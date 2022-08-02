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Высокие цены на видеокарты держатся уже почти два года, начав расти в конце 2020 года вместе с новым бумом майнинга, который наконец-то заканчивается. Держатели криптовалюты избавляются от падающего в цене актива, а майнеры - от видеокарт, переставших приносить прибыль. Популярная видеокарта GeForce GTX 1060 приносит на начало августа всего около 29 рублей в сутки на довольно редких монетах, а GeForce RTX 3060 - около 70 рублей. Это совсем не те доходы, ради которых стоит греть дорогостоящие видеокарты и майнеры массово продают их, уже насытив вторичный рынок.

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Казалось бы, должны падать и цены на видеокарты в магазинах, возвращаясь к рекомендуемым, но уже пару месяцев мы наблюдаем парадоксальную ситуацию, когда цены практически застыли на одном уровне после большого падения весной 2022 года. При этом в зарубежных магазинах, AliExpress и Computeruniverse, цены заметно ниже. Особенно заметно упали цены в Computeruniverse, где GeForce RTX 3060 без НДС и доставки можно купить всего за 22187 рублей или 341 евро, что почти в два раза дешевле стоимости этой модели в России.

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Похоже, что российский рынок видеокарт уже в полной мере испытывает на себе негативное влияние санкций на поставку электроники и ждать резкого снижения цен на видеокарты не стоит. Тем более, что лето - это всегда время затишья и низких цен на ПК и комплектующие, ведь к 1 сентября начинаются массовые покупки компьютеров для учебы. И даже год назад, летом 2021 года, когда доходы майнеров немного просели, некоторые видеокарты стоили столько же, сколько сейчас или даже дешевле. Я предлагаю посмотреть, какие популярные видеокарты и по какой цене продаются в российской рознице, в ценовом диапазоне до 35000 рублей, взяв в качестве примера магазин Ситилинк, где цены примерно соответствуют средним в российской рознице.

GeForce GT 1030

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Видеокарта начального уровня, позволяющая поиграть в старые и нетребовательные игры, стала пользоваться повышенным спросом за последние полтора года. Казалось бы, цены на них в 2022 году должны упасть, но даже за модель с памятью DDR4, например, Palit GeForce GT 1030, придется отдать почти 7000 рублей.

А заметно более быстрые модели с памятью GDDR5 почти не найти в продаже, а цены на них заметно выше, чем год назад, когда они стоили чуть более 7000 рублей.

GeForce GTX 1630

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GeForce GTX 1630 - довольно спорная новинка, нацеленная на сегмент видеокарт начального уровня, позволяющих поиграть в новинки игр на минимальных настройках. По производительности GeForce GTX 1630 немного отстает от GeForce GTX 1050 Ti, но и стоит дешевле. Вдобавок реальное энергопотребление новинки ниже и Palit GeForce GTX 1630 Dual, судя по обзорам, потребляет в играх около 50 ватт. А главное преимущество новинки перед видеокартами Radeon RX 6400 и Radeon RX 6500 - наличие более сильного видеодекодера и полноценных функций кодирования видео, что делает видеокарту отличным кандидатом в мультимедийные ПК.

GeForce GTX 1050 Ti

Цены на GeForce GTX 1050 Ti наконец-то опустились ниже 18000 рублей, но пока еще очень высоки, учитывая то, что совсем немного добавив мы можем взять заметно более шустрые GeForce GTX 1650 и Radeon RX 6400.

Radeon RX 6400

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Видеокарты Radeon RX 6400 и Radeon RX 6500 XT получили очень много критики на момент выхода, но теперь, когда эмоции улеглись, пользователи взглянули на видеокарты беспристрастно. И такой взгляд показывает, что практически за цену старушки GeForce GTX 1050 Ti мы получаем почти на 20% большую производительность. Но, как и в случае с Radeon RX 6500 XT, не стоит забывать о падении производительности на системах с PCI Express 3.0.

