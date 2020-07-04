DDR4 16 Гб vs 32 Гб: какой объем оперативной памяти нужен для игр
Здравствуйте уважаемые оверклокеры и читатели сайта! В современных конфигурациях ПК энтузиастов и просто геймеров часто можно увидеть объем оперативной памяти в 32 Гб. И если 2х16 Гб оправданно, так как двухранговые модули на одной частоте и таких же настройках имеют в играх значительный перевес по fps над одноранговыми модулями 2х8 Гб в 1080p, то что дает вариант 4х8 Гб одноранговой DDR4 против 2х8 Гб такой же памяти? В сегодняшней статье я попытаюсь дать ответ на этот вопрос.
Тестовая конфигурация:
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Процессор: AMD Ryzen 7 2700X (Pinnacle Ridge, L3 16 Mb), 8 ядер/16 потоков, 3700 Мгц
Видеокарта: PowerColor Radeon VII 1800/1200 Мгц, HBCC on.
Материнская плата: ASRock X470 Taichi, AM4
Система охлаждения CPU: бокс кулер Wraith Max
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Система охлаждения видеокарты: штатное охлаждение
Оперативная память 1: G. Skill Trident Z F4-3200C14Q-32GTZ 4x8 Гб 3466 Мгц/CL14
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Оперативная память 2: G. Skill Trident Z F4-3200C14Q-32GTZ 2x8 Гб 3466 Мгц/CL14
Дисковая подсистема: 1 Тб NVME SSD Samsung 970 Pro
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Блок питания: Super Flower Leadex Platinum 1200 Ватт
Корпус: Phanteks Enthoo Evolv ATX
Монитор: Acer Nitro XV273KP 27" IPS 3840x2160 144 Гц
Программное обеспечение: Windows 10 Pro, версия 2004, сборка 19041.329
Драйвер видеокарты: AMD Radeon Software Adrenalin 20.5.1
Примечание: тесты проводились в разрешении 1080p, где влияние оперативной памяти ярко выражено, с одинаковыми настройками для всех модулей DDR4.
Методика тестирования, настройки, тесты:
Все игры тестировались во встроенных бенчмарках по 5 раз, для каждой игры приводится второй после лучшего результат.
Assassin`s Creed: Origins
Версия игры - 1.51, Пресет - Cамое высокое, API - DX11
Результат DDR4 2х8 Гб
Результат DDR4 4х8 Гб
Total War: Three Kingdom`s
Версия игры - 1.1.0, Пресет - Максимум, API - DX11
Результат DDR4 2х8 Гб
Результат DDR4 4х8 Гб
Far Cry 5
Версия игры - 1.2, Пресет - Максимум, сглаживание - TAA, API - DX11
Результат DDR4 2х8 Гб
Результат DDR4 4х8 Гб
Assassin´s Creed: Odyssey
Результат DDR4 2х8 Гб
Результат DDR4 4х8 Гб. 32 Гб дают больший максимальный fps чем 16 Гб, но сам бенчмарк весьма чувствителен к погоде и наличию облаков в игре, а тесты разных вариантов памяти я делал в разные дни, потому различие по максимальному fps можно списать на особенность бенчмарка.
Deus Ex: Mankind Divided
Версия игры - 1.19, Пресет - Ультра, API - DX11
Результат DDR4 2х8 Гб
Результат DDR4 4х8 Гб
Strange Brigade
Версия игры - 1.47.22.14, Пресет - Ультра, Асинхронные вычисления - вкл., API - DX12
Результат DDR4 2х8 Гб чуть больше чем 4х8Гб, но разница настолько мала, что можно списать ее на погрешность.
Результат DDR4 4х8 Гб
The Division 2
Версия игры - 1.08, Пресет - Максимум, API - DX12
Результат DDR4 2х8 Гб
Результат DDR4 4х8 Гб
Shadow of The Tomb Raider
Версия игры - 1.0 сборка 292.0_64, Пресет - Макс, сглаживание - TAA, API - DX12
Результат DDR4 2х8 Гб
Результат DDR4 4х8 Гб
Настройки тестируемой оперативной памяти:
Выводы: на текущий момент 32 Гб (4х8 Гб) DDR4 одноранговой оперативной памяти не дают никакого преимущества над 16 Гб (2х8 Гб) такой же памяти в играх. Если оно где и встречается, то настолько мизерно, что выглядит погрешностью.
Благодарю всех читателей за внимание!
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