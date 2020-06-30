Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Берем Windows 10 под полный контроль за пять простых шагов

для раздела Блоги
3
Распродажа RTX 2070 по цене 1070 Ti
Запасы 2070 иссякают - распродажа остатков
Скидки до 40% для геймеров в Ситилинке
Слив последних 2080 со скидками от 10 т.р.
Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Перед выходом Windows 10 версии 2004 СМИ писали, что уж вот этот выпуск Windows 10 наконец-то станет стабильным и отлаженным, но все получилось как всегда. Новости запестрели сообщениями о множестве багов в новом релизе, его распространение задерживалось и вот только сейчас, к концу июня 2020 он начал широко развертываться на поддерживаемые устройства.

реклама



анонсы и реклама
RTX 3000 в составе компьютера уже в Москве
Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже
Новый <b>4/8ядерный 3.6ГГц Comet Lake - 10 т.р.</b>
Лютая мать S1200 ASUS ROG за 72 т.р.
<b>6K 6016x3384 IPS</b> монитор в продаже, смотри цену

Я уже привык к тому, что с каждым новым релизом Windows 10 становится тяжелее, неповоротливее, и несет в себе и новые и старые баги. Но опытный пользователь может и должен уметь минимизировать эти недостатки. 

Ведь Windows 7 стремительно теряет актуальность, а Linux, хоть и стала гораздо более "юзер-френдли" во многих дистрибутивах и стала поддерживать много игр, все равно, довольно тяжела для изучения обычному пользователю ПК.

реклама

Поэтому большинству из нас, опытных пользователей, приходится "готовить" Windows 10 до такого состояния, когда она становится стабильной и полностью подконтрольной пользователю.


Об этом и пойдет сегодня разговор.

реклама


реклама

Самое важно, о чем уже не первый год пишут опытные пользователи и системные администраторы - не спешите ставить новые версии Windows 10! Не нужно бесплатно работать бета-тестером и обкатывать на своем железе нестабильный "билд". 

Чего-то революционного в новых версиях Windows нет уже давно (со времен Windows 8.1, ха-ха), так что вы ничего не потеряете, отложив установку на полгода. За этот промежуток времени большинство багов будут исправлены. 

Но не все, у меня, к примеру, меню "Пуск" периодически зависает уже несколько лет, на нескольких версиях Windows 10.



Но сроки поддержки версий Windows 10 довольно коротки и версия 1809, по сообщениям СМИ, уже принудительно обновляется до 2004. Чтобы не попасть в такую ситуацию, когда ваша отлаженная система обновилась без спроса, а что еще хуже, обновилась с ошибкой, и ваш ПК попросту потерял работоспособность, нужно брать Windows 10 под полный контроль, что мы сегодня и сделаем.



Первое, что нужно брать под контроль - это обновления. Только вы должны решать, когда система будет получать обновления и будет ли вообще обновлять свою версию. Проблема в том, что механизмы блокировки обновлений самой Windows 10 несовершенны и могут меняться от версии к версии, а сторонние программы не всегда вызывают доверие.

Но мне удалось найти бесплатную и простую программу Win Updates Disabler. Она крайне проста в управлении, вам нужно всего лишь поставить галочку "Отключить обновление Windows".



Если вам нужно включить обновление обратно, просто снимите галочку и поставьте такую же во вкладке "Включить".
После этого вам не будут грозить спонтанные обновления системы, но на всякий случай мы подстрахуемся.


Второе, что стоит взять в свои руки - это безопасность Windows. Хотя многие, и я, в том числе, вполне обходятся "Защитником Windows", немалое количество пользователей отключает его.

Кстати, в версии Windows 10 2004 Microsoft переименовала встроенный антивирус "Защитник Windows" в "Microsoft Defender".

Способы отключения Microsoft Defender меняются от версии к версии, поэтому очень удобно, что с помощью Win Updates Disabler вы можете отключить его в два клика.

Ставьте галочки "Отключить центр обеспечения безопасности Windows" и "Отключить защитник Windows" и они будут отключены.



Программе Win Updates Disabler необязательно присутствовать на вашем ПК постоянно и после проделанных действий вы можете удалить ее.


Третье, чем Windows 10 может изрядно взбесить пользователя, это автоматическая установка драйверов. В случае с драйверами на материнскую плату и прочими редко изменяющими драйверами, эта функция очень удобна. Но в случае с драйверами на видеокарту это только мешает.


Стоит забыть отключить интернет на время установки Windows 10 и у вас будет установлен устаревший драйвер на видеокарту.
Я в таких случаях пью успокоительное, запускаю Display Driver Uninstaller (DDU), удаляю ненужный мне драйвер и ставлю самый новый. 


А ведь можно было просто спросить пользователя перед установкой, нужен ли ему такой драйвер или он поставит свой!

