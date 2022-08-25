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Раньше, купив видеокарту, мы, оверклокеры и геймеры, желающие получить прибавку производительности в играх, первым делам разгоняли ее. Поднимая напряжение, если это было возможно, и выкручивая ползунки частоты чипа и памяти в MSI Afterburner до тех пор, когда игры не начинали зависать или не появлялись артефакты. Немного откатив частоту назад, мы добавляли ее в профиль MSI Afterburner и пользовались, мало задумываясь о таких вещах, как энергопотребление, энергоэффективность или состояние термопрокладок на чипах памяти.

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Получить прирост частоты в 20%, а иногда и в 30%, тогда было обычным делом и этот прирост сразу отражался в росте производительности в играх, которую можно было даже заметить на глаз, без мониторинга. Все начало меняться с тех пор, как производители стали реализовывать в видеокартах механизмы автоматического подъема частоты или буста. На видеокартах NVIDIA этот механизм появился 10 лет назад под названием GPU Boost в моделях с микроархитектурой Kepler, и при разгоне GeForce GTX 680 или GeForce GTX 670 пользователи столкнулись с тем, что частота чипа больше не держится на одном уровне, а постоянно колеблется.

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С тех пор мы оперируем такими понятиями, как Base Clock и Boost Clock, а поднимать напряжение на чипе и вовсе не можем, исключая редкие инженерные BIOS, как например, для GeForce GTX 1080 от ASUS. GPU Boost, который на видеокартах GeForce RTX уже дорос до четвертой версии, оперирует такими показателями, как напряжение, частота, энергопотребление и нагрузка на чип, выдавая максимальную производительность, доступную видеокарте. По сути, видеокарты давно разгоняют сами себя и от человека зависит все меньше и меньше.

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Но это не значит, что нам, оверклокерам и компьютерным энтузиастам, больше нет возможности ускорить и оптимизировать работу видеокарты и сегодня мы этим займемся на примере Palit GeForce RTX 3060 DUAL, которая уже засветилась в паре моих блогов, про андервольт GeForce RTX и про копеечное улучшение охлаждения видеокарты, которое сбережет вентиляторы и заметно понижает температуры в простое.

Надо признаться, что за полгода использования GeForce RTX 3060 у меня до сих пор не дошли руки до ее разгона по трем причинам. Во-первых, видеокарта очень мощна для игр в разрешении Full HD и и кадровой частоты в 60 FPS и ее производительности хватает практически везде. Во-вторых, система охлаждения у модели от Palit довольно бюджетная и шумная, что совсем не располагает к разгону. И в-третьих, глядя на результаты разгона GeForce RTX 3060 пользователями на нашем форуме, я не ждал от него большого профита.

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Если взглянуть на характеристики Palit GeForce RTX 3060 DUAL с помощью утилиты GPU-Z, мы увидим, что Power Limit, который у GeForce RTX 3060 равен 170 ваттам, можно расширить только на 6% или всего 10 ватт, что для хорошего разгона очень и очень мало.

Более крутые версии GeForce RTX 3060, например, ASUS ROG Strix GeForce RTX 3060, позволяют расширить Power Limit до 210 ватт. Но сказать, что Power Limit имеет решающее значение в разгоне GeForce RTX - нельзя, качество чипа гораздо важнее, но именно Power Limit и максимальное напряжение до 1,081В станут главными тормозами, которые задушат разгон GeForce RTX. Не поможет и навороченная система охлаждения, и ASUS ROG Strix GeForce RTX 3060, судя по обзору hardwareluxx, позволила увеличить частоту Boost всего на 100-150 МГц, а реальную частоту в играх - до диапазона 2000 МГц.

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ASUS ROG Strix GeForce RTX 3060

Заходя вперед, стоит сказать, что у моей недорогой Palit GeForce RTX 3060 DUAL получился даже лучший результат разгона, особенно если учитывать, что частота буста у нее по умолчанию заметно ниже, как и частоты в играх. Это еще раз доказывает, что гнаться за топовыми моделями среднего сегмента стоит только в том случае, если вам важна тихая работа видеокарты, низкая температура и качественные и надежные компоненты. Но стоит ли это переплаты в 10 и более тысяч рублей, учитывая то, что тишину и низкие температуры легко достичь андервольтом?

MSI GeForce RTX 3060 Gaming X Trio

Для начала нам понадобится точка отсчета - то, как ведет себя видеокарта в играх и стресс тестах. Лучше использовать такие тесты, как 3DMark или Superposition Benchmark, дающие более стабильную и тяжелую нагрузку, чем игры. Но и игры понадобятся, ведь разогнанная видеокарта, проходящая 3DMark, может вылетать в какой-либо игре.

Моя Palit GeForce RTX 3060 DUAL показывает вот такие результаты в стоке: 8561 Graphics Score в 3DMark Time Spy, 15335 очков в Superposition Benchmark (1080p medium).

