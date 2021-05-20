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Я всегда завидовал некоторым моим знакомым, на ПК и ноутбуках которых Windows работала годами, не требуя переустановки. Секрет такого долгожительства обычно был прост - из программ на таких ПК используется только браузер и медиаплеер, а список посещаемых сайтов не превышает десятка штук.

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Мой ПК всегда был полной противоположностью: сразу после установки Windows я делал массу полезных твиков и настроек, устанавливал огромное количество игр и утилит из сомнительных источников, а мой список посещаемых сайтов просто огромен. Результат не заставлял себя долго ждать, и моя Windows могла начать глючить уже после нескольких недель работы, и максимум через полгода мне требовалась ее переустановка.

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Я настолько привык к такому поведению операционной системы, что ее переустановка стала отточенным до мелочей действием, занимающим не более получаса. Но вот сократить время на бэкап данных перед переустановкой, и последующую установку и настройку программ и игр не удавалось, и оно занимало, как минимум, еще часа три.

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Но в поисках материалов для блогов про Windows я стал читать довольно много продвинутых сайтов по информационной безопасности и форумов с постами опытных пользователей и постепенно мое обращение с Windows изменилось, и она стала работать все стабильнее и надежнее. В этот раз пошел уже 11-й месяц после последней переустановки и уже можно сделать выводы, которые, надеюсь, помогут и вашей Windows работать долго и безотказно.

Первое - минимум вмешательства в систему и ее твиков

Чем меньше мы вмешиваемся в работу системы, тем стабильнее она будет работать. Особенно это касается Windows 10, где перекрестные связи между компонентами стали заметно сложнее и безобидный твик, который мы привыкли делать годами на Windows 7, может повлечь за собой неустранимые последствия.

Теперь я делаю только настройку внешнего вида системы, минимизацию телеметрии через групповые политики, фиксацию размера файла подкачки и отключение ненужных UWP-приложений. Заметить эффект от отключения служб и компонентов можно заметить только на слабых машинах, о чем я уже не раз писал в блогах, а на мощном ПК с четырьмя и более ядрами и 16-ю ГБ ОЗУ это не имеет смысла.

Второе - осторожное обращение с обновлениями Windows 10

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Качество обновлений Windows 10 стало таким, что раз в месяц, после очередного вторника патчей, СМИ и форумы пользователей взрываются заголовками о том, что и где обновления Windows 10 поломали на этот раз. Причем обновления, выпущенные для исправления поломок, могут ломать что-то еще в системе или вызывать проблемы, которые лечатся только переустановкой Windows.

Выход из положения - крайне осторожное обращение с обновлениями или отключение их вообще. Я сразу после установки Windows 10 отложил обновления на максимально возможное время, а весной 2021 года, когда кривые обновления посыпались как из рога изобилия, отключил обновления полностью с помощью утилиты Windows Update Blocker v1.6.

Третье - ни в коем случае не отключать Microsoft Defender, а лучше дополнить защиту ОС сторонним фаерволом

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В наше время, когда по сети гуляют все больше изощренных троянов-шифровальщиков, поражающих даже компании, которые платят большие деньги специалистам по безопасности, оставлять домашнюю систему без антивирусной защиты - это безумие. После многих лет попыток использовать сторонние антивирусы, я вернулся к встроенному в Windows 10 антивирусу Microsoft Defender, как к самому беспроблемному решению, органично интегрированному в систему.

Он не показывает рекламу, не "верещит" по любому поводу, имитируя бурную деятельность, и не создает еще один канал утечки телеметрии с вашего ПК. Отличным вспомогательным средством для Microsoft Defender станет отдельный фаервол с режимом "белых списков", позволяющий выходить в интернет только тем программам, которым вы разрешили. Например Comodo Firewall, simplewall или Malwarebytes Windows Firewall Control.

Четвертое - минимизируем использование пиратского софта, и очень тщательно выбираем его источники

Пиратский софт может легко угробить ваши данные и украсть деньги, аккаунты, пароли и логины. По возможности стоит минимизировать его использование, покупая утилиты и игры на распродажах и заменяя бесплатными аналогами. Если же вы пока не готовы отказаться от него полностью, то хотя бы используйте проверенные сайты и софт известных "репакеров", а не сайты из поисковой выдачи "игра бесплатно скачать" с софтом от VasiaMega}{acker555.

Пятое - используем виртуальную машину, песочницу Windows 10 или дополнительную Windows для небезопасных действий

Если вам нужно запустить подозрительный софт, которому нет доверия, то стоит использовать виртуальную машину или песочницу Windows 10. В этом случае заражение трояном или вирусом произойдет в виртуальной машине и ваши данные не пострадают.

А вот софт для управления вашим железом, который потенциально нежелателен, можно запускать в параллельно установленной Windows. Я таким образом запускаю софт для регулирования подсветки мыши Logitech, софт для разгона и тестирования процессора, и софт для синхронизации данных с облаком.

Итоги

Вот такие нехитрые приемы помогли мне продержаться почти год после установки Windows 10. Конечно, не все на ней работает идеально, например, известный баг с появлением удаленных файлов-призраков на "Рабочем столе" так и воспроизводится, несмотря на вышедший фикс, но в целом все надежно и стабильно.

Такие редкие переустановки лишают чувства новизны ОС и возможности временно посидеть на Windows 7 или Windows 8.1 для разнообразия, но эти ОС уже настолько устарели, что возвращаться на них не хочется. Да и сама Windows 10 уже скоро отпразднует шестой день рождения, что для ОС уже преклонный возраст. И, скорее всего, она успеет надоесть нам до невозможности, ведь замены ей нет и не предвидится, а ежегодные микроизменения в меню "Пуск" или перетасовки значков и иконок - это только имитация изменений и развития.

Пишите в комментарии, сколько обычно держится ваша ОС до переустановки? И не надоела ли уже вам, как и мне, Windows 10?



