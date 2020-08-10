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7 причин, по которым вам не стоит покупать мощную видеокарту

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Я уже почти четыре года пользуюсь видеокартой GeForce GTX 1060 и пока не вижу причин менять ее на более мощную. При этом я регулярно играю в AAA-новинки: Assassin’s Creed Odyssey, Ведьмак 3: Дикая Охота или Shadow of the Tomb Raider.

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Пока старушка GeForce GTX 1060 везде выдает 60 FPS в 1080p, если немного убавить качество графики. Скорее всего, она останется у меня еще года на два, а потом я заменю ее на недорогую GeForce RTX 4050 или аналог от AMD.


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И таких пользователей, как я, которым стало вполне хватать видеокарты среднего сегмента на несколько лет, становится все больше. Давайте разберемся в этом  явлении.

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И посчитаем все причины, по которым вам больше не понадобится дорогая видеокарта.


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Причина первая - технический прогресс замедлился

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С момента выхода линейки видеокарт NVIDIA Pascal и конкретно GeForce GTX 1060, прошло уже четыре года, но что нам предлагает рынок видеокарт как замену для видеокарты среднего сегмента?
GeForce GTX 1660, GeForce GTX 1660 SUPER и GeForce RTX 2060 от NVIDIA. И Radeon RX 580 и Radeon RX 5500 XT от AMD.

И надо сказать, прирост по сравнению с GeForce GTX 1060 не впечатляет, а вот цены вполне соответствуют тем, за которые в свое время продавались GeForce GTX 1060 и Radeon RX 480.

При этом GeForce RTX 2060 и тем более GeForce RTX 2060 SUPER многими считается уже избыточно мощной видеокартой для игр в 1080p и 60 FPS на сегодня.


Причина вторая - цена видеокарт с таким курсом валют, как сейчас, для многих слишком велика 


Отдать 18000 тысяч рублей за среднюю видеокарту может позволить себе не каждый. Конечно, на overclockers.ru высок процент компьютерных энтузиастов с дорогими видеокартами, но в среднем по стране ПК с четырехъядерным процессором и видеокартой уровня GeForce GTX 1050 Ti - это предел мечтаний.

Причина третья - встроенные видеокарты становятся все лучше и лучше 

Даже Intel HD Graphics 630 для многих пользователей вполне нормальная видеокарта. Которая справляется с ускорением видео и браузеров и позволяет играть в простенькие игры. 

А Radeon Vega 11, встроенная в Ryzen 5 3400G, позволит нормально поиграть и во многие 3D-игры, например The Elder Scrolls V: Skyrim.


Причина четвертая - хороших игр, ради которых не жалко купить дорогую видеокарту, крайне мало


Сейчас вся игровая пресса не может оторваться от обсуждения Cyberpunk 2077. Этой игры ждут как манны небесной, но причина не столько в качестве Cyberpunk 2077, а в том, что у него банально нет достойного противника на игровом рынке.

Assassin's Creed: Valhalla, Death Stranding и вот-вот выходящая Horizon Zero Dawn, уже как-то поникли в тени Cyberpunk 2077. То-ли дело 10-15 лет назад, когда игровые хиты сыпались один за другим. 

А сегодня мы уже 7(!) лет ждем новую GTA и целых 9(!!!) лет ждем The Elder Scrolls VI. На "безрыбье и рак рыба", поэтому Ведьмак 3: Дикая Охота среди этой серой пустоты так хорошо "зашел" игрокам.
Скорее всего Cyberpunk 2077 повторит его успех, но это исключение из правил. 

Игроделы обленились и кормят нас некачественными HD-переизданиями прошлых хитов и обещаниями.


Причина пятая - расцвет инди-игр и нетребовательных игр "середнячков"



Несмотря на то, что хитов мало, средних игр, совсем не требовательных к видеокарте, становится все больше. Все чаще выходят инди-игры которые нравятся миллионам, например Stardew Valley. Эти игры прекрасно идут и на встроенной графике.

Часто попадаются и замечательные игры с интересными механиками, авторы которых взглянули по-новому на жанровые стереотипы, например Darkest Dungeon или They Are Billions.


Причина шестая - накопился огромный запас старых хитов и их HD-переизданий


Практически каждая популярная игра прошлых лет получила HD-переиздание, сделанное преданными фанатами, которое позволяет играть в игру на новом железе, с широкоформатным монитором. Я писал о таких играх в серии блогов "Легендарные игровые шедевры прошлых лет, которым фанаты дали вторую жизнь".

Запас таких игр настолько огромный, что если вы захотите перепройти любимые хиты детства, мощная видеокарта не понадобится вам в течении года-двух. 


Причина седьмая - топовые видеокарты еще не готовы для игр в 4K 60 FPS



Топовые видеокарты не везде готовы обеспечить стабильные 60 FPS, не говоря уже о более высокой кадровой частоте. А для более низких разрешений они избыточны. 

65.48% пользователей Steam до сих пор пользуются монитором с разрешением 1920x1080, 9.73% - 1366x768, 6.45% - 2560x1440, и только у 2.23% пользователей есть 4К-монитор.

И получается, что огромный пласт видеокарт от GeForce RTX 2080 Ti до GeForce RTX 2060 SUPER оптимальны лишь для очень узкого круга обладателей мониторов с разрешением 2560x1440.

Конечно, есть высокогерцовые мониторы 1080p и UltraWide мониторы, которые могут нагрузить и GeForce RTX 2080 Ti, но их процент совсем небольшой.


Вот так и получается, что даже если вы заядлый геймер, вы можете годами пользоваться старенькой видеокартой и получать приятные эмоции от ПК.


А вы покупаете дорогие видеокарты? И какую сумму готовы выделить на их покупку? Пишите в комментарии.

 





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