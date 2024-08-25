Израильские военные нанесли авиаудары по целям «Хезболлы» в Ливане, обнаружив подготовку к ракетным и ракетно-бомбовым ударам по Израилю. Пресс-секретарь ЦАХАЛа Даниэль Хагари заявил, что эти удары являются оборонительной мерой для нейтрализации угроз. Израиль предупредил гражданское население Ливана о необходимости эвакуироваться из районов, где действует шиитская группировка «Хезболла», поддерживаемая Ираном.

После этого «Хезболла» объявила о масштабной атаке беспилотников на Израиль в отместку за ликвидацию старшего военного командира Фуада Шукра в результате израильского авиаудара в Бейруте в июле прошлого года. Сирены, предупреждающие о приближающихся ракетах, были слышны на севере Израиля, хотя сообщений о пострадавших не поступало.

ЦАХАЛ сообщил, что «Хезболла» выпустила более 150 снарядов из Ливана по израильской территории. Хагари добавил, что десятки истребителей ВВС Израиля наносят удары по объектам на юге Ливана. В свою очередь «Хезболла» заявила, что выпустила более 320 ракет «Катюша» по 11 израильским военным базам и казармам.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху созвал срочное заседание кабинета безопасности и вместе с министром обороны Йоавом Галлантом управляет ситуацией с базы ЦАХАЛа в Тель-Авиве. Нападение «Хезболлы» было обставлено как ответ на то, что они назвали «жестокой сионистской агрессией».

Эта эскалация последовала за продолжающимся конфликтом между Израилем и ХАМАС в Газе, причем ХАМАС также получает поддержку от Ирана.