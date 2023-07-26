Американские ВМС приняли на вооружение новейшую сверхмалую подводную лодку для специальных операций - Dry Combat Submersible.

Военно-морские силы (ВМС) США приняли на вооружение новейшую мини-подводную лодку специального назначения Dry Combat Submersible [DCS]. Программа DCS является важным достижением в разработке подводных аппаратов, позволяющих персоналу оставаться под водой в полной безопасности во время проведения боевых операций. Такая интеграция является большим достижением для ВМС США.

Уникальный подводный аппарат представляет собой значительное достижение в области подводных технологий. "Субмарина Dry Combat Submersible способна изменить ведение боевых действий под водой для подразделений специального назначения", - заявил в своем заявлении Грегг Бауэр, вице-президент и генеральный менеджер компании Lockheed Martin по проекту C6ISR. "DCS позволяет безопасно и скрытно доставлять десант на большие расстояния в абсолютно сухой среде. Аппарат оснащен шлюзовой камерой и камерой блокировки. Бойцы доставляются на задание согретыми, отдохнувшими и готовыми к работе". Фотография представлена изданием Bulgarian Military.

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Компания Lockheed Martin, разработчик DCS, в мае объявила о том, что эта подводная лодка достигла начальных эксплуатационных возможностей в рамках ВМС США. Руководитель программы "Подводные системы" Командования специальных операций США [SOCOM] Program Executive Office-Maritime [PEO-M] предположил, что DCS будет полностью готова к эксплуатации уже в конце мая. На сегодняшний день компания Lockheed Martin передала военно-морским силам США две сверхмалые ая подводные лодки DCS, на подходе третья субмарина.

Джейсон Кроуфорд, главный специалист Lockheed Martin по пилотируемым боевым подводным аппаратам, рассказал о результатах работы команды над проектом и сдачей DCS в эксплуатацию. Он рассчитывает, что поставка третьего экземпляра DCS и дальнейшая техническая поддержка будут продолжены по мере выхода программы на полную проектную мощность.

Сверхмалая подводная лодка DCS является модификацией мини-субмарины S351 Nemesis, разработанной британской компанией MSubs. MSubs и Lockheed Martin совместно работают над разработкой и строительством DCS с начала 2016 года.

Несмотря на то, что подробная информация о проекте Dry Combat Submersible засекречена, некоторые данные можно подчерпнуть из программы S351. Это 30-тонный подводный аппарат длиной чуть менее 12 метров. Субмарина оснащена электрической силовой установкой и способна преодолевать расстояние в 66 морских миль 122 (километра) со скоростью около 5 узлов и опускаться на глубину около 100 метров. На борту подводного аппарата может находиться экипаж из двух человек с возможностью размещения восьми пассажиров или равноценного по весу груза.

Новейший подводный аппарат для доставки морских котиков и их оборудования для специальных операций SEAL Delivery Vehicle [SDV] Mk 11 имеет длину чуть менее 7 метров и вмещает двух членов экипажа и шесть пассажиров. Эта машина предназначена для ведения боевых действий на мелководье [SWCS]. Она не рассчитан на работу под высоким давлением, что ограничивает ее возможности по сравнению с "сухим" боевым подводным аппаратом [DCS].

Долгожданная "сухая" мини-подводная лодка для перевозки морских котиков наконец-то поступила на вооружение. В течение десятилетий ВМС США пытались построить небольшую подводную лодку для транспортировки "морских котиков" в герметичном отсеке, и вот теперь она введена в строй. Фотография представлена изданием Bulgarian Military.

Военно-морской флот США и подразделения "морских котиков" выгодно использует автономную шлюзовую камеру DCS. В отличие от "мокрых" SDV, которые подвергают обитателей воздействию воды, DCS обеспечивает более комфортное перемещение под водой. "Мокрые" SDV могут стать причиной усталости экипажа и угрозы здоровью людей из-за низких температур. Кроме того, они требуют соблюдения мер предосторожности из-за необходимости использования гидрокостюмов и снаряжения для подводного плавания.

Lockheed Martin утверждает, что подводные аппараты Dry Combat Submersible позволяют безопасно и скрытно перевозить спецназ на большие расстояния в комфортных условиях. При этом участники операции "остаются отдохнувшими, согретыми и готовыми к выполнению задания". Возвращение в аппарат осуществляется тем же способом, возможно, полностью под водой. Это помогает при транспортировке "морских котиков" и других боевых подразделений или их эвакуации.

Военно-морские силы США уже несколько десятилетий работают над созданием системы, подобной DCS. Разработка перспективных сверхмалых подводных лодок [ASDS] началась еще в 1980-х годах. В 2009 г. проект ASDS был отменен после пожара и технических проблем, приведших к перерасходу средств. В 2010 г. была также прекращена программа создания совместного многоцелевого подводного аппарата Joint Multi-Mission Submersible.

Задержки возникли и с созданием мини-субмарины DCS, начальная эксплуатационная готовность которой была запланирована на июнь 2021 года. Размеры подводного аппарата Dry Combat Submersible ограничивают возможность его запуска с подводных лодок посредством сухих док-камер (Dry Deck Shelters, DDS). В настоящее время такие модули установлены только на подводных лодках класса Virginia и Ohio.

Для транспортировки DCS используются надводные корабли, например, боевые амфибии. Кроме того, ВМС США в качестве способа ускоренного развертывания DCS рассматривают возможность использования грузовых самолетов ВВС Boeing C-17 Globemaster III.

В перспективе Пентагон планирует разработать усовершенствованный вариант DCS, который можно будет доставлять с помощью подводной лодки класса Virginia. На концепте представлена мини-субмарина, которая может пристыковываться снаружи к корпусу "материнской" подводной лодки, что соответствует первоначальному плану ASDS. Пока неясно, будет ли существующая DCS переоборудована под такую конфигурацию и насколько это вообще целесообразно.

В пресс-релизе Lockheed Martin также подчеркивается, что существующие SDV не позволяют пассажирам пить воду, поскольку они вынуждены все время находиться в гидрокостюмах и аквалангах. Это еще одна потенциально значимая проблема для длительных операций.

“После многолетней работы ВМС США получили новый способ транспортировки "морских котиков" и других сил специального назначения. Благодаря этой разработке значительно повышается уровень комфорта военнослужащих во время выполнения боевых операций”.