GeForce GTX 1650

Если для вас критично наличие качественного аппаратного кодировщика видео в видеокарте, а ваша система обладает только шиной PCI Express 3.0, то при выборе между Radeon RX 6400, Radeon RX 6500 XT и GeForce GTX 1650 стоит обратить внимание на модель от Nvidia. Цены на GeForce GTX 1650 упали очень заметно и стартуют уже с 18390 рублей, а ведь совсем недавно эта видеокарта стоила 26000-28000 рублей. Несмотря на возраст, GeForce GTX 1650 позволит поиграть практически во все новинки игр, пусть и на минимальных настройках и станет отличным выбором для бюджетного игрового ПК.

Radeon RX 6500 XT

А вот цены на Radeon RX 6500 XT падают не так быстро, как на GeForce GTX 1650. Видимо, геймеры распробовали бюджетную новинку, во многих играх даже обгоняющую старую добрую Radeon RX 580. Как и в случае с Radeon RX 6400, выбирая Radeon RX 6500 XT для апгрейда старых ПК, не стоит забывать о падении производительности при подключении через шину PCI Express 3.0. А вот в сочетании с процессором с поддержкой PCI Express 4.0 и 5.0, например, Core i3 12100, Radeon RX 6500 XT станет неплохой основой для игрового ПК начального уровня, особенно учитывая, что следующая по уровню производительности видеокарта - GeForce GTX 1660 Ti, стоит почти на 10000 рублей дороже.

GeForce GTX 1660 Ti

GeForce GTX 1660 Ti присутствует на рынке уже два с половиной года и уже заметно морально устарела, ведь она не поддерживает технологию NVIDIA DLSS и трассировку лучей. При этом производительности GeForce GTX 1660 Ti хватает в большинстве игр, и она ноздря в ноздрю идет с новой GeForce RTX 3050, обладая меньшим энергопотреблением, составляющим 120 ватт. И при цене в 23000-25000 рублей GeForce GTX 1660 Ti была бы отличным конкурентом для GeForce RTX 3050, но не за 29690 рублей.

GeForce GTX 1660 SUPER

Все вышесказанное относится и к видеокарте GeForce GTX 1660 SUPER, обладающей схожим с GeForce GTX 1660 Ti объемом видеопамяти, энергопотреблением и производительностью в играх. Но цена видеокарты довольно высока, ведь доплатив всего 3000 рублей, уже можно купить более перспективную GeForce RTX 3050.

GeForce RTX 3050

GeForce RTX 3050 стала хитом 2022 года, ведь она обладает неплохой производительностью, достаточной в большинстве игровых новинок, технологией трассировки лучей и позволяет компенсировать недостаток производительности с помощью технологии NVIDIA DLSS. Оптимален у новинки и объем памяти, составляющий 8 ГБ, чего пока вполне хватает в играх в разрешении 1080p. Цена на GeForce RTX 3050 снижается уже несколько месяцев и достигла 33000 рублей, но все еще далека от рекомендованной, которая составляет 24 900 рублей. Из минусов видеокарты можно отметить то, что ее производительности в 2022 году хватает уже впритык и в некоторых играх придется уменьшать настройки графики. Но для игрового ПК среднего уровня GeForce RTX 3050 - отличный выбор.





Итоги

Итак, что же делать геймеру, который собирается покупать видеокарту в августе 2022 года? Ждать дальнейшего снижения цен или покупать видеокарту сейчас, пока не начался ажиотаж и рост цен к 1 сентября? Это очень непростой вопрос, ведь уже стало ясно, что санкции заметно влияют на российский рынок комплектующих и цены на видеокарты не спешат снижаться даже без спроса со стороны майнеров. Готовя материал к данному блогу, я заметил, как была куплена и исчезла с сайта Ситилинк двухвентиляторная модель GeForce GTX 1660 Ti за 27 с небольшим тысяч рублей, что показывает, что люди готовы покупать даже настолько устаревшие видеокарты по высоким ценам.

Думаю, что в лучшем случае снижение цен на видеокарты за счет низкого спроса со стороны майнеров только компенсирует рост цен к 1 сентября. А настоящее массированное снижение цен до рекомендованных мы сможем дождаться только спустя несколько месяцев, когда спрос на старые видеокарты еще сильнее снизится из-за выхода новой линейки GeForce RTX 4000. Напомню, что цены в блоге актуальны на 2 августа 2022 года, а анализ цен более мощных видеокарт мы продолжим в следующем блоге.

Пишите в комментарии, что вы думаете по поводу цен на видеокарты и когда ожидаете их снижения?

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