Отключить автоматическую установку драйверов довольно просто с помощью редактора локальной групповой политики:


Запускаем gpedit.msc.



Переходим в "Конфигурация компьютера" -"Административные шаблоны" - "Система" - "Установка драйвера".

Выбираем "Отключить запрос на использование Центра обновления Windows при поиске драйверов" - "Включено", нажимаем "Применить".


Шаг четвертый, оптимизируем нагрузку на жесткий диск. Чтобы понять, насколько далеко Windows 10 ушла от Windows 7 в сторону, обратную отзывчивости системы и удобства пользователя, достаточно установить ее на старый жесткий диск.

Дикие тормоза и общий ступор системы будут вам обеспечены. А всего-то делов - сделать анализ загрузки HDD при активировании нагружающих его сервисов!

Чтобы снизить общую нагрузку на жесткий диск и повысить отклик системы, мы отключим поиск в Windows 10.

Запускаем командную строку от "Администратора". 

Вводим net.exe stop "Windows search".



Если проблема загрузки HDD исчезла, то выключаем поиск в Windows навсегда. 

Запускаем services.msc.



Ищем и отключаем службу "Windows search". 


Шаг пятый, минимизация телеметрии. К телеметрии от Microsoft я отношусь довольно спокойно, потому, что считаю телеметрию и контроль со стороны мобильных устройств на порядок активнее.
Но учитывая, что на телеметрию расходуются средства вашего ПК, стоит ее минимизировать.

Для этого при установке Windows 10 отключаем все галочки в данных пунктах.


Далее нам понадобится любой сторонний брандмауер, например Comodo Firewall или simplewall. Я предпочитаю simplewall, простой и надежный сетевой экран с открытым исходным кодом.

Включение таких брандмауеров и добавление сервисов Windows в блок-лист не только блокирует любую попытку отправить телеметрию, но и сам ее сбор. Windows "думает", что работает на ПК без интернета.


Вдобавок, вы получаете дополнительную гарантию того, что нежелательные обновления не будут установлены на ваш ПК.


 Пишите в комментарии, помогли ли вам эти советы? И что вы используете для того, чтобы пресечь "самодеятельность" Windows 10?


Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 1.0 из 5
голосов: 8
Добавить в закладки

Теги

windows 10
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS GeForce GTX 1060 VS GeForce GTX 980 – июнь 2020
+
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B550 Tomahawk
36
Выбор лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 30 тысяч рублей: июнь 2020
13
Игровой компьютер до 70 тысяч рублей: июнь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
20
Обзор и тестирование материнской платы ASRock Z490 Taichi
41
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Flo
17
В погоне за производительностью: видеокарты – июнь 2020
30
Битва процессоров: Core i3-9100F VS Ryzen 5 1600 в связке с видеокартой Radeon RX 5700 - июнь 2020
76
Новые ультрабуки ASUS ZenBook 13 и ZenBook 14
5
Что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта – июнь 2020
20

Интересные материалы

Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: июнь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
21 июня 2020 34
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 40 тысяч рублей: июнь 2020
23 июня 2020 27
В погоне за производительностью: видеокарты – июнь 2020
26 июня 2020 30
Битва процессоров: Core i3-9100F VS Ryzen 5 1600 в связке с видеокартой Radeon RX 5700 - июнь 2020
25 июня 2020 76
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 Ti OC VS GeForce RTX 2080 Super default – июнь 2020
18 июня 2020 141
Сколько процессорных потоков нужно для современных игр - июнь 2020
22 июня 2020 55

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Стартовала рассылка стабильной официальной MIUI 12 на 42 смартфона Xiaomi
69
Популярные аппараты Huawei 2017 и 2018 годов начали получать новую прошивку EMUI 10 в Европе
27
Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti не сможет обеспечить в игре Cyberpunk 2077 стабильные 60 fps в разрешении 4К
177
Разработана методика взлома приставок Sony, которая может быть эффективна не только для PlayStation 4, но и ещё не вышедшей PlayStation 5
21
Выясняем целесообразность переплаты за старший чипсет для AMD Ryzen - эксперты Hardware Unboxed протестировали и сравнили VRM материнских плат на B450, B550 и X570 чипсетах
76
Реальная производительность PlayStation 5 может оказаться гораздо ниже, чем указывает Sony и значительно меньше, чем у Xbox Series X
44
5 смартфонов Huawei и Honor получили прошивку EMUI 10.1 и Magic UI 3.1 с новыми функциями
8
AMD готовит ещё более приизводительный графический чип чем Big Navi - новое решение может оказаться многоядерным GPU
39
Из Cyberpunk 2077 начали вырезать контент — сообщил немецкий сайт GameStar
30
AMD Ryzen 5 3600XT сразился с Intel Core i5-10400 в масштабном игровом тестировании от Teclab
118
Два флагмана Huawei 2018 года получили прошивку EMUI 10 на Android 10 в России
2
NVIDIA готовит бюджетную видеокарту GeForce GTX 1650 Ultra с флагманскими характеристиками
12
Playstation открывает для подписчиков PS Plus бесплатный доступ к трем играм в июле
3
OnePlus 7 Pro подешевел на 30 000 рублей – Snapdragon 855, NFC, 12 ГБ ОЗУ и изогнутый 90-Гц дисплей
4
Найдена ещё одна важная деталь в Cyberpunk 2077, доказывающая, что в игру вложили годы усердной работы
14
Настольные процессоры Ryzen 4000-й полностью готовы к массовому производству
32
Доля Intel и AMD Ryzen показаны на рынке DIY после запуска линейки Intel 10-го поколения Comet Lake
16
Стало известно, чем Cyberpunk 2077 отличается от GTA 5
12
В Forza будут жёстко наказывать за использование флага Конфедерации
49
Microsoft выпустила бесплатную утилиту для восстановления данных
4

