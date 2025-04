Сама игра вышла в Steam 3 апреля

The Last of Us Part 2 не так давно – 3 апреля 2025 года, а оказалась на пиратских сайтах менее чем за сутки. Теперь опробовать игру могут все желающие, вне зависимости от региона, поскольку The Last of Us Part 2 недоступна в России, а также многих других регионах, где нет присутствия Playstation Network.

Неизвестно, насколько столь быстрый взлом повлиял на продажи, но онлайн у второй части меньше, чем у первой. По данным SteamDB, наибольшее количество игроков, одновременно игравших в первую игру составило 36,496 2 года назад, а в Part 2 – 28,134. Не исключено, что игрокам больше нравится первая часть, учитывая ее культовый статус эксклюзива времен Playstation 3, который был недоступен долгое время.

На продажи мог повлиять и плачевный опыт, связанный с оптимизацией первой части для ПК. Несмотря на щадящие минимальные системные требования, игра тормозила у всех, а компиляция шейдеров перед началом игры могла длиться часами. Вторая часть, вроде бы, показывает себя лучше в этом плане, но в сети периодически всплывают скриншоты с различными багами и артефактами, которые встречаются у игроков.

Digital Foundry протестировали игру и заявили, что она лучше первой части, однако в игре присутствуют резкие скачки времени кадра, которые происходят и на топовых системах, что мешает погружению. Также игра имеет высокие требования к видеокарте.