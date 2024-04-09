Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Почему я не буду покупать себе RTX 5090

Слухи о новых видеокартах Nvidia появляются все чаще, некоторые из них уже практически подтвердились. Поговорим о новом топе.
[ ] для раздела Блоги
6
6

реклама

Недавно можно было наблюдать солнечное затмение и во время него Nvidia запостили такую вот картинку с надписью "#Затмение2024".

Через 2 месяца Computex, где ежегодно ведущие производители информационных технологий демонстрируют собственные разработки. Намек на возможный анонс RTX 5090 на выставке? По слухам, не сходится. Рановато. Новинку ждем только в следующем году. Просто хайп на затмении или какой-то новый продукт, который затмит все остальное? Поживем, увидим. А пока попытаемся понять, почему не стоит покупать себе будущий топ RTX 5090.

реклама



Недавний твит официального аккаунта Nvidia в Х.

1. Ожидаемо высокая цена. 

Когда Дженсен Хуанг последний раз представлял миру свой ультимативный топ для рядового пользователя в лице RTX 4090, то средняя цена GeForce RTX 4090 превысила $2000 в США и €2000 в Европе, независимо от того, какие "рекомендованные цены" были изначально. Шутка ли? В наших широтах она и вовсе достигала полумиллиона рублей в самых разных местах.

реклама



Цены на видеокарты разных поколений.

В одной из своих статей я чуть подробнее освещал общую тенденцию цен зеленых и другие их минусы. 

2. Излишняя производительность.

На данный момент производительности нынешних видеокарт хватает с головой для современных игр. Видеокарты порядка 4090-4080 От Nvidia и 7900TXT от AMD позволяют играть в 4К без проблем, если игра не криво оптимизирована разработчиками, которые зашивают применение апскейлеров по типу DLSS и FSR в минимальные системные требования, просто положившись на легкую и доступную технологию. Пожалуй, единственная игра на сегодняшний день, которая может потребовать для себя RTX 5090 для игры в 4К 60+ FPS – это Cyberpunk 2077 (2020) с включенной трассировкой пути. Но что это, если не очередная попытка компании Nvidia продать воздух и убедить владельца RTX 4090, что его видеокарта уже не тянет игры? Без генератора кадров геймплей не будет плавным, но приходится мириться с шакальными кадрами, созданными нейросетью.

реклама



Средний FPS по 8 играм в разрешении 3840х2160 пикселей на ультра настройках от Tom's Hardware.

3. Требования к питанию.

Этот пункт является следствием предыдущего. Согласно данным от инсайдера RedGamingTe, главная видеокарта грядущего поколения получит более 3 ГГц тактовой частоты GPU в режиме динамического буста. Самое главное, что при таком режиме работы потребление прогнозируется порядка 520 Вт. Скорее всего работать всё это дело будет на новом разъёме 12VHPWR, который поддерживает до 600 Вт. Если, конечно, он не будет гореть, как при запуске новых видеокарт поколения RTX 4000-й серии. В пару к такой видеокарте нужен не менее производительный процессор, который тоже будет потреблять более 100 Вт. Так что при покупке RTX 5090 покупателю придется брать новый блок питания, желательно мощностью 1 кВт и более, чтобы он не работал на своём пределе.

4. Отсутствие официальных продаж в России.

реклама



Как мы знаем, Nvidia официально покинула рынок Российской Федерации в 2022 году. Казалось бы, что в этом такого, ведь рынок смог адаптироваться и к нам постоянно приезжают все новинки. Однако, здесь есть повод для беспокойства, ведь последнее время Дженсен Хуанг всё чаще говорит об искусственном интеллекте, его преимуществах и пользе. Конечно, он это делает, чтобы продавать свои ускорители для обучения ИИ. Что такого в этом для геймеров? Есть все основания  полагать, что "киллер фичей" нового поколения будет именно ИИ, и различные функции на его основе, которые могут попросту заблокированы у нас, как и многие другие технологии, основанные на этом.

Тем более, если вы решите сэкономить и попробуете взять такую дорогую видеокарту, например на OZON или Яндекс.Маркет, то нужно быть очень осторожным при выборе продавца, поскольку рисковать чьей-то зарплатой за полгода очень ответственное дело.

Однако, как мы видим из графика, уход компании из РФ не сильно отразился на её капитализации.

5. Объем памяти.

Грядущее поколение вряд ли будет исключением для Nvidia и она опять пожадничает с памятью для всей линейки видеокарт. Скорее всего RTX 5090 не получит прибавки к памяти и останется такой же объем, как у RTX 4090, RTX 3090ti, а именно 24 гигабайта. В абсолютном значении данного объема памяти до сих пор хватает с излишком, но тенденция наблюдается отчетливо. Дженсен Хуанг не стремится повышать объем памяти своим видеокартам. Все до сих пор помнят непонятное решение с RTX 3060 и RTX 3060ti, где казалось бы более мощная карта получила меньший объем памяти, а именно 8 гигабайт, вместо 12, как у своей младшей пары. 

Видеокарты с 8 гигабайтами VRAM Nvidia поставляет в магазины с 2016 года. Таким карта уже исполняется по 8 лет. Если Nvidia продолжит выпускать бюджетные решения с 8 гигабайтами памяти, то игроки такое решение вряд ли оценят и убегут к AMD, которая пытается постоянно держать руку на пульсе в этом плане и имеет более приятную цену.

Послесловие.

