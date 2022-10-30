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Цена GeForce RTX 3060 упала ниже рекомендованной — собираем ПК для новых игр в 60+ FPS

GeForce RTX 3060 позволяет играть во все новинки игр с отличным FPS, а большой объем видеопамяти сделает эту видеокарту долгожительницей. Главное — выбрать в пару к ней хороший процессор.
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GeForce RTX 3060 появилась на рынке в феврале 2021 года, в самый разгар майнинг бума. NVIDIA назначила для нее не самую гуманную рекомендованную цену — 31800 рублей, но и по такой цене GeForce RTX 3060 было не найти. Почти год ее цена держалась в районе от 50000 до 70000 рублей и только весной 2022 года начала снижаться. И вот, наконец, цена на GeForce RTX 3060 упала ниже рекомендованной. Это говорит о том, что склады, как и в 2018 году, забиты видеокартами, которые стали не нужны майнерам, а вторичный рынок заполнен ужаренными видеокартами по низкой цене, которые находят своего покупателя.

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Если бы не майнинг бум, GeForce RTX 3060 могла бы стать народной видеокартой, повторив успех легендарной GeForce GTX 1060. Но даже в таких жестких условиях GeForce RTX 3060 в сентябре 2022 года смогла занять лидерство среди видеокарт в Steam, правда в суммарной доле двух версий, десктопной и ноутбучной, равной 7.52%, против 6.94% у GeForce GTX 1060.

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Геймеры ценят GeForce RTX 3060 за большой объем памяти, которого с запасом хватает во всех новых играх, умеренное энергопотребление и оптимальную производительность, позволяющую играть в новинки игр в разрешении Full HD с 60+ FPS. В магазине Регард цена GeForce RTX 3060 упала ниже рекомендованной и на 30 октября составляет 31400 рублей. И в этом блоге мы соберем оптимальный ПК для игр в Full HD с этой видеокартой.

Видеокарта

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Мы возьмем Palit GeForce RTX 3060 Dual, одну из самых недорогих моделей. Несмотря на цену, ее охлаждение отлично справляется с 170 ваттным чипом, удерживая температуру до 70 градусов.

Процессор

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Сердцем нашего компьютера будет процессор Core i5-12400F, недорогой и очень быстрый, заставляющий конкурента от AMD, Ryzen 5 5600X, глотать пыль. Это лучшее на сегодня решение по соотношению цена/производительность и Core i5-12400F в связке с GeForce RTX 3060 даст возможность играть во все новинки без просадок FPS и фризов. Секрет его быстродействия в новой микроархитектуре Golden Cove, которая даже на частоте около 4 ГГц показывает более лучшие результаты в играх, чем процессоры Zen 3.

Охлаждение процессора

Охлаждать наш процессор будет кулер ID-COOLING SE-214-XT, который способен отвести целых 180 ватт тепла. У него четыре тепловые трубки с прямым контактом и вентилятор диаметром 120 мм с RGB-подсветкой и PWM-управлением. Кулер несколько избыточен для Core i5-12400F, но выбор кулеров под сокет 1700 до сих пор очень скудный и переплатив всего пару сотен рублей, мы получим тихую и холодную систему. Как вариант, можно взять в нашу систему кулер с воздушным потоком, направленным на материнскую плату, например, ID-COOLING IS-40X V2, что обеспечит лучшее охлаждение системы питания.

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Материнская плата

Для Core i5-12400F мы возьмем MSI PRO B660M-E DDR4, одну из самых недорогих плат на чипсете Intel B660. Плата может похвалиться армированным слотом PCI Express x16 и продвинутым сетевым контроллером Intel I219V. Система питания выполнена по схеме 4+1+1 с удвоителями, но лишена радиаторов. Но для Core i5-12400F такой системы питания хватит вполне, а покупать для него продвинутую плату дороже самого процессора будет очень непрактично. Но все, что нужно игровому ПК, у MSI PRO B660M-E DDR4 есть.

Оперативная память

Core i5-12400F процессор мощный и душить его слабой оперативной памятью не стоит. Но и брать дорогие оверклокерские модули в нашу систему будет делом непрактичным. Поэтому мы возьмем две быстрые плашки Kingston Fury Renegade Black (KF436C16RB/8), по 8 ГБ, с частотой 3600 МГц и таймингом CL, равным 16. Эта память "из коробки" обеспечит отличную производительность, но ничто не помешает вам дополнительно разогнать ее, ведь чипсет Intel B660 это позволяет.

SSD-накопитель

В нашу сборку мы возьмем быстрый SSD Samsung 980 (MZ-V8V500BW), построенный на контроллере Samsung Pablo и 128-слойной 512-Гбит TLC 3D V-NAND памяти от Samsung. Накопитель развивает скорость последовательного чтения до 3100 Мбайт/с, а записи - до 2600 Мбайт/с, ресурс записи равен 300 ТБ, а гарантия - 12 месяцев. Это одна из лучших безбуферных моделей на рынке, отлично подходящих в игровой ПК. Интересно то, что рекомендованная цена на Samsung 980 (MZ-V8V500BW) составляет 5990 рублей, так что и здесь наблюдается заметное падение цены, вызванное спадом продаж комплектующих.

Блок питания

Chieftec Proton (BDF-500S) - современный блок питания с DC/DC-преобразователями, сертификатом 80 PLUS BRONZE и набором всех необходимых защит. Модель отличается низким уровнем пульсаций, тайваньскими конденсаторами, плоскими длинными проводами и очень тихой работой при загруженности до 50%. По линии 12 вольт Chieftec Proton (BDF-500S) может выдать почти всю мощность - 492 ватта, чего с лихвой хватит для нашей системы. 

В комментариях читатели часто критикуют выбор блоков питания, советуя древние, массово растиражированные модели Thermaltake, ZALMAN или Chieftec, или широко разрекламированные Be quiet!, но в средне-бюджетном секторе стоит смотреть на современные и качественные модели, например, серий Chieftec Proton, Chieftec Core BBS и Cooler Master MWE, которые станут оптимальным выбором.

Корпус

Корпус в нашей сборке будет под стать остальным комплектующим, без переплаты, но качественный. Им станет DeepCool MATREXX 55 Black, стильный, вместительный и хорошо продуваемый. В него влезет видеокарта длиной до 370 мм, процессорный кулер высотой до 168 мм, есть RGB-подсветка и боковая крышка из закаленного стекла. А вот предустановленных вентиляторов у DeepCool MATREXX 55 Black нет, и это его главный минус. Вентиляторы вам придется докупить самим, установив парочку на выдув и три штуки на вдув.

Итоги

Наша сборка обойдется вам в всего в 74360 рублей, именно "всего", ведь цены упали настолько, что сегодня мы можем купить ПК по такой цене, почти по которой в начале 2022 года покупали одну только видеокарту Palit GeForce RTX 3060 Dual. А сегодня столько стоит добротный игровой ПК из качественных комплектующих, которого хватит для игр еще лет на пять.

А посмотреть, на что способна связка из Core i5-12400F и GeForce RTX 3060 в современных играх, можно в видео ниже.


Пишите в комментарии, чтобы вы поменяли в этой сборке?  

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