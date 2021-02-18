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В блоге "Сравниваем производительность Windows 10 Pro и Home - загрузку процессора, ОЗУ и накопителя" мы столкнули лбами две версии Windows 10 - Pro и Home, и выяснили, что разница в их производительности минимальна, и специально ставить Windows 10 Home, чтобы получить более шустрый отклик системы - смысла нет.

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А вот сравнить корпоративную Windows 10 LTSC и обычную Windows 10 Pro будет гораздо интереснее, ведь из LTSC "вырезано" очень много функций, UWP-приложения и отключены или не существуют целые группы служб. Но вы должны учесть, что на Windows 10 LTSC не смогут запуститься некоторые новые игры, список которых я привел в блоге "Игры все чаще требуют новую версию Windows 10 или почему Windows 10 LTSC не годится для игр".





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Но не всем нужны новые игры, а чаще нужна стабильная и надежная ОС без "выкрутасов" я "самодеятельности", а 99.5% существующих игр прекрасно пойдут и на LTSC. Учесть стоит еще и то, что скачивание дистрибутива Windows 10 Pro с официального сайта крайне проста и удобна, а вот получение пробной версии Windows 10 LTSC, которая будет работать 90 дней, уже посложнее. Но если пользователь настолько продвинут, что знает аббревиатуру "LTSC" то, как правило, с ее скачиванием и установкой проблем не возникает.

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Думаю, стоит ответить и критикам из комментариев, упрекавших меня в предвзятости к определенной ОС и неправильной методике тестирования.

Назвать меня предвзятым к определенной ОС - может только не читавших моих блогов человек. Я - энтузиаст, постоянно ищущий идеальную ОС и экспериментирующий с ними, и тесты и сравнения я делаю не только для вас, но и для себя. Моей критики досталось всем видам Windows - и Windows 7 и, особенно, Windows 10. А единственная ОС, которая не вызвала негативных эмоций, так как сочетает в себе достаточную функциональность, быстроту работы, и при этом имеет официальную поддержку - Windows 8.1, которой уже никто не пользуется, к сожалению.

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Пуск в Windows 8.1 - худшее изобретение человечества, но легко "лечится" сторонними утилитами

Методика тестирования на слабой виртуальной машине с HDD накопителям, имитирующая недорогой ноутбук, призвана выявить разницу более наглядно и помочь в выборе ОС обладателям устаревших ПК и слабых ноутбуков. Если у вас процессор с шестью и более ядрами, 16-32 Гб ОЗУ и быстрый SSD, то разницу в скорости работы разных версий Windows вы увидите лишь в виде более быстрого отклика на ваши действия.

Сами посудите - есть ли большая разница, загружается Windows 10 на SSD 14 секунд или 18? Для практического применения - нет, но эта разница в 28%, которая на слабом ноутбуке с HDD выльется в десятки секунд ожидания. А с HDD до сих пор продаются и средние модели ноутбуков, например - LENOVO IdeaPad S340-15API.

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Не говоря уже о недорогих, таких как ASUS VivoBook A540BA-DM489.

ASUS VivoBook A540BA на двухъядерном процессоре AMD A4 9125 и с 4 Гб ОЗУ - идеально имитируется виртуальной машиной из блога.

Поэтому в этот раз мы опять используем виртуальную машину из блога про сравнения Pro и Home: с двумя ядрами, 4 Гб ОЗУ и 60 Гб накопителем, выделенным из обычного HDD. Но я решил расширить тестирование, используя комплексный тест PCMark 10, который имитирует повседневную работу на ПК: серфинг интернета и видеоконференции, обработку изображений и видео, редактирование электронных таблиц и офисных документов.









Давайте начнем с Windows 10 Pro и теста PCMark 10. Я использовал Futuremark PCMark 10 Basic Edition версии 2.1.2508, в котором нет некоторых функций, но они нам и не понадобятся. Проблема с запуском теста на скриншоте вызвана недостаточными графическими мощностями виртуальной машины.

Windows 10 Pro набрал 3384 балла Productivity, а вот и развернутый результат:





Посмотрим, сколько набирает Windows 10 LTSC. 3930 балла Productivity, что на 16% больше, чем Windows 10 Pro! Я посмотрел немало блогов про сравнение версий Windows 10 и это самая большая разница в тестах, которую я видел.





Развернутая оценка показывает преимущество во всех тестах, иногда почти двукратное, и никакого "чуда" здесь нет, что я покажу далее.





Переходим к обычным тестам, и для начала - волнующий многих обладателей старых машин вопрос загрузки ОЗУ. Windows 10 Pro - занято 1.7 Гб из 4! Не многовато ли на "пустую" Windows, при системных требованиях в 2 Гб для 64-разрядных систем?

Скриншоты Windows 10 Pro взяты из прошлого блога, так как система не менялась.





А вот Windows 10 LTSC использует всего 1 Гб ОЗУ! Напомню, что я ничего не делал с системами, никаких настроек, все по умолчанию.





Windows 10 Pro постоянно "дергает" процессор фоновыми приложениями даже спустя почти 4 минуты после загрузки. Запущено 130 процессов.





У Windows 10 LTSC всплесков загрузки процессора гораздо меньше, хотя прошло меньше минуты после загрузки ОС, запущено всего 92 процесса.





Но главное, что отражается на комфортности работы Windows 10 LTSC - низкая нагрузка на накопитель. Windows 10 Pro использует накопитель гораздо активнее, не считаясь с его загруженностью, что приводит к жутким тормозам на слабых машинах, о чем я писал в блоге "Сравнение работы Windows 10 20H2 и Linux Mint 20.1 на слабом ПК: Core i3-2100, 8 Гб ОЗУ, HDD".

HDD в Windows 10 LTSC отдыхает





Windows 10 Pro занимает на диске 18.2 Гб с файлами подкачки и гибернации, а загружается до "Рабочего стола" примерно за 19 секунд.





Windows 10 LTSC занимает всего 11.4 Гб, загружается за те же 19 секунд.





Вот и весь секрет быстрой работы Windows 10 LTSC - отсутствие UWP-хлама, Кортаны, OneDrive, Магазина Windows и прочих "архиважных" функций. На слабой машине это дает свободную ОЗУ, процессорное время и не загруженный накопитель, что и выливается в 16% преимущества в PCMark 10. Но главное - повышение отклика системы, посмотрите скорость перезапуска приложений в PCMark 10 - на Windows 10 LTSC она быстрее почти в два раза!



Казалось бы, вот она, идеальная ОС для геймеров, но Microsoft так не считает и предлагает Windows 10 LTSC только для организаций, а игроделы "затачивают" новинки под новые версии Windows 10. Но есть выход из этой "западни" - в одном из следующих блогов мы вырежем почти весь хлам прямо из образа Windows 10 Pro, стараясь получить более шуструю и отзывчивую систему, чем Windows 10 LTSC, при этом сохранив "Магазин Windows" и возможность играть в любые игры.





Пишите, что вы думаете по поводу Windows 10 LTSC и о том, в каком направлении движется развитие Windows 10 Pro?