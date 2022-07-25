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Игра Stray, в которой вам предстоит управлять бродячим котом, попавшим в мир роботов и пытающимся вернуться к своей семье, вышла 19 июля 2022 года. Игру несколько лет разрабатывала небольшая студия BlueTwelve Studio, основанная выходцами из Ubisoft. Игроки остались в восторге от новой игры, ведь побыть в шкуре кота в играх нам удается нечасто. А так подробно реализовать все кошачьи повадки, как это удалось разработчикам Stray, ранее не удавалось никому: кот под вашим управлением может мяукать, выгибать спину при испуге, скидывать предметы на пол и драть мягкую мебель.

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Интересен и мир игры, пропитанный духом киберпанка и постапокалипсиса, а за счет отсутствия боевых механик спокойная и миролюбивая Stray очень понравилась девушкам-геймерам. Геймерши часто не гонятся за мощным "железом" для ПК, играя в такие игры, как The Sims 4, Life is strange или Stardew Valley. Но рано или поздно приходится апгрейдить даже бюджетные игровые ПК и в этом блоге я предлагаю собрать недорогой компьютер, на котором можно с комфортом поиграть в Stray, множество казуальных игр и квестов, в также смотреть видео, серфить интернет, учиться и работать.

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Минимальные системные требования Stray очень скромные:

Процессор уровня Intel Core i5-2300 или AMD FX-6350

8 Гбайт оперативной памяти

Видеокарта уровня NVIDIA GeForce GTX 650 Ti или AMD Radeon R7 360 с 2 Гбайт видеопамяти

10 Гбайт на накопителе

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Рекомендуемые требования тоже невысоки по меркам 2022 года:

Процессор уровня Intel Core i5-8400 или AMD Ryzen 5 2600

8 Гбайт оперативной памяти

Видеокарта уровня NVIDIA GeForce GTX 780 или AMD Radeon RX 560 с 4 Гбайт видеопамяти

10 Гбайт на накопителе

За комплектующими я предлагаю отправиться, как обычно, в магазин Ситилинк.

Процессор

Для сборки нам потребуется бюджетный шестиядерник и на эту роль отлично бы подошел Ryzen 5 1600, если бы он стоил 6000-7000 рублей, как пару лет назад, но процессоры AMD хоть и скинули в цене, все равно остаются переоцененными, поэтому мы возьмем гораздо более мощный Core i5-10400F, который стоит всего лишь на пару тысяч рублей дороже.

Кулер для процессора

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Охлаждать наш Core i5-10400F будет популярный бюджетный кулер DeepCool ICE EDGE MINI FS V2.0. Компактный кулер имеет две теплотрубки с технологией прямого контакта и вентилятор диаметром 80 мм, а рассеять он может до 100 ватт тепла, чего для нашей сборки вполне достаточно.

Материнская плата

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Выбор материнской платы в бюджетный компьютер - вопрос сложный и это всегда компромисс. Ведь приходится экономить и на системе питания, и на функциях, и на возможности разгона. Нужно искать золотую середину, и мне кажется, что в нашу сборку отлично подойдет MSI B560M PRO-E, плата на чипсете B560. В глаза сразу бросается отсутствие радиаторов на цепях питания, но с нашим процессором плата справится, ведь ее VRM использует 7 фаз с цифровым контролем, удвоенные через удвоители (даблеры), за счет чего покажет лучшие температурные результаты, чем дешевые платы с радиаторами на цепях питания, но с меньшим числом фаз.

Плата имеет порт M.2, два порта USB 3.2 Gen 1, видеовыходы VGA и HDMI, гигабитную сетевую карту Intel i219V и звук Realtek ALC897. А слот для видеокарты армирован металлом.

Оперативная память

Подыскивая оперативную память для нашего ПК, я опять обнаружил, что в продаже очень мало быстрых и недорогих модулей с частотами 3000 МГц и выше и таймингом CL 16. Поэтому придется взять бюджетные модули A-Data AD4U32008G22-SGN с частотой 3200 МГц и формулой таймингов 22-22-22 и утешать себя тем, что стоят они совсем недорого. Мы возьмем пару модулей объемом 8 ГБ, чтобы обеспечить 16 ГБ ОЗУ, работающей в двухканальном режиме.

