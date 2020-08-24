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Индустрия компьютерных комплектующих давно взяла "курс на разгон". Только самые бюджетные модели материнских плат и процессоров не имеют оверклокерских функций, а видеокарты хотя бы с одной теплотрубкой в охлаждении получают зашитый в BIOS прирост частоты на 50 МГц и гордую приставку "OC" в названии.

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Все это напоминает мне индустрию тюнинга автомобилей - целые заводы и сектора экономики ориентированы на производство спойлеров, молдингов, "спортивных" сидений, рулей, больших выхлопов, тонировки и прочего и прочего.

Глядя на то, как обладатель ВАЗ 2112 тюнингует свою "ласточку", доводя ее стоимость до уровня качественной бюджетной иномарки, только ухмыляешься. Эти автолюбители попали в капкан маркетинга и варятся в своем соку, на специализированных форумах и ютуб-каналах единомышленников.

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Однако если трезво взглянуть на нас, пользователей ПК, то можно увидеть, что мы тоже давно попали в маркетинговую ловушку. И переплачиваем не только за возможность разгона, но уже даже и за специфический дизайн, за RGB-подсветку, которую втыкают сейчас везде. Это напоминает мне китайские магнитофоны с цветомузыкой из 90-х годов. Но там светодиоды воспринимались как дурной вкус.





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Самое забавное в этой ситуации то, что по настоящему разгоняющиеся железки давно исчезли, а почти весь лимит по повышению частоты выжимает производитель с помощью технологии умного турбобуста.

Разгон сегодня находится в состоянии упадка

Многие читатели не застали времен, когда процессоры могли гнаться без повышения напряжения на 30%, а с повышением - на все 50%. Например Celeron 300A или Core 2 Duo E7200. Или "железо", в котором можно было разблокировать кеш, ядра или конвейеры. Например Athlon XP на ядре Thorton, в котором можно было удвоить кеш L2 или Phenom II X2 5хх, у которых можно было превратить два ядра в четыре.

А что сейчас? А сейчас разгонный потенциал сжался до уровня жалких 5-10%. На сколько можно разогнать Ryzen 7 3700X? Практически ни насколько, все уже выжато производителем.

А Core i7-10700K? Это оверклокерская модель с разблокированным множителем, но сколько можно достичь при его разгоне? 5200 МГц по всем ядрам на дорогой материнской плате и под качественным водяным охлаждением? Но прирост с 4700 МГц до 5200 МГц - это всего лишь 10%!

Не знаю как у вас, но у меня жутко бомбит от такого положения дел на оверклокерском фронте, и я решил разоблачить несколько мифов, которыми особенно сильно одурманены начинающие оверклокеры.

Миф первый - разгон заметно увеличивает производительность









К сожалению, увеличив частоту Core i5-10600K до 5200 МГц по всем ядрам, вы вряд ли увидите прирост производительности в играх "на глаз", без замеров в бенчмарках. И время рендеринга не ускорится настолько, чтобы заметить это.

С видеокартами такая же история, разогнав GeForce GTX 1660 SUPER, даже до 2100 МГц, вы получите всего лишь около 7% от частоты "буста" моделей с хорошим охлаждением. Думаю не стоит говорить, что этого не заметить на глаз, и если у вас "тормозила" игра, она продолжит "тормозить" и после разгона.

Миф второй - купив недорогую модель и разогнав ее, вы достигнете уровня более старшей модели





Нет и еще раз нет! Это было возможно на процессорах, которые я описал в начале блога, но сейчас это невозможно ни на процессорах, ни на видеокартах.

GeForce GTX 1650 не превратится в GeForce GTX 1660 Ti никогда, чтобы вы не делали.

Миф третий - разгон позволяет сэкономить









Третий миф выходит из второго, вам не удастся компенсировать недостаток производительности более дешевой модели. Наоборот, разгон стоит денег и вы доплатите и за модель видеокарты с хорошим охлаждением, и за процессор с разблокированным множителем, и за материнскую плату с качественной системой питания.

Иногда навороченная оверклокерская модель видеокарты стоит почти столько же, сколько бюджетная модель более высокого уровня. Добавьте к этому траты на повышенный расход электричества при разгоне и железо, которое легко можно вывести из строя.

Миф четвертый - разгон, это просто

Бездумный разгон прост, покрутить ползунки в MSI Afterburner или увеличить множитель процессора в BIOS сможет каждый. На каков будет результат? Сколько проработает "железо" с сильно завышенным напряжением? Чтобы разобраться во всех нюансах, недостаточно прочитать пару гайдов, надо потратить время на изучение форумов и отзывов пользователей.

Поэтому темы про разгон процессоров и видеокарт самые посещаемые и активные, пользователям приходится пропускать сквозь себя уйму информации.

Миф пятый - разгон безопасен





Многие ютуб-блогеры, делающие видео для начинающих оверклокеров, уверяют их, что разгон сейчас безопасен и сломать ничего нельзя. Это не так! При бездумном разгоне с повышением напряжения очень легко вывести из строя разгоняемый чип.

А если еще добавить увеличившиеся температуры, особенно в тех местах, где они не мониторятся (чипы памяти видеокарт, зона VRM видеокарт и материнских плат), то риск вывести железо из строя заметно увеличивается.

Что делать и умер ли разгон окончательно?

После прочтения блога у вас может сложиться пессимистическая картина, но не спешите вешать нос.

Во-первых, простой разгон без лишних затрат никто не отменил. Пусть он будет небольшой, но бесплатно получить 5-10% пока еще можно. Главное - соблюсти баланс по затраченным финансам, времени и полученному приросту.









Если прирост мал и дается тяжело - не гонитесь за ним и оставьте железо работать в "стоке", вы почти ничего не потеряете.

Во-вторых, есть еще железо, где бесплатный разгон еще остался. Я говорю про разгон памяти. Он стал давать заметный прирост в производительности в последние годы и пока еще практически бесплатен.



Если вы потратите время на изучение форумов и купите хорошие, разгоняемые планки памяти, например CRUCIAL Ballistix BL8G30C15U4B, то прирост производительности после разгона сможете увидеть и невооруженным взглядом.





Пишите, что вы думаете по поводу упадка разгона? И разгоняете ли свое железо?



