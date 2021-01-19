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В блоге "Собираем игровой ПК на единственной видеокарте, до которой не дотянулись жадные руки майнеров" мы собирали игровой ПК на временном решении в виде GeForce GTX 1050 Ti, а в блоге "Сборка на шестиядерном AMD Ryzen 5 PRO 4650G - шанс поиграть без видеокарты в 2021 году" - использовали недешевый гибридный процессор Ryzen 5 PRO 4650G. В результате цена сборок была довольно существенная, 58 и 42 тысячи рублей соответственно.

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Но что делать, если нужен новый ПК, хочется поиграть в новые игры хотя бы на минимальных настройках, а денег немного? Выход есть - это недорогие APU от AMD, такие, как AMD Ryzen 5 3350G, имеющий на борту 4 ядра и 8 потоков на архитектуре Picasso (аналог Zen+) и мощную графику Radeon Vega 11.





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Конечно, Сyberpunk 2077 данная видеокарта "тянет" на минимальных настойках и в разрешении 1280х720 с кадровой частотой в 25-35, но это лучше, чем ничего. А много хитов последних лет пойдут на Vega 11 и в разрешении 1080p с приемлемым числом кадров в секунду. Но главный плюс Ryzen 5 3350G - это низкая цена, за которую вы получаете универсальный ПК, пригодный для работы, серфинга интернета, просмотра фильмов и игр.

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Стоит он сегодня в Регарде всего 9970 рублей. А все остальные комплектующие давайте подберем ему под стать - максимум производительности за минимальную сумму.

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Главное правило при сборке быстрого ПК на гибридных процессорах - хорошая память. Нужно выбрать память, не только работающую с частотой 3000 МГц и выше, но и с низкими таймингами.

Crucial Ballistix RGB (BL8G30C15U4RL) стоит немного дороже бюджетных модулей, но при этом отвечает нашим требованиям, формула первичных таймингов у нее 15-16-16. Но главная изюминка модулей памяти Crucial Ballistix U4 - отличный разгонный потенциал, эти модули могут работать на частотах 3400-3800 МГц.





Материнскую плату на этот раз возьмем на чипсете B450 - ASUS PRIME B450M-K. Плата имеет слот M.2, 6 портов USB 3.1, 8-канальный звуковой кодек и интересную расцветку. Из видеовыходов в наличии VGA, DVI, поэтому для мониторов и ТВ с HDMI входом потребуется недорогой переходник или кабель DVI-HDMI.













Сборка у нас бюджетная, поэтому в качестве охлаждения возьмем "бюджетного короля кулеров" DeepCool GAMMA ARCHER. Это один из самых популярных и эффективных кулеров без теплотрубок, в плюс которому можно записать обдув цепей питания материнской платы.





Блок питания - проверенный временем, добротный FSP ATX-450PNR-I. По линии 12 В данный БП отдает 300 ватт, но этого будет более, чем достаточно для нашего ПК, ведь его потребление в играх будет чуть выше 100 ватт. Также БП имеет необходимые защиты и не слишком шумный вентилятор.









Выбор бюджетного SSD - непростая задача, ведь количество недорогих моделей просто огромное. Но в 2021 году стоит отказаться от SSD объемом 120 Гб, их емкости хватает лишь на ОС и пару игр. Оптимальный бюджетный выбор - ADATA Ultimate SU630 (ASU630SS-240GQ-R), емкостью 240 Гб, самый недорогой SSD такого объема в Регарде. Для игр его скоростных характеристик более, чем достаточно, и разницу с более продвинутыми моделями NVMe SSD M.2 не будет заметно на глаз.









Остается выбрать корпус и я предлагаю Ginzzu B200 Black - компактную и стильную модель. Его габариты - лишь чуть больше материнской платы. То, что надо для недорогого, энергоэффективного ПК. Посоветую лишь установить дополнительный вентилятор 80 мм на заднюю панель.

















Вот такой ПК у нас получился - компактный, универсальный и недорогой, всего 28080 рублей. По сегодняшним ценам это дешевле любой игровой видеокарты с памятью 6 Гб и выше. "Антимайнерской" я назвал эту сборку не только потому, что на ней не получится майнить, но и потому, что на ее цену практически не повлиял бум майнинга. Но если он продлится долго, я не удивлюсь, что и гибридные процессоры от AMD станут дефицитом.

Пишите в комментарии, что бы вы изменили в этой сборке?















