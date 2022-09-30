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За почти 20-летнюю историю моего знакомства с ПК я практически не пользовался Проводником Windows для операций с файлами, сразу установив Total Commander, популярный клон файлового менеджера Norton Commander. В подобных двухпанельных файловых менеджерах работа с файлами и папками была интуитивно понятна и удобна - в одной панели вы открывали папку, из которой надо было копировать файлы, а в другой - ту, в которую их надо было копировать или переместить.

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Проводник Windows для этого требовал куда больше действий - нужные файлы надо было копировать с помощью горячих клавиш или контекстного меню, или перетаскивать их с помощью мыши в нужную папку. Однако Total Commander предоставляет гораздо больше возможностей работы с файлами и папками, но многие пользователи просто не догадываются об этом.

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Большинство моих знакомых пользовались Total Commander только для простых операций с файлами, даже не заглядывая в его дополнительные меню. Я же, попробовав такие его мощные функции, как групповое переименование и поиск файлов, решил разобраться в возможностях Total Commander более подробнее. Стоит отметить то, что Total Commander может работать в портативном режиме и версией 7.5 я пользовался более 10 лет, с 2009 года, ни разу не переустанавливая ее.

В этой версии я сделал много тонких настроек, делающих Total Commander более удобным и функциональным: индивидуальные цвета для разных типов файлов, которые очень упрощают визуальный поиск нужных файлов, оптимальный размер шрифтов, вкладки с часто используемыми папками. А еще - ярлыки некоторых команд, например, выделения всего содержимого панели, подсчет места, занимаемого папками или показа всех файлов в подкаталогах в панели.

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Кстати, именно функция показа всех файлов в подкаталогах одна из самых мощных и оригинальных в Total Commander, аналогов которой в Проводнике нет и не предвидится. Как ее использовать? Представьте, что у вас есть 100 папок, в которых лежат файлы в форматах txt, doc и rtf, и вам надо переместить оттуда только doc файлы. В Проводнике это превратится в долгую и рутинную работу, а в Total Commander достаточно включить показ всех файлов нужной папки в панели без подкаталогов, выбрать doc файлы с помощью клавиш shift или ctrl и переместить их, что займет несколько секунд.

Пример - выбраны все файлы tif в сотнях папок

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В 2020 году я наконец-то решил переехать на более новую версию Total Commander под номером 9.12 и перенес в нее все настройки из старой версии 7.5. Но заодно решил добавить в новый Total Commander интересные команды и ссылки на средства администрирования Windows, чтобы все наиболее часто используемое из инструментов для настройки ПК всегда было под рукой.

Панель инструментов в Total Commander позволяет добавлять туда как обычные ярлыки, так и внутренние команды файлового менеджера или вызов функций и команд Windows. Помимо стандартных кнопок представления панелей в Total Commander я добавил туда вот такие:

cm_MultiRenameFiles - групповое переименование файлов.

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cm_CopyFullNamesToClip - копирование в буфер обмена имени файла и его пути.

cm_CountDirContent - подсчет веса подкаталогов. Одна из самых часто используемых мною команд в Total Commander. На скриншоте ниже подсчитан вес папок, и они отсортированы по размеру.

Кстати, есть в TC шикарная функция разных цветов для файлов свежее часа и свежее суток. На скриншоте свежие графические файлы выделены другим цветом.

cm_DirBranch - показ всех файлов в подкаталогах, функция, которую я описал выше

cm_ExchangeSelection - инвертирование выделения в панели. Удобная функция, позволяющая сэкономить время, не выделяя все файлы в панели вручную. Ею можно быстро выделить все, не выбирая отдельный файл. Надо отметить, что многие функции в Total Commander имеют горячие клавиши и инверсия выделения происходит и по нажатию кнопки "*" в NUM-панели клавиатуры.

cm_Exchange - команда меняет панели местами. Я чаще использую для работы правую панель и эта команда удобна для того, чтобы поменять папку источник и папку получатель.

cm_TransferLeft - команда открывает в левой панели папку под курсором. Это быстрее, чем выбрать папку и открыть ее в левой панели с помощью клавиш ctrl+"стрелка влево".

А дальше на панели инструментов у меня идут ярлыки для команд и утилит Windows, про которые стоит рассказать подробнее.

rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL appwiz.cpl - открывает стандартное средство установки и удаления программ.

compmgmt.msc - управление компьютером.

control.exe - открывает Панель управления.

devmgmt.msc - диспетчер устройств.

msconfig.exe - конфигурация системы.

services.msc - службы Windows.

cmd.exe - открывает командную строку. Нужно отметить, что щелчок по ярлыку правой кнопкой мыши дает возможность запустить все команды с правами администратора, что часто требуется для командной строки.

cm_OpenDrives - команда открывает в левой панели аналог "Этот компьютер" в Проводнике.

control с параметром netconnections - открывает сетевые подключения.

control sysdm.cpl,,1 - открывает свойства системы, до которых все труднее добраться в Windows 10 и Windows 11.

explorer shell:::{2559a1f3-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0} - эта команда открывает окно "выполнить", обычно запускаемое комбинацией клавиш Win+R.

diskmgmt.msc - открывает оснастку "управление дисками".

ms-settings:windowsdefender - открывает Безопасность Windows, где можно быстро добраться до настройки антивируса Microsoft Defender.

Думаю, вы уже поняли, что с таким набором команд практически полностью отпадает нужда запускать их через меню Пуск или искать их через поиск. Все под рукой и занимает одну небольшую панель. Но одной панелью Total Commander не ограничивается, и команда %COMMANDER_PATH%\System.bar открывает еще одну панель, где собраны более редкие ярлыки. Такие, как редактор реестра или учетные записи пользователей.

А вот на командах для Windows 10 и Windows 11, начинающихся с ms-settings:, стоит остановиться подробнее. Таких команд множество, и они позволяют быстро попадать в нужные места настройки системы, экономя вам уйму времени. Например:

ms-settings:windowsupdate - открывает центр обновления Windows.

ms-settings:display - настройки дисплея.

ms-settings:sound - настройки звука.

ms-settings:apps-volume - параметры устройств и громкости приложений. Эту команду удобнее и даже быстрее использовать для регулировки звука отдельных приложений, чем выбирать микшер громкости в панели задач.

Как видите, Total Commander легко превратить в удобное средство управления не только файлами, но и всем вашим ПК. Конечно, все эти ярлыки можно реализовать и на Рабочем столе или меню Пуск, но в Total Commander они не мозолят глаза и не мешаются, а после переустановки Windows останутся на месте.

Total Commander, как и другие портабельные программы, удобно держать на внешнем жестком диске, где они будут в безопасности при заражении ПК вирусами или при форматировании SSD перед установкой Windows. А после установки Windows достаточно скопировать их с внешнего HDD и начать пользоваться. В Ситилинке самыми популярными моделями внешних HDD осенью 2022 года стали вот эти три модели: Toshiba Canvio Basics HDTB410EK3AA, Toshiba Canvio Basics HDTB420EK3AA и Transcend StoreJet 25M3S TS1TSJ25M3S.

Пишите в комментарии, а вы пользуетесь Total Commander или вам хватает Проводника Windows?

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