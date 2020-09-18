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Еще каких то пару лет назад на нашем форуме шли бурные дискуссии о выборе ОС и многие спорщики заявляли, что будут сидеть на Windows 7 до конца времен. Шло время, доля Windows 7 на рынке ОС падала, чему помогали искусственные ограничения в драйверах, и естественные - отсутствие поддержки новых игр с DirectX 12.

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Споры о выборе ОС постепенно затихли, так как почти все спорщики мигрировали на Windows 10. Но я, как техно-блогер, энтузиаст и просто любитель разных ОС, не оставлял Windows 7 без внимания и в 2020 году. В блоге "Windows 10 1607 LTSB против Windows 7 в синтетике и играх" я сравнил производительность ОС в играх, а в блоге "Мнение: Windows 7 и в 2020 году остается самой надежной, быстрой и отзывчивой ОС" делал обзор плюсов пользования Windows 7, которые мы уже стали забывать, сидя на Windows 10.





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Надо сказать, что даже сейчас Windows 7 стоит у меня второй, резервной ОС и иногда используется для пары старых игр, которые некорректно идут на Windows 10. Но давайте заканчивать с вступлением и начнем с обзора доли различных ОС на рынке на август 2020 года.

Статистика ОС

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К сожалению, популярный ресурс Netmarketshare больше недоступен для анализа рынка ОС, поэтому мы воспользуемся его аналогом - gs.statcounter.com.

Вот так обстоят дела на рынке ОС на август 2020 года в мире.

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Доля Windows 7 за год снизилась с 30.92% до 19.44%. После некоторой стабилизации летом, падение доли опять продолжилось, но оно уже не такое резкое. Глядя на график, создается ощущение, что доля Windows 7 почти достигла "дна" и теперь будет держаться за счет устаревших ПК, которые с трудом работают под Windows 10.

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Недавно я делал тест, показав в блоге "Эксперимент: ставим Windows 10 May 2020 Update на слабый ПК с медленным жёстким диском", что даже с приличным объемом ОЗУ в 8 Гб и четырехпоточным процессором Core i3 работа в Windows 10 без SSD очень мучительна. Жесткий диск является главным тормозом такой системы. Вот такие ПК и будут составлять основную долю работающих под Windows 7.

Что интересно, если посмотреть долю систем под Windows 7 в России, то она заметно выше, чем мировая, и составляет 26.91%.

Теперь давайте посмотрим долю Windows 7 на рынке игровых систем, через статистику Steam.





Здесь дела обстоят намного хуже, доля Windows 10 подавляющая - 88.32%, а доля Windows 7 сжалась до 5.21%. Но с игровыми ПК и играми под DirectX 12 есть пара парадоксов.

Первый - это то, что под Windows 7, как выяснилось, прекрасно работает DirectX 12 при условии поддержки разработчиком. Microsoft решила пойти навстречу разработчикам и приступила к портированию среды выполнения Direct3D 12 в Windows 7. Одна из первых игр, которая работает под Windows 7 в DirectX 12 - World of Warcraft от Blizzard.









Второй парадокс - это то, что наличие у вас на ПК Windows 10 не гарантирует запуск новых игр. У вас должна быть не просто Windows 10, а ее более или менее актуальная версия. Таких игр уже довольно много, например Forza Horizon 4 или недавно вышедшая Horizon Zero Dawn.









Будет совсем "весело" если подобные игры будут требовать конкретную версию Windows 10 спустя пару лет, когда она потеряет актуальность.

Проблемы при установке Windows 7 на новое "железо"

Теперь перейдем ко второй части блога, а именно, к советам тем пользователям, которые остаются на Windows 7 и не собираются переходить на Windows 10.

Один из частых вопросов, которые звучат на форумах - что делать с невозможностью установки Windows 7 на новое "железо". Проблемы возникают у установщика Windows 7 и контроллеров USB 3.0.

Решить ее довольно просто, вам надо иметь iso-образ Windows 7, который надо подготовить с помощью специальных утилит. Многие производители материнских плат сами предоставляют такие утилиты. У ASUS она называется ASUS EZ Installer, у ASRock — Win 7 USB Patcher, у GIGABYTE — Windows 7 USB installation Tool, у MSI — Smart Tool.

Обновления

Как я и предполагал в блогах год-два назад, энтузиасты не забросили Windows 7 и продолжают выпускать к ней наборы обновлений безопасности. Самый популярный из них - simplix.info и его наборы обновлений UpdatePack7R2.

На сегодняшний день UpdatePack7R2 имеет версию 20.9.10 и вы можете установить его оффлайн отдельно или даже интегрировать в iso-образ Windows 7.

Как интегрировать обновления в образ я писал в блоге "Windows 7 будет жить!".

Безопасность

А вот с безопасностью у Windows 7 все уже не так гладко. Встроенный антивирус довольно примитивен и я бы рекомендовал дополнить его хотя бы бесплатным антивирусом от Касперского.





И совсем хорошо будет если вы дополните защиту своей системы брандмауером, работающим по белым спискам. То есть, все, что не разрешено, не сможет установить интернет соединение на вашем ПК. Наиболее доступные программы для этого - simplewall, Comodo Firewall и NetLimiter.

В сочетании с хорошим антивирусом они дадут отличную защиту от вирусов, троянов и даже еще не закрытых уязвимостях в ОС.

Итоги





Как видите, несмотря на катастрофическое падение доли Windows 7 в 2020 году в России еще четверть устройств работает под ее управлением. А это совсем не мало. Windows 10 не удалось быстро захватить рынок ОС и даже спустя 5 лет после ее выхода у нее есть серьезный конкурент.







