Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

10 небольших полезных и бесплатных утилит, упрощающих использование Windows 10: Часть 2

Я постоянно ищу полезные утилиты, которые облегчают работу на ПК, проверяю и отбираю самые лучшие и полезные из них.
[ ] для раздела Блоги
+
RTX 3070 в продаже по цене круто более 100 000р
RTX 3070 - цена немного пошла вниз
RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3000
Недорогая RTX 2060 - цены пошли вниз
RTX 4000 в наличии по цене 2070
Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

В блоге "10 небольших полезных и бесплатных утилит, улучшающих и упрощающих использование Windows 10" я рассказал о самых востребованных утилитах для Windows 10. Но в рамках одного блога, конечно же, рассказать о всех утилитах не получится. Во второй части блога я расскажу еще о 10 полезных утилитах, которые сделают использование Windows 10 проще и удобней.

реклама

Главные критерии отбора утилит - бесплатность, компактность, достаточная распространенность среди пользователей, что делает их использование более безопасным. И конечно же, доверие к авторам - утилиты или созданы известными компаниями, типа Sordum, или имеют открытый код и выложены на GitHub.

File Converter v1.2.3

анонсы и реклама
RTX 8000 48Gb скоро не покажется такой уж и дорогой
RTX 2070 Super - цена супер
<b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c)
Вдвое упала цена на 4Tb IBM
RTX 3070 в Compeo.ru - дешевле чем везде
Киберпонедельник в Ситилинке - не пропусти лютые скидки
RTX 3090 - прошлогодняя цена на остатки в XPERT.RU
Комп в сборе с RTX 3070 выгоднее, чем брать отдельно
Игровые видяхи в Compeo.ru - дефицит начинает заканчиваться
RX 6800XT - все дороже 100 000р из за майнинга
Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU
RTX 3090 дороже 250 тр
Более 20 компьютеров с игровыми видеокартами в Регарде
RTX 3070 в XPERT.RU
Ryzen 5600X намного дешевле в Регарде, чем везде
Ryzen 5800X за копейки в Регарде

При подготовке материала для блогов мне приходится скачивать много изображений, которые последнее время все чаще встречаются в формате WebP. Может быть WebP и хорош по качеству, но большинство сайтов пока не "понимают" его и изображения приходится конвертировать в форматы PNG и JPEG. Я искал много утилит с простой и удобной конвертацией, и больше всего мне понравилась File Converter v1.2.3

реклама

Утилита не только конвертирует изображения в разные форматы, но и аудио и видео прямо из контекстного меню мыши. Более удобных быстрых утилит-конвертаторов я не встречал и File Converter v1.2.3 поселится в моем ПК надолго.

Ссылка на скачивание со страницы разработчика на GitHub.

WinDirStat

реклама

Свободное место на наших накопителях постоянно уменьшается, ведь объемы игр, фильмов, музыки и документов постоянно растут. Иногда смотришь на накопитель объемом 1 ТБ, заполненный под завязку, и понимаешь, что знаешь объем лишь половины файлов на нем. А чем заполнена другая половина - загадка. Существует много программ - анализаторов занятого места на накопителях, но самая удобная и наглядная, которая мне попадалась - это WinDirStat. График, который строит эта утилита, сразу позволит вам понять, куда делось место на SSD.

реклама

Ссылка на скачивание с сайта разработчика.

Sidebar Diagnostics

У меня, как и многих пользователей ПК, постоянно запущен аппаратный мониторинг системы. Сначала это была только утилита MSI Afterburner, потом к ней прибавилась HWiNFO, и для многих такого тандема вполне достаточно. Но бывают ситуации, когда нужен постоянный наглядный мониторинг системы, не захламляющий рабочее пространство дополнительными открытыми окнами. В этом случае вам может помочь Sidebar Diagnostics - утилита, выводящая сведения аппаратного мониторинга в специальную боковую панель на "Рабочем столе".

Ссылка на скачивание со страницы разработчика на GitHub.

Auto Screen Capture

Иногда бывает нужно снять скриншоты с экрана в большом количестве, с различным временным интервалом, например, из какой-либо игры или запущенного видеофайла. Делать это вручную - крайне утомительное занятие и, к счастью, есть утилита, автоматизирующая этот процесс. Auto Screen Capture позволит автоматически снимать скриншоты всего экрана или определенной области, по заданным временным интервалам, в нужном вам формате и качестве.

Ссылка на скачивание с сайта разработчика.

Everything

Если вам приходится часто использовать поиск файлов по накопителям ПК, то ускорить и упростить этот процесс поможет утилита Everything. Главный плюс этой утилиты - молниеносный, не побоюсь этого слова, поиск, который достигается за счет функций автоматической индексации дисков, мониторинга изменений и своевременного обновления индекса.

Ссылка на скачивание с сайта разработчика.

AutoClose

Иногда появляется потребность закрывать определенные программы в нужное время автоматически. Поможет в этом утилита AutoClose. Утилита закроет одну или несколько программ по расписанию через заданный интервал или в конкретное время и дату.

Ссылка на скачивание с сайта разработчика.

Backup Start Menu Layout

Очень неприятно, когда тщательно расставленные вами плитки меню "Пуск" снова оказываются в хаотичном порядке после системного сбоя или прихода гостей с детьми. Утилита Backup Start Menu Layout сохранит один или несколько бэкапов шаблонов ваших плиток и восстановит их после сбоя.

Ссылка на скачивание с сайта разработчика.

Paste Into File

Удобная утилита, которая сохранит содержимое буфера обмена в файл, сгенерировав его название из текущей даты и времени, и автоматически определит тип содержимого буфера обмена - текст или изображение. Незаменимая функция для людей, работающих с редактированием множества разных файлов.

Ссылка на скачивание со страницы разработчика на GitHub.

Folder Painter

При работе с множеством папок в "Проводнике" очень удобно задать им разные цвета для быстрого нахождения нужных папок. Поможет в этом утилита Folder Painter, которая задаст цвет папке прямо из контекстного меню мыши. 

Ссылка на скачивание с сайта разработчика.

MultiClipBoardSlots

Еще одна полезная утилита для буфера обмена Windows, которая расширяет его возможности, позволяя хранить до 10 вариантов содержимого. Утилита позволяет настроить горячие клавиши для управления расширенным буфером обмена и настроить звук при копировании.

Ссылка на скачивание с сайта разработчика.

Этот десяток утилит очень помогает мне в работе на ПК и, надеюсь, поможет и вам. Пишите в комментарии, какие еще утилиты, которыми вы пользуетесь, можно включить в этот список? 


Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 2.3 из 5
голосов: 3
Добавить в закладки

Теги

подборка windows 10 подборка aliexpress программы утилиты софт бесплатные полезные
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование блока питания Seasonic Prime TX-1000 (80 Plus Titanium)
27
Битва процессоров: Ryzen 3 3100 VS Ryzen 5 1600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
14
Call of Duty: Black Ops Cold War – тестирование четырех поколений процессоров
5
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 VS Radeon RX 5600 XT в связке с процессором Ryzen 5 3600
18
Обзор игровой гарнитуры ASUS ROG Delta S
12
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ZenBook Flip S UX371EA
14
Тестирование лучших игровых компьютеров в играх Battlefield 1 и Battlefield V
13
Битва игровых компьютеров: Pentium G6400 & GeForce GTX 1650 Super и Athlon 240GE & Radeon RX 570
25
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix LC Radeon RX 6800 XT
29
Call of Duty: Black Ops Cold War – тестирование четырех поколений видеокарт
13

Интересные материалы

Битва игровых компьютеров: Pentium G6400 & GeForce GTX 1650 Super и Athlon 240GE & Radeon RX 570
21 января 2021 25
Cyberpunk 2077: тестирование четырех поколений процессоров
13 января 2021 30
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix LC Radeon RX 6800 XT
20 января 2021 29
Обзор и тестирование блока питания be quiet! Dark Power Pro 12 1200W (80 Plus Titanium)
14 января 2021 74
Обзор игровой клавиатуры ASUS ROG Strix Scope RX
18 января 2021 37
Обзор и тестирование блока питания Seasonic Prime TX-1000 (80 Plus Titanium)
26 января 2021 27

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Геймеры массово переходят на 8-ядерные процессоры, а мониторы 4К никто не покупает – данные Steam
155
29 смартфонов Xiaomi получили стабильную прошивку MIUI 12
2
Курс Ethereum резко взлетел до нового исторического максимума
57
21 актуальный смартфон Xiaomi завершил жизненный цикл – выход Android 11 на MIUI 12.5 отменён
3
Глава Nintendo прилетел в Венесуэлу, чтобы вручить 9-летнему мальчику штраф на 200 млн. долларов
56
В майнинге протестировали мобильные видеокарты NVIDIA — похоже, что игровые ноутбуки ожидает дефицит
28
Во второй половине февраля ожидается рост цен на видеокарты GeForce RTX 3000 и Radeon RX 6000
70
Геймерский магазин предлагает купить уменьшенную копию GeForce RTX 3080 в виде кнопки Shift
9
Баланс Ethereum на криптовалютных биржах пробил 15-месячный минимум – с бирж выведено 1,2 млн ETH
7
Xiaomi вернула в продажу самый дешёвый смартфон на Snapdragon 865
5
Благодаря багу фанаты Assassin’s Creed Valhalla смогли добыть секретный мощный лук
3
Биткоин вошёл в стадию «Американских горок» – киты вымывают миллиарды $ у обычных инвесторов
7
Масштабная модель коробки Radeon RX 6800 XT порадовала размерами и лишним ноликом
12
CDPR известно о возникшем в Cyberpunk 2077 после обновления 1.1 баге с прохождением задания
8
7 смартфонов Huawei получили операционную систему Harmony OS 2.0 на замену Android
1
Первая дискретная видеокарта Intel DG1 разочаровывает - уровень GTX 1050 Ti и всего 4 Gb видеопамяти
30
Новая модификация для Witcher 3 приносит улучшенную графику Ultra+, тени и текстуры без снижения fps
3
Первые тесты бюджетной видеокарты Radeon RX 6700 продемонстрировали высокую производительность в AoS
10
Disco Elysium наконец-то получила долгожданную русскую локализацию
3
Razer анонсировала уникальное игровое кресло PROJECT BROOKLYN c 60-дюймовым OLED-дисплеем
11

Популярные статьи

10 небольших полезных и бесплатных утилит, улучшающих и упрощающих использование Windows 10
31
Сравнение работы Windows 10 20H2 и Linux Mint 20.1 на слабом ПК: Core i3-2100, 8 Гб ОЗУ, HDD
85
Для 16-битной Sega Mega Dive всё ещё делают новые игры - 5 самых любопытных новинок последних лет
10
Binned Chips DDR2: отбор чипов памяти под разгон - подготовка к пайке
55
Распродажа ключей – лицензия на операционную систему Windows 10 Pro за $7.45
Битва процессоров: Ryzen 3 3100 VS Ryzen 5 1600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
14
Call of Duty: Black Ops Cold War – тестирование четырех поколений процессоров
5
Обзор и тестирование блока питания Seasonic Prime TX-1000 (80 Plus Titanium)
27
Разгон роутера – 5 способов усилить сигнал в домашних условиях при помощи смекалки и интернета
2
10 небольших полезных и бесплатных утилит, упрощающих использование Windows 10: Часть 2
+

Сейчас обсуждают

Олекс Алекс
01:07
1 терафлопс без розничной цены
Первый GPU Intel DG1 Xe LP - конкурент NVIDIA и AMD уже поставляется, а DG2 на Xe HPG готовится
skydan
00:57
Мда. В 2030 году даже УЕ5 будет устаревшим. Но зато в 2030 году лучи будет тянуть даже карточка за 200 баксов в 8к@120Гц
Инсайдер рассказал, когда выйдет The Elder Scrolls VI – PS5 к тому времени будет считаться старой
Listoman
00:47
Да не гори ты так, через пару лет продам тебе 3080 рублей за 40)
Геймерам не стоит ждать низкие цены на RTX 3060 - скорость карт в майнинге выше чем у RTX 2080 Super
VoidPtr
00:45
кинуть шнур от второго WAN порта, и разместить простой роутер в летней кухне соединённый с этим WAN, где тёща сидит - не судьба видимо
Разгон роутера – 5 способов усилить сигнал в домашних условиях при помощи смекалки и интернета
Slow Mo
00:43
Даун
Геймерам не стоит ждать низкие цены на RTX 3060 - скорость карт в майнинге выше чем у RTX 2080 Super
Listoman
00:41
И как же можно улучшить ситуацию, если карты пачками едут в фермы с завода? Зачем оставлять на конвеере старую серию, если она будет занимать места новых карт? Финансисты и не будут открыто говорить п...
Геймерам не стоит ждать низкие цены на RTX 3060 - скорость карт в майнинге выше чем у RTX 2080 Super
ivvy1000
00:39
епц, вот еще кто-то верит что не майнеры. Я еще в октябре был на 100% уверен что майнеры. Причина сегодняшнего майнинг-бума это падение кучи нац. валют (даже доллар девальвировали), после чего инвесто...
Геймерам не стоит ждать низкие цены на RTX 3060 - скорость карт в майнинге выше чем у RTX 2080 Super
Kira625
00:39
А еще лучше intel'у подписать партнерство с wargaming & valve, при разумных настройках в FHD в танках и КС оно будет работать, все равно больше ничего не потянет ;)
Первая дискретная видеокарта Intel DG1 разочаровывает - уровень GTX 1050 Ti и всего 4 Gb видеопамяти
Kira625
00:37
Ну со всякими trio64 V+ с памятью в кроватках еще до tnt прекрасно и даже лучше работали voodoo
Первая дискретная видеокарта Intel DG1 разочаровывает - уровень GTX 1050 Ti и всего 4 Gb видеопамяти
I9-master
00:36
если ее признают гарантийной потом. хотя я выставил параметры по советам умельцев, чтобы и хэшрейт большой и чтобы выглядела потом как "чутка киберпанк переиграл", тут в треде можно поискать https://...
Геймерам не стоит ждать низкие цены на RTX 3060 - скорость карт в майнинге выше чем у RTX 2080 Super
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем