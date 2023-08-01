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Джейк Салливан прошел долгий путь как политик, начиная с Хиллари Клинтон, которая была его наставником, и заканчивая подготовкой операции по подрыву "Северных потоков". Сегодня он фактически стал человеком, определяющим внешнюю политику Соединенных Штатов.

Я уверен, что поддержка Киева со стороны Соединенных Штатов будет непоколебимой. Я говорю об этом совершенно серьезно. Подчеркнул Салливан во время визита в Киев. Фотография представлена онлайн-изданием Al Mayadeen English.

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Советник по нацбезопасности Джейк Салливан, пожалуй, является ключевой фигурой, определяющей внешнеполитический курс Соединенных Штатов. Под наставничеством Хиллари Клинтон он курировал смену режимов в Гондурасе, Ливии и Сирии. Он был связующим звеном между Викторией Нуланд и Джоном Байденом во время украинского госпереворота в 2014 году. По информации, представленной Сеймуром Хершем, Салливан руководил планированием атак на газопроводы "Nord Stream" осенью прошлого года. Советник президента США по нацбезопасности руководит или принимает самые разнообразные крупные и не очень решения в области внешнеполитической жизни страны. Ниже речь пойдет о прошлом Джейка Салливана, о том, что он говорил, что делал, куда движутся Соединенные Штаты и почему об этом вообще стоит говорить.

Краткая биографическая справка

Джейк Салливан появился на свет 28 ноября 1976 года. Он описывает период своего становления следующим образом: Я вырос в Миннесоте в 80-е годы прошлого века, ребенок времен холодной войны - Рокки 4, "Чудо на льду" и "Снесите эту стену". В 90-е годы я учился в школе и колледже. К тому времени распался СССР. Железный занавес рухнул. Германия объединилась. Североатлантический альянс под руководством Соединенных Штатов покончил с геноцидом в Боснии и предотвратил геноцид в Косово. Поступив в аспирантуру в Англии, я произносил пламенные речи в стенах Оксфорда и рассказывал всем, что Америка – сила добра в мире".

Будущий советник по нацбезопасности США получал образование в Йеле (степень бакалавра), Оксфорде (степень магистра) и затем опять в Йеле (степень доктора юриспруденции). Салливан довольно быстро прошел путь от академических изысканий и юридической практики до участия в избирательных кампаниях и работы в госорганах США.

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В студенческие годы он завел важные знакомства в элитных вузах страны. В частности, он встречался с бывшим заместителем госсекретаря Соединенных Штатов Америки и будущим президентом Брукингского института Строубом Тэлботтом. После нескольких лет работы в должности судебного клерка молодой человек продолжил карьеру в адвокатской конторе в родном городе - Миннеаполис. Там он стал главным советником сенатора от демократической партии Эми Клобушар, которая познакомила его с будущим кандидатом в президенты США Хиллари Клинтон.

Под руководством Хиллари

В 2008 г. Салливан становится одним из главных консультантов Хиллари Клинтон в ее избирательной кампании на роль кандидата от демпартии. В 32 года он получил должность заместителя руководителя аппарата и директора по планированию политики, когда Клинтон заняла пост госсекретаря. Он был ее постоянным спутником, посетив вместе с ней 112 государств.

Вскоре стала очевидной связь между Хиллари и Салливаном в вопросах внешней политики. В Тегусигальпа она умудрилась спровоцировать конфликт с прогрессивно настроенным президентом Гондураса Мануэлем Селайей касательно того, следует ли возвращать Кубу в организацию американских государств. А спустя пару месяцев, 28 июня, гондурасские военные вторглись в резиденцию Селайя и вывезли его из страны, заехав по пути на военную базу США. Это был настолько вопиющий скандал, что даже американский посол в Гондурасе выразил недовольство. Однако это "мнение" удалось быстро замять, поскольку команда Салливана, играя в семантику, заявила, что это был как бы и путч, но все же не "военный переворот". В результате гондурасский режим получил поддержку Вашингтона. В Тегусигальпа в срочном порядке были проведены подозрительные выборы, которые сделали "невозможным" возвращение президента Селайи. Об этом успехе Хиллари с гордостью рассказывает в своих мемуарах "Трудный выбор".