Популярные статьи

Выясняем, сколько будет стоить ПК на Ryzen 5 3600 и GeForce GTX 1660 SUPER при цене доллара в 80, 100 и 120 рублей
55
Мои впечатления от использования большого SATA SSD, объемом 1 ТБ. Обзор преимуществ SATA SSD перед NVMe M.2
131
Умные часы Amazfit Bip S - удачное продолжение линейки
9
Выбор лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 30 тысяч рублей: июнь 2020
13
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B550 Tomahawk
36
Берем Windows 10 под полный контроль за пять простых шагов
3
Мое мнение о кулере GELID Phantom - лучший выбор экономного энтузиаста, или модель без конкурентов, но с одним недостатком
5
Еще 13 треш-шутеров игр на лето 2020 для слабых ПК
+
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS GeForce GTX 1060 VS GeForce GTX 980 – июнь 2020
+

Сейчас обсуждают

Василь Ландыш
09:09
Память на интеле дороже,мать на интеле дороже-сборка на интеле предпочтительней-вывод уровень бог(только на руовер)
AMD Ryzen 5 3600XT сразился с Intel Core i5-10400 в масштабном игровом тестировании от Teclab
Андрей Архипов
09:08
"3 гига хватит всем!" Говорили они...
Сколько видеопамяти необходимо современным играм - влияние нехватки видеопамяти на производительность на примере Polaris 4Gb vs 8Gb
pornbuild
09:07
Что подразумевается под "нормальной водой"?
Мое мнение о кулере GELID Phantom - лучший выбор экономного энтузиаста, или модель без конкурентов, но с одним недостатком
Дедувка Морощщщ
09:06
ААА-РПГ это не всегда отыгрыш 100%, что за бред? Сказали же уже 100 раз, что это будет Ведьмак 3 в этом плане. Никакой вариативности отыгрыша, история про Ви, его характер прописан уже заранее, разве ...
Cyberpunk 2077 допускает прохождение в «режиме GTA», но игроки, скорее всего, сами не захотят этого делать
Шамиль Джанболатов
09:06
Бусь на Интеле и так по умолчанию включается
AMD Ryzen 5 3600XT сразился с Intel Core i5-10400 в масштабном игровом тестировании от Teclab
Артем Николаев
09:06
Перепробовав всё, вернулся на SATA-2 SSD.
Мои впечатления от использования большого SATA SSD, объемом 1 ТБ. Обзор преимуществ SATA SSD перед NVMe M.2
Жека Мак
09:04
Вот на эту плату https://www.dns-shop.ru/product/34f9e79982c53332/materinskaa-plata-asrock-b460m-pro4/ ставьте 10400ф ион натянет ваш 3600 в стоке оперативки и не надо гнать ничего а то прогорит днище...
AMD Ryzen 5 3600XT сразился с Intel Core i5-10400 в масштабном игровом тестировании от Teclab
Артем Николаев
09:04
Зачем хранить ремуксы на SSD? Для помойки должен быть NAS
Мои впечатления от использования большого SATA SSD, объемом 1 ТБ. Обзор преимуществ SATA SSD перед NVMe M.2
Sayros
09:04
ты хотел наверное сказать, что лучики не потянут все существующие видеокарты на ПК, кроме тех которые еще не вышли
Полный комплект PlayStation 5 будет стоить 58 000 рублей – данные от известного инсайдера
Елисей Творимиров
09:03
У пубертатов всё вокруг дырок вертится.)
AMD Ryzen 5 3600XT сразился с Intel Core i5-10400 в масштабном игровом тестировании от Teclab
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем