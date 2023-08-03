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В апреля 2023 года, после того как президент Тайваня Цай Инвэнь проследовала транзитом через Соединенные Штаты, Пекин ответил значительными военными и дипломатическими мерами. Наряду с высокой военно-морской активностью в районе Тайваньского пролива, в апреле - июне, согласно сообщениям JMOD, значительно возросло количество кораблей НОАК, действующих вблизи Японских островов. При этом пик активности в воздушном пространстве Тайваня в апреле этого год превзошел таковой после посещения острова бывшем спикером Палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. В последний день учений Joint Sword, по данным МО, в районе Тайваня действовал 91 самолет НОАК Это стало рекордным показателем за все время учений и значительно превысило максимальное количество самолетов за один день во время августовских учений 2022 года (66 единиц). Фотография представлена онлайн-изданием Asia Times / Reuters / China Daily.

Китай резко активизировал военное давление на Тайвань, наращивая количество и интенсивность военные учения к востоку от самоуправляемого острова. По мнению западных и японских экспертов Пекин готовится к полной блокаде острова с целью дальнейшего воссоединению материковой части страны со своей "отколовшейся провинцией".

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В этом месяце японское онлайн-издание "Нихон кэйдзай симбун", оно же Nikkei Asia сообщило, что Китай резко активизировал количество и интенсивность военных маневров, имитирующих блокаду Тайваня, после того как в августе прошлого года остров посетила бывший спикер Палаты представителей конгресса Соединенных Штатов Америки Нэнси Пелоси.

В сообщении Nikkei Asia отмечается, что после визита Пелоси китайские военные корабли и самолеты стали более активными в западной части Тихого океана, в акватории Филиппинского моря на восточном фланге Тайваня.

Издание также напоминает о развертывании в декабре прошлого года китайского авианосца "Ляонин" к востоку от Тайваня, а в апреле этого года в этот же район был переброшен авианосец "Шаньдун".

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Кроме того, пишет Nikkei, в апреле был обнаружен китайский боевой беспилотник TB001, который, по данным Министерства национальной обороны Тайваня, летел по весьма необычной траектории. БПЛА пересек пролив Баши, отделяющий Тайвань от Филиппин, пролетел к восточному шельфу острова, а затем вернулся к побережью КНР. Там же говорится, что в мае у восточного побережья Тайваня был замечен разведывательный беспилотник BZK005.

Западные СМИ утверждают, что количество китайских боевых самолетов в воздушном пространстве в восточной части Тайваньского пролива значительно увеличилось с марта этого года, отметив при этом, что с момента визита Пелоси до февраля 2023 года их можно было наблюдать не более трех раз в месяц. Постепенно это количество увеличилось с 10 дней в апреле до 12 в мае, шести в июне и 12 в июле.

В Вашингтоне считают, что интенсивные военные маневры НОАК являются частью китайской стратегии "Сжать и расслабить" в отношении Тайваня. То есть такие учения, по сути, блокируют Тайвань, а затягивание "военной" петли, только увеличивает уровень угрозы. Вслед за усилением военного давления на Тайвань последует некое расслабление, так сказать, пауза для размышлений и переговоров. Таким образом, Пекин дает понять, что крупные военные учения в любой момент могут превратиться в реальные боевые действия.

Вопрос о том, собирается ли Китай в ближайшее время действительно вторгаться на Тайвань, вызывает бурные дискуссии в научных кругах, среди политиков и военных специалистов, причем с обеих сторон приводятся довольно убедительные аргументы.

Вероятность вторжения вызывает множество споров

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В апрельской статье для издания "Проблемы Индо-Тихоокеанского региона" американские военные эксперты Кайл Амонсон и Дэйн Эгли утверждают, что у председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина есть возможность в период с 2027 по 2030 г. провести воссоединение Тайваня с материковой частью страны, отмечая, что культ личности Си, модернизация Народно-освободительной армии (НОАК) и демографические показатели Китая являются стратегическими предвестниками попытки объединения в указанный период времени.

На снимке солдаты корпуса морской пехоты Народно-освободительной армии Китая (НОАК) совершают марш-бросок во время учений на военной базе в Таонане, провинция Цзилинь. Фотография представлена онлайн-изданием Asia Times / Reuters / China Daily.

Амонсон и Эгли считают, что воссоединение с Тайванем стало бы для Председателя Си свершившимся фактом, возвысив его как Фигуру в истории Китая. Причем провал он позволить себе не может и не допустит этого. Они также заявляют, что такой шаг закрепит за Си Цзиньпином титул неоспоримого верховного лидера Китая, который не занимал ни один человек со времен Мао Цзэдуна.

Кроме того, они отмечают, что Народно-освободительная армия Китая проводит масштабную модернизацию, причем Си лично дал указание создать к 2027 г. вооруженные силы "мирового масштаба", способные осуществить стремительный захват Тайваня, сдержать иностранную интервенцию и создать логистические и дипломатические проблемы для государств, оказывающих Тайваню поддержку.

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Вместе с тем, преждевременное вторжение на остров может привести к катастрофическому фиаско, считают эксперты. Но если делать все правильно и проявить терпение, появится время для наращивания военного потенциала и одновременного принятия дипломатических мер с целью избежать международного осуждения.

Демографическая ситуация также является одним из важнейших факторов в расчетах Китая по воссоединению с Тайванем. Амонсон и Эгли указывают, что сокращающееся и быстро стареющее население Китая ведет к уменьшению числа трудоспособных граждан и лиц призывного возраста, что серьезно сказывается на экономике и боеготовности вооруженных сил КНР.

