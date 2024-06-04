Компания Dell прогнозирует значительное увеличение стоимости оперативной памяти DRAM и твердотельных накопителей SSD на 15-20% во второй половине 2024 года. В связи с этим, Dell намерена пересмотреть свои ценовые стратегии, чтобы компенсировать дополнительные расходы, связанные с этими изменениями.

Главный операционный директор Dell, Джефф Кларк, пояснил, что основным фактором, влияющим на рост цен, станет нарушение баланса между спросом и предложением на рынке. Он отметил, что стремительный рост спроса на серверы, предназначенные для работы с искусственным интеллектом, требует большого объема высокоскоростной памяти и ёмких хранилищ. Это увеличивает нагрузку на производство DRAM и SSD, что, в свою очередь, приводит к увеличению их стоимости.

Кроме того, Джефф Кларк подчеркнул, что компания внимательно следит за тенденциями на рынке и адаптирует свои ценовые стратегии в зависимости от изменений в экономической обстановке. Рост популярности технологий искусственного интеллекта и увеличение числа облачных сервисов также способствуют увеличению спроса на высокопроизводительные серверы, что неизбежно влияет на цены на ключевые компоненты, такие как DRAM и SSD.

Таким образом, потребители должны быть готовы к тому, что во второй половине 2024 года стоимость этих компонентов существенно возрастёт, что отразится на общей стоимости серверного оборудования и компьютеров.