Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Собираем недорогой компьютер для захватывающей игры Stray про бродячего кота

Мы настолько привыкли к однотипному геймплею конвеерных игр: Far Cry, Assassin's Creed или Call of Duty, что идея игры Stray ощущается как глоток свежего воздуха. Давайте соберем для нее ПК дешевле 50000 рублей.
[ ] для раздела Блоги
+
Почти в ДВА раза подешевела 3080 Ti Gigabyte
3070 Ti MSI Gaming за копейки, успей
Вдвое подешевела 6700XT MSI
-25% на 3080 Gigabyte = дешевле 80
RTX 3070 за 50 тр с началом в Регарде
3060 Ti Gigabyte за копейки - надо брать
Еще одна 3060 Ti даже дешевле
-30% на 3090 MSI в Ситилинке
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Игра Stray, в которой вам предстоит управлять бродячим котом, попавшим в мир роботов и пытающимся вернуться к своей семье, вышла 19 июля 2022 года. Игру несколько лет разрабатывала небольшая студия BlueTwelve Studio, основанная выходцами из Ubisoft. Игроки остались в восторге от новой игры, ведь побыть в шкуре кота в играх нам удается нечасто. А так подробно реализовать все кошачьи повадки, как это удалось разработчикам Stray, ранее не удавалось никому: кот под вашим управлением может мяукать, выгибать спину при испуге, скидывать предметы на пол и драть мягкую мебель.

реклама

Интересен и мир игры, пропитанный духом киберпанка и постапокалипсиса, а за счет отсутствия боевых механик спокойная и миролюбивая Stray очень понравилась девушкам-геймерам. Геймерши часто не гонятся за мощным "железом" для ПК, играя в такие игры, как The Sims 4, Life is strange или Stardew Valley. Но рано или поздно приходится апгрейдить даже бюджетные игровые ПК и в этом блоге я предлагаю собрать недорогой компьютер, на котором можно с комфортом поиграть в Stray, множество казуальных игр и квестов, в также смотреть видео, серфить интернет, учиться и работать.

анонсы и реклама
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3080 Gigabyte Gaming за 80 тр
3060 Gigabyte Gaming за 40 с началом
Рухнула цена i9 12900K на треть
3050 Gigabyte Gaming за 30 тр - успей
Цены RTX 3090 идут к 100 тр
Radeon PRO 32Gb за 200 тр - смотри
3050 дешевле 30 тр в Регарде
3070 Gigabyte в ДВА раза подешевела
12700KF за копейки в Ситилинке
RX 6600 за 30тр в Регарде
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке


Минимальные системные требования Stray очень скромные:

  • Процессор уровня Intel Core i5-2300 или AMD FX-6350
  • 8 Гбайт оперативной памяти
  • Видеокарта уровня NVIDIA GeForce GTX 650 Ti или AMD Radeon R7 360 с 2 Гбайт видеопамяти
  • 10 Гбайт на накопителе

реклама

Рекомендуемые требования тоже невысоки по меркам 2022 года:

  • Процессор уровня Intel Core i5-8400 или AMD Ryzen 5 2600
  • 8 Гбайт оперативной памяти
  • Видеокарта уровня NVIDIA GeForce GTX 780 или AMD Radeon RX 560 с 4 Гбайт видеопамяти
  • 10 Гбайт на накопителе

За комплектующими я предлагаю отправиться, как обычно, в магазин Ситилинк.

Процессор

Для сборки нам потребуется бюджетный шестиядерник и на эту роль отлично бы подошел Ryzen 5 1600, если бы он стоил 6000-7000 рублей, как пару лет назад, но процессоры AMD хоть и скинули в цене, все равно остаются переоцененными, поэтому мы возьмем гораздо более мощный Core i5-10400F, который стоит всего лишь на пару тысяч рублей дороже.

