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У каждого из нас на компьютере есть свой набор полезных утилит, часть из которых мы используем годами и заметно облегчаем себе жизнь с их помощью. Только самый простой ПК может совсем обойтись без стороннего софта и если вы хотите найти полезные утилиты, то стоит искать их в блогах подобных моим, и на форумах, посвященных различному софту. И вы и сами не заметите, как соберете свой набор полезных утилит и будете удивляться, как могли жить без них раньше.

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В прошлом блоге мы посмотрели на десяток полезных утилит от компании-разработчика Sordum, и сегодняшнюю подборку я хочу начать с их еще одной интересной утилиты, которая не уместилась в прошлый блог.

Send Windows Key

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Send Windows Key - простенькая, крошечная утилита, которая не имеет аналогов. С ее помощью можно запускать все сочетания клавиш с клавишей "Win". Например, Win + I откроет параметры Windows, Win + M свернет все окна, а Win + L заблокирует компьютер. Send Windows Key позволяет запускать все подобные команды из командной строки или с помощью ярлыка с параметром, что открывает огромное количество возможностей для опытных пользователей.

Ссылка на сайт разработчика.

Reboot Restore Rx

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Reboot Restore Rx - интересная утилита от разработчика Horizon DataSys, которая позволяет заморозить вашу операционную систему в определенном состоянии и возвращать ее к этому состоянию после перезагрузки. При этом утилита откатит все изменения в реестре и файловой системе, а также в настройках всех программ. Соответственно, если ваш ПК был заражен вирусами или троянами, Reboot Restore Rx вернет его к исходному состоянию, что позволит с помощью этой утилиты заметно повысить безопасность вашего ПК. Поможет Reboot Restore Rx и в том случае, если вы передаете ПК детям и боитесь, что они испортят Windows и установленный софт. Еще одно применение утилиты - использовать ее в тех местах, где постоянно нужна однотипная конфигурация софта, например, в интернет кафе.

Ссылка на сайт разработчика.

ConfigureDefender

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В прошлом блоге мы рассматривали утилиту надстройку над встроенным антивирусом Microsoft Defender, который отличается не самыми удобными настройками. Еще одна подобная утилита - крохотная портативная ConfigureDefender, с помощью которой вы получите удобный доступ ко всем настройкам антивируса, в том числе и к таким, которые доступны только через групповые политики Windows.

Ссылка на сайт разработчика.

WAU Manager

WAU Manager - утилита от разработчика Carifred, которая обеспечивает полный контроль над обновлениями в Windows 11, 10, 8.1, 8 и 7, заменяя встроенный механизм обновлений. С ее помощью можно устанавливать нужные обновления вручную, по щелчку мыши или специальному ярлыку, настраивать автоматические обновления, выбирая временной интервал по вашему желанию, хоть раз в год. А также - удалять сразу несколько установленных обновлений одновременно.

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Ссылка на сайт разработчика.

Stop Resetting My Apps

Еще одна полезная утилита от Carifred - Stop Resetting My Apps, блокирует для встроенных приложений Windows возможность установки в качестве приложений по умолчанию. Эта портативная программа стала крайне востребованной после выхода Windows 10 версии 1809, в которой часто происходил сбой настройки приложений по умолчанию и ассоциаций файлов. С Stop Resetting My Apps вы берете этот механизм под полный контроль и Microsoft Edge, "Фотографии" или Groove Music никогда не сбросят ваши настройки приложений.

Ссылка на сайт разработчика.

File Extension Fixer

Вирусы и трояны часто делают невозможным запуск исполняемых файлов EXE, MSI, REG, BAT, CMD, COM, VBS, и даже если вы пролечили систему антивирусом, запускаемым с загрузочной флешки, эта проблема остается, делая вашу систему неработоспособной. File Extension Fixer исправляет эту проблему, восстанавливая ассоциации файлов и вдобавок позволяя запустить REGEDIT, Диспетчер задач, "Восстановление системы" и MSCONFIG прямо из своего интерфейса.

Ссылка на сайт разработчика.

2Browse

Если вы не хотите оставлять на компьютере следы, которые обязательно останутся, если вы воспользуетесь проводником или браузером, то вам поможет небольшой портативный гибрид файлового менеджера и браузера 2Browse. Минималистичный браузер имеет встроенный флеш-плеер, что позволит незаметно поиграть в онлайн-игры, не устанавливая дополнительное ПО. Утилита удобна еще и готовыми ссылками на антивирусное ПО и административные инструменты Windows.

Ссылка на сайт разработчика.

ExtPassword!

После серьезного сбоя Windows, нарушения файловой системы накопителя или заражения системы вирусами и троянами часто возникает ситуация, когда Windows на загружается, хотя большинство ее файлов доступны для чтения, если загрузиться с загрузочной флешки или подключить этот диск к другому ПК. И перед пользователем встает вопрос - как достать из Windows, которая не загружается, различные пароли?

В этом случае на помощь придет портативная утилита ExtPassword!, которая способна достать из файлов Windows пароли всех наиболее распространенных веб-браузеров, распространенных почтовых программ, пароли dialup/VPN, ключи беспроводных сетей, сетевые учетные данные Windows, ключ продукта Windows и другую полезную информацию.

Ссылка на сайт разработчика.

FanControl

Утилита FanControl стала наследницей очень популярной в былое время утилиты SpeedFan и предназначена для управления вентиляторами в вашем ПК и ноутбуке. Обычно для этого используется настройка вентиляторов в BIOS материнской платы или софт от производителя материнской платы, но назвать удобными эти методы трудно. В BIOS мы не можем посмотреть на зависимость температур под нагрузкой и оборотов вентиляторов, а софт от производителей материнских плат обычно тяжеловесный, неоптимизированный и перегружен ненужными функциями и рекламой.

FanControl утилита компактная и удобная, при этом способная дать вам для настройки все возможные функции вентиляторов вашей материнской платы. Утилита позволяет настроить несколько типов изменения скорости вентиляторов, настроить линейную кривую или график изменения скорости на основе температуры, установить смешанные правила и фиксированные значения скорости при определённой температуре выбранного датчика. Доступны сохранение, редактирование и загрузка нескольких профилей, импорт и экспорт настроек.

Ссылка на сайт разработчика.

Safe Mode Launcher

Загрузка в безопасном режиме в Windows 10 и Windows 11 сделана крайне неудобно, ведь вам приходится либо нажимать на кнопку перезагрузки в Пуске, удерживая зажатой кнопку Shift, и затем выбирая безопасный режим в отдельном меню, о чем не знает большинство начинающих пользователей. Или выбирать загрузку в безопасном режиме в "Конфигурации системы", ведь стандартное меню по нажатию клавиши F8 больше не работает. Исправить это поможет утилита Safe Mode Launcher, которая возвращает стандартное меню по нажатию F8 во время загрузки или просто позволит вам загрузиться в безопасный режим однократно, например, для корректной установки драйверов.

Ссылка на сайт разработчика.

Большинство утилит из этого блога могут работать в портабельном режиме и их удобно иметь на флешке, содержимое которой можно копировать на ПК после установки Windows или используя флешку на рабочем ПК и ноутбуке, чтобы не засорять систему. В Ситилинке в сентябре 2022 года наиболее популярны у пользователей флешки от Kingston: Kingston DataTraveler Exodia 32 ГБ, Kingston DataTraveler Exodia 64 ГБ и Kingston DataTraveler Kyson 64 ГБ.





Пишите в комментарии, какие еще утилиты вы посоветуете добавить в следующий блог?

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