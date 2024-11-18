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В метеорите Лафайет нашли доказательства существования жидкой воды на Марсе 742 миллиона лет назад

Лафайет подтвердил: жидкая вода на Марсе была 742 миллиона лет назад
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Международная группа учёных раскрыла новые подробности о прошлом Марса, изучив метеорит Лафайет, который был выброшен с поверхности Красной планеты около 10,7 миллиона лет назад в результате удара астероида. Используя современные методы анализа, исследователи определили, что марсианские горные породы контактировали с жидкой водой примерно 742 миллиона лет назад, с возможной погрешностью ±15 миллионов лет.

Лафайет относится к редкому типу метеоритов, напрямую связанных с Марсом. Он входит в группу нахлитов — вулканических пород, сформировавшихся 1,3–1,4 миллиарда лет назад. Уникальные соотношения изотопов внутри метеорита помогли подтвердить его марсианское происхождение. Особенность Лафайета заключается в том, что он был найден в 1931 году среди коллекций Университета Пердью (США), однако обстоятельства его попадания туда остаются загадкой.

Контакт метеорита с жидкой водой был известен ранее, но впервые удалось с высокой точностью установить временной промежуток этого события. Это важное открытие, опубликованное в журнале Geochemical Perspectives Letters, дополняет представления учёных о прошлом Красной планеты. Вода, судя по всему, находилась на поверхности Марса значительно позже, чем предполагалось раньше.

Марсианские метеориты дают редкую возможность изучить геологическую историю соседней планеты. Исследование Лафайета помогает глубже понять её климатические изменения и эволюцию. Эти данные особенно важны на фоне продолжающихся миссий на Марс, которые также ищут признаки воды и возможности существования жизни в прошлом.

Открытие подтверждает, что когда-то Красная планета могла быть намного более «живой», с наличием воды в жидком состоянии, что открывает новые горизонты для изучения её истории и перспектив для будущих исследований.

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