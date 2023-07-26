Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
amv212 За пост начислено вознаграждение
ВМС США приняли на вооружение мини-подлодку для операций специального назначения
Американские ВМС приняли на вооружение новейшую сверхмалую подводную лодку для специальных операций - Dry Combat Submersible.

реклама

Военно-морские силы (ВМС) США приняли на вооружение новейшую мини-подводную лодку специального назначения Dry Combat Submersible [DCS]. Программа DCS является важным достижением в разработке подводных аппаратов, позволяющих персоналу оставаться под водой в полной безопасности во время проведения боевых операций. Такая интеграция является большим достижением для ВМС США.

 Уникальный подводный аппарат представляет собой значительное достижение в области подводных технологий. "Субмарина Dry Combat Submersible способна изменить ведение боевых действий под водой для подразделений специального назначения", - заявил в своем заявлении Грегг Бауэр, вице-президент и генеральный менеджер компании Lockheed Martin по проекту C6ISR. "DCS позволяет безопасно и скрытно доставлять десант на большие расстояния в абсолютно сухой среде. Аппарат оснащен шлюзовой камерой и камерой блокировки. Бойцы доставляются на задание согретыми, отдохнувшими и готовыми к работе". Фотография представлена изданием Bulgarian Military. 

реклама

Компания Lockheed Martin, разработчик DCS, в мае объявила о том, что эта подводная лодка достигла начальных эксплуатационных возможностей в рамках ВМС США. Руководитель программы "Подводные системы" Командования специальных операций США [SOCOM] Program Executive Office-Maritime [PEO-M] предположил, что DCS будет полностью готова к эксплуатации уже в конце мая. На сегодняшний день компания Lockheed Martin передала военно-морским силам США две сверхмалые ая подводные лодки DCS, на подходе третья субмарина.

 Джейсон Кроуфорд, главный специалист Lockheed Martin по пилотируемым боевым подводным аппаратам, рассказал о результатах работы команды над проектом и сдачей DCS в эксплуатацию. Он рассчитывает, что поставка третьего экземпляра DCS и дальнейшая техническая поддержка будут продолжены по мере выхода программы на полную проектную мощность.

Сверхмалая подводная лодка DCS является модификацией мини-субмарины S351 Nemesis, разработанной британской компанией MSubs. MSubs и Lockheed Martin совместно работают над разработкой и строительством DCS с начала 2016 года.

Как только Китай установит бесполетную зону вокруг Тайваня, США начнут потопить боевые корабли НОАК – американский генерал

Несмотря на то, что подробная информация о проекте Dry Combat Submersible засекречена, некоторые данные можно подчерпнуть из программы S351. Это 30-тонный подводный аппарат длиной чуть менее 12 метров. Субмарина оснащена электрической силовой установкой и способна преодолевать расстояние в 66 морских миль 122 (километра) со скоростью около 5 узлов и опускаться на глубину около 100 метров. На борту подводного аппарата может находиться экипаж из двух человек с возможностью размещения восьми пассажиров или равноценного по весу груза.

Новейший подводный аппарат для доставки морских котиков и их оборудования для специальных операций SEAL Delivery Vehicle [SDV] Mk 11 имеет длину чуть менее 7 метров и вмещает двух членов экипажа и шесть пассажиров. Эта машина предназначена для ведения боевых действий на мелководье [SWCS]. Она не рассчитан на работу под высоким давлением, что ограничивает ее возможности по сравнению с "сухим" боевым подводным аппаратом [DCS].

Долгожданная "сухая" мини-подводная лодка для перевозки морских котиков наконец-то поступила на вооружение. В течение десятилетий ВМС США пытались построить небольшую подводную лодку для транспортировки "морских котиков" в герметичном отсеке, и вот теперь она введена в строй. Фотография представлена изданием Bulgarian Military. 

Военно-морской флот США и подразделения "морских котиков" выгодно использует автономную шлюзовую камеру DCS. В отличие от "мокрых" SDV, которые подвергают обитателей воздействию воды, DCS обеспечивает более комфортное перемещение под водой. "Мокрые" SDV могут стать причиной усталости экипажа и угрозы здоровью людей из-за низких температур. Кроме того, они требуют соблюдения мер предосторожности из-за необходимости использования гидрокостюмов и снаряжения для подводного плавания.