Именно этот "серый кардинал", отвечающий за внешнюю политику Соединенных Штатов, курирует и контролирует негласные договоренности между Москвой и Киевом. Фотография представлена онлайн-изданием Al Mayadeen English.

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Через пару лет целью США стала Ливия. С Викторией Нуланд в качестве представителя Госдепа команда Клинтон-Салливан выступала с голословными заявлениями о готовящейся бойне и призывала к вторжению в Ливию в рамках концепции "ответственности по защите". Когда Совет Безопасности Организации Объединенных Наций принял решение о создании бесполетной зоны для защиты мирных жителей Ливии, Соединенные Штаты, Катар и некоторые другие члены Североатлантического альянса исказили эту информацию и начали наносить авиаудары по вооруженным силам Ливии. Даже сегодня, спустя почти двенадцать лет, Ливия по-прежнему находится в состоянии хаоса. Все эти громкие заявления, звучавшие из уст американских политиков в 2011 году, оказались ложью.

После свержения ливийского правительства и гибели Муаммара Каддафи осенью 2011 года Госдеп и ЦРУ при непосредственном участии Клинтон и Салливана разработали план по захвату крупнейших оружейных складов Ливии. После чего это оружие было передано национальной коалиции оппозиционных сил Сирии. В ходе конфликта за контроль над оружейным арсеналом в Бенгази погибли посол Соединенных Штатов Кристофер Стивенс и трое военнослужащих армии США.

Однако команду Клинтон и Салливана это ничуть не смутило. Они возобновили попытки свержения правительства Сирии. Салливан помог сформировать международный альянс западных государств, получивший название "Друзья Сирии". Каждый участник клуба получил определенное задание - кто и что должен сделать для свержения власти в Сирийской Арабская Республике. Экс-политик госдепартамента Клинтон Энн Мари Слотер потребовала " иностранной военной интервенции". При этом Салливану было известно, что они вооружали фанатиков-сектантов для свержения сирийского правительства. В электронном письме к Клинтон, опубликованном "Викиликс", Салливан писал: "Аль-Каида на нашей стороне в Сирии. В остальном, в основном, все сложилось так, как и ожидалось".

Советник Байдена во время украинского путча 2014 года

После работы в качестве координатора политики Клинтон Салливан стал директором по планированию стратегии президента Обамы (с февраля 2011 года по февраль 2013 года), а затем советником по национальной безопасности вице-президента США Джо Байдена (с февраля 2013 года по август 2014 года).

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В должности помощника Байдена Салливан имел самое прямое отношение к событиям на Украине в феврале 2014 года. Он был основным контактным лицом между Викторией Нуланд, наблюдавшей за ходом переворота, и Байденом. В тайно записанном телефонном разговоре, во время которого Нуланд и посол Соединенных Штатов на Украине обсуждают, как следует контролировать переворот, она сообщает, что Салливан посоветовал обратиться к Байдену. В итоге Байден дал "добро", и переворот был "зачат" после массового убийства как мирных демонстрантов, так и сотрудников специального полицейского подразделения «Беркут».

Салливан прекрасно знал, как Байден использовал пост вице-президента в своих личных интересах. И он точно не мог не знать о назначении Хантера Байдена в состав совета директоров компании Burisma Group на Украине и о том, почему Джо Байден потребовал уволить украинского спецпрокурора, расследовавшего деятельность этой компании. Позже Байден много хвастался и шутил на эту тему.

В конце декабря 2013 г. на симпозиуме, организованной компанией Chevron, Виктория Нуланд заявила, что Вашингтон израсходовал пять миллиардов долларов на "экспорт демократии" на Украину.

Салливан помог в создании "Рашенгейта"

В 2016 году Салливан был одним из ведущих членов команды Хиллари Клинтон, которая занималась продвижением "русиагейта".

Изначально лживое обвинение в том, что Д. Трамп тайно контактировал с Москвой, было придумано для того, чтобы отвлечь внимание общественности от негативных публикаций о Хиллари Клинтон и оклеветать Трампа как марионетку Путина. Расследования Спецпрокуроров США Джона Дарема и Роберта Мюллера позволили официально опровергнуть главные аргументы "русиагейта". Они заявили - никакого сговора не было. Эта инсинуация не соответствует действительности, а федеральное бюро расследований придало этому необоснованный импульс по политическим мотивам.