Частоты держались в районе 1830 МГц, в максимуме достигая 1920 МГц, а энергопотребление уперлось в лимит 170 ватт.



Теперь стоит прогнать видеокарту в тестах с максимальным Power Limit, в моем случае прирост будет небольшим, а вот более старшие видеокарты могут показать отличный прирост производительности только от изменения этой настройки.

Частоты чуть подросли и результат в 3DMark Time Spy увеличился до 8666, увеличившись на 1.2%. Но выросла и температура, а вертушкам пришлось ускориться с 1720 до 1856 оборотов в минуту.

Теперь можно попробовать разогнать видеокарту по старинке, просто прибавив частоты ползунком в MSI Afterburner. В моем случае стабильными стали +220 МГц, что дало весьма неплохой результат. Graphics Score в 3DMark Time Spy вырос до 9199 очков, что дает 7.4% производительности. А частота во время прохождения теста держалась вокруг отметки 2040 МГц с пиком до 2137 МГц.

Но я уперся в Power Limit и видеокарта явно может больше. Что делать в таком случае? Пробовать разгонять с помощью кривой частот и напряжений, работу с которой я описал в блоге про андервольт Palit GeForce RTX 3060 DUAL. Это позволит выгадать несколько ватт за счет снижения напряжения и поднять частоту. При андервольте я поднимал всю кривую частот напряжений на весомые 323 МГц и видеокарта может работать на частоте 1800 МГц при напряжении 825 мВ.

И если бы такая зависимость частот от напряжений сохранялась на всем протяжении кривой, то на предельных напряжениях мы могли бы получить частоты выше 2240 МГц, но увы, это так не работает.

Перебирая разные сочетания частот и напряжений, чем дальше я двигался по кривой вправо, тем меньший разгон становился доступен и предельный результат, на котором еще можно получить прибавку частоты, составил 1000 мВ и 2085 МГц. Заодно стоит попробовать выжать максимум и из видеопамяти, в моем случае прибавка составила +900 МГц в MSI Afterburner. Результат - 9325 Graphics Score в 3DMark Time Spy, что составило прирост в 8.9% и можно сказать, что из видеокарты выжаты все соки.

Какой-то прирост еще можно было получить при низких температурах, но на мониторинге видно, что температура составила 72 градусов при воющих на 2100 оборотах в минуту вентиляторах. Думаю, всем интересно, а что мы получим в играх за такую цену? Например, в Assassin’s Creed Вальгалла в стоке видеокарта показывает вот такие результаты.

А в разгоне - вот такие. FPS вырос с 66 до 71 кадров, что невозможно заметить на глаз, без мониторинга. И даже если бы игра тормозила, выдавая 33 кадра, таким разгоном мы бы добились бессмысленного прироста до 35 кадров.

И теперь я перехожу к главному посылу блога - как же разгонять видеокарту, если все уже разогнано с завода, а прирост от ручного разгона дает только шум, нагрев и невидимый на глаз результат? Ответ - мы должны добиться не только прироста частоты, пусть и небольшого, ведь иначе зваться оверклокерами не сможем. Ведь судя по количеству пользователей, применяющих к видеокартам андервольт, наш сайт уже можно переименовать в underclockers.ru. И вместе с этом добиться меньшего нагрева и более тихой работы видеокарты, найдя золотую середину между производительностью, нагревом и тишиной.

Для каждой модели видеокарты это будет своя золотая середина, но ее нужно искать в тех диапазонах, когда начнется снижаться энергопотребление, опускаясь ниже паспортного. Это стоит искать в стабильных частотах при напряжениях примерно от 900 до 975 мВ. В моем случае стабильной оказалась комбинация 900 мВ и 1944 МГц.

Это дало 8973 очков Graphics Score в 3DMark Time Spy, что на 4.8% быстрее стока.

Температуры упали до 63 градусов, а обороты вентиляторов - до весьма комфортных 1455 в минуту. Частоты под нагрузкой стабильно держаться выше 1930 МГц.

Отлично такое сочетание частоты и напряжения показывает себя и в играх, где при неполной загрузке GPU и включении вертикальной синхронизации можно рассчитывать на очень низкие температуры.

Итоги

Как видите, даже бюджетную видеокарту Palit GeForce RTX 3060 DUAL можно заставить работать быстрее и при этом заметно тише и с меньшим нагревом. Это стоит проделать с любой GeForce RTX 3000, ведь такой режим работы благоприятно сказывается на электронных компонентах, термпопрокладках и подшипниках вентиляторов. А наибольшую пользу это принесет видеокартам с большим энергопотреблением: GeForce RTX 3070 Ti, GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 3080 Ti.

Пишите в комментарии, а вы разгоняете свою видеокарту или оставляете ее работать на заводских настройках?

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