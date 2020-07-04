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DDR4 16 Гб vs 32 Гб: какой объем оперативной памяти нужен для игр

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Здравствуйте уважаемые оверклокеры и читатели сайта! В современных конфигурациях ПК энтузиастов и просто геймеров часто можно увидеть объем оперативной памяти в 32 Гб. И если 2х16 Гб оправданно, так как двухранговые модули на одной частоте и таких же настройках имеют в играх значительный перевес по fps над одноранговыми модулями 2х8 Гб в 1080p, то что дает вариант 4х8 Гб одноранговой DDR4 против 2х8 Гб такой же памяти? В сегодняшней статье я попытаюсь дать ответ на этот вопрос.

Тестовая конфигурация:

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Программное обеспечение: Windows 10 Pro, версия 2004, сборка 19041.329

Драйвер видеокарты: AMD Radeon Software Adrenalin 20.5.1

Примечание: тесты проводились в разрешении 1080p, где влияние оперативной памяти ярко выражено, с одинаковыми настройками для всех модулей DDR4.

Методика тестирования, настройки, тесты:

Все игры тестировались во встроенных бенчмарках по 5 раз, для каждой игры приводится второй после лучшего результат.

Assassin`s Creed: Origins


Версия игры - 1.51, Пресет - Cамое высокое, API - DX11

Результат DDR4 2х8 Гб 


Результат DDR4 4х8 Гб

Total War: Three Kingdom`s


Версия игры - 1.1.0, Пресет - Максимум, API - DX11

Результат DDR4 2х8 Гб 


Результат DDR4 4х8 Гб

Far Cry 5

Версия игры - 1.2, Пресет - Максимум, сглаживание - TAA, API - DX11

Результат DDR4 2х8 Гб 

Результат DDR4 4х8 Гб

Assassin´s Creed: Odyssey


Результат DDR4 2х8 Гб

Результат DDR4 4х8 Гб. 32 Гб дают больший максимальный fps чем 16 Гб, но сам бенчмарк весьма чувствителен к погоде и наличию облаков в игре, а тесты разных вариантов памяти я делал в разные дни, потому различие по максимальному fps можно списать на особенность бенчмарка.




Deus Ex: Mankind Divided


Версия игры - 1.19, Пресет - Ультра, API - DX11


Результат DDR4 2х8 Гб


Результат DDR4 4х8 Гб


Strange Brigade 


Версия игры - 1.47.22.14, Пресет - Ультра, Асинхронные вычисления - вкл., API - DX12

Результат DDR4 2х8 Гб чуть больше чем 4х8Гб, но разница настолько мала, что можно списать ее на погрешность.

Результат DDR4 4х8 Гб

The Division 2

Версия игры - 1.08, Пресет - Максимум, API - DX12

Результат DDR4 2х8 Гб

Результат DDR4 4х8 Гб


Shadow of The Tomb Raider

Версия игры - 1.0 сборка 292.0_64, Пресет - Макс, сглаживание - TAA, API - DX12

Результат DDR4 2х8 Гб

Результат DDR4 4х8 Гб


Настройки тестируемой оперативной памяти: 


Выводы: на текущий момент 32 Гб (4х8 Гб) DDR4 одноранговой оперативной памяти не дают никакого преимущества над 16 Гб (2х8 Гб) такой же памяти в играх. Если оно где и встречается, то настолько мизерно, что выглядит погрешностью.  

Благодарю всех читателей за внимание!

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radeon vii ryzen 7 2700x ddr4 g.skill trident z f4-3200c14q-32gtz
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