Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Дешевая и сердитая антимайнерская игровая сборка, которая позволит поиграть в 80% игр в 2021 году

Видеокарты постепенно возвращаются в магазины, но их цена сопоставима с ценой целого компьютера. Что делать, если денег мало, а играть хочется - читайте в этом блоге.
[ ] для раздела Блоги
2
3060 Ti - цена почти 100 000р но зато в наличии
Недорогая 2060 Gigabyte - пожалуй лучшее предложение сегодня
RTX 3070 - пожалуй лучшее предложение на сегодня
Комп в сборе с RTX 3070 выгоднее, чем брать отдельно
Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

В блоге "Собираем игровой ПК на единственной видеокарте, до которой не дотянулись жадные руки майнеров" мы собирали игровой ПК на временном решении в виде GeForce GTX 1050 Ti, а в блоге "Сборка на шестиядерном AMD Ryzen 5 PRO 4650G - шанс поиграть без видеокарты в 2021 году" - использовали недешевый гибридный процессор Ryzen 5 PRO 4650G. В результате цена сборок была довольно существенная, 58 и 42 тысячи рублей соответственно.

реклама



анонсы и реклама
<b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c)
RTX 3070 в продаже - цена тебя удивит
Вдвое упала цена на 4Tb IBM
Более 20 компьютеров с игровыми видеокартами в Регарде
RTX 3090 - прошлогодняя цена на остатки в XPERT.RU
RTX 3080 - успей купить перед тем как геймеры перейдут на 1030)
RTX 3090 дороже 250 тр
Успей купить RTX 3070 до подорожания
Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU
Ryzen 5600X намного дешевле в Регарде, чем везде
<b>RX 6900XT Sapphire - цена снижается</b>
Ryzen 5800X за копейки в Регарде

Но что делать, если нужен новый ПК, хочется поиграть в новые игры хотя бы на минимальных настройках, а денег немного? Выход есть - это недорогие APU от AMD, такие, как AMD Ryzen 5 3350G, имеющий на борту 4 ядра и 8 потоков на архитектуре Picasso (аналог Zen+) и мощную графику Radeon Vega 11.


реклама


Конечно, Сyberpunk 2077 данная видеокарта "тянет" на минимальных настойках и в разрешении 1280х720 с кадровой частотой в 25-35, но это лучше, чем ничего. А много хитов последних лет пойдут на Vega 11 и в разрешении 1080p с приемлемым числом кадров в секунду. Но главный плюс Ryzen 5 3350G - это низкая цена, за которую вы получаете универсальный ПК, пригодный для работы, серфинга интернета, просмотра фильмов и игр.

реклама

Стоит он сегодня в Регарде всего 9970 рублей. А все остальные комплектующие давайте подберем ему под стать - максимум производительности за минимальную сумму.

реклама


Главное правило при сборке быстрого ПК на гибридных процессорах - хорошая память. Нужно выбрать память, не только работающую с частотой 3000 МГц и выше, но и с низкими таймингами.
Crucial Ballistix RGB (BL8G30C15U4RL) стоит немного дороже бюджетных модулей, но при этом отвечает нашим требованиям, формула первичных таймингов у нее 15-16-16. Но главная изюминка модулей памяти Crucial Ballistix U4 - отличный разгонный потенциал, эти модули могут работать на частотах 3400-3800 МГц.


Материнскую плату на этот раз возьмем на чипсете B450 - ASUS PRIME B450M-K. Плата имеет слот M.2, 6 портов USB 3.1, 8-канальный звуковой кодек и интересную расцветку. Из видеовыходов в наличии VGA, DVI, поэтому для мониторов и ТВ с HDMI входом потребуется недорогой переходник или кабель DVI-HDMI.




Сборка у нас бюджетная, поэтому в качестве охлаждения возьмем "бюджетного короля кулеров" DeepCool GAMMA ARCHER. Это один из самых популярных и эффективных кулеров без теплотрубок, в плюс которому можно записать обдув цепей питания материнской платы.


Блок питания - проверенный временем, добротный FSP ATX-450PNR-I. По линии 12 В данный БП отдает 300 ватт, но этого будет более, чем достаточно для нашего ПК, ведь его потребление в играх будет чуть выше 100 ватт. Также БП имеет необходимые защиты и не слишком шумный вентилятор.