Кулер для процессора

реклама

Охлаждать наш Core i5-10400F будет популярный бюджетный кулер DeepCool ICE EDGE MINI FS V2.0. Компактный кулер имеет две теплотрубки с технологией прямого контакта и вентилятор диаметром 80 мм, а рассеять он может до 100 ватт тепла, чего для нашей сборки вполне достаточно.

Материнская плата

реклама

Выбор материнской платы в бюджетный компьютер - вопрос сложный и это всегда компромисс. Ведь приходится экономить и на системе питания, и на функциях, и на возможности разгона. Нужно искать золотую середину, и мне кажется, что в нашу сборку отлично подойдет MSI B560M PRO-E, плата на чипсете B560. В глаза сразу бросается отсутствие радиаторов на цепях питания, но с нашим процессором плата справится, ведь ее VRM использует 7 фаз с цифровым контролем, удвоенные через удвоители (даблеры), за счет чего покажет лучшие температурные результаты, чем дешевые платы с радиаторами на цепях питания, но с меньшим числом фаз.

 

Плата имеет порт M.2, два порта USB 3.2 Gen 1, видеовыходы VGA и HDMI, гигабитную сетевую карту Intel i219V и звук Realtek ALC897. А слот для видеокарты армирован металлом.

Оперативная память

Подыскивая оперативную память для нашего ПК, я опять обнаружил, что в продаже очень мало быстрых и недорогих модулей с частотами 3000 МГц и выше и таймингом CL 16. Поэтому придется взять бюджетные модули A-Data AD4U32008G22-SGN с частотой 3200 МГц и формулой таймингов 22-22-22 и утешать себя тем, что стоят они совсем недорого. Мы возьмем пару модулей объемом 8 ГБ, чтобы обеспечить 16 ГБ ОЗУ, работающей в двухканальном режиме.

Видеокарта

Для нашего ПК отлично подойдет видеокарта начального уровня, например, GeForce GTX 1650, цены на которые сильно упали. Мы возьмем двухвентиляторную модель MSI GeForce GTX 1650 D6 VENTUS XS OC, с памятью GDDR6, которая дает неплохую прибавку производительности. Как вариант, можно выбрать боле мощную Radeon RX 6500XT, но с нашим процессором, не поддерживающим шину PCI Express 4.0, в некоторых играх эта видеокарта покажет себя хуже, чем GeForce GTX 1650.
Поэтому GeForce GTX 1650 остается универсальным решением для бюджетных ПК - достаточно быстрая, тихая, холодная и экономичная. MSI GeForce GTX 1650 D6 VENTUS XS OC, судя по обзорам, прогревается всего до 52 градусов, потребляя при этом всего 75 ватт. Модель оснащена самыми популярными видеовыходами: DVI, HDMI 2.0b и Display Port.

SSD-накопитель

Еще один компромисс, на который приходится идти при сборке бюджетных ПК - это выбор SSD-накопителя. Выбирая между ценой, объемом и скоростью, чем-то одним придется пожертвовать. Я предлагаю взять в наш ПК SSD-накопитель A-Data XPG SX6000 Pro ASX6000PNP-256GT-C, объемом 256 ГБ. Этого объема вполне хватит для игры Stray, которая занимает всего 10 ГБ, для Windows и еще нескольких нетребовательных игр. Накопитель построен на базе контроллера Realtek RTS5763DL и 64-слойной памяти Micron 256-Гбит TLC 3D NAND, развивает скорости записи до 1200 МБ/с, чтения - до 2100 МБ/с, ресурс записи равен 150 ТБ, а гарантия - 5 лет.

Блок питания

Блок питания у нас будет недорогой, но добротный - CHIEFTEC Task TPS-500S, мощностью 500 ватт и сертификатом 80 PLUS BRONZE. В основе БП лежит популярная и надежная платформа Channel Well Technology, а в нагрузке до 60% от номинала, в какой он будет работать в нашем ПК, блок будет работать очень тихо, раскручивая вентилятор всего до 600 об/мин.

Корпус

Для нашей сборки нужен недорогой, компактный и стильный корпус, и на эту роль отлично подходит Formula GM-706W. Корпус белого цвета, с прозрачной крышкой и нижним расположением БП стоит всего чуть дороже 2000 рублей и при этом оснащен даже пылевым фильтром БП. Из минусов можно отметить отсутствие предустановленных вентиляторов, но это легко решаемо. Несмотря на компактные размеры, корпус позволяет установить видеокарту длиной до 300 мм, а процессорный кулер - высотой до 160 мм.                             

Вентиляторы в корпус

В корпус стоит установить пару вентиляторов диаметром 120 мм, например, недорогие ID-COOLING FL-12025, использующие гидродинамический подшипник. Обороты вентиляторов достигают 1250 в минуту, а их разъемы подключения - трехпиновые.

Опция - жесткий диск

Накопителя объемом 256 ГБ может не хватить, особенно если вы храните на ПК объемные данные пользователя - фото, видео, базы данных и рабочие файлы. Даже в 2022 году не все доверяют их облачным хранилищам и хранят локально. В этом случае стоит добавить в ПК жесткий диск объемом 2 ТБ, например, популярную модель WD Blue WD20EZAZ.

Итоги

Наша сборка обойдется вам всего в 47540 рублей по ценам на 24 июля 2022 года. Можно ли еще сэкономить, не особо потеряв в производительности? Можно, например, установив процессор Core i3-10100F, который обладает заметно лучшей игровой производительностью в большинстве проектов, чем рекомендуемый для игры Stray Ryzen 5 2600, несмотря на наличие всего четырех ядер. Остальные же комплектующие являются минимумом для бюджетного игрового ПК в 2022 году.

Пишите в комментарии, что вы думаете об этой сборке и играли уже в Stray?

Более 450 блогов автора Zystax обо всем, что связано с компьютерами и играми

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 5.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

geforce gtx 1650 сборка игровой компьютер core i5-10400f stray deepcool ice edge mini fs v2.0 a-data xpg sx6000 pro chieftec task tps-500s formula gm-706w msi b560m pro-e
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор электронной книги Onyx Boox Kon-Tiki 2
27
Обзор и тестирование процессорной СВО Deepcool LS720
53
Главные игры июля 2022 года
30
Ретроклокинг: история Super HEDT
45
Обзор беспроводной игровой гарнитуры ASUS ROG Cetra True Wireless
8
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS ROG Strix G15 (G513RW)
6
Видеокарта Radeon RX 6800 XT: тестирование в играх с классическим рендерингом
24
Главные игры июня 2022 года
32
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS TUF Gaming F15 (FX507Z)
6
Видеокарта Radeon RX 6800: тестирование в играх с классическим рендерингом
8

Интересные материалы

Обзор электронной книги Onyx Boox Kon-Tiki 2
19 июля 2022 27
Обзор и тестирование процессорной СВО Deepcool LS720
11 июля 2022 53

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Сколько будут давать за 1 доллар к концу 2022г – в правительстве РФ ожидают снижение курса до 80р
87
GeForce RTX 3080 не справилась с Saints Row в 4K@60fps – требуется более мощная GeForce RTX 4090
14
NVIDIA ощутимо снизила цены на видеокарты – GeForce RTX 3080 Ti можно купить в Newegg за 52 000р
41
Геймер получил от Amazon коробку с песком вместо видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti
18
Выбираем оптимальную видеокарту для Far Cry 6 и Forza Horizon 5 – 5 игровых GPU для 4К, 2К и 1080р
21
В РФ разблокировали Tor Browser
22
Робот сломал 7-летнему шахматисту палец за преждевременный ход
34
В GTA Online пришла невыносимая жара, экономический кризис и рост цен на бензин
4
Компания MitchCraft представила "сверхширокий" крошечный домик на колесах за $171 000
+
Новый жест в Google Фото упрощает поиск снимков экрана
2
Дефицит газа в Германии не помешает Carl Zeiss выпускать оптику для литографического оборудования
23
Microsoft начала напрямую продавать лицензии для Windows 11
17
В оверклокерском ПК за 360 000 рублей взорвался блок питания – что удалось спасти в мастерской DG
26
Глава ASML призвал не перегибать с введением санкций против Китая
6
Британцы похвастались дроном, который невозможно "угнать"
10
Как тебе такое, Илон Маск? Twitter завершил второй квартал с многомиллионными убытками
4
Core i7-13700K в паре с памятью DDR5 ощутимо оторвался от AMD Ryzen 9 5950X в тесте Geekbench 5
17
Бразилец заказал в магазине Amazon видеокарту GeForce RTX 3090 Ti и получил песок
5
Northrop Grumman и Boom Supersonic разрабатывают сверхзвуковой военно-транспортный самолет
2
Бразилец судится с Amazon после получения песка вместо 3090 Ti и он не единственный
9

Популярные статьи

Тест и обзор кулера ID-Cooling SE-207-XT Advanced
63
Zanzarah: The Hidden Portal - проходняк из детства или незамеченный шедевр
50
MetaMask - добавляем любую сеть в 1 клик. О том как работает метамаск и другие кошельки
21
Собираем недорогой компьютер для захватывающей игры Stray про бродячего кота
+

Сейчас обсуждают

dempsey
00:59
Жили-жили с 2001 по 2014 при курсе $ по 30 и евро по 40 и не знали, что жили неправильно.. Вот оно чё Михалыч(с)
Центробанк РФ проигрывает битву с укрепляющимся рублем, ставку снизили до 8% годовых
Du-U-Nu Da-Wae
00:55
"Вот такая табличка, найденная мною в детстве на просторах интернета," В игре не пробовал нажать помощь ?
Zanzarah: The Hidden Portal - проходняк из детства или незамеченный шедевр
neSaint
00:54
1660 слишком массовая карта и будет ей еще года 2-3, поэтому разработчики хоть и бесятся что надо 2 вида освещения делать но сужать игровую базу себе дороже, еще не забываем что RTX cлаб в приставках...
RTX 3050 сравнили с GTX 1660 SUPER в играх без трассировки лучей - есть ли смысл переплачивать
Du-U-Nu Da-Wae
00:53
Топовая игра, до сих пор нету прямых аналогов
Zanzarah: The Hidden Portal - проходняк из детства или незамеченный шедевр
Dzhereli
00:51
Да и угон велика за 5 секунд.
Авторы инди-хоррора Refund Me If You Can предложили пройти их игру менее чем за два часа — в таком случае они вернут деньги
Kutuz
00:51
Ничего, всё будет, будут и тяночки, и игры будут, будем носить батистовые портянки и крем "Марго" кушать!
ИгроМир 2022 - каким он может быть. Или не может
Death_Arrow
00:39
"Начну с того" А может, пора наконец закончить?
Открытое тестирование Diablo IV не начнется в ближайшее время
BoBaH-4eKucT
00:36
Вот удивили. У меня тоже было дело, БП cooler master жахнул под столом как петарда Корсар. Благо у блока отличная защита была и ничего он с собой не прихватил. Никто не застрахован от таких случаев, ч...
ASRock выпустит игровые мониторы с технологией AMD FreeSync Premium и частотой 165 Гц
Андрей Смарыгин
00:21
Это что очередной бред чтоб мамкиных майнеров распугивать))) Надо вот писать норм истории ,купил rx 584 по 5к ,отмайнил год и продал по 22 ,итого х10 в плюс , набрал РХ 588 отмайнил год , сейчас прода...
Невезучий майнер потратил миллион рублей на оборудование, а заработал всего 90 тыс. рублей
daimos
00:16
https://youtu.be/KBsd6wmQkc4
Центробанк РФ проигрывает битву с укрепляющимся рублем, ставку снизили до 8% годовых
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем