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В блоге "10 небольших полезных и бесплатных утилит, улучшающих и упрощающих использование Windows 10" я рассказал о самых востребованных утилитах для Windows 10. Но в рамках одного блога, конечно же, рассказать о всех утилитах не получится. Во второй части блога я расскажу еще о 10 полезных утилитах, которые сделают использование Windows 10 проще и удобней.

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Главные критерии отбора утилит - бесплатность, компактность, достаточная распространенность среди пользователей, что делает их использование более безопасным. И конечно же, доверие к авторам - утилиты или созданы известными компаниями, типа Sordum, или имеют открытый код и выложены на GitHub.

File Converter v1.2.3

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При подготовке материала для блогов мне приходится скачивать много изображений, которые последнее время все чаще встречаются в формате WebP. Может быть WebP и хорош по качеству, но большинство сайтов пока не "понимают" его и изображения приходится конвертировать в форматы PNG и JPEG. Я искал много утилит с простой и удобной конвертацией, и больше всего мне понравилась File Converter v1.2.3.

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Утилита не только конвертирует изображения в разные форматы, но и аудио и видео прямо из контекстного меню мыши. Более удобных быстрых утилит-конвертаторов я не встречал и File Converter v1.2.3 поселится в моем ПК надолго.

Ссылка на скачивание со страницы разработчика на GitHub.

WinDirStat

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Свободное место на наших накопителях постоянно уменьшается, ведь объемы игр, фильмов, музыки и документов постоянно растут. Иногда смотришь на накопитель объемом 1 ТБ, заполненный под завязку, и понимаешь, что знаешь объем лишь половины файлов на нем. А чем заполнена другая половина - загадка. Существует много программ - анализаторов занятого места на накопителях, но самая удобная и наглядная, которая мне попадалась - это WinDirStat. График, который строит эта утилита, сразу позволит вам понять, куда делось место на SSD.

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Ссылка на скачивание с сайта разработчика.

Sidebar Diagnostics

У меня, как и многих пользователей ПК, постоянно запущен аппаратный мониторинг системы. Сначала это была только утилита MSI Afterburner, потом к ней прибавилась HWiNFO, и для многих такого тандема вполне достаточно. Но бывают ситуации, когда нужен постоянный наглядный мониторинг системы, не захламляющий рабочее пространство дополнительными открытыми окнами. В этом случае вам может помочь Sidebar Diagnostics - утилита, выводящая сведения аппаратного мониторинга в специальную боковую панель на "Рабочем столе".

Ссылка на скачивание со страницы разработчика на GitHub.

Auto Screen Capture

Иногда бывает нужно снять скриншоты с экрана в большом количестве, с различным временным интервалом, например, из какой-либо игры или запущенного видеофайла. Делать это вручную - крайне утомительное занятие и, к счастью, есть утилита, автоматизирующая этот процесс. Auto Screen Capture позволит автоматически снимать скриншоты всего экрана или определенной области, по заданным временным интервалам, в нужном вам формате и качестве.

Ссылка на скачивание с сайта разработчика.

Everything

Если вам приходится часто использовать поиск файлов по накопителям ПК, то ускорить и упростить этот процесс поможет утилита Everything. Главный плюс этой утилиты - молниеносный, не побоюсь этого слова, поиск, который достигается за счет функций автоматической индексации дисков, мониторинга изменений и своевременного обновления индекса.

Ссылка на скачивание с сайта разработчика.

AutoClose

Иногда появляется потребность закрывать определенные программы в нужное время автоматически. Поможет в этом утилита AutoClose. Утилита закроет одну или несколько программ по расписанию через заданный интервал или в конкретное время и дату.

Ссылка на скачивание с сайта разработчика.

Backup Start Menu Layout

Очень неприятно, когда тщательно расставленные вами плитки меню "Пуск" снова оказываются в хаотичном порядке после системного сбоя или прихода гостей с детьми. Утилита Backup Start Menu Layout сохранит один или несколько бэкапов шаблонов ваших плиток и восстановит их после сбоя.

Ссылка на скачивание с сайта разработчика.

Paste Into File

Удобная утилита, которая сохранит содержимое буфера обмена в файл, сгенерировав его название из текущей даты и времени, и автоматически определит тип содержимого буфера обмена - текст или изображение. Незаменимая функция для людей, работающих с редактированием множества разных файлов.

Ссылка на скачивание со страницы разработчика на GitHub.

Folder Painter

При работе с множеством папок в "Проводнике" очень удобно задать им разные цвета для быстрого нахождения нужных папок. Поможет в этом утилита Folder Painter, которая задаст цвет папке прямо из контекстного меню мыши.

Ссылка на скачивание с сайта разработчика.

MultiClipBoardSlots

Еще одна полезная утилита для буфера обмена Windows, которая расширяет его возможности, позволяя хранить до 10 вариантов содержимого. Утилита позволяет настроить горячие клавиши для управления расширенным буфером обмена и настроить звук при копировании.

Ссылка на скачивание с сайта разработчика.

Этот десяток утилит очень помогает мне в работе на ПК и, надеюсь, поможет и вам. Пишите в комментарии, какие еще утилиты, которыми вы пользуетесь, можно включить в этот список?



