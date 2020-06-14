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Думаю многие из вас, просматривая прайс-листы компьютерных магазинов, встречали древний процессоры и видеокарты, которым уже пора в музей, а не в компьютер.

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Вот и я, наткнувшись в Регарде наи материнские платы сокета 1155, подумал - а что, если найдется человек, который купит сборку нав 2020 году?Давайте попробуем собрать такую ретро сборку из новых комплектующих и посмотрим, во сколько она обойдется.





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Главный герой нашей сборки -. До недавних пор это был довольно бодрый процессор, но в 2020 году четыре ядра окончательно стали низшей ступенькой в игровых сборках.

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К сожалению, множитель на этой модели заблокирован, поэтому мы можем рассчитывать на совсем небольшой разгон шиной.





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Материнская плата под него будет одна из самых простых - Colorful H61U PLUS V27, на чипсете Intel H61 Express. Это единственная доступная плата под сокет 1155 в Регарде. Но сам факт того, что в 2020 году можно купить новыми и процессор, и плату, под этот древний сокет - довольно интересен.



Я долго искал информацию, поддерживает ли Colorful H61U PLUS V27 процессор Core i7-3770? Но сайт производителя на этот счет точных данных не дает, заявляя о поддержке Intel LGA1155 Sandy Bridge/Ivy Bridge процессоров.

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Но ориентируясь на отзывы с нашей конференции , можно быть уверенными, чтобудет работать на этой плате.













В эту сборку хорошо бы вписалась видеокарта GeForce GTX 670 или GeForce GTX 770, но, к сожалению, из ретро видеокарт в наличие есть только Radeon R7 250X и GeForce GT 730.

У меня рука не поднялась ставить такие видеокарты к Core i7-3770, поэтому я выбрал Radeon RX 580 Sapphire Pulse OC. Эта видеокарта еще "тащит все", но уже можно записывать ее и в устаревшие, поэтому она идеально подойдет для нашей ретро сборки.

















Оперативную память я взял Patriot Viper 3 Black Mamba (PV38G160C0). Два DDR3 модуля с частотой 1600 МГц и объемом по 8 Гб каждый. Чипсет H61 не позволит на разогнать память, поэтому, в лучшем случае, нам удастся лишь занизить тайминги.



Эти модули, несмотря на радиаторы и низкие заводские тайминги, стоят практически одинаково с самыми простыми модулями.





Охлаждать наш Core i7-3770 будет не самый дешевый кулер, а довольно эффективный AARDWOLF Aardwolf Optima 8X. Не стоит забывать, что процессоры Ivy Bridge первыми получили под крышку всем ненавистную термопасту, которая спустя столько лет может оказаться уже в окаменевшем состоянии. Поэтому качественный кулер не помешает.









Питать нашу сборку будет недорогой и мощный блок питания Be Quiet System Power 9 , мощностью 700 ватт.

Он имеет сертификат 80 PLUS Bronze и очень большой запас по мощности для нашей сборки. Но не стоит забывать, что Radeon RX 580 при разгоне легко уходит за 200 ватт потребления.





Накопитель в нашей сборке будет с SATA интерфейсом, ведь во времена Ivy Bridge NVMe накопители только начали появляться и разъемов под них на большинстве материнских плат не было.



Но если вы выбираете недорогой SSD, то вряд ли заметите разницу в работе между SATA и NVMe устройством. Я выбрал SSD Western Digital Green (WDS480G2G0A), объемом 480 Гб. Это крепкий середнячок, которого хватит и под систему и под игры.









Остался корпус и это будет красивый, удобный и вместительный DeepCool MATREXX 55 MESH Black.









Ну вот, ретро сборка и готова. Давайте посмотрим, что получилось.









А получилось, ни много ни мало, 61980 рублей. Но сам факт, что в 2020 году мы можем собрать сборку на новом Core i7-3770, довольно интересен. Не стоит искать в этой сборке особый практический смысл, я сделал ее больше в развлекательных целях.

И испытал довольно сильное чувство ностальгии, ведь в свое время мне очень хотелось сменить Core i5-3570 на Core i7-3770.







Пишите в комментарии, застали ли вы сокет 1155 и процессоры Ivy Bridge? Какие процессоры были у вас и довольны ли вы ими были?