По их мнению, это может заставить Си в срочном порядке добиваться воссоединения с Тайванем в период 2027-2030 годов, поскольку после этого Китаю, возможно, придется пересмотреть свои первоочередные задачи в пользу программ социального обеспечения, и отложить воссоединение с островом.

Опыт военного конфликта на Украине

Однако некоторые западные аналитики утверждают, что Китай не собирается в ближайшее время вторгаться на Тайвань. Так, Ян Бреммер в апрельской статье для американского еженедельника Time пишет, что Си Цзиньпин, возможно, воспользовался уроками боевых действий на Украине, отметив, насколько непредсказуемым и затратным может быть это военный конфликт. Бреммер также указывает, что Тайвань десятилетиями готовился к вторжению, опираясь на множество поколений все более совершенного американского оружия, гораздо дольше, чем Запад готовил Украину к военному конфликту и с Россией.

Он также обращает внимание на отсутствие у Китая боевого опыта, отмечая, что Си Цзиньпин понимает последствия пирровой победы, а рисковать он не может, учитывая медленное восстановление Китая после пандемии Covid-19 и сильнейший за последние десятилетия экономический спад.

В рамках завершившейся четырехдневной поездки министра финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен в Китай китайское правительство выдвинуло ряд требований к Вашингтону в том числе - отменить запрет на экспорт микросхем и введение санкций. Минифин КНР в своем заявлении выразило озабоченность касательно дополнительных пошлин, санкций в отношении компаний, инвестиционных ограничений, экспортного контроля и запретов на поставки продукции из Синьцзяна, введенных в последние годы Соединенными Штатами в отношении Китая. В заявлении говорится, что США должны предпринять конкретные действия в ответ на опасения Китая. Изображение представлено онлайн-изданием Asia Times / Reuters / China Daily.

"Война чипов" между Китаем и Соединенными Штатами

Существует также проблема с полупроводниками, крупнейшим потребителем которых является Китай. Например, в 2020 году Пекин закупал микрочипы в объеме 53,7% от объемов мирового производства. По мнению Запада, КНР все еще не в состоянии производить высокотехнологичные чипы, необходимые для смартфонов, автомобилей, искусственного интеллекта и военных технологий.

Робин Клинглер-Видра, адъюнкт-профессор предпринимательства и устойчивого развития Королевского колледжа Лондона в июньской статье для онлайн-журнала The Conversation пишет, что только на Тайване производится около 60 процентов полупроводников в мире и примерно 90 процентов самых современных микросхем, что делает его передовые технологии общемировым благом и защитой от возможного китайского вторжения.

Клинглер-Видра считает, что, хотя френдшоринг - перенаправление цепочек поставок в государства, считающиеся политически и экономически безопасными, - может снизить глобальную зависимость от тайваньской полупроводниковой промышленности, на это потребуются годы. В качестве примера она приводит многомиллиардный завод Taiwan Semiconductor Manufacturing Corporation в Аризоне, который планируется ввести в эксплуатацию только в 2025 году. Однако, когда это произойдет, он вряд ли будет способен производить самые современные микросхемы, востребованные на тот момент.

Кроме того, по мнению Клинглер-Видры, военный ответ Соединенных Штатов на вторжение Китая на Тайвань в одночасье остановит производство микросхем на самоуправляемом острове, что приведет к росту цен на чипы, производимые в других государствах. Это, по ее словам, помешает реализации амбиций Китая по созданию "полностью модернизированных вооруженных сил к 2027 году" и плана "Сделано в Китае 2025" по наращиванию производства.

Существует также возможность ответной реакции Вашингтона на вторжение Китая на Тайвань. В статье, опубликованной в июле в Институте политики безопасности и развития (ISDP), Сатору Нагао пишет, что если Соединенные Штаты откажутся от своих обязательств по защите от Китайской Республики, то союзники и партнеры Вашингтона будут скептически относиться к их обязательствам и потенциалу.

По словам Нагао, такое развитие событий приведет к разрушению системы узловых и опорных альянсов, которая является основой мира и стабильности в Тихоокеанском регионе со времен окончания Второй мировой войны. Он также считает, что захват Китаем Тайваня лишит Соединенные Штаты важнейшего "волнореза" в борьбе с ближайшим противником, стремящимся сместить многолетнее доминирование США в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В качестве примера он приводит категоричный ответ президента Соединенных Штатов Джо Байдена на вопрос о том, будут ли США защищать Тайвань в случае китайского вторжения. Байден недвусмысленно заявил, что в случае необходимости Вашингтон не задумываясь отправит своих военных на защиту острова.

Ранее оборонное ведомство Тайваня выступило с обвинениями в адрес материкового Китая на фоне визита Нэнси Пелоси в Тайбэй. Вооружённые силы Китайской Республики, легитимность которых не признается официальным Пекином, считают, что "вместо попыток наладить диалог Китай инициировал военные учения у берегов острова Тайвань, что противоречит духу мира и сотрудничества". Фотография представлена онлайн-изданием Asia Times / Reuters / China Daily.

Нагао также отмечает, что в настоящее время Соединенные Штаты, а также их союзники, такие как Япония и Австралия, разрабатывают средства поражения дальнего радиуса действия, чтобы увеличить расходы, которые понесет Китай в случае своего вторжения на остров Тайвань.