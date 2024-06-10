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Amogus54
Итоги презентации Xbox Showcase 2024
На прошедшей презентации Xbox Showcase было представлено множество захватывающих анонсов и долгожданных обновлений. Вот основные итоги мероприятия

Xbox поразила всех своей выставкой игр, что особо выигрышно смотрится на фоне провальной State of Play 2024 от Sony. Презентация продлилась примерно полтора часа и на ней было представлено множество проектов, как уже известных публике официально или по слухам, так и совершенно новых игр.

Крупные анонсы

  1. реклама

    DOOM: The Dark Ages - новая игра в серии DOOM, действие которой разворачивается в Средневековье, запланирована к релизу в 2025 году. Игра является приквелом к игре 2016 года и расскажет предысторию палача Рока.

  2. Gears of War: E-Day - серия Gears of War расширяется с приквелом E-Day, который будет доступен на PC и Xbox Series.

  3. Metal Gear Solid 3 Remake - показан первый геймплей ремейка культовой игры, которая долгое время была заперта на консолях Sony.

  4. Perfect Dark - демонстрация долгожданного геймплея новой части Perfect Dark.

  5. Fable - показан геймплей новой части Fable с релизом в 2025 году.

  6. Life is Strange: Double Exposure - новая игра с Макс Колфилд в главной роли выйдет 29 октября для PC, PS5 и Xbox Series.

  7. Dragon Age: The Veilguard - новая часть Dragon Age выйдет этой осенью на PC, PS5 и Xbox Series.

Впечатляющие трейлеры

  1. Call of Duty: Black Ops 6 - трейлер кампании, релиз запланирован на 25 октября для PC, PS4 и Xbox One.

  2. S.T.A.L.K.E.R. 2 - новый геймплей, релиз всё ещё запланирован на 5 сентября. В игре будут русские субтитры.

  3. Indiana Jones - новый трейлер игры о приключениях знаменитого археолога.

  4. South of Midnight - геймплей от студии Compulsion (We Happy Few), релиз в 2025 году для PC и Xbox Series.

  5. State of Decay 3 - представлен новый трейлер.

Дополнения и обновления

  1. Starfield: Shattered Space - трейлер дополнения, релиз в этом году. Также будет выпущено обновление с поддержкой модов и инструментарием Creation Kit.

  2. Diablo 4: Vessel of Hatred - первое дополнение выйдет 8 октября.

  3. World of Warcraft: The War Within - дополнение выйдет 26 августа.

Прочие игры и анонсы

  1. Avowed - новый трейлер, релиз для PC и Xbox Series.

  2. Microsoft Flight Simulator 2024 - релиз 19 ноября на PC и Xbox Series.

  3. Assassin's Creed: Shadows - показан геймплейный трейлер.

  4. Wuchang - анонсирована новая игра с релизом в 2025 году для PC, PS5 и Xbox Series.

  5. Atomfall - новая игра от студии Rebellion (серия Sniper Elite), релиз в 2025 году для PC, PS4 и Xbox One.

  6. Mixtape - анонсирована игра от Annapurna, релиз в 2025 году для PC, PS4 и Xbox One.

  7. Age of Mythology: Retold - выйдет 4 сентября на PC и Xbox Series.

  8. Flintlock - игра от студии A44 (Ashen) выйдет 18 июля на PC, PS5 и Xbox Series.

  9. Expedition 33 - новая игра, релиз в 2025 году для PC, PS5 и Xbox Series.

Новинки консолей Xbox

  1. Белая модель Xbox Series X - этой зимой будет выпущена новая модель без дисковода.

Эти анонсы и обновления подтвердили, что в ближайшие годы нас ждёт много интересного на платформе Xbox. Большинство игр, как обычно, будут доступны через Gamepass на релизе по подписке.

#xbox #doom #новости игр #новости игровой индустрии #xbox showcase #metal gear solid 3 snake eater
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