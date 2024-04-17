Начало и полезный совет.

Добрый день, сегодня рассмотрим несколько выгодных предложений для апгрейда или сборки ПК на AliExpress в апреле 2024 года. Сейчас проходит распродажа "Оу, май!" и продлится до 19 апреля. Частота проведения распродаж зависит от множества факторов, включая маркетинговые стратегии компании, сезонность товаров, а также специфику конкретного рынка. Данная распродажа не уровень легендарной "Черной пятницы", но какие-то выгодные товары сегодня всё же найдутся, особенно если сравнивать цены с розничными в наших магазинах.

Перед тем, как начать обзор самих товаров, следует рассказать о проблеме, с которой я сам сталкивался. В поиске на AliExpress или при переходе по ссылкам появляется надпись "Товар не найден".

Вот такая ошибка, которая говорит, что страницы не существует. Исправить данную ситуацию на самом деле очень легко и просто. Нужно добавить новый адрес доставки в любую другую страну, кроме России, например, Казахстан и указать улицу, номер дома и индекс. Нажимаем "купить сейчас", товар появляется в корзине, переходим к оплате. На странице оплаты меняем адрес доставки обратно на свой и покупаем наши товары. Заказ без проблем обрабатывается и отправляется прямо к вам в руки.

Последнее время цены на AliExpress стали не сильно отличаться от наших маркетплейсов, однако, можно порой купить что-нибудь выгоднее чем на том же Озоне.

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Так что начнём, пожалуй, с процессоров.

Цена до смены региона

Цена после смены региона

Ryzen 5 5500 интересный процессор для тех, кто проапгрейдить свой AM4 за небольшую цену. Приобрести за 6.700 рублей вполне неплохое вложение с учетом продажи своего старого процессора. Можно таким же образом купить 5700Х3D, который обойдётся вам примерно в 17.000 рублей, что весьма демократичная цена для него.

Для сборки на AM5 можно прикупить Ryzen 5 7500F по цене 12800 рублей. Для тех, кто жаждет большей производительности в продаже имеется R7 7800X3D за 27.500 рублей, но придётся уплатить пошлину при ввозе товара в РФ.

Стоимость R5 7500F.

Продолжаем, к процессорам нужны материнские платы.

Начнем с материнских плат для AM4. Так вот, несколько предложений для тех, кто собирает с нуля либо хочет делать какой-нибудь апгрейд. Материнская плата Gigabyte GA B550M DS3H в форм-факторе Micro-ATX обладает всем необходимым для комфортного пользования того же Ryzen 5 5500 и выше, вплоть до R7 7800X3D всего за 7.700 рублей.

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Другой вариант - это "AORUS ELITE" за чуть более, чем 8.000 рублей. Данная плата является более прокаченной версией предыдущей, имеет более презентабельный внешний вид и гордого орла на упаковке. Такой же формат Micro-ATX.

В целом, они обе без проблем вывезут процессоры вплоть до 5800X3D. Так что, здесь экономить вам 400 рублей или нет - решайте сами. Раньше разница была в районе тысячи рублей, а сейчас, цена вопроса – это перекус во "Вкусно и точка".

Для AM5 в супер-бюджетном сегменте есть Asrock B650M-H/M.2+ за 10.600 рублей, которую можно использовать в связке с вышеупомянутым R5 7500F. Отличная плата для 6-8 ядерного процессора. VRM зона не перегревается, плата хорошо гонит память. Также есть два M.2, верхний слот PCI-E 5.0. Так что, хороший входной билет с прогнозируемым апгрейдом на восьмиядерные X3D процессоры в будущем.

За память у нас отвечают SSD и ОЗУ.

Оперативная память у нас будет Gloway 16 Гб, 3200 МГц за 4.500 рублей 32 Гб.

Лично я брал для заказной сборки и 3666 МГц и 16 тайминги они взяли на Ryzen 5500 без проблем. Можете поискать варианты получше, но, как по мне, это один из самых оптимальных на AliExpress на данный момент.

Ну, а с DDR5 памятью совсем всё печально, но есть Teamgroup T-Create за 14.400 рублей. Как белые, так и черные, берём черные, они на 2 рубля дешевле и работают лучше. Эту память многие знают, разгонный потенциал у неё великолепный, но радиаторы стоят не самые лучшие, можно попробовать заменить на другие или просто удостовериться в хорошем потоке воздуха в вашем корпусе.

Быстренько пробежимся по SSD. Из более-менее нормального это "Fanxiang S770" с DRAM-буфером. Имеются в наличии различные варианты, отличающиеся объемом памяти. За SSD на 1 Тб можно отдать в районе 7.000 рублей. За 4 Тб уже более 20.000 рублей.

По сути, это чистая копирка Netac NV7000, но с более посредственной прошивкой. Из-за чего скорости при копировании огромных файлов у него странное. Отзывы в целом хорошие, так что думаю, брать можно.

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Ну и ещё по мелочи.

Это кулер белого цвета Aigo ICE400SE на 6 теплотрубок за чуть более, чем 1.800 рублей. Отлично подойдёт в сборку на материнской плате Asrock и белыми планками памяти, которые были упомянуты выше.

Имеется полноценное ARGB, 120 мм вентилятор и большой радиатор и способен рассеять целых 160 Вт TDP. Во комплекте имеется целая куча переходников под все возможные сокеты, что приятно. Брендовые производители не часто могут таким побаловать. Понятное дело, что по эффективности он не будет как условный Deepcool AK620, но при этом я более чем уверен, что за свои деньги он уделает более дорогой ID-COOLING SE-224-XT. Выбор, как всегда, за вами.

Выводы.

Да, к сожалению, по-настоящему выгодных предложений совсем немного получилось, но что уж тут поделать, цены на AliExpress в большинстве своём не самые благоприятные на данный момент, а возможно дальше будет ещё хуже, кто его знает. Так что, затаривайтесь по возможности уже сейчас, так как на некоторые товары всё-таки есть хорошие скидочки. Тем более, если вы постоянно закупаетесь у каких-то своих любимых продавцов, то, скорее всего, у вас есть промокоды от них, что может вам здорово помочь при покупке.

По сути, в статье представлены варианты для сборки на АМ4 и АМ5 с AliExpress, позволяющие неплохо сэкономить. В подборку не были представлены видеокарты, поскольку на данной площадке представлены преимущественно рефабы сомнительного качества. Представленные же товары поставляются новыми и продаются у проверенных продавцов. Поэтому, если хотите сэкономить на видеокарте, то вам лучше обратиться ко вторичному рынку и попробовать поискать счастья там.