На данный момент нет абсолютно никакого желания вкладываться в новый топ линейки Nvidia по причинам, которые я указал выше. Единственным моментом, что меня может подвигнуть прикоснуться к новым видеокартам – это действительно новые технологии для пользователя. Раньше казалось, что такими были трассировка лучей и DLSS, но спустя время можно говорить о том, что это лишь упростило разработку игр и ухудшила общую оптимизацию всех проектов. Пока что нам стоит ждать, что же нам представит Дженсен Хуанг. А что думаете вы насчет новых видеокарт? Пишите в комментариях.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 1.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

nvidia видеокарта rtx апгрейд rtx 5090
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование модульного блока питания MSI MAG A850GL PCIE5
4
Обзор и тестирование процессорного кулера APNX AP1-V
10
Обзор и тестирование материнской платы MSI Z790 Gaming Plus WIFI
4
Обзор и тестирование смартфона Honor X9b 5G
4
Обзор и тестирование SSD-накопителя NVMe PCIe 5.0 M.2 MSI Spatium M570 PRO Frozr объемом 2 ТБ
16
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom A7
17
Обзор продукции Streamplify: выбор продвинутого блогера
7
Обзор игровой мыши MSI Clutch GM51 Lightweight Wireless с ковриком MSI Agility GD22 Gleam Edition
5
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Beam
12
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Falcon
9
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Зеленский запросил у Запада 25 систем ЗРК "Patriot" общей стоимостью в $200 млрд
8
Результаты разработки гиперзвукового оружия используются в железнодорожной сети Китая
4
БМПТ "Терминатор" на СВО испытала снаряды с управляемым подрывом для борьбы с дронами
1
Российский танк покрыли "бронекоконом", сделав его похожим на танк эпохи Первой мировой
+
Ростех наладил производство пороха из древесной целлюлозы и перестал зависеть от зарубежных поставок
3
Новые iPad Pro, iPad Air и новые аксессуары появятся во второй неделе мая
+
Обзорщик заказал китайские наушники со встроенным дисплеем, созданные согласно патенту Apple
3
В МАГАТЭ признали атаку Запорожской атомной электростанции
2
Военно-морской флот Китая становится крупнейшим на планете
4
46 смартфонов Xiaomi не получат новую ОС и завершат свой жизненный цикл в 2024 году
1
Космические силы США приступили к финансированию разработки космических заправщиков
+
Греция готовится продать 108 устаревших истребителей, часть могут передать Украине
1
"Арктик СПГ-2" лишится одной линии
+
Официально объявлена ​​дата запуска и дизайн смартфона Oppo A3 Pro
+
В сети появились характеристики процессоров AMD на архитектуре Zen 5
2
МО: Ракета "Искандера" предельно точно попала в центр здания по производству украинских БПЛА
+
MediaTek выпускает первый в мире мобильный 3-нм процессор
4
В Корее геймеры массово возвращают процессоры Intel Core i9 13-го и 14-го поколения
16
Nature: Физик фальсифицировал данные для исследования сверхпроводников
1
Безопасный для человека дальний ультрафиолет снижает концентрацию любых вирусов на 99,8%
4

Популярные статьи

8 видеокарт от AMD, которые предлагают больше FPS за меньшую цену, чем модели от Nvidia
105
Что на самом деле происходит с ценами на видеокарты в магазинах РФ, и почему паниковать не стоит
61
Быстрая и надежная сборка игрового компьютера на AMD — экономим с умом в погоне за FPS
21
"Стальная хватка" и "Под прикрытием" - обзор двух фильмов
2
Итоги гоночного уик-энда 6-7 апреля
+
Разбор и ремонт кулера для ПК Iceberg Thermal IceGALE Xtra 120mm методом проб и ошибок
31
Новости разработки Chimbalix Linux - продолжаем исправлять проблемы
61
Минфин США пригрозил бизнесу и банкам Китая последствиями за поддержу ВПК России
14
Для сдерживания ВМС Китая Тайвань построит 200 безэкипажных катеров длиной 10 метров и весом 4 тонны
7
18 красивых и захватывающих новых игр на ПК, которые я собираюсь пройти в 2024 году
78

Сейчас обсуждают

Apsheronsky tchai
19:39
Шеша и ev_rus всего лишь fucking slaves/
18 красивых и захватывающих новых игр на ПК, которые я собираюсь пройти в 2024 году
Чёткий
19:39
Все посетители оверклошеров живут в сараях
18 красивых и захватывающих новых игр на ПК, которые я собираюсь пройти в 2024 году
FelsheR-ZVZVZV
19:39
Я за план и в танчики! Алкаши мусульмане - не братья!
18 красивых и захватывающих новых игр на ПК, которые я собираюсь пройти в 2024 году
Evgeny Chelyadin
19:39
Надо пройти более 50%. После половины игры пойдут нормальные лучи и тени подтянутся.
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом
Вадим (Nvidia Hater)
19:38
И тут пидрилам не свезло
Папа Римский выступил с критикой в адрес ЛГБТ в новом официальном документе Ватикана
Китя
19:38
Ты же купил 5700Х3D на Озоне.
18 красивых и захватывающих новых игр на ПК, которые я собираюсь пройти в 2024 году
REY_B_
19:37
На Западе и консолей в доме зачастую не одна. И выручка с магазина игр идёт. В итоге из потребителя всё равно выжимается по максимуму.
Xbox series S тянет абсолютно всё... медленно и на самое дно
Apsheronsky tchai
19:37
Браво, Шишкинс! Смотрю, ты становишься на путь исправления и сотрудничества с администрацией.
Почему я не буду покупать себе RTX 5090
Алексей Кузнецов
19:37
Не производится ряд компонентов - да вообще ничего современного не производится ))
Минпромторг предлагает повысить таможенную пошлину на ввоз электроники в РФ
Легенда
19:34
На озон покупает всякая рвань, нормальные пацаны покупают в DNS
18 красивых и захватывающих новых игр на ПК, которые я собираюсь пройти в 2024 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем