Xbox поразила всех своей выставкой игр, что особо выигрышно смотрится на фоне провальной State of Play 2024 от Sony. Презентация продлилась примерно полтора часа и на ней было представлено множество проектов, как уже известных публике официально или по слухам, так и совершенно новых игр.
Крупные анонсы
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DOOM: The Dark Ages - новая игра в серии DOOM, действие которой разворачивается в Средневековье, запланирована к релизу в 2025 году. Игра является приквелом к игре 2016 года и расскажет предысторию палача Рока.
Gears of War: E-Day - серия Gears of War расширяется с приквелом E-Day, который будет доступен на PC и Xbox Series.
Metal Gear Solid 3 Remake - показан первый геймплей ремейка культовой игры, которая долгое время была заперта на консолях Sony.
Perfect Dark - демонстрация долгожданного геймплея новой части Perfect Dark.
Fable - показан геймплей новой части Fable с релизом в 2025 году.
Life is Strange: Double Exposure - новая игра с Макс Колфилд в главной роли выйдет 29 октября для PC, PS5 и Xbox Series.
Dragon Age: The Veilguard - новая часть Dragon Age выйдет этой осенью на PC, PS5 и Xbox Series.
Впечатляющие трейлеры
Call of Duty: Black Ops 6 - трейлер кампании, релиз запланирован на 25 октября для PC, PS4 и Xbox One.
S.T.A.L.K.E.R. 2 - новый геймплей, релиз всё ещё запланирован на 5 сентября. В игре будут русские субтитры.
Indiana Jones - новый трейлер игры о приключениях знаменитого археолога.
South of Midnight - геймплей от студии Compulsion (We Happy Few), релиз в 2025 году для PC и Xbox Series.
State of Decay 3 - представлен новый трейлер.
Дополнения и обновления
Starfield: Shattered Space - трейлер дополнения, релиз в этом году. Также будет выпущено обновление с поддержкой модов и инструментарием Creation Kit.
Diablo 4: Vessel of Hatred - первое дополнение выйдет 8 октября.
World of Warcraft: The War Within - дополнение выйдет 26 августа.
Прочие игры и анонсы
Avowed - новый трейлер, релиз для PC и Xbox Series.
Microsoft Flight Simulator 2024 - релиз 19 ноября на PC и Xbox Series.
Assassin's Creed: Shadows - показан геймплейный трейлер.
Wuchang - анонсирована новая игра с релизом в 2025 году для PC, PS5 и Xbox Series.
Atomfall - новая игра от студии Rebellion (серия Sniper Elite), релиз в 2025 году для PC, PS4 и Xbox One.
Mixtape - анонсирована игра от Annapurna, релиз в 2025 году для PC, PS4 и Xbox One.
Age of Mythology: Retold - выйдет 4 сентября на PC и Xbox Series.
Flintlock - игра от студии A44 (Ashen) выйдет 18 июля на PC, PS5 и Xbox Series.
Expedition 33 - новая игра, релиз в 2025 году для PC, PS5 и Xbox Series.
Новинки консолей Xbox
- Белая модель Xbox Series X - этой зимой будет выпущена новая модель без дисковода.
Эти анонсы и обновления подтвердили, что в ближайшие годы нас ждёт много интересного на платформе Xbox. Большинство игр, как обычно, будут доступны через Gamepass на релизе по подписке.