дешевый доступ в Интернет более чем в 60 странах мира посредством более 4000 малогабаритных спутников на низкой околоземной орбите.

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Министр здравоохранения Индонезии. Буди Садикин, сопровождавший Панджайтана на встрече, заявил, что Starlink необходим для обеспечения связи между школами и медицинскими учреждениями в том числе в неблагополучных и отдаленных районах восточной части Индонезии, в основном в провинциях Малуку и Папуа. Хотя этот вопрос не был затронут в официальном пресс-релизе, источник сообщил, что обе стороны обсуждали возможность инвестиций в автомобилестроение в размере не менее 1 млрд. долларов США. Однако, эта сумма будет зависеть от того, готово ли правительство пойти на определенные уступки, которые до сих пор заводили переговоры в тупик.

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"Проблема нашего правительства в том, что мы не позволяем ему делать то,что ему хочется", - заявил он в интервью онлайн-изданию Asia Times, имея в виду Илона Маска. "Самое главное, что все стороны должны знать, что они в итоге получат". Любые уступки должны быть согласованы с президентом. Кроме того, так же, как и в случае с новым контрактом горнодобывающего гиганта Freeport McMoRan Copper & Gold, заключенным три десятилетия назад, почти наверняка потребуется одобрение парламента.

По мнению юристов, контракт с Freeport может выполнять роль "рыбы договора", в котором оговариваются налоговые ставки, выбор поставщиков и сотрудников, а также другие аспекты, гарантирующие, что будущие правительства не будут менять правила игры. "Правила, которые не допускают внезапных изменений по капризу политиков, пытающихся угодить общественным настроениям или давлению лобби, крайне важны для обеспечения стабильности бизнеса", - писала в прошлом году газета The Jakarta Post, обсуждая осторожный подход Илона Маска.

Самый богатый человек в мире направляется в островное государство для проведения переговоров, которые могут стать решающими страны. Речь идет об инвестициях в размере как минимум одного миллиарда долларов. На снимке президент Индонезии Джоко Видодо беседует с основателем и генеральным директором Tesla Motors Илоном Маском во время их встречи на стартовой площадке SpaceX в Бока Чика, штат Техас, 14 мая 2022 года. Фотография представлена онлайн-изданием Asia Times / Presidential Palace Indonesia / Handout.Аналитики уверены, что правительство особенно заинтересовано в привлечении Маска не только как авторитетного первопроходца в области электромобилей, но и для того, чтобы сбалансировать поток инвестиций из Китая, который доминирует в местной никелевой промышленности и продолжает вливать миллиарды долларов в Индонезию. "Все пришли к выводу, что соглашение будет достигнуто к концу года", - заявил источник, сообщив Asia Times о планах Маска посетить Индонезию уже в следующем месяце. "Tesla должна провести соответствующие изыскания относительно места расположения будущего завода и других нюансов, а затем можно будет нажать на спусковой крючок".

Президент Индонезии Джоко Видодо намерен создать целую производственную линию по выпуску электромобилей, включая переработку сырья, производство аккумуляторов и автомобилей вплоть до их финальной сборки. Однако окно возможностей для этого быстро закрывается. В течение трех лет Панджаитан пытается уговорить Маска инвестировать в Индонезию. Однако во второй половине прошлого года во время очередного раунда переговоров, что-то пошло не так, пишет издание Asia Times, поскольку мультимиллиардера отпугнули "хаотичные" правила и условия, принятые в стране.

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По словам помощников, только за несколько дней до объявления премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима Панджайтан, к своему разочарованию, узнал, что Tesla открывает региональный офис и сервисный центр в штате Селангор, расположенном в окрестностях Куала-Лумпура. Малайзия подписала контракт на беспошлинный импорт новейших моделей Tesla Model 3 и Model Y, производство которых на гигафабрике Tesla в Шанхае способствовало тому, что уже в первом квартале этого года компания увеличила производство электромобилей на 86% - до 441 тыс. единиц.

При этом производство электромобилей в Индонезии идет крайне медленными темпами, в том числе и потому, что местные органы власти постоянно создают препоны несмотря на то, что администрация Видодо уделяет большое внимание развитию этой отрасли. Буквально на этой неделе министр инвестиций Бахлил Лахадалия выступил с заверениями, что консорциум во главе с южнокорейской компанией LG Energy Solution находится в процессе строительства интегрированного завода аккумуляторных батарей для электромобилей в провинции Центральной Явы. (На эти цели выделено 8,9 млрд. долл.).

"Министерство инвестиций будет продолжать следить за процессом лицензирования и упрощать инвестиции LG в Индонезию, с тем чтобы чтобы компания смогла быстро освоить эти средства и в ближайшее время получить непосредственную выгоду", - сказал Лахадалия, ссылаясь на проблемы в вопросах регулирования.

Американский мультимиллиардер Илон Маск рассматривает возможность строительства крупного завода Tesla в Индонезии. Индонезийская индустрия производства электромобилей может получить мощный экономический импульс благодаря инвестициям компании Tesla. Фотография представлена онлайн-изданием Asia Times / Facebook.

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Несмотря на четыре раунда переговоров с Tesla в период 2020-2021 годов и широко освещавшийся визит Видодо в производственный комплекс SpaceX на побережье Техасского залива, у индонезийцев явно возникли проблемы с завоеванием симпатий Маска. Панджаитан посетовал на то, что Маск предъявляет слишком высокие требования и что Tesla должна соответствовать национальным правилам инвестирования.

По имеющимся данным, технологического магната оттолкнуло то, что правительство Индонезии требует от инвесторов EV-пакетов партнерства с государственной корпорацией Indonesia Battery Corporation (IBC), которое должно обеспечить комплексное развитие и способствовать трансферу технологий.

IBC — это холдинговая компания, в которую входят Indonesia Asahan Aluminium (MIND ID), золото-никелевая компания Aneka Tambang (Antam), нефтяная корпорация Pertamina и коммунальное предприятие Perusahaan Listrik Negara (PLN), (каждому из участников принадлежит по 25% акций).

Вместе с LG Energy Solution, LG Chem, LX International, POSCO Future M и китайской Zhejiang Huayao компания входит в консорциум под руководством LG. Многоэтапный проект начался со строительства завода по производству аккумуляторных батарей стоимостью 1,1 млрд. долл. в провинции Караванг (Западная Ява).

В августе прошлого года Панджайтан заявил, что компания Tesla уже подписала контракты на сумму около 5 млрд. долл. на закупку материалов для своих литиевых батарей на перерабатывающих предприятиях, расположенных в богатой никелем восточной Индонезии.

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