Видеокарта

Для нашего ПК отлично подойдет видеокарта начального уровня, например, GeForce GTX 1650, цены на которые сильно упали. Мы возьмем двухвентиляторную модель MSI GeForce GTX 1650 D6 VENTUS XS OC, с памятью GDDR6, которая дает неплохую прибавку производительности. Как вариант, можно выбрать боле мощную Radeon RX 6500XT, но с нашим процессором, не поддерживающим шину PCI Express 4.0, в некоторых играх эта видеокарта покажет себя хуже, чем GeForce GTX 1650.

Поэтому GeForce GTX 1650 остается универсальным решением для бюджетных ПК - достаточно быстрая, тихая, холодная и экономичная. MSI GeForce GTX 1650 D6 VENTUS XS OC, судя по обзорам, прогревается всего до 52 градусов, потребляя при этом всего 75 ватт. Модель оснащена самыми популярными видеовыходами: DVI, HDMI 2.0b и Display Port.

SSD-накопитель

Еще один компромисс, на который приходится идти при сборке бюджетных ПК - это выбор SSD-накопителя. Выбирая между ценой, объемом и скоростью, чем-то одним придется пожертвовать. Я предлагаю взять в наш ПК SSD-накопитель A-Data XPG SX6000 Pro ASX6000PNP-256GT-C, объемом 256 ГБ. Этого объема вполне хватит для игры Stray, которая занимает всего 10 ГБ, для Windows и еще нескольких нетребовательных игр. Накопитель построен на базе контроллера Realtek RTS5763DL и 64-слойной памяти Micron 256-Гбит TLC 3D NAND, развивает скорости записи до 1200 МБ/с, чтения - до 2100 МБ/с, ресурс записи равен 150 ТБ, а гарантия - 5 лет.

Блок питания

Блок питания у нас будет недорогой, но добротный - CHIEFTEC Task TPS-500S, мощностью 500 ватт и сертификатом 80 PLUS BRONZE. В основе БП лежит популярная и надежная платформа Channel Well Technology, а в нагрузке до 60% от номинала, в какой он будет работать в нашем ПК, блок будет работать очень тихо, раскручивая вентилятор всего до 600 об/мин.

Корпус

Для нашей сборки нужен недорогой, компактный и стильный корпус, и на эту роль отлично подходит Formula GM-706W. Корпус белого цвета, с прозрачной крышкой и нижним расположением БП стоит всего чуть дороже 2000 рублей и при этом оснащен даже пылевым фильтром БП. Из минусов можно отметить отсутствие предустановленных вентиляторов, но это легко решаемо. Несмотря на компактные размеры, корпус позволяет установить видеокарту длиной до 300 мм, а процессорный кулер - высотой до 160 мм.

Вентиляторы в корпус

В корпус стоит установить пару вентиляторов диаметром 120 мм, например, недорогие ID-COOLING FL-12025, использующие гидродинамический подшипник. Обороты вентиляторов достигают 1250 в минуту, а их разъемы подключения - трехпиновые.

Опция - жесткий диск

Накопителя объемом 256 ГБ может не хватить, особенно если вы храните на ПК объемные данные пользователя - фото, видео, базы данных и рабочие файлы. Даже в 2022 году не все доверяют их облачным хранилищам и хранят локально. В этом случае стоит добавить в ПК жесткий диск объемом 2 ТБ, например, популярную модель WD Blue WD20EZAZ.

Итоги

Наша сборка обойдется вам всего в 47540 рублей по ценам на 24 июля 2022 года. Можно ли еще сэкономить, не особо потеряв в производительности? Можно, например, установив процессор Core i3-10100F, который обладает заметно лучшей игровой производительностью в большинстве проектов, чем рекомендуемый для игры Stray Ryzen 5 2600, несмотря на наличие всего четырех ядер. Остальные же комплектующие являются минимумом для бюджетного игрового ПК в 2022 году.

Пишите в комментарии, что вы думаете об этой сборке и играли уже в Stray?

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