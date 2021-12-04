Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Делаем Windows 10 LTSC 2021 идеальной ОС — интегрируем Microsoft Store и UWP-приложения

В Windows 10 LTSC нет Microsoft Store и UWP-приложений. Давайте установим их, сделав быструю и стабильную ОС с полным функционалом, идеально подходящую для игр.
[ ] для раздела Блоги
+
Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки
MSI Gaming RTX 3070 дешевле чем везде
3060 Gigabyte Gaming намного дешевле чем везде
Цена RTX 3060 Ti ощутимо пошла вниз
RTX 3060 дешевеют на фоне снижения крипты
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Одна из главных претензий к Windows 10 LTSC состоит в том, что функции этой версии Windows 10 заметно урезаны по сравнению с обычной: в ней нет магазина приложений Microsoft Store, а также нет большинства UWP-приложений, многие из которых делают работу в Windows 10 намного удобнее. По правде говоря, список претензий от экспертов заметно шире и самую грамотную и аргументированную статью о том, что использовать Windows 10 LTSC на обычном ПК смысла нет, написал Вадим Стеркин — "10 мифов Windows 10 LTSC, которые никогда не умрут".

реклама

Основной посыл статьи — некоторая отсталость версии LTSC в техническом плане от обычной Windows 10 Pro, мнимая стабильность по сравнению с обычными версиями, ведь кодовая база у этих ОС одинаковая. А дополнительно упоминается то, что "мусор" в виде предустановленных приложений в обычной Windows 10 Pro можно легко отключить.

анонсы и реклама
ASUS 3060 Ti - смотри цену
Слив 3060 Gigabyte - на сегодня это за копейки
Более 10 видов RTX 3080 в Ситилинке - дефицит окончен
MSI RTX 3070 сливают дешевле любой другой, это за копейки
3080 MSI Gaming кардинально дешевле в Регарде чем везде
16 ядерный i9 12900K с МЕГАскидкой в Ситилинке
Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты
<b>8 видов Alder Lake</b> в Регарде
12 ядерный i7 12700KF со скидкой в Ситилинке
<b>28 матплат Socket 1700<b> в Регарде от 16тр</b></b>

С момента выхода статьи, посвященной Windows 10 LTSC версии 1809, прошло уже несколько лет и за это время произошли изменения, которые несколько перераспределили баланс сил между версиями. Во-первых, в плане актуальности Windows 10 LTSC 2021 ничем не отличается от Windows 10 Pro версии 21H2 и содержит все оптимизации под современные процессоры.

реклама

Во-вторых, обычная Windows 10 Pro за последние годы заметно "распухла", и накопила в себе не только предустановленные приложения, но и кучу рекламного мусора и "восхитительных функций", которые не только раздражают и занимают место на экране, но и снижают возможность системы к быстрому отклику и стабильной работе. Ведь это сотни взаимозависимых процессов, каждый из которых может аварийно завершиться, зависнуть, перезапуститься, вызвав  всеми ненавистный "кружок ожидания" на рабочем столе или фриз в игре.

Да, это можно вычистить руками, как авгиевы конюшни, рискуя потерять стабильность или вовсе угробить систему, о чем я недавно писал в блоге "Оптимизируем Windows 10 версии 21H2 — быстро, эффективно и безопасно". Степень полученного результата будет напрямую зависеть от прямоты ваших рук и затраченного времени. Но зачем, если уже есть максимально вычищенная от мусора и протестированная в Microsoft версия Windows 10 LTSC 2021?

Но остается еще пара проблем. Под каждой статьей про Windows 10 LTSC я постоянно вижу комментарии: "А как же без Microsoft Store?", "Вы лишаете себя возможности поиграть в Forza Horizon 4!". Для обычного пользователя и геймера отсутствие в Windows 10 LTSC Microsoft Store - главная помеха для ее использования. Вторая проблема - отсутствие UWP-приложений, среди которых есть полезные и удобные, например, "Записки", "Будильники и часы" или "Ваш телефон". И все чаще специфический софт для материнских плат или ноутбуков выпускается только в UWP виде.

реклама

И если мы сможем интегрировать Microsoft Store и UWP-приложения в Windows 10 LTSC 2021, то получим идеальную Windows 10 - без рекламного мусора и кучи ненужного софта, при этом ничем не ограниченную в плане функционала. Способов интегрировать Microsoft Store в Windows 10 LTSC существует несколько, и я выбрал из них самый простой и быстрый, доступный даже начинающему пользователю.

Уже три года на GitHub лежит небольшая утилита "LTSC-Add-MicrosoftStore" позволяющая интегрировать Microsoft Store в Windows 10 LTSC в пару кликов. Изначально она была написана для Windows 10 LTSC версии 1809, но проверив ее на Windows 10 LTSC 2021, я убедился, что она прекрасно работает и сейчас. Утилита представляет собой набор стандартных Appx от Microsoft и командный файл, управляющий их интеграцией.

