На прошедшей презентации Xbox Showcase было представлено множество захватывающих анонсов и долгожданных обновлений. Вот основные итоги мероприятия

Xbox поразила всех своей выставкой игр, что особо выигрышно смотрится на фоне провальной State of Play 2024 от Sony. Презентация продлилась примерно полтора часа и на ней было представлено множество проектов, как уже известных публике официально или по слухам, так и совершенно новых игр.

Крупные анонсы

реклама DOOM: The Dark Ages - новая игра в серии DOOM, действие которой разворачивается в Средневековье, запланирована к релизу в 2025 году. Игра является приквелом к игре 2016 года и расскажет предысторию палача Рока.

Gears of War: E-Day - серия Gears of War расширяется с приквелом E-Day, который будет доступен на PC и Xbox Series. Metal Gear Solid 3 Remake - показан первый геймплей ремейка культовой игры, которая долгое время была заперта на консолях Sony. Perfect Dark - демонстрация долгожданного геймплея новой части Perfect Dark. Fable - показан геймплей новой части Fable с релизом в 2025 году. Life is Strange: Double Exposure - новая игра с Макс Колфилд в главной роли выйдет 29 октября для PC, PS5 и Xbox Series. Dragon Age: The Veilguard - новая часть Dragon Age выйдет этой осенью на PC, PS5 и Xbox Series.





Впечатляющие трейлеры

Call of Duty: Black Ops 6 - трейлер кампании, релиз запланирован на 25 октября для PC, PS4 и Xbox One. S.T.A.L.K.E.R. 2 - новый геймплей, релиз всё ещё запланирован на 5 сентября. В игре будут русские субтитры. Indiana Jones - новый трейлер игры о приключениях знаменитого археолога. South of Midnight - геймплей от студии Compulsion (We Happy Few), релиз в 2025 году для PC и Xbox Series. State of Decay 3 - представлен новый трейлер.

Дополнения и обновления

Starfield: Shattered Space - трейлер дополнения, релиз в этом году. Также будет выпущено обновление с поддержкой модов и инструментарием Creation Kit.

Diablo 4: Vessel of Hatred - первое дополнение выйдет 8 октября. World of Warcraft: The War Within - дополнение выйдет 26 августа.

Прочие игры и анонсы

Avowed - новый трейлер, релиз для PC и Xbox Series. Microsoft Flight Simulator 2024 - релиз 19 ноября на PC и Xbox Series. Assassin's Creed: Shadows - показан геймплейный трейлер. Wuchang - анонсирована новая игра с релизом в 2025 году для PC, PS5 и Xbox Series. Atomfall - новая игра от студии Rebellion (серия Sniper Elite), релиз в 2025 году для PC, PS4 и Xbox One. Mixtape - анонсирована игра от Annapurna, релиз в 2025 году для PC, PS4 и Xbox One. Age of Mythology: Retold - выйдет 4 сентября на PC и Xbox Series. Flintlock - игра от студии A44 (Ashen) выйдет 18 июля на PC, PS5 и Xbox Series. Expedition 33 - новая игра, релиз в 2025 году для PC, PS5 и Xbox Series.

Новинки консолей Xbox

Белая модель Xbox Series X - этой зимой будет выпущена новая модель без дисковода.

Эти анонсы и обновления подтвердили, что в ближайшие годы нас ждёт много интересного на платформе Xbox. Большинство игр, как обычно, будут доступны через Gamepass на релизе по подписке.