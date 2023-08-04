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В июле исполнилось ровно полтора года с момента начала специальной военной операции (СВО) России на Украине. Ключевыми событиями прошедшего месяца стали выход России из сделки соглашения, достигнутого год назад между Москвой и Киевом при посредничестве Турции и ООН, по экспорту зерновых культур из Украины, а также провал "контрнаступления", начатого почти два месяца назад Вооруженными силами Украины (ВСУ).

Коллаж представлен изданием Al Mayadeen English.

Расторжение сделки по экспорту зерновых

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18 июля Российская Федерация объявила о прекращении действия договора, предусматривающего экспорт зерновых культур из Украины через черноморские порты этой страны. "Черноморская зерновая инициатива" - соглашение, заключенное Москвой и Киевом в июле 2022 года при участии Турции и ООН и рассчитанное на 120 дней. В ноябре оно было продлено еще на 120 дней.

Оборонное ведомство России заявило, что с полуночи 20 июля все корабли, направляющиеся в украинские черноморские порты, рассматриваются как потенциальные перевозчики военных грузов и, следовательно, будут считаться вовлеченными в конфликт на стороне киевского режима.

Отказ Российской Федерации от продления соглашения обусловлен тем, что условия договора, позволяющие экспортировать из России удобрения и другую сельскохозяйственную продукцию, не соблюдаются и не выполняются странами Запада. Более того, Запад по эгидой США постоянно угрожает санкциями государствам, закупающим продукцию из России. К тому же они продолжают препятствовать ремонту и возобновлению работы аммиакопровода (1) Тольятти - Одесса , самого протяженного трубопровода в мире, длина которого составляет почти 2500 км. Напомним, что он был разрушен в результате теракта, устроенного украинскими диверсантами 5 июня 2023 года.

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Кроме того, в настоящее время Запад продолжает ограничивать доступ российских финансовых институтов к системе международных платежей SWIFT, что затрудняет проведение платежей иностранными покупателями российского зерна и любой другой продукции.

Корпоративные и государственные средства массовой информации на Западе постоянно накручивают своих читателей материалами о том, что расторжение зерновой сделки приведет к резкому повышению мировых цен на продовольствие и глобальному продовольственному кризису. Они пытаются давить на бедствующие государства, такие как Йемен, Судан, Эфиопия, утверждая, что в результате действий Российской Федерации беднейшие люди и страны планеты могут быть обречены на голодную смерть. Это вопиющая, наглая ложь. Большая часть зерна, вывезенного из Украины за последний год, была перепродана торговым компаниям в Турции и странах Евросоюза. Кстати говоря, его в том числе использовали для кормления свиней в Испании, перед тем как отправить на убой. Москва заявила, что в беднейшие страны попадает не более трех процентов зерновых.

Перед началом саммита Россия-Африка 2023 (который прошел в Санкт-Петербурге 27-28 июля) президент Российской Федерации Владимир Путин выступил с докладом. Он заявил, что более 70 процентов экспорта Украины по зерновому соглашению приходится на страны с высоким уровнем доходов, прежде всего страны Евросоюза. В то же время менее на беднейшие страны мира, такие как Эфиопия, Судан, Сомали, Йемен и Афганистан, пришлось менее трех процентов экспорта зерновых.

Российский лидер отметил, что "эта "сделка", хотя и рекламировалась Западом как жест доброй воли в поддержку Африки, на самом деле была бессовестно использована исключительно для обогащения крупного американского и европейского бизнеса, экспортировавшего и перепродававшего зерно с Украины.

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Министр обороны Италии Гвидо Крозетто в интервью итальянской газете La Stampa 21 июля заявил, что 95% украинского зерна идет не в Африку, а в другие регионы.

Международный валютный фонд также обеспокоен перспективами зерновой сделки и потенциальным сокращением продаж зерновых украинскими фирмами, поскольку это снизит возможности страны по возврату кредитов, полученных от международных финансовых институтов, таких как сам МВФ. По расчетам МВФ, если нынешние запреты на импорт украинского зерна некоторыми странами Восточной Европы будут пролонгированы (да-да, некоторые европейские "союзники" Киева запрещают импорт продовольствия из Украины), а сделка по экспорту зерновых будет сорвана, то это может привести к потерям производителей в размере более 800 миллионов долларов в месяц или порядка 10 миллиардов долларов в год.