Выбор бюджетного SSD - непростая задача, ведь количество недорогих моделей просто огромное. Но в 2021 году стоит отказаться от SSD объемом 120 Гб, их емкости хватает лишь на ОС и пару игр. Оптимальный бюджетный выбор - ADATA Ultimate SU630 (ASU630SS-240GQ-R), емкостью 240 Гб, самый недорогой SSD такого объема в Регарде. Для игр его скоростных характеристик более, чем достаточно, и разницу с более продвинутыми моделями NVMe SSD M.2 не будет заметно на глаз.



Остается выбрать корпус и я предлагаю Ginzzu B200 Black - компактную и стильную модель. Его габариты - лишь чуть больше материнской платы. То, что надо для недорогого, энергоэффективного ПК. Посоветую лишь установить дополнительный вентилятор 80 мм на заднюю панель.





Вот такой ПК у нас получился - компактный, универсальный и недорогой, всего 28080 рублей. По сегодняшним ценам это дешевле любой игровой видеокарты с памятью 6 Гб и выше. "Антимайнерской" я назвал эту сборку не только потому, что на ней не получится майнить, но и потому, что на ее цену практически не повлиял бум майнинга. Но если он продлится долго, я не удивлюсь, что и гибридные процессоры от AMD станут дефицитом.

Пишите в комментарии, что бы вы изменили в этой сборке?





Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 1.0 из 5
голосов: 3
Добавить в закладки

Теги

регард экономия asus prime b450m-k игровая сборка deepcool gamma archer adata ultimate su630 (asu630ss-240gq-r) crucial ballistix rgb (bl8g30c15u4rl) fsp atx-450pnr-i ginzzu b200 black ryzen 5 3350g
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор игровой клавиатуры ASUS ROG Strix Scope RX
21
Total War Saga: Troy – тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров
4
Битва процессоров: Core i5-10400F VS Core i3-10320 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Ti
6
Обзор и тестирование процессорной СВО EKWB EK-AIO 240 D-RGB
19
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix B550-XE Gaming WiFi
18
Mafia Remastered: тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров
7
Обзор и тестирование блока питания be quiet! Dark Power Pro 12 1200W (80 Plus Titanium)
73
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Super VS Radeon RX 590 в связке с процессором Ryzen 5 3600X
15
Репортаж с презентации ноутбуков ASUS на CES 2021
4
Cyberpunk 2077: тестирование четырех поколений процессоров
30

Интересные материалы

Изучаем, что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта – январь 2021
7 января 2021 26
Cyberpunk 2077: тестирование четырех поколений видеокарт
6 января 2021 48
Cyberpunk 2077: тестирование четырех поколений процессоров
13 января 2021 30
Игровая индустрия: итоги 2020 года — лучшие игры года и самые интригующие в 2021
7 января 2021 73
Обзор и тестирование блока питания be quiet! Dark Power Pro 12 1200W (80 Plus Titanium)
14 января 2021 73
Обзор и тестирование процессорной СВО Arctic Liquid Freezer II-420
11 января 2021 63

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

NVIDIA неожиданно выпустила новую бюджетную видеокарту на старом графическом чипе Pascal
118
На границе с Украиной был задержан ведьмак с настоящей Ласточкой – мечем Цири, прямо как в книге
63
Цена Xiaomi POCO X3 NFC упала на 15% – Snapdragon 732G, 120-Гц дисплей, IP53 и АКБ на 5160 мА*ч
8
AMD перестала быть «компанией добра» – процессоры уже дороже Intel при равной производительности
198
Wargaming приглашает игроков протестировать режим стратегии для World of Tanks
10
Redmi Note 8 Pro потерял 20% после праздников – 64 Мп камера, мощный CPU с NFC и быстрой зарядкой
14
Стали известны цены новой линейки процессоров Intel – Core i9-11900K на 50 $ дешевле Core i9-10900K
247
Россиянин разогнал Radeon RX 6800 до 2.6 ГГц на балконе
41
Создатели GTA запатентовали новую систему навигации виртуальных персонажей
4
Китайская компания Zhixin представила мощную видеокарту – 7-нм с производительностью 147 TFLOPS
10
Глава CD Projekt RED прокомментировал расследование Bloomberg о производстве Cyberpunk 2077
26
За 6 месяцев Эфир подорожал в 6 раз – рост цены до 3 000 $ может привести к тотальному дефициту GPU
48
Даже дешёвые видеокарты GeForce и Radeon исчезают из российских магазинов
32
Новый BIOS от ASUS и MSI активирует бесплатный буст Resizable BAR на GPU NVIDIA на чипах AMD 400/500
18
«Ютубер» опубликовал разгромное видео, посвящённое недостаткам Cyberpunk 2077
43
NVIDIA представила новую видеокарту: дефицит ей точно не грозит
15
Cyberpunk 2077 оказалась самым большим провалом 2020 года – продажи игры оказались разочаровывающими
16
В Windows 10 найдена критическая ошибка, приводящая к повреждению жёсткого диска
11
Десятки тысяч ASIC конфискуют в Иране — незаконные майнеры потребляют энергию мегаваттами
39
Аналитики ожидают рост Биткиона до $100 000 и исчезновение видеокарт из магазинов – Pantera Capital
34

Популярные статьи

Добавляем старым кулерам поддержку сокета АМ4
60
Новогодняя распродажа – вечная лицензия на Windows 10 Pro за 1120 рублей
Битва процессоров: Core i5-10400F VS Core i3-10320 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Ti
6
Обзор материнской платы Gigabyte B550m Aorus Pro-P
58
Обзор игровой клавиатуры ASUS ROG Strix Scope RX
21
Total War Saga: Troy – тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров
4
Простой гайд по повышению приватности и безопасности пользователя с помощью Windows 10 Sandbox
8
Перешел с фитнес-браслета на смарт-часы — делюсь впечатлениями
3
Дешевая и сердитая антимайнерская игровая сборка, которая позволит поиграть в 80% игр в 2021 году
2

Сейчас обсуждают

Slow Mo
01:45
Пока куртка не нажрется до лета карт не увидите,годовую вырочку срубит за несколько месяцев ,будет и дальше подогревать интерес к крипте ,а игроманы как карта ляжет
Bloomberg рассматривает возможность стремительного падения биткоина
Владимир
01:40
А где вы видели биржу с трейлинг-стопом?
Bloomberg рассматривает возможность стремительного падения биткоина
Qelebe Ilyasli
01:40
Вот не благодарите
Авторы Apex Legends представили нового героя — бывшего бандита с механической рукой
Qelebe Ilyasli
01:39
Так всех их слили это Blisk и он тлже Относиться к классу Юладхаунда. Потом Ash она кака рейф будет в белой маске
Авторы Apex Legends представили нового героя — бывшего бандита с механической рукой
4eshka
01:39
Ну все, майнеры теперь и на анимешных картах будут вафлить. Анимешникам ничего не достанется🤣
ASUS анонсировала GeForce GTX 1660 SUPER ZAKU II Edition
Paxton Fettel
01:38
Шта? Она с момента оформления предзаказов так и стоила 1999 рублей. То есть всегда. Чо там у убогих на соснолях честно говоря вообще до лампочки.
В некоторых магазинах Cyberpunk 2077 подешевел в 2 раза – стоимость игры продолжает снижаться
Владимир
01:37
спикуляция и жадность всеже разные вещи. первое можетбыть рычагом развития а 2рое полное бездействие.
Bloomberg рассматривает возможность стремительного падения биткоина
Sergei Svinobaklan
01:31
Еще тредрипперов не было...
Стали известны цены новой линейки процессоров Intel – Core i9-11900K на 50 $ дешевле Core i9-10900K
Sergei Svinobaklan
01:27
Насчет последнего можно было и не писать, Россия самая богатая страна, здесь самые высокие цены
Стали известны цены новой линейки процессоров Intel – Core i9-11900K на 50 $ дешевле Core i9-10900K
Александр Иващенко
01:26
Заглот заглотил, впрочем ничего нового.
В некоторых магазинах Cyberpunk 2077 подешевел в 2 раза – стоимость игры продолжает снижаться
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем