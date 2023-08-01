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Независимо от того, какие заявления будут поступать из Белого дома, в России ожидают новых атак на российскую территорию - особенно на Москву и, возможно, на российские порты - в попытке расшатать ситуацию в стране. Так рассуждает, Стивен Брайен военный эксперт, бывший сотрудник Пентагона и старший научный сотрудник Центра политики безопасности и института Йорктауна на страницах западных СМИ.

Киев уже проиграл: На Западе все чаще звучат призывы о прекращении поддержки Киевского режима и выделении новых пакетов военной помощи ВСУ. Фотография предоставлена Агентством Франс Пресс.

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Оборонное ведомство США заявляет, что никакие виды американского оружия не будут использованы для нанесения ударов по территории России, но это наглая ложь. Американские ударные дроны и крылатые ракеты "Химарс", а также кассетные бомбы, поставляемые Пентагоном Киеву, ежедневно используются ВСУ для нанесения ударов по российской территории.

То же самое можно сказать и о британско-французских ракетах Storm Shadow (SCALP-EG). Эти малозаметные высокоточные крылатые боеприпасы производятся оборонной корпорацией Matra BAE Dynamics Alenia (консорциум французской, британской, немецкой и итальянской компаний).

Кроме того, официальный Вашингтон не в состоянии должным образом объяснить, что делает стратегический БПЛА Ryan RQ-4 Global Hawk на приграничных с Россией территориях. Хотя всем ясно, что он помогает ВСУ наносить удары по российским объектам, как военным, так и гражданским.

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Вместе с тем Соединенные Штаты открыто заявляют, что именно спецслужбы США запланировали и передали Киеву полупогружные беспилотные катера-камикадзе, использовавшиеся при атаке на Крымский мост - транспортный переход, соединяющий Керченский и Таманский полуострова - что, по сути, является прямой атакой на Россию. Подобные операции, пишет Стивен Брайен, не остаются незамеченными для Кремля, который открыто заявляет, что Североатлантический альянс во главе с США находится в состоянии войны с Россией.

Итак, чтобы ни говорили в Пентагоне или в Вашингтоне в целом, команда Байдена вплотную приблизилась к краю широкомасштабного военного конфликта в Европе. Возможность урегулировать украинский конфликт становится не только маловероятной, но все более неактуальной, если военные амбиции США таковы, какими они представляются.

В начале августа в Саудовская Аравия планирует провести так называемую конференцию по мирному урегулированию конфликта на Украине. В переговорах примут участие дипломаты примерно 30 государств, в числе которых, предположительно, будет и Иран. Но Москва не получила приглашения. Это наводит на мысль о том, что мирная конференция - скорее всего лишь пропагандистское шоу, а не серьезное мероприятие.

По словам министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу, в ходе июльских боев ВС Украины потеряли 20 824 военнослужащих и 2 227 единиц боевой техники. Фотография предоставлена онлайн-изданием Sputnik International.

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Рано или поздно, а скорее всего это случится довольно скоро, в Москве либо решат, что украинский конфликт - бесперспективное занятие, и так или иначе "остановят" его, либо начнут "расправляться" с теми, кто поддерживает и разжигает этот конфликт.

Никто на Западе не может с уверенностью сказать, насколько жизнеспособны Вооруженные силы Российской Федерации. В ходе специальной военной операции на Украине обе стороны, ведут непрерывные, тяжелые боевые действия на границе Запорожской области и Донецкой Народной Республики. Судя по имеющейся информации, украинская армия потеряла огромное количество военной техники и живой силы. Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу считает, что только в июле потери ВСУ составили более 20 тысяч военнослужащих.

О российских проблемах судить гораздо сложнее, пишет экс-сотрудник Пентагона. Поэтому, если Россия продолжит военные действия на Украине, возникает вопрос, сколько времени потребуется для того, чтобы измотать украинскую армию, испытывающую дефицит живой силой.

С точки зрения активизации боевых действий, Киев - естественно при непосредственном содействии Вашингтона и Лондона - планирует прорвать первую линию обороны Вооруженных сил России на юге, а также взять под контроль фланги вокруг Бахмута и - в случае успеха ВСУ - вернуть Бахмут под свой контроль.

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Буквально несколько дней назад Зеленский посетил Часов Яр. Это случилось впервые с момента потери Бахмута. Зеленский считает, что благодаря помощи Запада, которую он в основном получает из Соединенных Штатов и Британии, а также свежеобученным высококлассным бригадам, ему удастся переломить ход конфликта.

То, что в ближайшее время произойдет под Бахмутом, может либо привести к победе Украины, (что маловероятно), либо к победе России, пишет Брайен. Если победит Россия, Киев, скорее всего, будет вынужден принять российские условия по урегулированию конфликта. Если же победит Украина, то Россия будет вынуждена вывести некоторые свои подразделения из восточных областей Украины, а также может потерять важные районы на Юге.

При этом Москва, с высокой долей вероятности, может развернуть военные действия за пределами украинской территории, в том числе в Польше или странах Прибалтики, считает американский аналитик. Несмотря на то, что Кремль дал понять, что не приветствует расширение военных действий, под усиливающимся внешним давлением Москва может изменить свое решение и занять более агрессивную позицию к Западу.

Отсутствие атомных подводных лодок и самолетов морской авиации на параде в честь Дня ВМФ заставила Запад задуматься о своей безопасности. Фотография предоставлена Агентством Франс Пресс/Павел Королев.

На праздновании Дня Военно-морского флота в Санкт-Петербурге Путин в своем выступлении ни словом не обмолвился о конфликте на Украине несмотря на то, что это произошло на следующий день после того, как украинские беспилотники вновь атаковали Москву. Почему — задаётся вопросом бывший сотрудник оборонного ведомства США. В этом году на военном параде не было продемонстрировано ни одной российской стратегической атомной подводной лодки, не было и российской военно-морской авиации, как это было на предыдущих учениях в День ВМФ. Возможно, они используются в каких-то других военных секретных спецоперациях, на пример в Арктике, у берегов США или Великобритании, а возможно, это было сделано для того, чтобы припугнуть Запад.

Очевидно лишь одно -этот военный конфликт не может оставаться долго неразрешенным, считает С. Брайен. Соединенные Штаты да и весь Североатлантический альянс делают ставку на смену власти в России. Но в результате они могут получить совсем не то, чего хотят. Это может стать большим ударом для Запада.

Россия намерена идти до конца в украинском конфликте, но это тяжелая борьба и она слишком затянулась. Киевский режим надеется одержать несколько убедительных побед и снова потребовать денег у Запада. Киеву дали последний шанс попасть в НАТО - победить до конца года. Кроме того, если ВСУ не добьются серьезных успехов на поле боя, Запад откажется финансировать режим Зелинского.