Ракетные атаки России на портовую инфраструктуру заблокировали движение нескольких десятков сухогрузов, стоявших на якоре в водах Дуная между Украиной и Румынией. По этому маршруту шел украинский экспорт и импорт. Экспортируя зерно и иную продукцию, Киев взамен получал оружие, боеприпасы и военную технику. Фотография представлена изданием Al Mayadeen English.

Что ожидает Украину и ее агропромышленный комплекс?

Украина, в прошлом одна из наиболее промышленно развитых советских республик, возвращается к преимущественно аграрному образу жизни, как это было 100 лет назад, когда, собственно, она и была основана. На долю экспорта зерновых и подсолнечника сегодня приходится около половины всех поступлений в государственный бюджет. Фактически еще до начала СВО украинская экономика начала возвращаться к модели, существовавшей на ее территории сотни лет, - перевозить зерно на судах по рекам к Черному морю, а взамен покупать промышленные товары и оружие. Сегодняшние "партнеры" с Запада, в первую очередь, заинтересованы в Украине как в поставщике дешевой сельскохозяйственной продукции для перепродажи западными гигантскими сельскохозяйственными корпорациями в страны третьего мира. Украинское зерно сегодня продается с большой скидкой.

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По данным американского издания USA Today, за год существования зерновой сделки Украина экспортировала 50,6 млн. тонн зерна на сумму 9,8 миллиарда долларов США. (В сообщениях других источников речь идет о 32 миллионах тонн зерна на сумму 8-9 миллиардов долларов).

Киев страстно желает видеть у своих берегов военные корабли Североатлантического альянса и в первую очередь суда ВМС Турции, чтобы обеспечить выполнение "зерновой сделки" на своих, исключительных условиях. Однако пока Вашингтон советует Киеву сосредоточиться на сухопутных логистических каналах экспорта зерна, то есть на автомобильных и железнодорожных перевозках в центральную и западную Европу.

Сухопутный экспорт гораздо дороже и сложнее для киевского режима. Автомобильные и железные дороги страны не в состоянии справиться с таким потоком грузов. Тем более что в обратном направлении в страну поступает оружие, боеприпасы и гуманитарная помощь, которые практически полностью "застопорили" движение. К тому же "в независимой" Украине (т.е. постсоветской Украине) железнодорожные и автомобильные дороги не обслуживались годами. Так, например, в конце июля этого года обрушился один из мостов через горный перевал в Закарпатье, по которому перевозилась сельскохозяйственная продукция. Мост рухнул не из-за обстрелов России, а из-за многолетнего пренебрежения к инфраструктуре со стороны сменявших друг друга украинских властей в постсоветские годы.

При этом соседние с Украиной государства явно не в восторге от предложений по увеличению сухопутного транзита зерновых. Считается, что дешевое украинское зерно должно поступать в "голодающие" страны третьего мира. Однако тысячи тонн попадают в страны Восточной Европы, сбивая цены местных фермеров, и без того испытывающих серьезные финансовые трудности.

Правительство Польши готово улучшить ситуацию с транзитом украинского зерна через свою территорию, но требует, чтобы Евросоюз оплатил содержание инфраструктуры. Варшава выдает это как требование "солидарности" Евросоюза с Украиной. Все пять стран ЕС, которые в настоящее время запрещают продажу (но не перевозку) украинского зерна - Польша, Венгрия, Словакия, Румыния и Болгария - требуют, чтобы ЕС оплатил возросшие расходы на транспортную инфраструктуру.

Альтернативные маршруты транспортировки зерна?

