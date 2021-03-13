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В первых трех блогах про полезные утилиты я успел рассказать о самых массовых и популярных из них, которые у всех "на слуху", и часто мелькают на популярных сайтах и в YouTube-видео. Но "чем дальше в лес, тем больше дров", и чем больше я ищу, тем более редкие и интересные утилиты мне попадаются. Как и раньше, акцент при их выборе я делаю на безопасности, проверяя источники и разработчиков, компактности и бесплатности.

Classic Shut Down

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Такое банальное действие, как выключение компьютера, в Windows 10 заметно усложнилось - вам надо нажать на меню "Пуск", на кнопку выключения в нем, и в появившемся меню перевести мышь на "Завершение работы" и нажать на него. Не удивлюсь, если разработчики в новых версиях Windows 10 додумаются еще сильнее усложнить это простое действие и добавят еще одно выпадающее меню.

Удобное классическое окно завершения работы из Windows прошлых версий можно вызвать сочетанием клавиш Alt + F4 на пустом "Рабочем столе", а можно еще проще - с помощью крошечной утилиты Classic Shut Down. Ее можно закрепить на панели задач или разместить на рабочем столе, и выключать компьютер двумя кликами, без новомодных пассов мышью по выпадающим меню.

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Ссылка на сайт разработчика.

Safe Mode Launcher









Еще одно "улучшение" Windows 10 по сравнению с прошлыми версиями - усложнение входа в безопасный режим. Опытный пользователь найдет способ перезагрузиться в безопасный режим с помощью зажатой клавишей Shift, с помощью утилиты msconfig или через "Восстановление" в "Параметрах" Windows, но, согласитесь - это неудобно. И если вам предстоит часто перезагружаться в безопасный режим для устранения неполадок или установки драйверов, то очень облегчит вам это утилита Safe Mode Launcher.

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Утилита позволяет сделать это буквально в пару кликов, дополнительно позволяя включить классическое меню загрузки при нажатии клавиши F8. Дополнительные настройки утилиты позволяют запускать Windows Installer (MSI) в безопасном режиме, что позволит устанавливать в нем приложения.

Ссылка на сайт разработчика.

Restart Explorer

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Очень часто встречающаяся проблема в Windows 10 - зависание меню "Пуск" или "Панели задач". Проблеме уже много лет, но исправить ее не удается, и даже в Windows 10 October 2020 Update я сталкивался с ней несколько раз за полгода работы системы. Решение простое - перезагрузка или перезапуск "Проводника", но если у вас открыты документы, и на компьютере ведется работа, то перезагрузка не подойдет. А вот перезапуск проводника вручную - довольно нудное занятие.



Если вам приходится делать это часто, то поможет вам крохотная утилита Restart Explorer. Она даже не имеет графического интерфейса и вызывается нажатием клавиш Ctrl + Shift вместе с кликом правой кнопкой мыши по пустой области в панели задач. В появившемся меню достаточно нажать на пункт Exit Explorer. Очень важно, что утилита запоминает открытые папки "Проводника" и восстановит их после перезапуска.

Ссылка на сайт разработчика.

Simple Run Blocker









Простая утилита, которая осуществит блокировку выбранных приложений на вашем компьютере. В самом простом варианте ее использование может помочь от запуска игр детьми. Но есть и режим блокировки всех приложений, кроме указанных, то есть - так называемый "белый список", который радикально усиливает защиту вашего ПК от троянов и шифровальщиков.

Утилита может осуществлять и блокировку и скрытие логических дисков, чтобы до них не добрались домочадцы или коллеги по работе.

Ссылка на сайт разработчика.





BrowsingHistoryView









Утилита показывает в удобной форме историю самых популярных браузеров - Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge, Opera и Safari, дополнительно показывая массу полезной информации. Есть и возможность импорта данных в CSV, HTML или XML файл. Это очень удобно, когда вы пользуетесь несколькими браузерами параллельно.

Ссылка на сайт разработчика.

BrowserAddonsView









Еще одна утилита, незаменимая для пользователей с несколькими браузерами, показывающая всю информацию о плагинах, установленных в них, ведь добираться до них вручную в каждом браузере не очень удобно. Утилита покажет дату установки и обновления плагина, его тип, версию, краткое описание, название разработчика и многое другое. Сейчас, когда плагины стали часто использоваться злоумышленниками, превращаясь в инструмент шпионажа и кражи паролей - очень удобно иметь простое средство контроля за ними.

Ссылка на сайт разработчика.





FolderChangesView





Если уж мы заговорили об злоумышленниках и вредоносных программах, то стоит упомянуть утилиту FolderChangesView, которая контролирует выбранную пользователем папку или диск и отслеживает все производимые действия с ней. С помощью этой утилиты можно сразу понять, что какой-то софт в вашей системе занимается совсем не тем, для чего предназначен, или определить, кто "шарит" по вашим папкам в то время, пока вас нет за ПК. FolderChangesView может контролировать и сетевые ресурсы.

Ссылка на сайт разработчика.

WinDefThreatsView









Продолжая тему безопасности, хочется упомянуть утилиту WinDefThreatsView, которая отображает список всех угроз, обнаруженных Microsoft Defender, антивирусом, встроенным в Windows 10. WinDefThreatsView позволяет легко установить действие по умолчанию для найденных угроз: разрешить, поместить в карантин, очистить, удалить, блокировать или игнорировать. И что очень удобно, для нескольких угроз одновременно.

Microsoft Defender весьма неплох и уже обгоняет по многим параметрам бесплатные антивирусы, но вот его удобство пользования и интерфейс пока не на высоте, и подобные утилиты-надстройки очень повышают его удобство.

Ссылка на сайт разработчика.

AdvancedRun









А вот эта утилита пригодится как для опытных пользователей, так и для любителей старых игр, которые часто требуют особые параметры запуска. AdvancedRun позволяет установить для запускаемого файла аргументы командной строки, приоритет, вид окна, его позицию и размер, указать имя пользователя, ID процесса. Есть и режим совместимости со старыми ОС, настройка визуального оформления, масштабирования, и даже цветовой разрядности. Есть и сохранение настроек в конфигурационный файл.

Ссылка на сайт разработчика.

Hide From Uninstall List









Если вы любите поиграть на работе в Stardew Valley, но боитесь, что засмеют коллеги, если найдут игру на вашем ПК, то есть возможность скрыть ее от посторонних глаз в списке установленных программ в панели управления. Поможет в этом утилита Hide From Uninstall List, которая может скрывать любые программы из меню списка установленных программ. Поможет она и от случайного удаления важной программы другим человеком, если вы не единственный пользователь ПК, как это часто бывает.

Ссылка на сайт разработчика.





Как вы успели заметить, не все утилиты в этой подборке имеют поддержку русского языка, но они просты и интуитивны понятны даже при наличии базового знания английского языка. Пишите в комментарии, какими еще утилитами вы пользуетесь на ПК, делая его использование удобнее и безопаснее?



















