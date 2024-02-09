Президент США Джо Байден решительно осудил расследование, которое обвинило его в неправомерном обращении с секретными документами и предположило, что он испытывает затруднения с запоминанием важных событий жизни.





На неожиданной пресс-конференции в четверг вечером Байден заявил, что его память в порядке, и решительно осудил утверждения о том, что он не может вспомнить значимые моменты, такие как смерть сына.

Расследование, проведенное Специальным советником Департамента юстиции Робертом Хуром, выявило, что Байден неправомерно удерживал и разглашал классифицированные документы, касающиеся Афганистана.

Несмотря на критический отчет, подвергающий сомнению его память, Байден эмоционально защищал себя, заявляя, что такие расследования навязываются и неуместны.

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Он опроверг утверждения о том, что передал чувствительные материалы призраку писателя и винил свой персонал за неправильное обращение с документами, найденными в его доме.

Расследование отличило дело Байдена от дела бывшего президента Дональда Трампа, который также столкнулся с обвинениями в отношении классифицированных документов.

Юридическая команда Байдена критиковала язык отчета, называя его предвзятым. Несмотря на критику в связи с его возрастом и психическими способностями, Байден подтвердил, что он хорошо квалифицирован и способен.

Однако на пресс-конференции он по ошибке назвал президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора президентом Египта Абдуль Фаттахом аль-Сиси, обсуждая конфликт между Израилем и сектором Газа.