20 июля Киев проинформировал Организацию Объединенных Наций о своем решении искать альтернативные маршруты для поставок зерновых. Первый заместитель министра инфраструктурного развития Украины Василий Шкураков обратился в Международную морскую организацию ООН с письмом, в котором сообщил, что Киев принял решение о создании временного морского коридора для отгрузки зерновых после выхода Москвы из зерновой инициативы. Согласно этому документу, Киев планирует открыть морские маршруты из трех внутренних портов - Измаила, Килии и Рени, расположенных в низовьях Дуная - используя небольшие "каботажные" суда. Эти корабли будут ходить по коридору, пролегающему через внутренние и черноморские воды Румынии - члена Североатлантического альянса. Ранее транспортировка зерна осуществлялась по коридору, проходящему рядом с территориальными водами причерноморских государств, но не пересекая их.

В конце июля ВС России начали наносить удары по трем предложенным портам на Дунае.

Недостатком данного маршрута является его низкая пропускная способность. Крупнотоннажные сухогрузы не могут использовать его из-за малой глубины Дуная (примерно семь метров). Недавно Соединенные Штаты пообещали Киеву когда-нибудь в будущем профинансировать дноуглубительные работы на нижнем участке реки, при этом Вашингтон заявил, что до окончания конфликта это маловероятно. Более того, подобные инициативы вызовут протесты экологов, поскольку большая часть дельты Дуная остается нетронутой индустрией и промышленным судоходством. К тому же этот маршрут уже используется для поставок оружия и боеприпасов на Украину через Румынию и Болгарию - членов НАТО.

Киев очень хотел бы видеть у своих берегов боевые корабли НАТО, в первую очередь турецких ВМС, чтобы продлить реализацию "зерновой сделки" на своих, особых условиях. Однако на данный момент Вашингтон советует Киеву сконцентрироваться на наземных логистических каналах экспорта зерновых, т.е. на автомобильных и железнодорожных перевозках в страны Центральной и Западной Европы. Фотография представлена изданием Al Mayadeen English.

Прекращение зерновой сделки в конце июля "совпало" с массированными ракетными ударами Вооруженных сил России по портам Одесской области, которые до этого не подвергались обстрелам. Украинский Telegram-канал " First. News of war" передает: "Недавняя атака на порты Одесской области у границы с Румынией была направлена на уничтожение складов с западным оружием. Напомним, что российская сторона неоднократно обвиняла западные страны в использовании "зернового коридора" для передачи Киеву оружия, боеприпасов и военной техники. Последние масштабные атаки на порт и последующие взрывы, которые были видны на берегу со стороны Румынии (примерно в 50 километрах), свидетельствуют о том, что в зерновых терминалах порта действительно хранились вооружения".

Еще одной причиной выхода России из зерновой сделки стало использование Киевом акватории Черного моря для проведения военных атак. В частности, 17 июля был атакован мост, соединяющий полуостров Крым с материковой частью России. Для этого использовались полупогружные беспилотные катера, запущенные с подконтрольной Киев территории Черного моря.

Это уже вторая подобная атака на Крымский мост. 26 июля глава СБУ Василий Малюк признался, что первая атака на мост в октябре 2022 года была делом рук его ведомства. В то время Зеленский отрицал, что за этим терактом стоит Киев. В результате взрыва погибли пять мирных жителей. Таким образом, слова главы Службы безопасности Украины фактически доказывают, что Зеленский солгал.

Россия намерена обеспечить зерном беднейшие страны

Учитывая, что украинское зерно практически перестало поступать в страны Африки, Российская Федерация взяла на себя ответственность поставлять зерно в пять самых бедных из них бесплатно, а в остальные - по льготным тарифам. В России производится большее количество зерна, однако зарубежные покупатели испытывают трудности с оплатой из-за экономических санкций и давления Запада. Москва нашла способ решить эту проблему - пожертвовать зерном для решения гуманитарных задач, тем более что российский бюджет в гораздо меньшей степени, чем украинский, зависит от доходов за счет экспорта зерновых.

В 2022 году Россия собрала рекордный урожай зерновых культур - 158 миллионов тонн, в том числе 104 миллиона тонн пшеницы. Более 55 миллионов тонн было отправлено на экспорт. По оценкам Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, урожай зерновых в 2023 году составит 123 миллиона тонн, в том числе 78 миллионов тонн пшеницы.