Сеймур Херш: Как Соединенные Штаты разрушили газопроводы Nord Stream 1 и 2. Фотография представлена онлайн-изданием Al Mayadeen English.

Наш герой сыграл не последнюю роль в этом мошенничестве, о чем свидетельствует "Новый доклад Дж. Салливана, раскрывающий секретную связь между Трампом и Москвой".

Салливан - дезинформатор

Салливан - хороший оратор, он говорит убедительно и обладает сухим чувством юмора. В то же время он часто бывает двуличным. Многие из его высказываний не соответствуют действительности. В частности, летом 2017 года он дал интервью телепрограмме Frontline относительно внешней политики Соединенных Штатов и особенно российско-американских отношениях. Когда речь зашла о свержении силами Североатлантического альянса правительства Ливии, он сказал: "Путин посчитал, что Вашингтон обманул Москву в Совбезе ООН, разрешив применение силы в Ливии... Вероятно он думал, что санкционирует сугубо оборонительные действия... Теперь, когда мы ознакомились с реальным текстом резолюции, стало ясно, что Кремль в этом ошибался". Однако, вопреки заявлениям Салливана, в резолюции Совбеза Организации Объединенных Наций ясно сказано, что бесполетная зона разрешена исключительно для защиты мирного населения, и не более того. Совершенно очевидно, что наступательные операции НАТО и "смена режима" не были санкционированы.

План по подрыву "Северных потоков"

Взрыв газопроводов Nord Stream, заполненных 50 миллиардами кубометров природного газа, обернулся чудовищной экологической катастрофой. Кроме того, этот террористический акт нанес огромный экономический ущерб не только России, но и Германии, и многим другим странам Евросоюза. Однако это открыло путь для экспорта сжиженного природного газа из Соединенных Штатов, цены на который резко возросли. В результате закрылись многие европейские предприятия, работавшие на дешевом российском топливе. Десятки тысяч сотрудников потеряли работу.

В своем расследовании Сеймур Херш сообщил подробности того, как США покончили с проектом Nord Stream. Он пишет: "Президент США Джон Байден поручил своему советнику по нацбезопасности Джейку Салливану создать межведомственную группу для разработки плана". В итоге План диверсии был подготовлен. В этом были замешаны чиновники Норвегии и Дании. На следующий день после подрыва Джейк Салливан написал в Twitter: “Я разговаривал со своим коллегой Жан-Шарлем Эллерманном-Кингомбе из Дании о явной атаке на газопровод "Северный поток". Вашингтон примет все необходимые меры для помощи в расследовании и продолжит работу по защите энергетической инфраструктуры Евросоюза”.

Эллерман-Кингомбе [постоянный заместитель государственного секретаря в канцелярии премьер-министра Дании], возможно, был одним из тех людей, которых заранее знал о готовящемся теракте. Он тесно связан с американскими военными и командованием Североатлантического альянса.

С той поры расследование Швеции по факту теракта на "Северном потоке" практически не сдвинулось с места. Вопреки обещаниям, данным Салливаном, Соединенные Штаты ничего не сделали для помощи в расследовании. Когда же РФ предложила провести независимое международное расследование диверсии Совбез ООН отклонил резолюцию из-за отсутствия поддержки со стороны Штатов и их союзников. Недавно глава внешнеполитического ведомства Венгрии спросил: "Как такое возможно, что кто-то уничтожает критически важную инфраструктуру на территории Евросоюза, никто не способен высказать свою точку зрения, никто это не осуждает, никто не ведет расследование?"

Планы развития экономики США, оторванный от реальности

Три месяца назад Джейк Салливан произнес речь в Брукингском институте на тему "Возрождение лидерства экономики США". Он рассказал о том, как администрация Байдена осуществляет "современную стратегию развития промышленности и инноваций". Они намерены разработать концепцию "внешней политики для среднего класса", способную обеспечить более тесную интеграцию внутренней и внешней политики. По существу, этот план заключается в увеличении капиталовложений в полупроводники, экологичные источники энергии и производственные мощности.

