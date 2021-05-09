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7 простых способов прокачать старый «дачный» компьютер в 2021 году

Старый компьютер для дачи, используемый для простых игр, интернета и просмотра фильмов, легко прокачать, затратив совсем небольшую сумму.
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Наступает пора, когда многие из нас будут проводить выходные на дачах, подальше от городской суеты и смога. Но в наше время тяжело отказаться от компьютера даже на даче и зачастую устаревшие компьютеры отправляются туда, чтобы использоваться для простых игр, интернета, музыки и просмотра фильмов.
Ведь смартфон не может полностью заменить старый добрый ПК, и если вам срочно потребуется отредактировать какой-либо документ или напечатать текст по работе - то даже совсем устаревший ПК может очень выручить.

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Но системные требования Windows, программ и игр все растут и наступает момент, когда даже простейшие задачи становятся непосильными для ПК на 775, 1155 или AM2+ сокетах, которые мы обычно отправляем на дачу. Добавляет проблем и нестабильное электропитание и интернет, который уверенно ловится только в определенном месте дачного домика. Давайте рассмотрим самые простые способы увеличить производительность старого ПК, и обеспечить стабильное электропитание и связь.

Первое - установка SSD

SSD накопитель способен в буквальном смысле вдохнуть жизнь в старый ПК, заметно ускорив его работу так, что это будет заметно невооруженным взглядом. Для прокачки старого ПК подойдут модели с SATA III интерфейсом в формфакторе 2.5", а объема в 120 ГБ вполне хватит для Windows и нескольких игр. Самые недорогие модели стартуют в Регарде с цены в 1830 рублей, например - AMD R5 Series (R5SL120G).

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Второе - используем дополнительный внешний HDD

Ставить внутренний HDD большого объема в старый ПК непрактично, и взять с собой на дачу запас фильмов, сериалов и мультиков детям будет удобно на внешнем HDD с объемом не менее 1 ТБ, например WD Elements Portable (WDBUZG0010BBK).


Третье - добавляем поддержку USB 3.0

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Если ваш ПК очень старый, то в нем не будет портов USB 3.0, что заметно скажется на скорости копирования с современных внешних устройств, но порты USB 3.0 легко добавить с помощью внутреннего контроллера, например - Orient VA-3U2219PELP.


Четвертое - добавляем ОЗУ DDR2 и DDR3

Минимумом для работы даже с браузером сегодня является наличие на ПК хотя бы 4 ГБ ОЗУ и часто недостаток ОЗУ становится главным тормозом всей системы. В продаже до сих пор есть модули памяти DDR2, так что проапгрейдить получится даже самый старый ПК, главное - уточнить совместимость и наличие свободных DIMM-слотов на материнской плате.

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Модуль ОЗУ DDR2 на 2 ГБ - Foxline (FL800D2U50-2G/FL800D2U5-2G/FL800D2U6-2G) стоит 2290 рублей, что довольно немало, но такова расплата за дефицитность устаревшей ОЗУ.


А модуль памяти DDR3 объемом 2 ГБ обойдется намного дешевле, например - Crucial (CT25664BD160B/J).


Пятое - стабилизируем питание

Главный враг ПК в дачных домиках - нестабильное электропитание. Если при работе телевизора "моргнувшее" электричество вызовет лишь паузу в просмотре на несколько секунд, то ПК аварийно перезагрузится и потеряет прогресс вашей игры или не сохраненные документы. А в худшем случае можно получить повреждение файловой системы и сбой Windows. 

Выход из ситуации очень прост - надо подключить ПК через источник бесперебойного питания, например - Powercom Raptor RPT-800A. Он имеет приличную выходную мощность в 480 ватт, чего с лихвой хватит на ПК и монитор, а стоит совсем недорого.

Шестое - устанавливаем Wi-Fi роутер с поддержкой 4G сетей

Я не раз сталкивался с ситуацией, когда недорогие модемы-"свистки" стабильно ловили интернет только у окна или даже на втором этаже дачного домика, что делало очень затруднительным использование интернета на ПК. Выход из ситуации очень прост - использование роутера с поддержкой 4G сетей, который будет раздавать интернет по Wi-Fi или LAN кабелю на все ваши устройства.
Дешевые модели роутеров с 4G, с поддержкой только Wi-Fi соединения, не особо подходят для ПК, а дальность их Wi-Fi покрытия довольно мала, поэтому практичнее будет взять мощный роутер с LAN портами, такой как Zyxel LTE3301-M209.

Седьмое - ставим более мощную видеокарту

Даже совсем старый бюджетный ПК с двухъядерным процессором и 4 ГБ ОЗУ позволит вам поиграть в The Elder Scrolls V: Skyrim или S.T.A.L.K.E.R.: Зов Припяти, но, скорее всего, главным тормозом системы станет устаревшая или встроенная видеокарта. На рынке видеокарт сейчас настали не лучшие времена, а вернее их можно назвать худшими за все время развития ПК-индустрии, и GeForce GT 1030, минимальная видеокарта  для старых игр стоит сейчас 8000 рублей и выше.


Идут годы, а в S.T.A.L.K.E.R. играть интереснее, чем во многие новинки

Но если вы готовы расстаться с такой суммой, то компактная ASUS GeForce GT 1030 (GT1030-2G-BRK) может вас выручить, дав возможность поиграть во множество популярных игр 2010-х годов и заодно ускорит воспроизведение видео, разгрузив старый процессор. А заодно ваш ПК получит выходы HDMI и DisplayPort для подключения к современному монитору или телевизору.




Вот такими простыми способами можно ускорить старый ПК на даче, и сделать его работу стабильной, а прием интернета - уверенным. Пишите в комментарии, какой ПК или ноутбук у вас используется в качестве дачного?




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