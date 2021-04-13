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Вот и настал момент выхода на рынок в большом количестве материнских плат серии Z590/B560, предназначенных для работы в паре с новым 11-ым поколением процессоров Intel Core. В отличие от прошлой линейки, процессоры 11-го поколения поддерживают шину PCIe 4.0 и предлагают до четырех слотов для хранения, включая M.2 SSD.

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Если Вы планируете совершить апгрейд и перейти на PCIe 4.0, то процессоры 11-ого поколения станут отличным выбором для работы с системными платами Z590/B560. Напротив, если PCIe 4.0 не столь принципиален, то выбор можно сделать и в пользу 10-го поколения.

Недавно пользователи обнаружили, что при установленном процессоре 10-го поколения один из слотов M.2 не функционирует на некоторых материнских платах серии B560. Связано это с тем, что второй слот M.2 работает только при наличии процессора Intel Core 11 поколения. Все это означает, что при наличии двух M.2 слотов активным будет лишь один.

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Отсюда возникает вопрос: почему процессоры 10-го поколения не позволяют использовать оба слота M.2?

Давайте разбираться.

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Почему отключен M.2 слот при работе с процессором Intel Core 10-го поколения?

На системных платах Z590/B560 для активации интерфейса PCIe 4.0x4 в главном слоте M.2 необходим процессор Intel Core 11th Gen.

При установке процессора 10-го поколения линии для PCIe 4.0 отключены. По этой причине слот M.2, подключенный к CPU, неактивен.

Однако некоторые платы все же задействуют два слота M.2 с процессором Intel десятого поколения. Почему?

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Ответ прост: некоторые решение задействуют встроенный переключатель для главного M.2 слота, что позволяет переключаться между чипсетом и процессором. Когда установлен процессор 11-го поколения, главный слот M.2 подключен к интерфейсу PCIe 4.0x4 с высокой пропускной способностью. Что касается работы слотов M.2 с 10-м поколением процессоров, то там происходит переключение на чипсет и активация PCIe 3.0 x4.

Ниже представлен список M.2 разъемов и максимальный режим передачи для каждого из них.

Удалось найти следующие характеристики плат:

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Если кто-то подготовит таблицу по другим брендам, буду признателен!