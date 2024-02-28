Компания Google вынуждена была публично подтвердить, что Gmail не закрывается, после того как в социальных сетях распространилась ложная информация о том, что сервис будет прекращен. Ложное утверждение возникло из сообщения на сайте X (бывший Twitter) и получило широкую огласку, что заставило Google опровергнуть его на той же платформе.

По словам эксперта по коммуникациям, этот инцидент подчеркивает опасность дезинформации в Интернете, поскольку многие люди верят тому, что видят, без должной проверки. В то время как социальные медиа-платформы борются с дезинформацией, X подвергается особой критике за свою роль в распространении ложных сведений.

Мистификация, судя по всему, основана на реальном письме, отправленном Google в 2023 году, которое уведомляло пользователей о прекращении использования базового HTML-вида в Gmail. Несмотря на опровержение ложных утверждений, Google действительно прекратил работу некоторых сервисов в последние годы, включая игровой сервис Stadia и YouTube Stories.

Gmail остается самым популярным в мире сервисом электронной почты, насчитывающим более 1,5 миллиарда активных пользователей по всему миру. Хотя Google закрыла некоторые сервисы, она продолжает подчеркивать свою приверженность предоставлению таких важных услуг, как Gmail.