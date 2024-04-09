Недавно можно было наблюдать солнечное затмение и во время него Nvidia запостили такую вот картинку с надписью "#Затмение2024".

Через 2 месяца Computex, где ежегодно ведущие производители информационных технологий демонстрируют собственные разработки. Намек на возможный анонс RTX 5090 на выставке? По слухам, не сходится. Рановато. Новинку ждем только в следующем году. Просто хайп на затмении или какой-то новый продукт, который затмит все остальное? Поживем, увидим. А пока попытаемся понять, почему не стоит покупать себе будущий топ RTX 5090.

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Недавний твит официального аккаунта Nvidia в Х.

1. Ожидаемо высокая цена.

Когда Дженсен Хуанг последний раз представлял миру свой ультимативный топ для рядового пользователя в лице RTX 4090, то средняя цена GeForce RTX 4090 превысила $2000 в США и €2000 в Европе, независимо от того, какие "рекомендованные цены" были изначально. Шутка ли? В наших широтах она и вовсе достигала полумиллиона рублей в самых разных местах.

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Цены на видеокарты разных поколений.

В одной из своих статей я чуть подробнее освещал общую тенденцию цен зеленых и другие их минусы.

2. Излишняя производительность.

На данный момент производительности нынешних видеокарт хватает с головой для современных игр. Видеокарты порядка 4090-4080 От Nvidia и 7900TXT от AMD позволяют играть в 4К без проблем, если игра не криво оптимизирована разработчиками, которые зашивают применение апскейлеров по типу DLSS и FSR в минимальные системные требования, просто положившись на легкую и доступную технологию. Пожалуй, единственная игра на сегодняшний день, которая может потребовать для себя RTX 5090 для игры в 4К 60+ FPS – это Cyberpunk 2077 (2020) с включенной трассировкой пути. Но что это, если не очередная попытка компании Nvidia продать воздух и убедить владельца RTX 4090, что его видеокарта уже не тянет игры? Без генератора кадров геймплей не будет плавным, но приходится мириться с шакальными кадрами, созданными нейросетью.

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Средний FPS по 8 играм в разрешении 3840х2160 пикселей на ультра настройках от Tom's Hardware.

3. Требования к питанию.

Этот пункт является следствием предыдущего. Согласно данным от инсайдера RedGamingTe, главная видеокарта грядущего поколения получит более 3 ГГц тактовой частоты GPU в режиме динамического буста. Самое главное, что при таком режиме работы потребление прогнозируется порядка 520 Вт. Скорее всего работать всё это дело будет на новом разъёме 12VHPWR, который поддерживает до 600 Вт. Если, конечно, он не будет гореть, как при запуске новых видеокарт поколения RTX 4000-й серии. В пару к такой видеокарте нужен не менее производительный процессор, который тоже будет потреблять более 100 Вт. Так что при покупке RTX 5090 покупателю придется брать новый блок питания, желательно мощностью 1 кВт и более, чтобы он не работал на своём пределе.

4. Отсутствие официальных продаж в России.

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Как мы знаем, Nvidia официально покинула рынок Российской Федерации в 2022 году. Казалось бы, что в этом такого, ведь рынок смог адаптироваться и к нам постоянно приезжают все новинки. Однако, здесь есть повод для беспокойства, ведь последнее время Дженсен Хуанг всё чаще говорит об искусственном интеллекте, его преимуществах и пользе. Конечно, он это делает, чтобы продавать свои ускорители для обучения ИИ. Что такого в этом для геймеров? Есть все основания полагать, что "киллер фичей" нового поколения будет именно ИИ, и различные функции на его основе, которые могут попросту заблокированы у нас, как и многие другие технологии, основанные на этом.

Тем более, если вы решите сэкономить и попробуете взять такую дорогую видеокарту, например на OZON или Яндекс.Маркет, то нужно быть очень осторожным при выборе продавца, поскольку рисковать чьей-то зарплатой за полгода очень ответственное дело.

Однако, как мы видим из графика, уход компании из РФ не сильно отразился на её капитализации.

5. Объем памяти.

Грядущее поколение вряд ли будет исключением для Nvidia и она опять пожадничает с памятью для всей линейки видеокарт. Скорее всего RTX 5090 не получит прибавки к памяти и останется такой же объем, как у RTX 4090, RTX 3090ti, а именно 24 гигабайта. В абсолютном значении данного объема памяти до сих пор хватает с излишком, но тенденция наблюдается отчетливо. Дженсен Хуанг не стремится повышать объем памяти своим видеокартам. Все до сих пор помнят непонятное решение с RTX 3060 и RTX 3060ti, где казалось бы более мощная карта получила меньший объем памяти, а именно 8 гигабайт, вместо 12, как у своей младшей пары.

Видеокарты с 8 гигабайтами VRAM Nvidia поставляет в магазины с 2016 года. Таким карта уже исполняется по 8 лет. Если Nvidia продолжит выпускать бюджетные решения с 8 гигабайтами памяти, то игроки такое решение вряд ли оценят и убегут к AMD, которая пытается постоянно держать руку на пульсе в этом плане и имеет более приятную цену.

Послесловие.

На данный момент нет абсолютно никакого желания вкладываться в новый топ линейки Nvidia по причинам, которые я указал выше. Единственным моментом, что меня может подвигнуть прикоснуться к новым видеокартам – это действительно новые технологии для пользователя. Раньше казалось, что такими были трассировка лучей и DLSS, но спустя время можно говорить о том, что это лишь упростило разработку игр и ухудшила общую оптимизацию всех проектов. Пока что нам стоит ждать, что же нам представит Дженсен Хуанг. А что думаете вы насчет новых видеокарт? Пишите в комментариях.