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Здравствуйте уважаемые оверклокеры и читатели сайта! В современных конфигурациях ПК энтузиастов и просто геймеров часто можно увидеть объем оперативной памяти в 32 Гб. И если 2х16 Гб оправданно, так как двухранговые модули на одной частоте и таких же настройках имеют в играх значительный перевес по fps над одноранговыми модулями 2х8 Гб в 1080p, то что дает вариант 4х8 Гб одноранговой DDR4 против 2х8 Гб такой же памяти? В сегодняшней статье я попытаюсь дать ответ на этот вопрос.

Тестовая конфигурация:

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Процессор: AMD Ryzen 7 2700X (Pinnacle Ridge, L3 16 Mb), 8 ядер/16 потоков, 3700 Мгц

Видеокарта: PowerColor Radeon VII 1800/1200 Мгц, HBCC on.

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Материнская плата: ASRock X470 Taichi, AM4

Система охлаждения CPU: бокс кулер Wraith Max

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Система охлаждения видеокарты: штатное охлаждение

Оперативная память 1: G. Skill Trident Z F4-3200C14Q-32GTZ 4x8 Гб 3466 Мгц/CL14

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Оперативная память 2: G. Skill Trident Z F4-3200C14Q-32GTZ 2x8 Гб 3466 Мгц/CL14

Дисковая подсистема: 1 Тб NVME SSD Samsung 970 Pro

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Блок питания: Super Flower Leadex Platinum 1200 Ватт

Корпус: Phanteks Enthoo Evolv ATX

Монитор: Acer Nitro XV273KP 27" IPS 3840x2160 144 Гц

Программное обеспечение: Windows 10 Pro, версия 2004, сборка 19041.329

Драйвер видеокарты: AMD Radeon Software Adrenalin 20.5.1

Примечание: тесты проводились в разрешении 1080p, где влияние оперативной памяти ярко выражено, с одинаковыми настройками для всех модулей DDR4.

Методика тестирования, настройки, тесты:

Все игры тестировались во встроенных бенчмарках по 5 раз, для каждой игры приводится второй после лучшего результат.

Assassin`s Creed: Origins





Версия игры - 1.51, Пресет - Cамое высокое, API - DX11

Результат DDR4 2х8 Гб





Результат DDR4 4х8 Гб

Total War: Three Kingdom`s





Версия игры - 1.1.0, Пресет - Максимум, API - DX11

Результат DDR4 2х8 Гб





Результат DDR4 4х8 Гб

Far Cry 5

Версия игры - 1.2, Пресет - Максимум, сглаживание - TAA, API - DX11

Результат DDR4 2х8 Гб

Результат DDR4 4х8 Гб

Assassin´s Creed: Odyssey





Результат DDR4 2х8 Гб





Результат DDR4 4х8 Гб. 32 Гб дают больший максимальный fps чем 16 Гб, но сам бенчмарк весьма чувствителен к погоде и наличию облаков в игре, а тесты разных вариантов памяти я делал в разные дни, потому различие по максимальному fps можно списать на особенность бенчмарка.













Deus Ex: Mankind Divided





Версия игры - 1.19, Пресет - Ультра, API - DX11





Результат DDR4 2х8 Гб





Результат DDR4 4х8 Гб





Strange Brigade





Версия игры - 1.47.22.14, Пресет - Ультра, Асинхронные вычисления - вкл., API - DX12

Результат DDR4 2х8 Гб чуть больше чем 4х8Гб, но разница настолько мала, что можно списать ее на погрешность.



Результат DDR4 4х8 Гб

The Division 2

Версия игры - 1.08, Пресет - Максимум, API - DX12

Результат DDR4 2х8 Гб

Результат DDR4 4х8 Гб







Shadow of The Tomb Raider

Версия игры - 1.0 сборка 292.0_64, Пресет - Макс, сглаживание - TAA, API - DX12

Результат DDR4 2х8 Гб



Результат DDR4 4х8 Гб





Настройки тестируемой оперативной памяти:





Выводы: на текущий момент 32 Гб (4х8 Гб) DDR4 одноранговой оперативной памяти не дают никакого преимущества над 16 Гб (2х8 Гб) такой же памяти в играх. Если оно где и встречается, то настолько мизерно, что выглядит погрешностью.

Благодарю всех читателей за внимание!