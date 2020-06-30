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Перед выходом Windows 10 версии 2004 СМИ писали, что уж вот этот выпуск Windows 10 наконец-то станет стабильным и отлаженным, но все получилось как всегда. Новости запестрели сообщениями о множестве багов в новом релизе, его распространение задерживалось и вот только сейчас, к концу июня 2020 он начал широко развертываться на поддерживаемые устройства.

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Я уже привык к тому, что с каждым новым релизом Windows 10 становится тяжелее, неповоротливее, и несет в себе и новые и старые баги. Но опытный пользователь может и должен уметь минимизировать эти недостатки.

Ведь Windows 7 стремительно теряет актуальность, а Linux, хоть и стала гораздо более "юзер-френдли" во многих дистрибутивах и стала поддерживать много игр, все равно, довольно тяжела для изучения обычному пользователю ПК.

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Поэтому большинству из нас, опытных пользователей, приходится "готовить" Windows 10 до такого состояния, когда она становится стабильной и полностью подконтрольной пользователю.



Об этом и пойдет сегодня разговор.

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Самое важно, о чем уже не первый год пишут опытные пользователи и системные администраторы - не спешите ставить новые версии Windows 10! Не нужно бесплатно работать бета-тестером и обкатывать на своем железе нестабильный "билд".

Чего-то революционного в новых версиях Windows нет уже давно (со времен Windows 8.1, ха-ха), так что вы ничего не потеряете, отложив установку на полгода. За этот промежуток времени большинство багов будут исправлены.

Но не все, у меня, к примеру, меню "Пуск" периодически зависает уже несколько лет, на нескольких версиях Windows 10.









Но сроки поддержки версий Windows 10 довольно коротки и версия 1809, по сообщениям СМИ, уже принудительно обновляется до 2004. Чтобы не попасть в такую ситуацию, когда ваша отлаженная система обновилась без спроса, а что еще хуже, обновилась с ошибкой, и ваш ПК попросту потерял работоспособность, нужно брать Windows 10 под полный контроль, что мы сегодня и сделаем.









Первое, что нужно брать под контроль - это обновления. Только вы должны решать, когда система будет получать обновления и будет ли вообще обновлять свою версию. Проблема в том, что механизмы блокировки обновлений самой Windows 10 несовершенны и могут меняться от версии к версии, а сторонние программы не всегда вызывают доверие.



Но мне удалось найти бесплатную и простую программу Win Updates Disabler. Она крайне проста в управлении, вам нужно всего лишь поставить галочку "Отключить обновление Windows".









Если вам нужно включить обновление обратно, просто снимите галочку и поставьте такую же во вкладке "Включить".

После этого вам не будут грозить спонтанные обновления системы, но на всякий случай мы подстрахуемся.





Второе, что стоит взять в свои руки - это безопасность Windows. Хотя многие, и я, в том числе, вполне обходятся "Защитником Windows", немалое количество пользователей отключает его.

Кстати, в версии Windows 10 2004 Microsoft переименовала встроенный антивирус "Защитник Windows" в "Microsoft Defender".

Способы отключения Microsoft Defender меняются от версии к версии, поэтому очень удобно, что с помощью Win Updates Disabler вы можете отключить его в два клика.

Ставьте галочки "Отключить центр обеспечения безопасности Windows" и "Отключить защитник Windows" и они будут отключены.









Программе Win Updates Disabler необязательно присутствовать на вашем ПК постоянно и после проделанных действий вы можете удалить ее.





Третье, чем Windows 10 может изрядно взбесить пользователя, это автоматическая установка драйверов. В случае с драйверами на материнскую плату и прочими редко изменяющими драйверами, эта функция очень удобна. Но в случае с драйверами на видеокарту это только мешает.



Стоит забыть отключить интернет на время установки Windows 10 и у вас будет установлен устаревший драйвер на видеокарту.

Я в таких случаях пью успокоительное, запускаю Display Driver Uninstaller (DDU), удаляю ненужный мне драйвер и ставлю самый новый.





А ведь можно было просто спросить пользователя перед установкой, нужен ли ему такой драйвер или он поставит свой!

Отключить автоматическую установку драйверов довольно просто с помощью редактора локальной групповой политики:



Запускаем gpedit.msc.









Переходим в "Конфигурация компьютера" -"Административные шаблоны" - "Система" - "Установка драйвера".

Выбираем "Отключить запрос на использование Центра обновления Windows при поиске драйверов" - "Включено", нажимаем "Применить".





Шаг четвертый, оптимизируем нагрузку на жесткий диск. Чтобы понять, насколько далеко Windows 10 ушла от Windows 7 в сторону, обратную отзывчивости системы и удобства пользователя, достаточно установить ее на старый жесткий диск.

Дикие тормоза и общий ступор системы будут вам обеспечены. А всего-то делов - сделать анализ загрузки HDD при активировании нагружающих его сервисов!

Чтобы снизить общую нагрузку на жесткий диск и повысить отклик системы, мы отключим поиск в Windows 10.





Запускаем командную строку от "Администратора".

Вводим net.exe stop "Windows search".









Если проблема загрузки HDD исчезла, то выключаем поиск в Windows навсегда.

Запускаем services.msc.









Ищем и отключаем службу "Windows search".





Шаг пятый, минимизация телеметрии. К телеметрии от Microsoft я отношусь довольно спокойно, потому, что считаю телеметрию и контроль со стороны мобильных устройств на порядок активнее.

Но учитывая, что на телеметрию расходуются средства вашего ПК, стоит ее минимизировать.



Для этого при установке Windows 10 отключаем все галочки в данных пунктах.









Далее нам понадобится любой сторонний брандмауер, например Comodo Firewall или simplewall. Я предпочитаю simplewall, простой и надежный сетевой экран с открытым исходным кодом.



Включение таких брандмауеров и добавление сервисов Windows в блок-лист не только блокирует любую попытку отправить телеметрию, но и сам ее сбор. Windows "думает", что работает на ПК без интернета.





Вдобавок, вы получаете дополнительную гарантию того, что нежелательные обновления не будут установлены на ваш ПК.





Пишите в комментарии, помогли ли вам эти советы? И что вы используете для того, чтобы пресечь "самодеятельность" Windows 10?