Однако вряд ли подобная стратегия позволит достичь поставленной задачи - "поднять всех американцев, все сообщества и отрасли США". В своем выступлении Салливан полностью упустил из виду "слона в посудной лавке": дорогостоящую империю Соединенных Штатов, включающую множество военных конфликтов и почти 1000 военных баз по всему миру, на которые расходуется более 60 процентов всего от общего бюджета. Внешняя политика Байдена и Салливана не намерена ограничивать деятельность военно-промышленного корпораций. Об этом даже и речь не идет.

В последний раз Джейк Салливан посетил Киев в первых числах ноября 2022 года. Это был неожиданный визит, в рамках которого советник президента Соединённых Штатов по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан оценил способность Украины урегулировать конфликт дипломатическим путем. Фотография представлена онлайн-изданием Al Mayadeen English.

Американская исключительность, версия 2.0

В декабре 2018 года Джейк Салливан написал статью под названием "Восстановление американской исключительности" (American Exceptionalism, Reclaimed). В нем изложены его основные взгляды и принципы. Он дистанцируется от "высокомерной модели исключительности", характерной для Дика Чейни, выступает с критикой политики Дональда Трампа "Америка превыше всего" и ратует за "новую исключительность США" и ""лидерство США в XXI веке".

Салливан имеет весьма поверхностное знание истории на уровне Голливуда: "Соединенные Штаты остановили гитлеровскую Германию, спасли Западную Европу от экономического краха, решительно выступили против СССР и экспортировали демократические ценности по всему миру". Он глубоко убежден, что "тот факт, что крупнейшие мировые державы не возобновляли военные действия друг с другом после 1945 года, является исключительным достижением американской государственной политики".

Джейк Салливан как политик молод, а вот идеи его уже давно устарели. США уже не являются ни экономически, ни политически доминирующей державой, и уж точно не "незаменимы". Все больше государств выступают против американского давления и игнорируют требования Вашингтона. Даже такие бывшие союзники, как Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты, не подчиняются просьбам Белого дома. Движение в сторону многополярного мира нарастает, а Джейк Салливан пытается обратить этот процесс вспять, но реальность и исторические факты работают против него. За последние несколько десятилетий Соединенные Штаты из инвестиционной, инженерной и производственной державы превратились в страну с потребительской экономикой, ведущую вечные военные конфликты с непомерно разросшимся ВПК.

Вместо того чтобы реформировать и восстанавливать страну, органы национальной безопасности США растрачивают значительные силы и средства на дестабилизацию обстановки в странах, которые Вашингтон считает "противниками".

Заключение

Бывшие советники по нацбезопасности США Генри Киссинджер и Збигнев Бжезинский пользовались очень большим авторитетом. Киссинджер известен тем, что сумел добиться расположения Китая и расколоть коммунистический союз. Сейчас Джейк Салливан пытается склонить на свою сторону Индию, надеясь "оторвать" эту страну от КНР и альянса BRICS.

Бжезинский получил известность благодаря разработке плана "афганской ловушки". Дестабилизировав ситуацию в Афганистане посредством привлечения иностранных террористических группировок (начиная с 1978 г.), США "подтолкнули" Советский Союз направить в Афганистан войска по просьбе Кабула. Итогом стал крах правящей партии Афганистана, приход к власти талибов и Аль-Каиды, 40 лет войны и хаоса.

28 февраля 2022 года, всего через четыре дня после ввода российских войск на Украину, шеф Джейка Салливана Хиллари Клинтон выразилась предельно четко: "Афганистан — это модель". Похоже, что Соединенные Штаты намеренно пошли на эскалацию конфликта на Украине, чтобы спровоцировать Москву на вмешательство. Цель - "ослабить Россию". Именно этим объясняется то, что Вашингтон потратил более 100 млрд. долл. на поставку оружия и оказание других видов военной помощи Киеву, а почему Соединенные Штаты и Британия постоянно срывали переговоры, которые могли бы положить конец конфликту еще на ранней стадии.

Именно те самые люди, которые курировали переворот в Киеве в 2014 году, сегодня определяют внешнюю политику Соединенных Штатов: Джо Байден, Виктория Нуланд и Джейк Салливан. И пока они находятся у власти, перспективы завершения конфликта на Украине маловероятны.