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Сборка мощного игрового компьютера по цене автомобиля в 2021 году

Какой игровой компьютер вы бы купили, если бы были не ограничены в средствах? Давайте помечтаем вместе!
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Со времен моего последнего блога про компьютер мечты прошло уже больше года и на рынке ПК произошли радикальные изменения. Больше нет нужды собирать игровой ПК на платформе Socket 2066, ведь новые Ryzen 9 5950X имеют отличную производительность и в играх, и в рабочих задачах. А среди видеокарт теперь царствует GeForce RTX 3090 с бескомпромиссной производительностью и ценой.

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Я не призываю относиться к этой сборке серьезно, а делаю ее в развлекательных целях, заодно давая вам возможность заглянуть на верхние строчки каталогов магазинов, куда мы обычно не добираемся при поиске комплектующих. За комплектующими в этот раз мы отправимся в Регард.


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Еще на один момент я хотел обратить ваше внимание, при составлении этой сборки мне особенно резанул по глазам дисбаланс среди серийных топовых комплектующих. Если "кремний" в SSD-накопителях и видеокартах легко переваливает в цене за 100000 рублей, то найти им под стать корпус или систему охлаждения довольно затруднительно. Ведь если мы не ограничены в средствах, то хочется, чтобы все части ПК были уникальны и бескомпромиссны.

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Но давайте приступать и начнем с процессора. Это будет Ryzen 9 5950X с 16-ю ядрами, показывающий отличные результаты в играх. Стоит он 77900 рублей, что вполне демократично для роскошного ПК, ведь в прошлом блоге мы использовали 14-ядерный Core i9-10940X за 116030 рублей.


Материнская плата для Ryzen 9 5950X нужна с отличной системой питания, чтобы он смог реализовать свой потенциал полностью. Это будет ASRock X570 Taichi Razer Edition, плата с широчайшими возможностями расширения, имеющая беспроводной адаптер Killer AX1650x с Wi-Fi 6 802.11ax (2.4Gbps) и Bluetooth 5.1. За сетевые возможности дополнительно отвечает сетевой контроллер Killer E3100G 2.5 Gigabit Ethernet, а звук представлен отличным кодеком Realtek ALC1220.

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Еще на один компромисс пришлось идти при выборе оперативной памяти. Самые скоростные модули 4000+ МГц имеют совсем небольшой объем, а роскошный ПК должен иметь такой запас ОЗУ, которого хватит на весь  срок его актуальности. Да и процессор Ryzen 9 5950X вполне может удовлетворится памятью уровня 3600-3800 МГц, поэтому мы возьмем комплект Kingston HyperX Predator RGB (HX436C17PB3AK4/64), объемом 64 ГБ и с частотой 3600 МГц.



А вот в чем остро нуждается Ryzen 9 5950X, так это в хорошей системе водяного охлаждения, способной быстро отвести тепло с его небольших по площади 7-нм кристаллов. Мы возьмем производительную трехсекционную СВО ASUS ROG RYUJIN 360.





Видеокарта у нас в ПК будет от Palit - GeForce RTX 3090 GameRock, с отличным охлаждением и дизайном. При желании можно поставить в этот ПК и видеокарту от AMD - например Radeon RX 6900 XT PowerColor, сделав его полностью "красным". Надо признать, AMD неплохо поработала в 2020 году, прорвавшись в высшую лигу и процессоров и видеокарт.






На накопителях мы экономить не будем и возьмем SSD с чудовищной производительностью - Samsung PM1725b. Подключаясь по интерфейсу PCI-E x8 он развивает скорости на чтение - 6200 Мб/сек, а на запись - 2900 Мб/сек, а его объем составляет внушительные 6.4 ТБ.



А для долговременного хранения данных мы возьмем парочку надежных жестких дисков WD Red Pro (WD181KFGX) объемом 18 ТБ и поставим их в рейд-массив.



Блок питания для GeForce RTX 3090 в связке с Ryzen 9 5950X нужен солидный, поэтому Thermaltake ToughPower PF1 ARGB (PS-TPD-1050F3FAPE-1) с мощностью в 1050 ватт будет смотреться здесь вполне уместно. Он имеет cертификат 80 PLUS Platinum и набор всех возможных защит.


 

Остается выбрать корпус и это будет вместительный и стильный ASUS ROG Strix Helios GX601 Black, позволяющий установить материнские платы формата E-ATX и видеокарты длинной до 450 мм. Наша СВО тоже отлично уместится в этом корпусе.






Этот ПК позволит играть на самых высоких разрешениях, но я бы сделал ставку на компромисс между высоким разрешением и высокой кадровой частотой, выбрав ультравайд монитор. Например - Acer Predator X38P с диагональю 38 дюймов, разрешением 3840x1600 и быстрой IPS матрицей с откликом в 1 мс. А максимальная кадровая частота этого монитора составляет 144 Гц.





Ну вот, наш роскошный игровой компьютер готов. Без видеокарты он обойдется в 691390 рублей.



Видеокарту можно купить только в составе ПК при заказе сборки, поэтому приплюсуем еще 269900 рублей за GeForce RTX 3090 и получим 961290 рублей. Сумма, сопоставимая с ценой неплохого автомобиля.

Я понимаю, что моя сборка не идеальна, поэтому кидайте в комментарии ваши сборки компьютеров мечты.


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