Lockheed Martin утверждает, что подводные аппараты Dry Combat Submersible позволяют безопасно и скрытно перевозить спецназ на большие расстояния в комфортных условиях. При этом участники операции "остаются отдохнувшими, согретыми и готовыми к выполнению задания". Возвращение в аппарат осуществляется тем же способом, возможно, полностью под водой. Это помогает при транспортировке "морских котиков" и других боевых подразделений или их эвакуации.

Военно-морские силы США уже несколько десятилетий работают над созданием системы, подобной DCS. Разработка перспективных сверхмалых подводных лодок [ASDS] началась еще в 1980-х годах. В 2009 г. проект ASDS был отменен после пожара и технических проблем, приведших к перерасходу средств. В 2010 г. была также прекращена программа создания совместного многоцелевого подводного аппарата Joint Multi-Mission Submersible.

В зоне специальной военной операции на Донбассе замечены модернизированные американские БМП "Брэдли", защищенные комплектом усиленного бронирования BUSK III

Задержки возникли и с созданием мини-субмарины DCS, начальная эксплуатационная готовность которой была запланирована на июнь 2021 года. Размеры подводного аппарата Dry Combat Submersible ограничивают возможность его запуска с подводных лодок посредством сухих док-камер (Dry Deck Shelters, DDS). В настоящее время такие модули установлены только на подводных лодках класса Virginia и Ohio.

Для транспортировки DCS используются надводные корабли, например, боевые амфибии. Кроме того, ВМС США в качестве способа ускоренного развертывания DCS рассматривают возможность использования грузовых самолетов ВВС Boeing C-17 Globemaster III.

В перспективе Пентагон планирует разработать усовершенствованный вариант DCS, который можно будет доставлять с помощью подводной лодки класса Virginia. На концепте представлена мини-субмарина, которая может пристыковываться снаружи к корпусу "материнской" подводной лодки, что соответствует первоначальному плану ASDS. Пока неясно, будет ли существующая DCS переоборудована под такую конфигурацию и насколько это вообще целесообразно.

В пресс-релизе Lockheed Martin также подчеркивается, что существующие SDV не позволяют пассажирам пить воду, поскольку они вынуждены все время находиться в гидрокостюмах и аквалангах. Это еще одна потенциально значимая проблема для длительных операций.

“После многолетней работы ВМС США получили новый способ транспортировки "морских котиков" и других сил специального назначения. Благодаря этой разработке значительно повышается уровень комфорта военнослужащих во время выполнения боевых операций”.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#сша #вмс сша #dry combat submersible #мини-субмарина
рекомендации
RTX 3070 за 40тр c началом
4070 Ti Gigabyte за 80 тр в Регарде
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Трамп осудил Байдена за признание о нехватке боеприпасов у армии США
Китай почти достроил военную базу в Камбодже, способную принимать авианосцы
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Лагерь ЧВК "Вагнер" в Осиповичах полностью заполнен, колонны меняют направление движения
19
ЧВК Вагнер возобновляет набор сотрудников
11
ГУР МО: Желание "вагнеровцев" пойти на экскурсию в Польшу является угрозой для ЧВК
25
В 11-ой колонне ЧВК "Вагнер" впервые замечена военная техника — бронеавтомобили «Щука»
5
Невидимые для украинского ПВО сверхзвуковые ракеты Оникс поразили цели в Одессе
7
Крупная колонна ЧВК "Вагнер" в Беларуси приехала по новому маршруту в Верейцы
4
Ученые во время экспериментов обнаружили, что треснувший металл начал самостоятельно затягиваться
10
Представитель ГУР МО Юсов о взрывах в Москве: Этот процесс будет набирать обороты с каждым днем
6
На Украине замечены модернизированные Bradley, защищённые реактивной броней BUSK III
5
Китайские исследователи нашли способ починки OLED-экранов
4
В ходе отражения украинской атаки, нашим бойцам удалось затрофеить БМП M2 Bradley
2
Японский производитель 2-нм чипов Rapidus готов искать клиентов в США
+
Вышел Inkscape 1.3: многоядерный рендеринг, лассо для узлов, коллекции шрифтов и многое другое
+
После встречи с "Ланцетом" башня Leopard 2A6 оказалась пробита насквозь [Видео]
3
Спикер ВВС Украины: Сбивать российские ракеты «Оникс» пока не удается, нужны системы Patriot
+
ОПК РФ вышел на новый уровень – за 1 месяц 2023 выпущено продукции больше, чем за весь 2022 год
1
СМИ: Китай сократил экспорт военных товаров на Украину, переправив поставки в Россию
7
Карманный игровой ПК GPD WIN Mini основан на APU AMD Ryzen 7000U и получит 7″ LTPS дисплей 120 Гц
+
Усовершенствованный динамической защитой БМП Bradley не смог справиться с "Ланцетом"
3
Министр обороны Украины: обучение пилотов ВСУ управлению F-16 начнется в августе
2