Руководитель аналитического департамента Российского зернового союза Елена Тюрина в конце прошлого месяца заявила, что даже после выхода из зернового соглашения Москва способна заместить все объемы украинской пшеницы для нуждающихся государств. Она подчеркнула, что страны, закупавшие пшеницу на Украине до зерновой инициативы, включая Египет, Индонезию, Турцию, Пакистан и Саудовскую Аравию, теперь увеличили объемы закупок пшеницы из России.

Она уточнила, что по итогам прошлого года Российская Федерация значительно увеличила объемы поставок в страны Африки, в том числе в Танзанию, Мозамбик, Анголу, Южно-Африканскую Республику и Кению. "Мы имеем все основания считать африканские государства нашими постоянными клиентами. Следует отметить, что это зерно продается на коммерческой основе. Точные объемы зерновых, которые мы будем поставлять бесплатно, будут определены на более высоком уровне.

"Нам также удалось вытеснить Францию на алжирском рынке, увеличив свои поставки в эту страну в 6,5 раза. Другими словами, мы укрепляемся на рынке Африки, причем очень серьезно", - пояснила эксперт.

Отказ Российской Федерации от продления соглашения обусловлен тем, что условия договора, позволяющие экспортировать из России удобрения и другую сельскохозяйственную продукцию, не соблюдаются и не выполняются странами Запада. Фотография представлена изданием Al Mayadeen English.По данным российских СМИ, Куба тоже изучает возможность приобретения зерновых из России. По итогам 2021/2022 сельскохозяйственного года Гавана импортировала почти 44 тысячи тонн российских зерновых, в основном в виде пшеницы. В первом полугодии 2023 года Россия уже поставила Кубе 76 тыс. т пшеницы. Тем временем одна только Ленинградская область планирует отправить на Африканский континент более 800 тысяч тонн зерна.

В мире нет дефицита продовольствия, считает аналитик

Аркадий Злочевский, президент Российского зернового союза, считает, что на планете нет дефицита зерна и продовольствия. "Дефицит невозможен в принципе. В мире никогда не было дефицита продовольственных ресурсов по отношению к уровню потребления. Всегда был профицит. Все случаи голода, недоедания и рисков в разных регионах обусловлены совершенно иными причинами - не дефицитом продовольственных ресурсов, а недостатком покупательной способности, то есть, когда у людей нет денег, чтобы заплатить за продовольствие, или отсутствует инфраструктура или логистика поставок.

"Других причин голода и недостатка продовольствия мир еще не знал. Поэтому неуместно формулировать текущий вопрос таким образом, что отсутствие украинского экспорта создает проблему голода и голодомора. Отсутствие одной из стран, конкурирующих за экспорт продовольствия, не создает угрозы голода. Другие страны тут же перестроятся и восполнят его", - сказал Злочевский.

Напомним, что ранее председатель Софреда России Валентина Матвиенко, заявила, что Россия будет поставлять зерновые и удобрения одним африканским государствам бесплатно, а другим - на коммерческой основе.

В конце прошлого месяца одно из беднейших государств мира - Республика Мали - первой получило бесплатное зерно из РФ. "Мы уже получили партию пшеницы и в ближайшее время ожидаем поставку удобрений", - заявил малийский политик и глава ассоциации "Африканское единство" Алиу Тункара, накануне саммита "Россия Африка 2023", который проходил в Санкт-Петербурге 27 и 28 июля. Он поблагодарил за поставки. "У нас в стране очень остро стоит проблема с поставками удобрений. Для нас это стратегически важный продукт, поскольку наша земля бесплодна. Мы благодарим Москву за бесплатную поставку зерновых и удобрений".

Примечание:

(1) Аммиак получают из ископаемого топлива, причем большая часть мирового производства используется для получения обезвоженного аммиака - важнейшего минерального удобрения для мирового сельскохозяйственного производства. Крупнейшим производителем аммиака в мире является Китай, второе место занимают Россия и Соединенные Штаты, на долю которых приходится около трети китайского производства.