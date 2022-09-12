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В прошлом блоге мы рассмотрели десяток утилит от известного разработчика Nir Sofer, которые станут просто подарком для опытного пользователя или системного администратора. Но для обычного пользователя они могли показаться слишком сложными, поэтому в этом блоге мы рассмотрим простые и удобные утилиты, которые облегчат использование Windows 10 и Windows 11 даже начинающим пользователям. В этот раз я опять выбрал известного разработчика, немецкую компанию Sordum, которая уже много лет специализируется на разработке бесплатных, простых и удобных утилит.

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Windows Update Blocker

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Я давно пользуюсь простыми утилитами от Sordum, несмотря на то, что считаю себя опытным пользователем. Например, для того чтобы отключить обновления в Windows 10 и Windows 11 мне гораздо быстрее и проще скачать и запустить крошечную портативную утилиту Windows Update Blocker, и нажать в ней всего одну кнопку, чем ковыряться в групповых политиках или отключать службы. Особенно это ускоряет работу, если нужно отключить и снова включить обновления сразу на нескольких ПК.

Ссылка на сайт разработчика.

Defender Control

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Еще один плюс утилит от Sordum в том, что они постоянно обновляются, и если какие-либо настройки в Windows переехали в другое место или включаются по-другому, вам не нужно об этом беспокоиться, а достаточно лишь обновить утилиту. Особенно это пригодится в случае с встроенным в Windows антивирусом Microsoft Defender, который становиться все сложнее отключить в новых версиях Windows. И если вам нужно отключить Microsoft Defender, гораздо удобнее и быстрее воспользоваться утилитой Defender Control и нажать всего одну кнопку, чем искать свежие гайды по его отключению.

Ссылка на сайт разработчика.

Defender Exclusion Tool

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Антивирус Microsoft Defender стал заметно эффективнее и удобнее за последние годы, сделав ненужными на ПК сторонние антивирусы, особенно бесплатные, но вот удобством интерфейса он до сих пор похвалиться не может. И каждый раз, пытаясь добавить программу в его исключения, я чертыхаюсь, продираясь сквозь череду настроек. Я специально проверил, чтобы добраться до исключений Microsoft Defender через меню Пуск в Windows 10 мне пришлось перейти через шесть разных окон и вдобавок нажать подтверждение UAC.

Гораздо проще сделать это с помощью утилиты Defender Exclusion Tool, которая создана для того, чтобы добавлять файлы и папки в исключения Microsoft Defender. Утилита имеет возможность добавления файлов в исключения в контекстном меню правой кнопки мыши, если вам нужно делать это особенно часто.

Ссылка на сайт разработчика.

Windows 11 Classic Context Menu

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Контекстное меню в Windows 11 просто ужасно, но, зная Microsoft, я уверен, что компания еще год или два будет мучить пользователей неудобным меню, прежде чем признает свою ошибку и вернет нормальное меню, как это было с меню Пуск в Windows 8. К счастью, вернуть классическое контекстное меню, к которому мы привыкли за десятилетия, можно с помощью крохотной утилиты Windows 11 Classic Context Menu буквально в один клик.

Ссылка на сайт разработчика.

Edge Blocker

Еще один раздражающий фактор в новых операционных системах от Microsoft, это браузер Edge, на который они мечтают пересадить всех пользователей Windows. Edge стал глубоко интегрированным в систему средством, отключить которое, как и Microsoft Defender, уже невозможно без сторонних средств. Очень удобна для этого утилита Edge Blocker, которая отключает браузер одной кнопкой.

Ссылка на сайт разработчика.

Simple Run Blocker

Пользователи, чьими компьютерами пользуются дети, не понаслышке знают, что они способны угробить вашу Windows за полчаса, а если оставить их без присмотра, могут часами играть в Fortnite или Minecraft. Утилита Simple Run Blocker способна заблокировать определенные программы и игры на вашем ПК, сделав их запуск невозможным, работая по так называемому "черному списку". А может работать и по "белому" списку, запрещая все программы, кроме тех, которые вы разрешили. В таком режиме утилита становится мощным средством по противодействию вредоносным программам.

Ссылка на сайт разработчика.

BlueLife KeyFreeze

Еще одна утилита, которая поможет родителям - KeyFreeze. KeyFreeze блокирует клавиатуру и мышь, не давая детям воспользоваться ПК или ноутбуком, залезть в важные папки и что-нибудь удалить. Отключается блокировка по нажатию сочетания клавиш Ctrl + Alt + Del. Программа очень полезна - включили детям мультфильмы на ПК или ноутбуке и можете спокойно уйти, зная, что они не доберутся до Рабочего стола. Пригодится данная утилита и в офисе от излишне любопытных сотрудников, любящих заглянуть в чужие ПК.

Ссылка на сайт разработчика.

Sordum Monitor Off

Еще одна полезная утилита, отключающая какие-либо из периферийных устройств - Sordum Monitor Off, отключающая монитор по нажатию горячих клавиш или щелчком мыши. Особенно полезна утилита будет для владельцев ноутбуков, стремящихся сохранить заряд батареи, пока на их устройстве идут какие-либо вычисления и его нельзя просто отправить в сон. Пригодится она и для защиты от излишне любопытных глаз в офисе. Кто-то может заметить, что для этих целей проще нажать комбинацию клавиш Win+L и заблокировать ПК, но это не всегда возможно, поэтому сочетание утилит BlueLife KeyFreeze и Sordum Monitor Off может очень пригодиться на работе.

Ссылка на сайт разработчика.

Net Disabler

На этом утилиты для отключения периферии не заканчиваются и у Sordum есть утилита для отключения сетевых устройств - Net Disabler. То есть, это утилита отключалка для интернета, но делающая это четырьмя различными способами, из которых вы можете выбрать самый удобный. Отключить сетевой адаптер, блокировать интернет с помощью DNS или с помощью прокси-сервера, или же заблокировать с помощью брандмауэра Windows. Утилита обеспечивает парольную защиту, давая доступ к интернету на ПК только тем, кому вы его разрешите. Пригодится Net Disabler в первую очередь для родителей, чьи дети проводят слишком много времени в интернете.

Ссылка на сайт разработчика.

Firewall App Blocker

А если вам нужно заблокировать доступ в сеть лишь для отдельных приложений, то на помощь придет утилита Firewall App Blocker, которая с помощью удобных списков блокирует доступ в интернет тем приложениям, которые вы укажите. Утилита может работать и из контекстного меню, с помощью которого можно быстро запретить доступ в интернет для программы, щелкнув ПКМ по ее исполняемому файлу.

Firewall App Blocker работает и по "белым спискам", запрещая доступ в сеть всем программам, кроме указанных вами. Стоит заметить, что выборочный доступ в интернет для приложений стал в наше время удобным средством для борьбы с троянами, майнерами, шифровальщиками и прочими вредоносами, загружающими свой основной код после запуска с сайта их владельца.

Ссылка на сайт разработчика.

Утилиты от Sordum занимают очень мало места, и даже если вы используете SSD на 120 ГБ, они нисколько не помешают. SSD подобного объема все еще очень популярны, позволяя уместить Windows, набор всех необходимых обычному пользователю программ и пару игр. В Ситилинке самыми популярными моделями стали: Silicon Power Ace A55, Digma Run Y2 и Patriot Burst Elite.

Пишите в комментарии, какие утилиты добавить в следующий блог - более сложные, как в прошлом блоге, или простые, как сегодня?

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