Популярные статьи

Как только Китай закроет небо вокруг Тайваня, США потопят боевые корабли НОАК – американский генерал
104
Какие самолеты ОКБ Сухого получат Воздушно-космические силы России в 2023 году
6
Когда действительно нет аналогов: почему только Россия разрабатывает тяжёлые огнемётные системы
27
ТОП-12 неудачных технических решений в сфере компьютерной техники
30
Фильм "Флэш": без глупых шуток было бы еще хуже
17
Анализ рынка игровых видеокарт в июле 2023 года — актуальные модели от бюджетных до топовых
20
Россия собирается испытать свою «торпеду судного дня» — что это за грозное оружие
10
Сверхзвуковая ракета П-800 "Оникс" поражает на Украине 100% целей - западное ПВО бессильно
1
Кассетные боеприпасы НАТО: как они работают, какие бывают типы и почему их отправляют на Украину
13
Обзор Wubuntu 11.3 (KDE): Перезагрузка
15

Сейчас обсуждают

Redneck_prm
08:11
740-ю только пару раз видал на полках. А вот встройка в 810-815 в 2000-2001 годах была весьма годным вариантом ввиду халявности. Сравнимо с современными рязанями G серии.
Процессорозависимость дискретной видеокарты Intel, или выбор идеального процессора для i740
Dark_Cloud
08:03
Повышение цен = понижение спроса. Удачки в складировании запасов.
Intel может повысить ценники своих процессоров текущих и будущих поколений в ближайшие недели
Kostik_I
08:00
"когда из 300 тысяч мобилизованных 600 тысяч уехало из страны" Великий математик
В Госдуме считают правильным запретить призывникам выезд из страны
Valya Kaluta
07:56
В общем и целом в Беларусь приехало более 700 машин и 4000 тысяч человек. А вообще то вы правы. 4лимона это самое то, включая наших злых кадыровцев, бурят, китайцев и корейцев и, самое главное, озлобл...
Крупная колонна ЧВК "Вагнер" в Беларуси приехала по новому маршруту в Верейцы
Kostik_I
07:51
Как только аэрозоль пробьет стену помещение перестанет быть замкнутым.
Когда действительно нет аналогов: почему только Россия разрабатывает тяжёлые огнемётные системы
Kostik_I
07:49
Автор определись - радиолокационные или радиационные.
На фоне СВО: Индия разработала для российских Су-30МКИ перспективную противоракету RudraM-II
panda27ru
07:46
А вот ещё один обзор от начала 2002 года. https://fcenter.ru/online/hardarticles/motherboards/3152-Sravnitel_noe_testirovanie_vos_mi_integrirovannyh_chipsetov Основная мысль: "Однако перейдем непосре...
Как школоло House of NHTi обзор на видеокарты Intel писало, или чёрная страница в истории блогерства
Alexander M
07:42
У Китае другие интересы: -Сибирь наш!
Как только Китай закроет небо вокруг Тайваня, США потопят боевые корабли НОАК – американский генерал
Alexander M
07:41
Я из рашки и я не хохол 😆
Как только Китай закроет небо вокруг Тайваня, США потопят боевые корабли НОАК – американский генерал
Олесь Кука
07:31
Ставь к ней Voodoo2 12mb и будет тебе счастье. Она тоже на 1ГГц раскрывается.
Процессорозависимость дискретной видеокарты Intel, или выбор идеального процессора для i740
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем