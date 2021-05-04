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Первый выпуск Windows 10 появился 29 июля 2015 года и через три месяца ей исполнится уже шесть лет. Для операционной системы это огромный временной период, и мало какие из них могли так долго продержаться на рынке. Только Windows XP и Windows 7 сохраняли актуальность так долго, но в отличие от них Windows 10 не является завершенной вещью, а постоянно меняется.

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Меняется и ее дизайн и интерфейс, например, стиль оформления Fluent Design, появившийся в 2017 году наконец-то сделал дизайн Windows 10 уникальным и заметно отличающемся от дизайна Windows 8.1. Но многие элементы дизайна и интерфейса ОС не изменились еще со времен старых версий 1507 или 1607.

Неудивительно, что появилось множество утилит, улучшающих дизайн и интерфейс Windows 10, а так же возвращающих незаслуженно забытые удобные и полезные "фишки" из предыдущих ОС.

Classic Shell

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Windows всегда начинается и заканчивается с меню "Пуск" и надо признать, что "Пуск" в Windows 10 получился не таким ужасным, как в Windows 8.1. До удобства классического меню "Пуск" из Windows 7 или даже Windows XP он не дотягивает, но, к счастью, есть замечательная утилита Classic Shell, не только позволяющая вернуть классический "Пуск" из Windows 7, но и добавляющая в него множество удобных функций.

Например, встроенную поисковою панель или удобное раскрытие "Панели управления" в виде каскадного меню. Я пользуюсь Classic Shell уже несколько лет, и уже позабыл, как выглядит встроенный "Пуск" Windows 10.

Ссылка на сайт разработчика.





TheAeroClock

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Еще одной функции из Windows 7 мне остро не хватает в Windows 10, это аналоговые часы на "Рабочем столе". По ним гораздо удобнее понять, сколько времени у вас есть до того или иного мероприятия, достаточно просто кинуть на них взгляд и это становится понятно интуитивно, без подсчетов в уме. Утилита TheAeroClock, не требующая инсталляции, отобразит на вашем "Рабочем столе" удобные часы с изменяемым размером.

Ссылка на сайт разработчика.





8GadgetPack

Можно пойти еще дальше и вернуть в Windows 10 гаджеты, к которым многие так привыкли, годами пользуясь Windows 7. Утилита 8GadgetPack интегрирует в Windows 10 гаджеты из Windows 7, причем поддерживаются не только стандартные гаджеты от Microsoft, но и сторонние. Набор гаджетов очень разнообразен - тут есть часы, системные мониторы, утилита для контроля буфера обмена, индикатор заряда батареи, погодные информеры, календарь, и многое другое.

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Ссылка на сайт разработчика.



Clover

Microsoft давно пытается реализовать вкладки в "Проводнике" Windows, но постоянно откладывает их анонс. Последний раз вкладки в "Проводнике" были замечены в инсайдерской Windows 10 Build 19577 в 2018 году, но так и не появились в релизе даже спустя три года. Это довольно странно, ведь даже сторонний разработчик легко смог реализовать вкладки в "Проводнике" с помощью утилиты Clover.

Утилита добавляет вкладки в стиле браузера Google Chrome, делая работу в "Проводнике" такой же удобной и быстрой, как в браузере.

Ссылка на сайт разработчика.





Winstep Nexus

Очень удобно реализованная в Mac OS панель быстрого запуска часто используемых программ может быть легко встроена в Windows 10 с помощью утилиты Winstep Nexus. Утилита не только позволит быстро запускать программы, но и делать многоуровневые панели, добавлять к ним различные графические и звуковые эффекты, размещаться в любой области "Рабочего тола" и скрываться в неактивном состоянии.

Ссылка на сайт разработчика.





SideSlide

Еще одна удобная и продвинутая реализация панели быстрого доступа получилась у разработчиков утилиты SideSlide. Утилита реализует на вашем "Рабочем столе" удобный менеджер доступа не только к программам, но и к URL-ссылкам на сайты и RSS-лентам, а также позволяет добавлять команды, текстовые заметки, и напоминания о важных событиях.

Ссылка на сайт разработчика.





WinDynamicDesktop

Реализация интересной функции динамического рабочего стола из macOS возможна в Windows 10 с помощью простой и бесплатной утилиты. WinDynamicDesktop может автоматически менять обои "Рабочего стола" в зависимости от местоположения пользователя, текущего времени, времени восхода и заката солнца, и т.д. Установить утилиту можно бесплатно и из Microsoft Store.

Ссылка на страницу разработчика на GitHub.





7 Taskbar Tweaker

7 Taskbar Tweaker - мощный твикер "Панели задач" с возможностью настройки ее реакции на различные действия разных кнопок и колесика мыши, параметров отображения отдельных элементов и их группировки, и даже возможностью отключить предпросмотр открытых окон и скрыть меню "Пуск".

Ссылка на сайт разработчика.





Folder Painter

Раскрасить папки в разные цвета позволит крошечная утилита Folder Painter. Это очень удобно для сортировки важных файлов в каталогах с подкаталогами - окрасив важную папку в красный цвет, вам труднее будет случайно удалить ее.

Ссылка на сайт разработчика.





ZELO

А вот утилита ZELO позволит изменить значок у папок, файлов или дисков, сделав ваш "Проводник" уникальным и непохожим на другие. Значок-иконку можно взять как из обширной базы программы, так и загрузив сторонние.

Ссылка на сайт разработчика.





Как видите, даже с помощью бесплатных утилит можно за несколько минут превратить Windows 10 в визуальный аналог macOS или Windows 7. Все зависит от вашего вкуса и предпочтений, главное - не переусердствовать.















