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Одна из главных претензий к Windows 10 LTSC состоит в том, что функции этой версии Windows 10 заметно урезаны по сравнению с обычной: в ней нет магазина приложений Microsoft Store, а также нет большинства UWP-приложений, многие из которых делают работу в Windows 10 намного удобнее. По правде говоря, список претензий от экспертов заметно шире и самую грамотную и аргументированную статью о том, что использовать Windows 10 LTSC на обычном ПК смысла нет, написал Вадим Стеркин — "10 мифов Windows 10 LTSC, которые никогда не умрут".

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Основной посыл статьи — некоторая отсталость версии LTSC в техническом плане от обычной Windows 10 Pro, мнимая стабильность по сравнению с обычными версиями, ведь кодовая база у этих ОС одинаковая. А дополнительно упоминается то, что "мусор" в виде предустановленных приложений в обычной Windows 10 Pro можно легко отключить.

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С момента выхода статьи, посвященной Windows 10 LTSC версии 1809, прошло уже несколько лет и за это время произошли изменения, которые несколько перераспределили баланс сил между версиями. Во-первых, в плане актуальности Windows 10 LTSC 2021 ничем не отличается от Windows 10 Pro версии 21H2 и содержит все оптимизации под современные процессоры.

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Во-вторых, обычная Windows 10 Pro за последние годы заметно "распухла", и накопила в себе не только предустановленные приложения, но и кучу рекламного мусора и "восхитительных функций", которые не только раздражают и занимают место на экране, но и снижают возможность системы к быстрому отклику и стабильной работе. Ведь это сотни взаимозависимых процессов, каждый из которых может аварийно завершиться, зависнуть, перезапуститься, вызвав всеми ненавистный "кружок ожидания" на рабочем столе или фриз в игре.

Да, это можно вычистить руками, как авгиевы конюшни, рискуя потерять стабильность или вовсе угробить систему, о чем я недавно писал в блоге "Оптимизируем Windows 10 версии 21H2 — быстро, эффективно и безопасно". Степень полученного результата будет напрямую зависеть от прямоты ваших рук и затраченного времени. Но зачем, если уже есть максимально вычищенная от мусора и протестированная в Microsoft версия Windows 10 LTSC 2021?

Но остается еще пара проблем. Под каждой статьей про Windows 10 LTSC я постоянно вижу комментарии: "А как же без Microsoft Store?", "Вы лишаете себя возможности поиграть в Forza Horizon 4!". Для обычного пользователя и геймера отсутствие в Windows 10 LTSC Microsoft Store - главная помеха для ее использования. Вторая проблема - отсутствие UWP-приложений, среди которых есть полезные и удобные, например, "Записки", "Будильники и часы" или "Ваш телефон". И все чаще специфический софт для материнских плат или ноутбуков выпускается только в UWP виде.

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И если мы сможем интегрировать Microsoft Store и UWP-приложения в Windows 10 LTSC 2021, то получим идеальную Windows 10 - без рекламного мусора и кучи ненужного софта, при этом ничем не ограниченную в плане функционала. Способов интегрировать Microsoft Store в Windows 10 LTSC существует несколько, и я выбрал из них самый простой и быстрый, доступный даже начинающему пользователю.

Уже три года на GitHub лежит небольшая утилита "LTSC-Add-MicrosoftStore" позволяющая интегрировать Microsoft Store в Windows 10 LTSC в пару кликов. Изначально она была написана для Windows 10 LTSC версии 1809, но проверив ее на Windows 10 LTSC 2021, я убедился, что она прекрасно работает и сейчас. Утилита представляет собой набор стандартных Appx от Microsoft и командный файл, управляющий их интеграцией.

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Чтобы скачать ее, выбираем пункт "Releases".

И скачиваем архив zip, размером 70 МБ. Проверка скаченных файлов с помощью Microsoft Defender и сайта VirusTotal не находит ничего вредоносного.

Распаковав архив в любое удобное место, следует запустить от администратора командный файл Add-Store.cmd.

В результате его работы быстро установятся недостающие компоненты.

Дополнительно устанавливаются компоненты App Installer, Purchase App и Xbox identity. Пробуем запустить Microsoft Store и все получается.

Теперь мы можем доустановить нужные UWP-приложения прямо из Microsoft Store, а найти их проще всего через поиск. Я всегда использую "Записки" или Microsoft Sticky Notes.

Microsoft Sticky Notes устанавливается и прекрасно работает.

Теперь "Будильники и часы", которые тоже легко находятся и устанавливаются.

Можно легко установить и другой популярный софт, который многие пользователи используют постоянно, например, VLC media player. В этом плане Microsoft Store очень удобен, ведь вы получаете гарантированно безопасное приложение без нужды искать сайт его производителя среди множества сайтов, предлагающих "скачать без смс и регистрации".

Теперь можно попробовать установить какую-либо игру. Я выбрал "Реальные Шахматы".

И при запуске игра потребовала компонент ms-gamingoverlay, которого нет в Windows 10 LTSC.

С установленным Microsoft Store это не проблема, и я доустанавливаю Xbox Game Bar.

Игра запускается и работает.

Мы легко получили в Windows 10 LTSC Xbox Game Bar, который потребуют и некоторые другие игры.

Теперь нажатие сочетания клавиш Win+G вызывает корректно работающее окно Xbox Game Bar.



Все установленные нами компоненты работают в фоновом режиме, что сразу отражается на загрузке процессора и оперативной памяти.

В настройках конфиденциальности стоит отключить для них фоновый режим.

Теперь потребление ресурсов возвращается в норму: используется всего 1.2 ГБ ОЗУ, нагрузка на процессор и накопитель минимальна.

Итоги

В результате мы получаем быструю и стабильную Windows 10 LTSC 2021 с полным функционалом Windows 10 Pro, но сохранившую все полюсы своей редакции. Подобная система, в отличие от обычной Windows 10, даже способна шустро работать на жестком диске, как на системном накопителе.

Но в 2021 году, конечно, стоит купить SSD-накопитель даже для такой шустрой ОС. Например, быстрый, надежный и недорогой Samsung 970 EVO Plus (MZ-V7S250BW) объемом 250 ГБ из Регарда, который идеально подойдет на роль системного SSD.

А Samsung 970 EVO Plus (MZ-V7S1T0BW) объемом 1 ТБ не только позволит системе работать с быстрым откликом, но и вместит самые объемные новые игры.

А если ваш ПК или ноутбук не имеют слота M.2 - не беда, вы можете установить Samsung 870 EVO (MZ-77E1T0BW) с интерфейсом SATA III, уступающий в скорости M.2 NVME накопителям, но зато имеющий такую же великолепную надежность, которой славятся накопители Samsung, с временем наработки на отказ в 1500000 часов и заметно более низкие температуры.

Пишите в комментарии, что вы думаете по поводу Windows 10 LTSC, и станет ли для вас наличие у нее Microsoft Store и UWP-приложений поводом подумать о ее установке на игровой ПК?



