реклама

Чтобы скачать ее, выбираем пункт "Releases".

И скачиваем архив zip, размером 70 МБ. Проверка скаченных файлов с помощью Microsoft Defender и сайта VirusTotal не находит ничего вредоносного.

Распаковав архив в любое удобное место, следует запустить от администратора командный файл Add-Store.cmd.

В результате его работы быстро установятся недостающие компоненты.

Дополнительно устанавливаются компоненты App Installer, Purchase App и Xbox identity. Пробуем запустить Microsoft Store и все получается.

Теперь мы можем доустановить нужные UWP-приложения прямо из Microsoft Store, а найти их проще всего через поиск. Я всегда использую "Записки" или Microsoft Sticky Notes.

Microsoft Sticky Notes устанавливается и прекрасно работает.

Теперь "Будильники и часы", которые тоже легко находятся и устанавливаются.

Можно легко установить и другой популярный софт, который многие пользователи используют постоянно, например, VLC media player. В этом плане Microsoft Store очень удобен, ведь вы получаете гарантированно безопасное приложение без нужды искать сайт его производителя среди множества сайтов, предлагающих "скачать без смс и регистрации".

Теперь можно попробовать установить какую-либо игру. Я выбрал "Реальные Шахматы".

И при запуске игра потребовала компонент ms-gamingoverlay, которого нет в Windows 10 LTSC.

С установленным Microsoft Store это не проблема, и я доустанавливаю Xbox Game Bar.

Игра запускается и работает.

Мы легко получили в Windows 10 LTSC Xbox Game Bar, который потребуют и некоторые другие игры.

Теперь нажатие сочетания клавиш Win+G вызывает корректно работающее окно Xbox Game Bar.

Все установленные нами компоненты работают в фоновом режиме, что сразу отражается на загрузке процессора и оперативной памяти.

В настройках конфиденциальности стоит отключить для них фоновый режим.

Теперь потребление ресурсов возвращается в норму: используется всего 1.2 ГБ ОЗУ, нагрузка на процессор и накопитель минимальна.

Итоги

В результате мы получаем быструю и стабильную Windows 10 LTSC 2021 с полным функционалом Windows 10 Pro, но сохранившую все полюсы своей редакции. Подобная система, в отличие от обычной Windows 10, даже способна шустро работать на жестком диске, как на системном накопителе.
Но в 2021 году, конечно, стоит купить SSD-накопитель даже для такой шустрой ОС. Например, быстрый, надежный и недорогой Samsung 970 EVO Plus (MZ-V7S250BW) объемом 250 ГБ из Регарда, который идеально подойдет на роль системного SSD.

А Samsung 970 EVO Plus (MZ-V7S1T0BW) объемом 1 ТБ не только позволит системе работать с быстрым откликом, но и вместит самые объемные новые игры.

А если ваш ПК или ноутбук не имеют слота M.2 - не беда, вы можете установить Samsung 870 EVO (MZ-77E1T0BW) с интерфейсом SATA III, уступающий в скорости M.2 NVME накопителям, но зато имеющий такую же великолепную надежность, которой славятся накопители Samsung, с временем наработки на отказ в 1500000 часов и заметно более низкие температуры.

Пишите в комментарии, что вы думаете по поводу Windows 10 LTSC, и станет ли для вас наличие у нее Microsoft Store и UWP-приложений поводом подумать о ее установке на игровой ПК?






За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

windows 10 гайд microsoft store ltsc uwp-приложения windows 10 ltsc 2021 интеграция
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Битва процессоров: Ryzen 5 3600 VS Core i5-10400F VS Core i3-9350KF в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
28
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MEG CoreLiquid S280: премиум в деле
24
Изучаем, сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт – декабрь 2021
30
Тестирование процессора Intel Core i5-12600K (Alder Lake)
235
Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool AK620
22
Битва игровых компьютеров: CPU Ryzen 5 3600ХТ и Core i5-11600КF в связке с GPU GeForce RTX 2070 Super и Radeon RX 5700 XT
18
Битва процессоров: Ryzen 5 3500Х VS Core i5-9400F VS Core i3-9350KF в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
6
Обзор маршрутизатора ASUS RT-AX53U
7
Hitman 2 и Hitman 3: тестирование лучших игровых компьютеров
3
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MEG CoreLiquid S360
26

Интересные материалы

Тестирование процессора Intel Core i5-12600K (Alder Lake)
30 ноября 2021 235
Изучаем, сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт – декабрь 2021
1 декабря 2021 30
Обзор игрового кресла AeroCool Crown AeroWeave
21 ноября 2021 53
Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool AK620
29 ноября 2021 22
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix Z690-E Gaming WIFI
23 ноября 2021 25
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MEG CoreLiquid S280: премиум в деле
2 декабря 2021 24

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Бюджетная Intel ARC A380 с 6 Гб памяти станет конкурентом GeForce GTX 1650S и получит цену от $200
17
Эксперты РБК назвали 5 криптовалют, которые в ближайшее время могут сильно подешеветь
13
Появились подробности дорожной карты Western Digital: жёсткие диски объёмом до 30 ТБ
16
Nvidia представила официальные характеристики GeForce RTX 2060 12GB
21
Майнер InnoSilicon A11 Pro за $27 000 равен по хешрейту 32 GeForce RTX 3060 и окупается за 8.5 мес
33
Американские магазины начали снижать цены на процессоры Ryzen 5000 – Ryzen 7 5800Х подешевел на $120
86
Ремастер Gothic 1 находится в разработке – графика Next-Gen, новая боевая система и монстры
6
Samsung Galaxy A73 получит Snapdragon 750G, 108-МП камеру, защиту от воды и будет стоить $440
6
Флагманы Xiaomi 2020 года впервые получили MIUI 12.5 на Android 12
+
Американская компания Arcflash Labs запустила в продажу винтовку Гаусса
12
Арнольд Шварценеггер дарит подарки в рекламе Новогоднего наступления в World of Tanks
9
Глава Intel утверждает, что TSMC и Samsung до 40% своих затрат компенсируют за счёт государства
21
Графический ускоритель NVIDIA следующего поколения заметили в новом суперкомпьютере Kestrel
2
CEO AMD: не майнеры создавали дефицит видеокарт, а виновата в нём пандемия и работа на дому
53
Бюджетная Radeon RX 6500 XT поступит в продажу в январе по цене от $250 – Wccftech
5
ASUS ROG Phone 5s поступил в продажу в России с подарком за 6 000 рублей
5
Процессор Intel Core i3-12100 опережает AMD Ryzen 3 3300X
63
Nightfall — фанатский сиквел Dark Souls — выйдет на месяц позже запланированного
+
Seagate представила жесткие диски IronWolf Pro и Exos X20 емкостью 20 ТБ
18
POCO X3 Pro стал самым продаваемым смартфонов Xiaomi в Европе в «Чёрную пятницу»
8

Популярные статьи

8 причин, по которым я отказался от онлайн-сервисов музыки и вернулся на Winamp в 2021 году
259
О проблемах современных компьютерных корпусов
187
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MEG CoreLiquid S280: премиум в деле
24
Битва процессоров: Ryzen 5 3600 VS Core i5-10400F VS Core i3-9350KF в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
28
Мои впечатления от игры Mafia III Definitive Edition. Продолжение о черных делах
6
Мои впечатления от игры Vietcong Fist Alpha
13
Section 8 и Section 8 Prejudice: краткий обзор
+

Сейчас обсуждают

Yilec
00:20
Ох, какой тут разлёт мнений 🤣
Новым гендиректором VK станет Владимир Кириенко — сын первого заместителя главы администрации президента РФ
Олег Чертков
00:16
Аргументы можно? Только потому, что ты не справился с его настроками? )))
8 причин, по которым я отказался от онлайн-сервисов музыки и вернулся на Winamp в 2021 году
ChAS
00:15
Его отец кстати - Сергей Кириенко, который сейчас в администрации президента РФ, некогда входил в либеральную партию СПС, где были оппозиционеры Немцов, Хакамада... Кириенко потом пригласили на госслу...
Новым гендиректором VK станет Владимир Кириенко — сын первого заместителя главы администрации президента РФ
Shuvalof Yuri
00:14
Как будет забавно глядеть на этих латнских парашников, когда их сдадут по спискам)
Новым гендиректором VK станет Владимир Кириенко — сын первого заместителя главы администрации президента РФ
Михаил
00:13
3600 нормальный процессор, давно снятый с производства, то что его продают не значит что его производят. Давно снят с производства, как 1 и 2 серия Всякие юниверсы и мидфэктори давно все продали.
Битва процессоров: Ryzen 5 3600 VS Core i5-10400F VS Core i3-9350KF в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
sevik68
00:13
всё работает, только что проверил
В России могут заблокировать TOR
sevik68
00:12
молодец, знает прекрасно, что его тесла и десятой части всей нынешней капы не стОит
Илон Маск продал акции Tesla на сумму 1.01 млрд долларов
Adam Smith
00:12
красножопых старперов на феномах зацепил, не переживайте дед(в)ушки)))) как были тормозами с 2005 такие и поныне)))
Американские магазины начали снижать цены на процессоры Ryzen 5000 – Ryzen 7 5800Х подешевел на $120
Shuvalof Yuri
00:11
Когда нашу самую главную компанию спасут. Уже 30 лет ждем.
Новым гендиректором VK станет Владимир Кириенко — сын первого заместителя главы администрации президента РФ
Shuvalof Yuri
00:11
О, петушня лахтинская уже минусанула. Надеюсь, этим убогим за минус тоже платят?
Новым гендиректором VK станет Владимир Кириенко — сын первого заместителя главы администрации президента РФ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем